Шахтер - Ворскла онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Шахтер Донецк иВорскла Полтава, когда Шахтер Донецк играет дома, 1- 0. 4 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Шахтер Донецк и Ворскла Полтава 1-0. 8 игры закончились с этим результатом.

За последние 18 встреч когда команда Шахтер Донецк играла дома, команда Шахтер Донецк выиграла 15 раз, 2 сыграла в ничью и 1 победы команды Ворскла Полтава. Разница голов 40-15 в пользу команды Шахтер Донецк.

Во время последних 42 встреч, команда Шахтер Донецк выиграла 30 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Ворскла Полтава выиграла 6 раз. Разница забитых и пропущенных голов 78-27 в пользу команды Шахтер Донецк

Последняя гостевая победа Ворскла Полтава над Шахтер Донецк была в 2016

Игры прошлого года: 3-2 (Шахтер Донецк дома) и 2-1 (Ворскла Полтава дома).

Вы знали, что Шахтер Донецк забил 31% голов между минутами 31-45?

В домашних матчах Шахтер Донецк не проигрывает Ворскла Полтава в последних 6 встречах.

Шахтер Донецк получил 5 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига

Ворскла Полтава не забивает в 1 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Шахтер Донецк забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.

Шахтер Донецк выигрывает первый тайм в 48% матчей, Ворскла Полтава выигрывает в 29% матчей.

Шахтер Донецк выигрывает первую половину матча в 48% случаев, Ворскла Полтава выигрывает в 29%.

Победителем прошлой встречи была команда Ворскла Полтава.

В их последнюю встречу команда Ворскла Полтава победила в 1 гол(а).

Когда Шахтер Донецк лидирует 1-0 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

Когда Ворскла Полтава лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.

Когда Шахтер Донецк проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

Когда Ворскла Полтава проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.

Недавнее выступление команды Шахтер Донецк в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ворскла Полтава.

Шахтер Донецк's performance of the last 5 matches is better than Ворскла Полтава's.

Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Ворскла Полтава (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Шахтер Донецк выиграла 3, команда Ворскла Полтава выиграла 1, 1 ничьи.

Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ворскла Полтава.

Команда Ворскла Полтава выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Шахтер Донецк.

Шахтер Донецк забивает 1.8 гола за матч против команды Ворскла Полтава, а Ворскла Полтава забивает 1 гола против команды Шахтер Донецк (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Шахтер Донецк и Ворскла Полтава - 2.8.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Шахтер Донецк и Ворскла Полтава - 1.

Шахтер Донецк забивает 2.05 гола, играя дома, а Ворскла Полтава забивает 1.35 гола, играя на выезде (в среднем).

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".