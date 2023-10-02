СК Днепр-1 - Металлист 1925 онлайн трансляция матча

Поединок между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой Металлист 1925 (Харьков) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Днепр Арена.
Дата проведения матча: 02.10.2023
Время начала матча: 17:00
История противостояний между СК Днепр-1 (Днепр) и командой Металлист 1925 (Харьков):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды СК Днепр-1, тогда как команда Металлист 1925 осталась с поражением. Столкновение Металлист 1925 и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 02.04.2023 закончилось с такими результатами: 0:3 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Maksimov, Yuriy и Эдмар разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Александр Кучер
Прошедший поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Полесье - 27.09.2023, в рамках турнира Кубок Украины 2023/2024 и закончился победой команды Полесье.
Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский
Прошедший поединок команды Металлист 1925 был сыгран против Ворскла - 27.09.2023, в рамках турнира Кубок Украины 2023/2024 и закончился победой команды Ворскла.
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