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Шахтер - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.09.2023
Шахтер - Ворскла: Прогноз и анонс матча ⋉ 30.09.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Шахтер
Эта осень будет для "Шахтера" насыщенной. Собственно, как обычно. Разница в том, что теперь и на домашние, и на выездные матчи Лиги чемпионов "горнякам" приходится уезжать далеко от границ Украины. Еще как следует не остыли воспоминания от путешествия в Гамбург на домашний матч с "Порту", как уже на горизонте – "Антверпен". Но прежде – "Ворскла", девятый тур УПЛ.
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УПЛ. Девятый тур. 30.09.2023
Львов. "Арена-Львов"
Арбитр в поле – Виктор Копиевский
"Шахтер" 17:00 "Ворскла"
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Новости "Шахтера"
"Шахтер" теряет в этом сезоне в УПЛ слишком много очков. Из восьми сыгранных матчей "горняки" три не выиграли. Это дает шанс конкурентам. И это главное, а не те сопутствующие обстоятельства, о которых говорит Патрик ван Леувен. В частности, о судействе. Обычно интеллигентный тренер после матча во Львове против "Руха" сорвался и обвинил в неудачах рефери.
Болельщики "Шахтера" наверняка найдут в такой позиции тренера рациональное зерно. Но они также не смогут отрицать то, о чем идет речь уже давно: игра команды не радует глаз зрителя. "Шахтер" выглядит тяжелым, неповоротливым, иногда – растерянным. Кроме того, ситуацию усугубляют травмы.
Бондарь, Лемкин, недавно – Чигринский. На кубковый матч с "Вересом" из-за дисквалификации выпал Ракицкий. Настоящая эпидемия среди центральных защитников. Приятная новость – вернулся в обойму Николай Матвиенко.
Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык – Конопля, Матвиенко, Ракицкий, Гочолейшвили – Степаненко, Бондаренко, Судаков – Криськив, Зубков – Сикан
Новости "Ворсклы"
В кубковом матче "Ворсклу" прорвало. Она отгрузила три мяча "Металлисту 1925" и в целом выглядела довольно уверенно. В отличие от матча последнего тура против "Кривбасса", где полтавчане предстали безвольным коллективом. Раньше были проблемы также в матче чемпионата с "Динамо".
"Ворскле" есть еще над чем работать, но в то же время не должно быть страха перед соперником. У "Шахтера" полтавчане выигрывали в последнем туре предыдущего чемпионата, обеспечив себе тогда выход в еврокубки. Понятно, что обстоятельства сейчас другие, но психология должна сыграть роль.
У "Ворсклы", в отличие от "Шахтера", есть своя потеря из-за дисквалификации. Команде Скрипника не поможет Сантана. Ну и более давние потери: Чеснаков, Юрченко, Бацула, Фелипе.
Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко – Пердута, Павлюк, Скляр, Корниенко – Челядин, Нестеренко, Черныш – Якубу, Кане – Степанюк
"Шахтер" – "Ворскла". Статистика личных встреч
"Шахтер" и "Ворскла" – "ветераны" элитарного дивизиона чемпионата Украины, поэтому история их противостояния очень богата. Обратим внимание на последний матч, когда "Ворскла" решала свои турнирные задания, а "Шахтер" уже праздновал чемпионство. Полтавчане тогда победили 2:1 – не без сомнительных решений арбитров.
"Шахтер" – "Ворскла". Последние матчи команды
Дела у "Шахтера" идут не слишком стабильно, не слишком гладко. Поражение в Лиге чемпионов от "Порту", потеря очков в чемпионате с "Рухом", разгром "Вереса" в Кубке Украины. Ситуация такова, что с "Ворсклой" терять очки уже крайне не рекомендовано.
"Ворскла" плохо провела последние игры чемпионата, но в Кубке выстрелила. Виктор Скрипник уверен в своих игроках, но есть вопросы к психологии. Также "Ворсклу" донимают кадровые потери, постоянно заставляющие применять необоснованную ротацию.
"Шахтер" – "Ворскла". Турнирное положение команд
"Шахтер" – первый, но "Кривбасс" дышит в спину. Также в случае поражения "горняков" могут обойти еще несколько команд. "Ворскла" – не в зоне риска, но и не возле лидеров.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|8
|5
|3
|0
|16-8
|+8
|18
|0
|2
|Кривбасс
|8
|5
|2
|1
|17-7
|+10
|17
|0
|3
|Черноморец
|8
|5
|0
|3
|15-10
|+5
|15
|0
|4
|Полесье
|8
|5
|0
|3
|12-6
|+6
|15
|0
|5
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|16-8
|+8
|12
|0
|6
|Рух
|7
|3
|3
|1
|11-7
|+4
|12
|0
|7
|Металлист 1925
|7
|3
|2
|2
|6-5
|+1
|11
|0
|8
|Колос
|8
|2
|4
|2
|6-7
|-1
|10
|0
|9
|СК Днепр-1
|6
|2
|3
|1
|6-5
|+1
|9
|0
|10
|Ворскла
|7
|3
|0
|4
|8-14
|-6
|9
|0
|11
|ФК Александрия
|8
|2
|2
|4
|5-12
|-7
|8
|0
|12
|ЛНЗ
|8
|2
|1
|5
|8-12
|-4
|7
|0
|13
|Оболонь
|8
|1
|3
|4
|4-10
|-6
|6
|0
|14
|Верес
|7
|1
|2
|4
|6-10
|-4
|5
|0
|15
|Заря
|7
|1
|2
|4
|6-10
|-4
|5
|0
|16
|ФК Минай
|8
|0
|3
|5
|6-17
|-11
|3
|0
"Шахтер" – "Ворскла". Ставка и коэффициенты
"Шахтер" – "Ворскла". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Шахтера" 1:0. На этот раз "Шахтер" будет играть более ответственно, чем в последнем матче между этими соперниками. "Горнякам" очень нужны очки и психологическая уверенность в преддверии матча в Лиге чемпионов. А "Ворскла" ослаблена травмами нескольких важных игроков. Так что можно прогнозировать победу хозяев. Для пикантности предлагаем акцентировать внимание на разнице мячей – кажется, что она будет минимальной.
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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