  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Шахтер - Ворскла Смотреть онлайн
В тренде

Шахтер - Ворскла онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 30 сентября 2023, 17:00 - Олимпийский . Трансляция: MEGOGO
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
До начала
00 : 00 : 00
Ворскла
Полтава
Смотреть трансляцию
Кто победит?
39 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
33%
Ничья
31%
Ворскла
36%
П1: 1.12 Х: 14.50 П2: 8.90
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Шахтер Донецк иВорскла Полтава, когда Шахтер Донецк играет дома, 1- 0. 4 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Шахтер Донецк и Ворскла Полтава 1-0. 8 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 18 встреч когда команда Шахтер Донецк играла дома, команда Шахтер Донецк выиграла 15 раз, 2 сыграла в ничью и 1 победы команды Ворскла Полтава. Разница голов 40-15 в пользу команды Шахтер Донецк.
  • Во время последних 42 встреч, команда Шахтер Донецк выиграла 30 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Ворскла Полтава выиграла 6 раз. Разница забитых и пропущенных голов 78-27 в пользу команды Шахтер Донецк
  • Последняя гостевая победа Ворскла Полтава над Шахтер Донецк была в 2016
  • Игры прошлого года: 3-2 (Шахтер Донецк дома) и 2-1 (Ворскла Полтава дома).
  • Вы знали, что Шахтер Донецк забил 31% голов между минутами 31-45?
  • В домашних матчах Шахтер Донецк не проигрывает Ворскла Полтава в последних 6 встречах.
  • Шахтер Донецк получил 5 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига
  • Ворскла Полтава не забивает в 1 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Шахтер Донецк забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.
  • Шахтер Донецк выигрывает первый тайм в 48% матчей, Ворскла Полтава выигрывает в 29% матчей.
  • Шахтер Донецк выигрывает первую половину матча в 48% случаев, Ворскла Полтава выигрывает в 29%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ворскла Полтава.
  • В их последнюю встречу команда Ворскла Полтава победила в 1 гол(а).
  • Когда Шахтер Донецк лидирует 1-0 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Когда Ворскла Полтава лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Когда Шахтер Донецк проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Когда Ворскла Полтава проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Шахтер Донецк в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ворскла Полтава.
  • Шахтер Донецк's performance of the last 5 matches is better than Ворскла Полтава's.
  • Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Ворскла Полтава (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Шахтер Донецк выиграла 3, команда Ворскла Полтава выиграла 1, 1 ничьи.
  • Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ворскла Полтава.
  • Команда Ворскла Полтава выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Шахтер Донецк.
  • Шахтер Донецк забивает 1.8 гола за матч против команды Ворскла Полтава, а Ворскла Полтава забивает 1 гола против команды Шахтер Донецк (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Шахтер Донецк и Ворскла Полтава - 2.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Шахтер Донецк и Ворскла Полтава - 1.
  • Шахтер Донецк забивает 2.05 гола, играя дома, а Ворскла Полтава забивает 1.35 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
Прогноз на матч
Личные встречи
Шахтер
19
Побед
26
Игр
4
Побед
Ворскла
Премьер-лига 2022/2023
04.06.2023 - 15:00 Ворскла 2 - 1 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2022/2023
23.11.2022 - 16:00 Шахтер 3 - 2 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2021/2022
23.10.2021 - 17:00 Ворскла 0 - 2 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2020/2021
04.04.2021 - 17:00 Ворскла 0 - 2 Завершен Шахтер
Последние матчи - Шахтер
Кубок Украины 2023/2024
26.09.2023 - 17:00 Верес 0 - 3 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2023/2024
23.09.2023 - 19:00 Рух 1 - 1 Завершен Шахтер Н
Лига Чемпионов 2023/2024
19.09.2023 - 22:00 Шахтер 1 - 3 Завершен Порту П
Премьер-лига 2023/2024
16.09.2023 - 17:00 Шахтер 1 - 0 Завершен Оболонь В
Премьер-лига 2023/2024
02.09.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 4 Завершен Шахтер В
Показать больше
Последние матчи - Ворскла
Кубок Украины 2023/2024
27.09.2023 - 18:30 Металлист 1925 0 - 3 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2023/2024
23.09.2023 - 17:00 Ворскла 1 - 4 Завершен Кривбасс П
Премьер-лига 2023/2024
18.09.2023 - 17:03 Динамо 2 - 0 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2023/2024
02.09.2023 - 17:00 Ворскла 1 - 0 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2023/2024
27.08.2023 - 17:00 Ворскла 2 - 1 Завершен Черноморец В
Показать больше
Кто победит?
39 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
33%
Ничья
31%
Ворскла
36%
П1: 1.12 Х: 14.50 П2: 8.90
LIVE
Трансляция матча Шахтер - Ворскла
play-btn
play sound
В эфире
MEGOGO
Трансляция
Инфо
Запасные Ворсклы: Ермолов, Домолега, Изотов, Оденцов, Черныш, Тиагуиньо, Островский
Инфо
Стартовый состав Ворсклы: Исенко, Пердута, Скляр, Степанюк, Павлюк, Якубу, Крупский, Нестеренко, Челядин, Кане, Хрипчук
Инфо
Запасные Шахтера: Рудько, Пузанков, Матвиенко, Конопля, Козик, Ракицкий, Эгиналду, Криськив, Швед, Очеретько, Назарина, Келси
Инфо
Стартовый состав Шахтера: Ризнык, Гочолеишвили, Чигринский, Мироши, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кащук, Сикан
Обе команды на неделе провели кубковые матчи. Шахтер разгромил 3:0 Верес, а Ворскла с таким же счетом вынесла Металлист 1925
Шахтер с 18 очками лидирует в таблице. Ворскла на 10-м месте - 9 баллов
Инфо
Матч начнется в 17:00, судить игру будет Виктор Копиевский при поддержке системы ВАР
Добрый вечер всем поклонникам украинского футбола. UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча 9-го УПЛ, в котором Шахтер примет Ворсклу
Авторизуйтесь на сайте, для того, чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Последние матчи
Завершен 14:30 - Сегодня Эпицентр Эпицентр 2 Металлист Металлист 2 Завершен 14:30 - Сегодня Мазервелл Мазервелл 0 Селтик Селтик 0 Завершен 14:30 - Сегодня Саутгемптон Саутгемптон 3 Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед 1 Завершен 14:30 - Сегодня Астон Вилла Астон Вилла 5 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 1 Завершен 14:00 - Сегодня Нива Нива 2 Локомотив Локомотив 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 1500 грн На сайт
3 Бонус большой, в баксах На сайт
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

Анонс матча Шахтер - Ворскла 30.09.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой Шахтер (Донецк) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 30.09.2023
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Шахтер (Донецк) и командой Ворскла (Полтава):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Ворскла, тогда как команда Шахтер осталась с поражением. Столкновение Ворскла и Шахтер в предыдущем футбольном матче 04.06.2023 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Ворскла можно посмотреть 30.09.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Ворскла, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен

Прошедший матч команды Шахтер был сыгран против Верес - 26.09.2023, в рамках турнира Кубок Украины 2023/2024 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий поединок команды Ворскла был сыгран против Металлист 1925 - 27.09.2023, в рамках турнира Кубок Украины 2023/2024 и закончился победой команды Ворскла.

Следите за результатами матча Шахтер - Ворскла онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.