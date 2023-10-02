СК Днепр-1 - Металлист 1925 онлайн трансляция матча

Во время последних 5 встреч, команда СК Днепр-1 выиграла 4 раз, 0 раз сыграла вничью, в то время как команда Металлист 1925 выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 10-4 в пользу команды СК Днепр-1

СК Днепр-1 сыграл 5 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

Металлист 1925 не проигрывает в последних 6 играх.

Металлист 1925 без побед над СК Днепр-1 в последних 4 играх.

СК Днепр-1 не забивает в 1 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Металлист 1925 не забивает в 1 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Ruslan Babenko получил больше всего желтых карточек (3) в СК Днепр-1. Maksym Zhychykov получил 3 в Металлист 1925.

СК Днепр-1 выигрывает первый тайм в 28% матчей, Металлист 1925 выигрывает в 18% матчей.

СК Днепр-1 выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Металлист 1925 выигрывает в 18%.

Победителем прошлой встречи была команда СК Днепр-1.

В их последнюю встречу команда СК Днепр-1 победила в 3 гол(а).

Когда СК Днепр-1 лидирует 1-0 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.

Когда Металлист 1925 лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.

Когда СК Днепр-1 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.

Когда Металлист 1925 проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.

Недавнее выступление команды Металлист 1925 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды СК Днепр-1.

Металлист 1925's performance of the last 5 matches is better than СК Днепр-1's.

Команда СК Днепр-1 проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Металлист 1925 (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда СК Днепр-1 выиграла 4, команда Металлист 1925 выиграла 1, 0 ничьи.

Команда СК Днепр-1 проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды Металлист 1925.

Команда Металлист 1925 выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды СК Днепр-1.

СК Днепр-1 забивает 2 гола за матч против команды Металлист 1925, а Металлист 1925 забивает 0.8 гола против команды СК Днепр-1 (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами СК Днепр-1 и Металлист 1925 - 2.8.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между СК Днепр-1 и Металлист 1925 - 0.8.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

СК Днепр-1 забивает 1.77 гола, играя дома, а Металлист 1925 забивает 0.89 гола, играя на выезде (в среднем).

У команды Металлист 1925 серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.