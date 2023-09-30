  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Украина
  4. Минай - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.10.2023
В тренде
Украина
Украина

Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Минай - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.10.2023

Украина
(1 голосов)

Минай - Оболонь: Прогноз и анонс матча ⋉ 01.10.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Минай - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.10.2023

фото з відкритих джерел

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В этом сезоне перед "Минаем" стоит та же задача, что и в предыдущем – сохранить прописку в УПЛ. Но в прошлом году в чемпионате были откровенны "пассажиры", которых в итоге закарпатцам и удалось обойти (хотя не только их). В этом году ситуация другая. Еще перед началом сезона "Оболонь" воспринималась общественностью как команда, стоящая на вылет. И с которой будет конкурировать "Минай". Сейчас же, после восьми туров, есть красноречивый факт: "Оболонь" набрала ровно вдвое больше очков, чем команда из Закарпатья. Поэтому очный поединок этих соперников приобретает огромное значение.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Содержание

УПЛ. Девятый тур
01.10.2023. Минай. "Минай-Арена"
Арбитр в поле – Александр Афанасьев

"Минай" 13:00 "Оболонь"

Текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – YouTube, Спорт 1, Общественное

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Минай - Оболонь
Смотреть трансляцию

Favbet
10 000 грн
Ставка без риска
Узнать больше

Новости "Миная"

Для "Миная" этот матч настолько важен, что команда банально пренебрегла кубковыми перспективами. Жребий подарил отличную возможность выйти в четвертьфинал, ведь определил закарпатцам в соперники по 1/8-й перволиговую "Викторию". Однако "Минай" решил сыграть не основным составом и без главного тренера на тренерском мостике – и был справедливо наказан за это поражением.

Жертва может быть оценена, если минайцы в девятом туре все же победят "Оболонь". Именно победят, потому что ничья вряд ли будет считаться хорошим результатом. В этом сезоне "Минай" еще не выигрывал. А где и когда это делать, если не против новичка лиги, которому раньше отводили статус аутсайдера?

Дисквалификаций в составе команды Владимир Шаран нет.

Ориентировочный состав "Миная": Бандура – Дмитрук, Мельник, Немчанинов, Булеза – Витенчук, Твердохлеб, Панасенко – Кораблин, Одарюк – Вишневский

Новости "Оболони"

У "Оболони" не слишком много турнирных очков, но очень много зрительских симпатий. "Пивовары" в каждом своем матче демонстрируют жажду победы, излучая неподдельный азарт. На данный момент "Оболонь" – не та команда, которая заслуживает однозначного вылета из УПЛ.

На неделе "пивовары" испытали незаурядные эмоции от победы над "Динамо" в Кубке Украины. Но игра, безусловно, отобрала много физических сил у подопечных Иващенко, но добавила им морального вдохновения. Так что в гости к "Миную" "Оболонь" приедет с крепким фундаментом под ногами.

А также – без кадровых проблем. В игре с "Динамо", к счастью для Валерия Иващенко, обошлось без удалений в его команде.

Ориентировочный состав "Оболони": Рыбка – Нагиев, Лукянчук, Приймак, Прокопенко – Мороз, Черненко, Мединский – Груша – Тарануха, Краснопир

"Минай" – "Оболонь". Статистика личных встреч

Очень интересна история противостояния между этими командами. Они сыграли между собой два матча в Первой лиге 2019/20, забив в сумме двенадцать (!) голов. В каждом из двух поединков одна из сторон забивала четыре мяча.

Минай - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.10.2023 - изображение 4

"Минай" – "Оболонь". Последние матчи команд

"Минаю" нечем похвастаться в последних матчах… Ничьи с "Днепром-1", "Зарей", "Александрией" – это почетно, но нужны победы. В последний раз на футбольном поле "Минай" в официальной игре побеждал в предпоследнем туре предыдущего чемпионата – более четырех месяцев назад.

Минай - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.10.2023 - изображение 5

"Оболонь" в чемпионате имеет одну победу, три ничьи, четыре поражения. И есть очень эффектная победа над "Динамо" в Кубке. Но это еще не повод почивать на лаврах. Сезон очень насыщен и требует постоянной концентрации.

Минай - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.10.2023 - изображение 6

"Минай" – "Оболонь". Турнирное положение команд

"Минай" – последний, но отстает не критично. Победа над "Оболонью" позволит закарпатцам сравняться с киевлянами по количеству набранных очков. А вот киевляне в случае успеха запрыгнут чуть ли не в топ-10 таблицы. Ставки очень высоки.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ
1 Шахтер 9 5 3 1 17-10 +7 18 0
2 Кривбасс 8 5 2 1 17-7 +10 17 0
3 Черноморец 9 5 1 3 15-10 +5 16 0
4 Полесье 8 5 0 3 12-6 +6 15 0
5 Динамо 5 4 0 1 16-8 +8 12 0
6 Рух 7 3 3 1 11-7 +4 12 0
7 Ворскла 8 4 0 4 10-15 -5 12 0
8 Металлист 1925 7 3 2 2 6-5 +1 11 0
9 Колос 8 2 4 2 6-7 -1 10 0
10 СК Днепр-1 6 2 3 1 6-5 +1 9 0
11 ЛНЗ 9 2 2 5 8-12 -4 8 0
12 ФК Александрия 8 2 2 4 5-12 -7 8 0
13 Верес 8 1 3 4 6-10 -4 6 0
14 Оболонь 8 1 3 4 4-10 -6 6 0
15 Заря 8 1 3 4 6-10 -4 6 0
16 ФК Минай 8 0 3 5 6-17 -11 3 0

"Минай" – "Оболонь". Ставка и коэффициенты

Favbet
2.84
3.30
2.69
Узнать больше

"Минай" – "Оболонь". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Оболони" 1:0. У "Оболони" нет проблем с созданием голевых эпизодов. Есть некоторые проблемы с реализацией. Но постоянно так быть не может. Предлагаем в этом матче сделать ставку на чистую победу гостей. Сейчас они выглядят убедительнее "Миная".

Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

По теме
yellow-arrow
Кривбасс — Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01 октября 2023
yellow-arrow
Верес - ЛНЗ. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 30.09.2023
yellow-arrow
Шахтер - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.09.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оболонь (Киев) ФК Минай Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде