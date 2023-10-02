Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 — Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 02.10.2023
Серебрянный призер прошлого сезона продолжает бороться за выживание
Фото: пресслужби СК "Дніпро-1"
В прошлом сезоне "Днепр-1" сыграл крайне успешно, завоевав серебряные медали чемпионата в удивительно мощной борьбе. Однако нынешние результаты вызывают не что иное, как шок. Но сейчас у руля стоит Юрий Максимов, который уже показал первые результаты привлечения собственной методики, поэтому оставшаяся часть сезона обещает быть интересной.
-
Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
УПЛ. 9-й тур
Днепр. Стадион "Днепр-Арена"
Арбитр в поле — Роман Блавацкий (Львов)
"Днепр-1" 17:00 "Металлист 1925"
Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция —УНИАН, YouTube
Новости "Днепра-1"
Отставка Александра Кучера читалась после череды неудачных результатов "Днепра-1". Но мало кто мог предположить, что у руля окажется бывшая легенда днепрян (еще без единички) Юрий Максимов. Под его руководством команда провела 4 матча — три в УПЛ и один в Кубке Украины. Результаты в чемпионате были довольно приятными — 2 ничьи ("ЛНЗ" и "Колос") и победа в 8-м туре над луганской "Зарей" со счетом 1:0. Победный гол в том матче забил Игорь Когут, который действовал на острие атаки. Вылет в серии пенальти от "Полесья" в рамках Кубка несколько испортил впечатление от прихода Максимова.
Однако Юрий Вильевич приходил явно не для кубковых успехов. Понятно, что главной задачей является возвращение в топ-5 и борьба за еврокубки. Хотя отрыв от ближайших конкурентов довольно значительный (аж 7 очков), у днепрян есть 3 матча в запасе. И в поединке против "Металлиста 1925" футболистов, пожалуй, устроит только победа.
Из положительного: две недели назад "Днепр-1" вернулся на родной стадион впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда хозяева поля разошлись миром с "Колосом". Как знать, возможно, со второй попытки команде удастся достичь позитива в результате на "Днепр-Арене".
Ориентировочный состав "Днепра-1": Волынец, Кравец, Сарапий, Сваток, Пурита, Рубчинский, Бабенко, Когут, Пихаленок, Леднев, Гуцуляк
Новости "Металлиста 1925"
Как и днепряне, харьковский клуб также вылетел из Кубка Украины. В матче на стадионе "Левый Берег" подопечные Эдмара без шансов уступили "Ворскле" — 0:3. Причем такого разгромного результата точно никто не ожидал после пятиматчевой серии без поражений. Однако у коуча "желто-синих" было объяснение такому результату:
— До начала матча, я говорил: "Наша задача побеждать в каждой игре". Сегодня дали возможность сыграть игрокам, которые имели меньше игровой практики. Был достаточно экспериментальный состав... Это поражение дало нам определенную информацию. Могу только поздравить "Ворсклу" с выходом в следующий этап.
Понятно, что выход на поле ряда футболистов без игровой практики был вынужденным, ведь в клубном лазарете находится сразу несколько важных игроков "Металлиста 1925". Но если не брать во внимание игру с полтавчанами, то харьковчане довольно неплохо выступают в УПЛ. И если футболистам удастся победить "Днепр-1", тренерский штаб точно будет доволен этим результатом.
Ориентировочный состав "Металлиста 1925": Мозиль, Жичиков, Червак, Курило, Безуглый, Мартынюк, Габелок, Вачиберадзе, Русин, Дмитренко, Юсов
“Днепр-1”-”Металлист 1925”. Статистика личных встреч
Именитые предшественники этих клубов были ветеранами элитного дивизиона и грозной силой в украинском футболе. Однако если мы говорим собственно о "Днепре-1" и "Металлисте 1925", то эти клубы встречались между собой трижды и каждый раз побеждали "спортклубовцы". Разница мячей — 8:1 в пользу футболистов из Днепра.
“Днепр-1”-”Металлист 1925”. Последние матчи команд
Последние поединки днепрян в УПЛ были довольно позитивными — ничья с "Колосом" и долгожданная победа над "Зарей". Однако подопечных Юрия Максимова постигла неудача в Кубке - в очень тяжелом матче они уступили "Полесью" в серии пенальти.
"Желто-синие" тоже могут похвастаться неплохими результатами — 2 победы и 2 ничьи в последних четырех турах чемпионата. Но Кубок оказался провальным и для них — "Ворскла" в 1/8 финала забила три безответных мяча.
“Днепр-1”-”Металлист 1925”. Турнирное положение команд
Днепряне после двух последних матчей все же покинули дно турнирной таблицы (при этом они еще имеют 3 матча в запасе). "Металлист 1925" продолжает "мариноваться" в середине с минимальными движениями ближе к конкурентам из топ-5. В этом положении победа будет значительно ценнее для хозяев поля.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|9
|5
|3
|1
|17-10
|+7
|18
|0
|2
|Кривбасс
|9
|5
|2
|2
|18-10
|+8
|17
|0
|3
|Черноморец
|9
|5
|1
|3
|15-10
|+5
|16
|0
|4
|Полесье
|9
|5
|1
|3
|12-6
|+6
|16
|0
|5
|Динамо
|6
|5
|0
|1
|20-10
|+10
|15
|0
|6
|Рух
|8
|4
|3
|1
|14-8
|+6
|15
|0
|7
|Ворскла
|8
|4
|0
|4
|10-15
|-5
|12
|0
|8
|Металлист 1925
|7
|3
|2
|2
|6-5
|+1
|11
|0
|9
|Колос
|9
|2
|5
|2
|6-7
|-1
|11
|0
|10
|Оболонь
|9
|2
|3
|4
|5-10
|-5
|9
|0
|11
|СК Днепр-1
|6
|2
|3
|1
|6-5
|+1
|9
|0
|12
|ЛНЗ
|9
|2
|2
|5
|8-12
|-4
|8
|0
|13
|ФК Александрия
|9
|2
|2
|5
|7-16
|-9
|8
|0
|14
|Заря
|8
|1
|3
|4
|6-10
|-4
|6
|0
|15
|Верес
|8
|1
|3
|4
|6-10
|-4
|6
|0
|16
|ФК Минай
|9
|0
|3
|6
|6-18
|-12
|3
|0
“Днепр-1”-”Металлист 1925”. Ставка и коэффициенты
“Днепр-1”-”Металлист 1925”. Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Днепра-1" 1:0. "Спортклубовцы" сыграют на своем поле, но и команда из Харькова не является слишком уступчивой. Поэтому мы не удивимся, если свисток Романа Блавацкого зафиксирует хотя бы минимальную победу "Днепра-1".
Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Победа Динамо, поражение Кривбасса, ван Леувен остается в Шахтере. Главные новости за 1 октября
- Ливерпуль предоставил заявление, относительно вчерашних ошибок рефери. Клуб рассмотрит все возможные варианты дальнейших действий
- Ахметов был недоволен поражением от Ворсклы, однако ван Леувен остался на должности - Источник
- Кривбасс — Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01 октября 2023
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная невеста одного из лидеров сенсационного Руха. ФОТО