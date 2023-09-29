Шахтер - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.09.2023

Эта осень будет для "Шахтера" насыщенной. Собственно, как обычно. Разница в том, что теперь и на домашние, и на выездные матчи Лиги чемпионов "горнякам" приходится уезжать далеко от границ Украины. Еще как следует не остыли воспоминания от путешествия в Гамбург на домашний матч с "Порту", как уже на горизонте – "Антверпен". Но прежде – "Ворскла", девятый тур УПЛ.

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УПЛ. Девятый тур. 30.09.2023

Львов. "Арена-Львов"

Арбитр в поле – Виктор Копиевский

"Шахтер" 17:00 "Ворскла"

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Новости "Шахтера"

"Шахтер" теряет в этом сезоне в УПЛ слишком много очков. Из восьми сыгранных матчей "горняки" три не выиграли. Это дает шанс конкурентам. И это главное, а не те сопутствующие обстоятельства, о которых говорит Патрик ван Леувен. В частности, о судействе. Обычно интеллигентный тренер после матча во Львове против "Руха" сорвался и обвинил в неудачах рефери.

Болельщики "Шахтера" наверняка найдут в такой позиции тренера рациональное зерно. Но они также не смогут отрицать то, о чем идет речь уже давно: игра команды не радует глаз зрителя. "Шахтер" выглядит тяжелым, неповоротливым, иногда – растерянным. Кроме того, ситуацию усугубляют травмы.

Бондарь, Лемкин, недавно – Чигринский. На кубковый матч с "Вересом" из-за дисквалификации выпал Ракицкий. Настоящая эпидемия среди центральных защитников. Приятная новость – вернулся в обойму Николай Матвиенко.

Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык – Конопля, Матвиенко, Ракицкий, Гочолейшвили – Степаненко, Бондаренко, Судаков – Криськив, Зубков – Сикан

Новости "Ворсклы"

В кубковом матче "Ворсклу" прорвало. Она отгрузила три мяча "Металлисту 1925" и в целом выглядела довольно уверенно. В отличие от матча последнего тура против "Кривбасса", где полтавчане предстали безвольным коллективом. Раньше были проблемы также в матче чемпионата с "Динамо".

"Ворскле" есть еще над чем работать, но в то же время не должно быть страха перед соперником. У "Шахтера" полтавчане выигрывали в последнем туре предыдущего чемпионата, обеспечив себе тогда выход в еврокубки. Понятно, что обстоятельства сейчас другие, но психология должна сыграть роль.

У "Ворсклы", в отличие от "Шахтера", есть своя потеря из-за дисквалификации. Команде Скрипника не поможет Сантана. Ну и более давние потери: Чеснаков, Юрченко, Бацула, Фелипе.

Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко – Пердута, Павлюк, Скляр, Корниенко – Челядин, Нестеренко, Черныш – Якубу, Кане – Степанюк

"Шахтер" – "Ворскла". Статистика личных встреч

"Шахтер" и "Ворскла" – "ветераны" элитарного дивизиона чемпионата Украины, поэтому история их противостояния очень богата. Обратим внимание на последний матч, когда "Ворскла" решала свои турнирные задания, а "Шахтер" уже праздновал чемпионство. Полтавчане тогда победили 2:1 – не без сомнительных решений арбитров.

"Шахтер" – "Ворскла". Последние матчи команды

Дела у "Шахтера" идут не слишком стабильно, не слишком гладко. Поражение в Лиге чемпионов от "Порту", потеря очков в чемпионате с "Рухом", разгром "Вереса" в Кубке Украины. Ситуация такова, что с "Ворсклой" терять очки уже крайне не рекомендовано.

"Ворскла" плохо провела последние игры чемпионата, но в Кубке выстрелила. Виктор Скрипник уверен в своих игроках, но есть вопросы к психологии. Также "Ворсклу" донимают кадровые потери, постоянно заставляющие применять необоснованную ротацию.

"Шахтер" – "Ворскла". Турнирное положение команд

"Шахтер" – первый, но "Кривбасс" дышит в спину. Также в случае поражения "горняков" могут обойти еще несколько команд. "Ворскла" – не в зоне риска, но и не возле лидеров.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 8 5 3 0 16-8 +8 18 0 2 Кривбасс 8 5 2 1 17-7 +10 17 0 3 Черноморец 8 5 0 3 15-10 +5 15 0 4 Полесье 8 5 0 3 12-6 +6 15 0 5 Динамо 5 4 0 1 16-8 +8 12 0 6 Рух 7 3 3 1 11-7 +4 12 0 7 Металлист 1925 7 3 2 2 6-5 +1 11 0 8 Колос 8 2 4 2 6-7 -1 10 0 9 СК Днепр-1 6 2 3 1 6-5 +1 9 0 10 Ворскла 7 3 0 4 8-14 -6 9 0 11 ФК Александрия 8 2 2 4 5-12 -7 8 0 12 ЛНЗ 8 2 1 5 8-12 -4 7 0 13 Оболонь 8 1 3 4 4-10 -6 6 0 14 Верес 7 1 2 4 6-10 -4 5 0 15 Заря 7 1 2 4 6-10 -4 5 0 16 ФК Минай 8 0 3 5 6-17 -11 3 0

"Шахтер" – "Ворскла". Ставка и коэффициенты

"Шахтер" – "Ворскла". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Шахтера" 1:0. На этот раз "Шахтер" будет играть более ответственно, чем в последнем матче между этими соперниками. "Горнякам" очень нужны очки и психологическая уверенность в преддверии матча в Лиге чемпионов. А "Ворскла" ослаблена травмами нескольких важных игроков. Так что можно прогнозировать победу хозяев. Для пикантности предлагаем акцентировать внимание на разнице мячей – кажется, что она будет минимальной.