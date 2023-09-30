Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минай - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.10.2023
Минай - Оболонь: Прогноз и анонс матча ⋉ 01.10.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
фото з відкритих джерел
В этом сезоне перед "Минаем" стоит та же задача, что и в предыдущем – сохранить прописку в УПЛ. Но в прошлом году в чемпионате были откровенны "пассажиры", которых в итоге закарпатцам и удалось обойти (хотя не только их). В этом году ситуация другая. Еще перед началом сезона "Оболонь" воспринималась общественностью как команда, стоящая на вылет. И с которой будет конкурировать "Минай". Сейчас же, после восьми туров, есть красноречивый факт: "Оболонь" набрала ровно вдвое больше очков, чем команда из Закарпатья. Поэтому очный поединок этих соперников приобретает огромное значение.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
УПЛ. Девятый тур
01.10.2023. Минай. "Минай-Арена"
Арбитр в поле – Александр Афанасьев
"Минай" 13:00 "Оболонь"
Текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – YouTube, Спорт 1, Общественное
Новости "Миная"
Для "Миная" этот матч настолько важен, что команда банально пренебрегла кубковыми перспективами. Жребий подарил отличную возможность выйти в четвертьфинал, ведь определил закарпатцам в соперники по 1/8-й перволиговую "Викторию". Однако "Минай" решил сыграть не основным составом и без главного тренера на тренерском мостике – и был справедливо наказан за это поражением.
Жертва может быть оценена, если минайцы в девятом туре все же победят "Оболонь". Именно победят, потому что ничья вряд ли будет считаться хорошим результатом. В этом сезоне "Минай" еще не выигрывал. А где и когда это делать, если не против новичка лиги, которому раньше отводили статус аутсайдера?
Дисквалификаций в составе команды Владимир Шаран нет.
Ориентировочный состав "Миная": Бандура – Дмитрук, Мельник, Немчанинов, Булеза – Витенчук, Твердохлеб, Панасенко – Кораблин, Одарюк – Вишневский
Новости "Оболони"
У "Оболони" не слишком много турнирных очков, но очень много зрительских симпатий. "Пивовары" в каждом своем матче демонстрируют жажду победы, излучая неподдельный азарт. На данный момент "Оболонь" – не та команда, которая заслуживает однозначного вылета из УПЛ.
На неделе "пивовары" испытали незаурядные эмоции от победы над "Динамо" в Кубке Украины. Но игра, безусловно, отобрала много физических сил у подопечных Иващенко, но добавила им морального вдохновения. Так что в гости к "Миную" "Оболонь" приедет с крепким фундаментом под ногами.
А также – без кадровых проблем. В игре с "Динамо", к счастью для Валерия Иващенко, обошлось без удалений в его команде.
Ориентировочный состав "Оболони": Рыбка – Нагиев, Лукянчук, Приймак, Прокопенко – Мороз, Черненко, Мединский – Груша – Тарануха, Краснопир
"Минай" – "Оболонь". Статистика личных встреч
Очень интересна история противостояния между этими командами. Они сыграли между собой два матча в Первой лиге 2019/20, забив в сумме двенадцать (!) голов. В каждом из двух поединков одна из сторон забивала четыре мяча.
"Минай" – "Оболонь". Последние матчи команд
"Минаю" нечем похвастаться в последних матчах… Ничьи с "Днепром-1", "Зарей", "Александрией" – это почетно, но нужны победы. В последний раз на футбольном поле "Минай" в официальной игре побеждал в предпоследнем туре предыдущего чемпионата – более четырех месяцев назад.
"Оболонь" в чемпионате имеет одну победу, три ничьи, четыре поражения. И есть очень эффектная победа над "Динамо" в Кубке. Но это еще не повод почивать на лаврах. Сезон очень насыщен и требует постоянной концентрации.
"Минай" – "Оболонь". Турнирное положение команд
"Минай" – последний, но отстает не критично. Победа над "Оболонью" позволит закарпатцам сравняться с киевлянами по количеству набранных очков. А вот киевляне в случае успеха запрыгнут чуть ли не в топ-10 таблицы. Ставки очень высоки.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|9
|5
|3
|1
|17-10
|+7
|18
|0
|2
|Кривбасс
|8
|5
|2
|1
|17-7
|+10
|17
|0
|3
|Черноморец
|9
|5
|1
|3
|15-10
|+5
|16
|0
|4
|Полесье
|8
|5
|0
|3
|12-6
|+6
|15
|0
|5
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|16-8
|+8
|12
|0
|6
|Рух
|7
|3
|3
|1
|11-7
|+4
|12
|0
|7
|Ворскла
|8
|4
|0
|4
|10-15
|-5
|12
|0
|8
|Металлист 1925
|7
|3
|2
|2
|6-5
|+1
|11
|0
|9
|Колос
|8
|2
|4
|2
|6-7
|-1
|10
|0
|10
|СК Днепр-1
|6
|2
|3
|1
|6-5
|+1
|9
|0
|11
|ЛНЗ
|9
|2
|2
|5
|8-12
|-4
|8
|0
|12
|ФК Александрия
|8
|2
|2
|4
|5-12
|-7
|8
|0
|13
|Верес
|8
|1
|3
|4
|6-10
|-4
|6
|0
|14
|Оболонь
|8
|1
|3
|4
|4-10
|-6
|6
|0
|15
|Заря
|8
|1
|3
|4
|6-10
|-4
|6
|0
|16
|ФК Минай
|8
|0
|3
|5
|6-17
|-11
|3
|0
"Минай" – "Оболонь". Ставка и коэффициенты
"Минай" – "Оболонь". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Оболони" 1:0. У "Оболони" нет проблем с созданием голевых эпизодов. Есть некоторые проблемы с реализацией. Но постоянно так быть не может. Предлагаем в этом матче сделать ставку на чистую победу гостей. Сейчас они выглядят убедительнее "Миная".
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
Популярное сейчас
- УПЛ. Шахтер - Ворскла 1:2. А что сказать-то хотели?
- Контракт Салаха с Ливерпулем позволяет ему зарабатывать миллион в неделю
- Жирона - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
- Черноморец — Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.09.2023
- Красотка дня. Роскошная невеста одного из лидеров сенсационного Руха. ФОТО
- Теперь только так. Влада Зинченко с детьми поддерживали Александра во время игры с ПСВ. ФОТО