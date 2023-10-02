  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. СК Днепр-1 - Металлист 1925 Смотреть онлайн
В тренде

СК Днепр-1 - Металлист 1925 онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 02 октября 2023, 17:00 - Днепр Арена . Трансляция: УНИАН ТВ
Главный судья: Blavatskiy, Roman
Рейтинг матча:
СК Днепр-1
Днепр
0 - 0
Обновить
49'
Металлист 1925
Харьков
Смотреть трансляцию
Ход матча
25' Игорь Когут 27' Игорь Когут Вышел: Purita, Emiliano
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
38%
Ничья
35%
Металлист 1925
26%
П1: 1.64 Х: 2.64 П2: 8.13
Интересные факты
  • Во время последних 5 встреч, команда СК Днепр-1 выиграла 4 раз, 0 раз сыграла вничью, в то время как команда Металлист 1925 выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 10-4 в пользу команды СК Днепр-1
  • СК Днепр-1 сыграл 5 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Металлист 1925 не проигрывает в последних 6 играх.
  • Металлист 1925 без побед над СК Днепр-1 в последних 4 играх.
  • СК Днепр-1 не забивает в 1 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Металлист 1925 не забивает в 1 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Ruslan Babenko получил больше всего желтых карточек (3) в СК Днепр-1. Maksym Zhychykov получил 3 в Металлист 1925.
  • СК Днепр-1 выигрывает первый тайм в 28% матчей, Металлист 1925 выигрывает в 18% матчей.
  • СК Днепр-1 выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Металлист 1925 выигрывает в 18%.
  • Победителем прошлой встречи была команда СК Днепр-1.
  • В их последнюю встречу команда СК Днепр-1 победила в 3 гол(а).
  • Когда СК Днепр-1 лидирует 1-0 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Когда Металлист 1925 лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.
  • Когда СК Днепр-1 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Когда Металлист 1925 проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Металлист 1925 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды СК Днепр-1.
  • Металлист 1925's performance of the last 5 matches is better than СК Днепр-1's.
  • Команда СК Днепр-1 проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Металлист 1925 (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда СК Днепр-1 выиграла 4, команда Металлист 1925 выиграла 1, 0 ничьи.
  • Команда СК Днепр-1 проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды Металлист 1925.
  • Команда Металлист 1925 выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды СК Днепр-1.
  • СК Днепр-1 забивает 2 гола за матч против команды Металлист 1925, а Металлист 1925 забивает 0.8 гола против команды СК Днепр-1 (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами СК Днепр-1 и Металлист 1925 - 2.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между СК Днепр-1 и Металлист 1925 - 0.8.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • СК Днепр-1 забивает 1.77 гола, играя дома, а Металлист 1925 забивает 0.89 гола, играя на выезде (в среднем).
  • У команды Металлист 1925 серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
Прогноз на матч
Личные встречи
СК Днепр-1
6
Побед
7
Игр
0
Побед
Металлист 1925
Премьер-лига 2022/2023
02.04.2023 - 14:01 Металлист 1925 0 - 3 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2022/2023
11.09.2022 - 13:00 СК Днепр-1 3 - 0 Завершен Металлист 1925
Премьер-лига 2021/2022
28.08.2021 - 17:00 Металлист 1925 1 - 2 Завершен СК Днепр-1
Первая лига 2020
23.03.2019 - 18:00 Металлист 1925 1 - 2 Завершен СК Днепр-1
Последние матчи - СК Днепр-1
Кубок Украины 2023/2024
27.09.2023 - 15:12 Полесье 2 - 1 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2023/2024
24.09.2023 - 15:00 Заря 0 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2023/2024
17.09.2023 - 15:00 СК Днепр-1 1 - 1 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2023/2024
03.09.2023 - 13:00 СК Днепр-1 0 - 0 Завершен ЛНЗ Н
Лига конференций 2023/2024
23.08.2023 - 19:30 Спартак 1 - 1 Завершен СК Днепр-1 Н
Показать больше
Последние матчи - Металлист 1925
Кубок Украины 2023/2024
27.09.2023 - 18:30 Металлист 1925 0 - 3 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2023/2024
24.09.2023 - 17:00 Металлист 1925 0 - 0 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2023/2024
15.09.2023 - 18:30 Металлист 1925 2 - 1 Завершен Заря В
Премьер-лига 2023/2024
03.09.2023 - 19:00 Рух 1 - 1 Завершен Металлист 1925 Н
Премьер-лига 2023/2024
26.08.2023 - 15:00 ЛНЗ 0 - 1 Завершен Металлист 1925 В
Показать больше
Главные события
Игорь Когут
Вышел: Purita, Emiliano
27'
Игорь Когут
25'
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
38%
Ничья
35%
Металлист 1925
26%
П1: 1.64 Х: 2.64 П2: 8.13
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Евгений Волынец
    Вратарь
  • 3
    Владимир Адамюк
    Защитник
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Полузащитник
  • 8
    Александр Пихаленок
    Защитник
  • 9
    Алексей Гуцуляк
    Нападающий
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 22
    Rubchynskyi, Valentyn
    Полузащитник
  • 25
    Игорь Когут
    Полузащитник
    27 25
  • 26
    Александр Каплиенко
    Защитник
  • 30
    Василий Кравец
    Защитник
  • 39
    Александр Сваток
    Защитник
  • 6
    Бека Вачиберадзе
    Полузащитник
  • 7
    Moura, Ari
    Полузащитник
  • 9
    Андрей Борячук
    Нападающий
  • 17
    Сергей Полянчук
