Минай - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.10.2023

В этом сезоне перед "Минаем" стоит та же задача, что и в предыдущем – сохранить прописку в УПЛ. Но в прошлом году в чемпионате были откровенны "пассажиры", которых в итоге закарпатцам и удалось обойти (хотя не только их). В этом году ситуация другая. Еще перед началом сезона "Оболонь" воспринималась общественностью как команда, стоящая на вылет. И с которой будет конкурировать "Минай". Сейчас же, после восьми туров, есть красноречивый факт: "Оболонь" набрала ровно вдвое больше очков, чем команда из Закарпатья. Поэтому очный поединок этих соперников приобретает огромное значение.

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УПЛ. Девятый тур

01.10.2023. Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле – Александр Афанасьев

"Минай" 13:00 "Оболонь"

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Новости "Миная"

Для "Миная" этот матч настолько важен, что команда банально пренебрегла кубковыми перспективами. Жребий подарил отличную возможность выйти в четвертьфинал, ведь определил закарпатцам в соперники по 1/8-й перволиговую "Викторию". Однако "Минай" решил сыграть не основным составом и без главного тренера на тренерском мостике – и был справедливо наказан за это поражением.

Жертва может быть оценена, если минайцы в девятом туре все же победят "Оболонь". Именно победят, потому что ничья вряд ли будет считаться хорошим результатом. В этом сезоне "Минай" еще не выигрывал. А где и когда это делать, если не против новичка лиги, которому раньше отводили статус аутсайдера?

Дисквалификаций в составе команды Владимир Шаран нет.

Ориентировочный состав "Миная": Бандура – Дмитрук, Мельник, Немчанинов, Булеза – Витенчук, Твердохлеб, Панасенко – Кораблин, Одарюк – Вишневский

Новости "Оболони"

У "Оболони" не слишком много турнирных очков, но очень много зрительских симпатий. "Пивовары" в каждом своем матче демонстрируют жажду победы, излучая неподдельный азарт. На данный момент "Оболонь" – не та команда, которая заслуживает однозначного вылета из УПЛ.

На неделе "пивовары" испытали незаурядные эмоции от победы над "Динамо" в Кубке Украины. Но игра, безусловно, отобрала много физических сил у подопечных Иващенко, но добавила им морального вдохновения. Так что в гости к "Миную" "Оболонь" приедет с крепким фундаментом под ногами.

А также – без кадровых проблем. В игре с "Динамо", к счастью для Валерия Иващенко, обошлось без удалений в его команде.

Ориентировочный состав "Оболони": Рыбка – Нагиев, Лукянчук, Приймак, Прокопенко – Мороз, Черненко, Мединский – Груша – Тарануха, Краснопир

"Минай" – "Оболонь". Статистика личных встреч

Очень интересна история противостояния между этими командами. Они сыграли между собой два матча в Первой лиге 2019/20, забив в сумме двенадцать (!) голов. В каждом из двух поединков одна из сторон забивала четыре мяча.

"Минай" – "Оболонь". Последние матчи команд

"Минаю" нечем похвастаться в последних матчах… Ничьи с "Днепром-1", "Зарей", "Александрией" – это почетно, но нужны победы. В последний раз на футбольном поле "Минай" в официальной игре побеждал в предпоследнем туре предыдущего чемпионата – более четырех месяцев назад.

"Оболонь" в чемпионате имеет одну победу, три ничьи, четыре поражения. И есть очень эффектная победа над "Динамо" в Кубке. Но это еще не повод почивать на лаврах. Сезон очень насыщен и требует постоянной концентрации.

"Минай" – "Оболонь". Турнирное положение команд

"Минай" – последний, но отстает не критично. Победа над "Оболонью" позволит закарпатцам сравняться с киевлянами по количеству набранных очков. А вот киевляне в случае успеха запрыгнут чуть ли не в топ-10 таблицы. Ставки очень высоки.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 9 5 3 1 17-10 +7 18 0 2 Кривбасс 8 5 2 1 17-7 +10 17 0 3 Черноморец 9 5 1 3 15-10 +5 16 0 4 Полесье 8 5 0 3 12-6 +6 15 0 5 Динамо 5 4 0 1 16-8 +8 12 0 6 Рух 7 3 3 1 11-7 +4 12 0 7 Ворскла 8 4 0 4 10-15 -5 12 0 8 Металлист 1925 7 3 2 2 6-5 +1 11 0 9 Колос 8 2 4 2 6-7 -1 10 0 10 СК Днепр-1 6 2 3 1 6-5 +1 9 0 11 ЛНЗ 9 2 2 5 8-12 -4 8 0 12 ФК Александрия 8 2 2 4 5-12 -7 8 0 13 Верес 8 1 3 4 6-10 -4 6 0 14 Оболонь 8 1 3 4 4-10 -6 6 0 15 Заря 8 1 3 4 6-10 -4 6 0 16 ФК Минай 8 0 3 5 6-17 -11 3 0

"Минай" – "Оболонь". Ставка и коэффициенты

"Минай" – "Оболонь". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Оболони" 1:0. У "Оболони" нет проблем с созданием голевых эпизодов. Есть некоторые проблемы с реализацией. Но постоянно так быть не может. Предлагаем в этом матче сделать ставку на чистую победу гостей. Сейчас они выглядят убедительнее "Миная".