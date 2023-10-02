Днепр-1 — Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 02.10.2023

В прошлом сезоне "Днепр-1" сыграл крайне успешно, завоевав серебряные медали чемпионата в удивительно мощной борьбе. Однако нынешние результаты вызывают не что иное, как шок. Но сейчас у руля стоит Юрий Максимов, который уже показал первые результаты привлечения собственной методики, поэтому оставшаяся часть сезона обещает быть интересной.

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УПЛ. 9-й тур

Днепр. Стадион "Днепр-Арена"

Арбитр в поле — Роман Блавацкий (Львов)

"Днепр-1" 17:00 "Металлист 1925"

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Новости "Днепра-1"

Отставка Александра Кучера читалась после череды неудачных результатов "Днепра-1". Но мало кто мог предположить, что у руля окажется бывшая легенда днепрян (еще без единички) Юрий Максимов. Под его руководством команда провела 4 матча — три в УПЛ и один в Кубке Украины. Результаты в чемпионате были довольно приятными — 2 ничьи ("ЛНЗ" и "Колос") и победа в 8-м туре над луганской "Зарей" со счетом 1:0. Победный гол в том матче забил Игорь Когут, который действовал на острие атаки. Вылет в серии пенальти от "Полесья" в рамках Кубка несколько испортил впечатление от прихода Максимова.

Однако Юрий Вильевич приходил явно не для кубковых успехов. Понятно, что главной задачей является возвращение в топ-5 и борьба за еврокубки. Хотя отрыв от ближайших конкурентов довольно значительный (аж 7 очков), у днепрян есть 3 матча в запасе. И в поединке против "Металлиста 1925" футболистов, пожалуй, устроит только победа.

Из положительного: две недели назад "Днепр-1" вернулся на родной стадион впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда хозяева поля разошлись миром с "Колосом". Как знать, возможно, со второй попытки команде удастся достичь позитива в результате на "Днепр-Арене".

Ориентировочный состав "Днепра-1": Волынец, Кравец, Сарапий, Сваток, Пурита, Рубчинский, Бабенко, Когут, Пихаленок, Леднев, Гуцуляк

Новости "Металлиста 1925"

Как и днепряне, харьковский клуб также вылетел из Кубка Украины. В матче на стадионе "Левый Берег" подопечные Эдмара без шансов уступили "Ворскле" — 0:3. Причем такого разгромного результата точно никто не ожидал после пятиматчевой серии без поражений. Однако у коуча "желто-синих" было объяснение такому результату:

— До начала матча, я говорил: "Наша задача побеждать в каждой игре". Сегодня дали возможность сыграть игрокам, которые имели меньше игровой практики. Был достаточно экспериментальный состав... Это поражение дало нам определенную информацию. Могу только поздравить "Ворсклу" с выходом в следующий этап.

Понятно, что выход на поле ряда футболистов без игровой практики был вынужденным, ведь в клубном лазарете находится сразу несколько важных игроков "Металлиста 1925". Но если не брать во внимание игру с полтавчанами, то харьковчане довольно неплохо выступают в УПЛ. И если футболистам удастся победить "Днепр-1", тренерский штаб точно будет доволен этим результатом.

Ориентировочный состав "Металлиста 1925": Мозиль, Жичиков, Червак, Курило, Безуглый, Мартынюк, Габелок, Вачиберадзе, Русин, Дмитренко, Юсов

“Днепр-1”-”Металлист 1925”. Статистика личных встреч

Именитые предшественники этих клубов были ветеранами элитного дивизиона и грозной силой в украинском футболе. Однако если мы говорим собственно о "Днепре-1" и "Металлисте 1925", то эти клубы встречались между собой трижды и каждый раз побеждали "спортклубовцы". Разница мячей — 8:1 в пользу футболистов из Днепра.

“Днепр-1”-”Металлист 1925”. Последние матчи команд

Последние поединки днепрян в УПЛ были довольно позитивными — ничья с "Колосом" и долгожданная победа над "Зарей". Однако подопечных Юрия Максимова постигла неудача в Кубке - в очень тяжелом матче они уступили "Полесью" в серии пенальти.

"Желто-синие" тоже могут похвастаться неплохими результатами — 2 победы и 2 ничьи в последних четырех турах чемпионата. Но Кубок оказался провальным и для них — "Ворскла" в 1/8 финала забила три безответных мяча.

“Днепр-1”-”Металлист 1925”. Турнирное положение команд

Днепряне после двух последних матчей все же покинули дно турнирной таблицы (при этом они еще имеют 3 матча в запасе). "Металлист 1925" продолжает "мариноваться" в середине с минимальными движениями ближе к конкурентам из топ-5. В этом положении победа будет значительно ценнее для хозяев поля.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 9 5 3 1 17-10 +7 18 0 2 Кривбасс 9 5 2 2 18-10 +8 17 0 3 Черноморец 9 5 1 3 15-10 +5 16 0 4 Полесье 9 5 1 3 12-6 +6 16 0 5 Динамо 6 5 0 1 20-10 +10 15 0 6 Рух 8 4 3 1 14-8 +6 15 0 7 Ворскла 8 4 0 4 10-15 -5 12 0 8 Металлист 1925 7 3 2 2 6-5 +1 11 0 9 Колос 9 2 5 2 6-7 -1 11 0 10 Оболонь 9 2 3 4 5-10 -5 9 0 11 СК Днепр-1 6 2 3 1 6-5 +1 9 0 12 ЛНЗ 9 2 2 5 8-12 -4 8 0 13 ФК Александрия 9 2 2 5 7-16 -9 8 0 14 Заря 8 1 3 4 6-10 -4 6 0 15 Верес 8 1 3 4 6-10 -4 6 0 16 ФК Минай 9 0 3 6 6-18 -12 3 0

“Днепр-1”-”Металлист 1925”. Ставка и коэффициенты

“Днепр-1”-”Металлист 1925”. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Днепра-1" 1:0. "Спортклубовцы" сыграют на своем поле, но и команда из Харькова не является слишком уступчивой. Поэтому мы не удивимся, если свисток Романа Блавацкого зафиксирует хотя бы минимальную победу "Днепра-1".

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.