    Нападающий
  • 20
    Cervak, Vadym
    Защитник
  • 22
    Владислав Дмитренко
    Нападающий
  • 28
    Артем Габелок
    Полузащитник
  • 29
    Максим Жичиков
    Защитник
  • 30
    Никита Безуглий
    Защитник
  • 37
    Олег Мозиль
    Вратарь
  • 79
    Chyruk, Andrii Yuriiovych
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
  • Maksimov, Yuriy
  • Эдмар
Статистика матча
1
Штрафные
3
3
Фолы
1
7
Угловые
1
1
ЖК
Удары в створ
1
1
Блокировано ударов
1
1
Сейвы
3
Удары мимо
LIVE
Трансляция матча СК Днепр-1 - Металлист 1925
play-btn
play sound
В эфире
УНИАН ТВ
Трансляция
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Днепр-1 весь первый тайм доминировал, при этом не создал ни одного момента кроме дальнего выстрела Рубчинского. Металлист 1925, играя вторым номером, имел два отличных шанса открыть счет — не сложилось с завершением.
45+3'
Свисток
Перерыв.
45+1'
Инфо
Добавлено две минуты.
43'
Опасный момент
Еще один голевой момент упускает Борячук! Моура тонким пасом вывел партнера на убойную позицию, девятка Металлиста 1925 попал в штангу.
41'
Пурита тоже решил приложиться издали. По-другому угрожать воротам соперника у Днепра-1 пока не получается.
39'
Опасный момент
Рубчинский чуть не оформил шедевр! Мяч после его удара с дальней дистанции по невероятной траектории опускался под перекладину. Мозиль был внимателен, в отличие от опорников Металлиста 1925.
34'
Опасный момент
Волынец спасает свою команду от пропущенного мяча! Дмитренко обокрал Адамюка и выкатил под удар Борячуку, который пробил в касание. Если бы форвард харьковского клуба попал в дальний угол, у голкипера не было бы шансов.
31'
Качественную подачу с углового выполнил Пихаленок, но никто из игроков двух команд не сыграл в мяч. Хотя у того же Адамюка была хорошая возможность забить.
27'
Замена
Пурита вышел на поле вместо травмированного Когута.
25'
Желтая карточка
Когут сфолил на желтую и травмировался при этом. Проблемы с коленом, будем надеяться, что не кресты.
22'
Когут дотянулся до мяча после подачи Леднева с левого фланга, правда шансов нанести акцентированный удар не было.
19'
Несколько угловых подряд подали днепровцы. Было опасно, но гостям в итоге удалось отбиться.
15'
Моура взял инициативу на себя и пробил из-за пределов штрафной. Теперь просит прощения у партнеров, потому что не попал в створ.
13'
Одну из первых своих атак провел Металлист 1925, довести дело до удара не удалось. Защитники Днепра-1 снимают верх в собственной штрафной.
8'
Сваток разрядил пушку с 30 метров, рядом со штангой. В любом случае, Мозиль контролировал ситуацию.
5'
Днепр-1 сразу же забрал мяч себе и проводит одну позиционную атаку за другой.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Роман Блавацкий.
Запасные: Кинарейкин (в), Юрчук (в), Виктинью, Горбунов, Горин, Мирошниченко, Пасич, Пурита, Танчик, Филиппов.
Инфо
Стартовый состав Днепра-1: Волынец — Каплиенко, Кравец, Сарапий, Сваток (к), Адамюк — Леднев, Рубчинский, Пихаленок, Гуцуляк — Когут. Главный тренер — Юрий Максимов.
Запасные: Потимков (в), Сидоренко (в), Мартынюк, Ременюк, Рудавский, Сидоров, Андрей Ткачук, Евгений Ткачук, Юсов.
Инфо
Стартовый состав Металлиста 1925: Мозиль — Безуглый, Курило, Червак, Жичиков — Габелок (к), Вачиберадзе — Дмитренко, Чирук, Моура — Борячук. И. о. главного тренера — Эдмар.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 9-го тура УПЛ Днепр-1 – Металлист 1925.
Авторизуйтесь на сайте, для того, чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Последние матчи
Завершен 03:00 - Сегодня Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1 Завершен 22:00 - Вчера Бетис Бетис 3 Валенсия Валенсия 0 Завершен 22:00 - Вчера Атлетико Атлетико 3 Кадис Кадис 2 Завершен 21:45 - Вчера Ренн Ренн 3 Нант Нант 1 Завершен 21:45 - Вчера Рома Рома 2 Фрозиноне Фрозиноне 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 1500 грн На сайт
3 Бонус большой, в баксах На сайт
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

Анонс матча СК Днепр-1 - Металлист 1925 02.10.2023, Премьер-лига

Поединок между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой Металлист 1925 (Харьков) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Днепр Арена.

Дата проведения матча: 02.10.2023
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между СК Днепр-1 (Днепр) и командой Металлист 1925 (Харьков):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды СК Днепр-1, тогда как команда Металлист 1925 осталась с поражением. Столкновение Металлист 1925 и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 02.04.2023 закончилось с такими результатами: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Maksimov, Yuriy и Эдмар разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча СК Днепр-1 - Металлист 1925 можно посмотреть 02.10.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча СК Днепр-1 - Металлист 1925, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Прошедший поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Полесье - 27.09.2023, в рамках турнира Кубок Украины 2023/2024 и закончился победой команды Полесье.

Команда гостей

Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский

Прошедший поединок команды Металлист 1925 был сыгран против Ворскла - 27.09.2023, в рамках турнира Кубок Украины 2023/2024 и закончился победой команды Ворскла.

Следите за результатами матча СК Днепр-1 - Металлист 1925 онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.