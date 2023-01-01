Трансферы Немецкая Бундеслига 2023/2024
Трансферы "Бавария" Мюнхен - Лето 2023/2024
Трансферы футбола
Пришел Официально
Конрад Лаймер
28 лет, Австрия
Полузащитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Пришел Официально
Рафаэл Геррейру
29 лет, Португалия
Защитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Официально
Жоау Канселу
29 лет, Португалия
Защитник
Цена: Неизвестно
Возврат из аренды
Ушел Официально
Дейли Блинд
32 года, Нидерланды
Защитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Официально
Брайт Аррей-Мби
20 лет,
Защитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Трансферы "Боруссия" Дортмунд - Лето 2023/2024
Трансферы футбола
Пришел Официально
Рами Бенсебаини
28 лет, Алжир
Защитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Официально
Джуд Беллингем
20 лет, Англия
Полузащитник
Цена: 120 млн. евро
Покупка (продажа)
Ушел Официально
Ансгар Кнауфф
21 год,
Полузащитник
Цена: 5 млн. евро
Покупка (продажа)
Ушел Официально
Феликс Пасслак
25 лет, Германия
Защитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Официально
Лука Унбегаун
22 года,
Вратарь
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Официально
Махмуд Дауд
27 лет, Германия
Полузащитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Официально
Рафаэл Геррейру
29 лет, Португалия
Защитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Официально
Том Роте
18 лет, Германия
Защитник
Цена: Неизвестно
Аренда
Ушел Слухи
Антони Модест
35 лет, Франция
Нападающий
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Трансферы "РБ Лейпциг" - Лето 2023/2024
Трансферы футбола
Пришел Официально
Кристоф Баумгартнер
23 года, Австрия
Полузащитник
Цена: 24 млн. евро
Покупка (продажа)
Пришел Официально
Беньямин Шешко
20 лет,
Нападающий
Цена: 24 млн. евро
Покупка (продажа)
Пришел Официально
Николас Зайвальд
22 года,
Полузащитник
Цена: 20 млн. евро
Покупка (продажа)
Пришел Официально
Леопольд Цингерле
29 лет,
Вратарь
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Пришел Официально
Фабиу Карвалью
20 лет,
Полузащитник
Цена: Неизвестно
Аренда
Ушел Официально
Кристофер Нкунку
25 лет, Франция
Нападающий
Цена: 60 млн. евро
Покупка (продажа)
Ушел Официально
Хосеп Мартинес
25 лет,
Вратарь
Цена: 3.50 млн. евро
Покупка (продажа)
Ушел Официально
Конрад Лаймер
28 лет, Австрия
Полузащитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Официально
Тим Шрайбер
21 год,
Вратарь
Цена: Неизвестно
Аренда
Ушел Официально
Санусси Ба
21 год,
Защитник
Цена: Неизвестно
Аренда
Трансферы Унион Берлин - Лето 2023/2024
Трансферы футбола
Пришел Официально
Диого Лейте
24 года,
Защитник
Цена: 7.50 млн. евро
Покупка (продажа)
Пришел Официально
Миккель Кауфманн
22 года,
Нападающий
Цена: 2.70 млн. евро
Покупка (продажа)
Пришел Официально
Алекс Крал
25 лет,
Полузащитник
Цена: Неизвестно
Аренда
Пришел Слухи
Леннарт Грилл
24 года,
Вратарь
Цена: Неизвестно
Покупка (продажа)
Ушел Официально
Свен Михель
32 года,
Нападающий
Цена: 0.950 млн. евро
Покупка (продажа)
Ушел Официально
Пауль Сегуин
28 лет,
Полузащитник
Цена: 0.750 млн. евро
Покупка (продажа)
Ушел Официально
Левин Озтунали
27 лет, Германия
Полузащитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Официально
Тим Мациевски
22 года,
Полузащитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Официально
Давид Преу
18 лет,
Вратарь
Цена: Неизвестно
Аренда
Ушел Официально
Тимотеуш Пухач
24 года,
Защитник
Цена: Неизвестно
Аренда
Трансферы Фрайбург - Лето 2023/2024
Трансферы футбола
Пришел Официально
Жуниор Амаду
22 года,
Нападающий
Цена: 6 млн. евро
Покупка (продажа)
Пришел Официально
Флориан Мюллер
25 лет,
Вратарь
Цена: 1.50 млн. евро
Покупка (продажа)
Ушел Официально
Кевин Шаде
21 год, Германия
Полузащитник
Цена: 25 млн. евро
Покупка (продажа)
Ушел Официально
Марк Флеккен
30 лет, Нидерланды
Вратарь
Цена: 13 млн. евро
Покупка (продажа)
Ушел Официально
Роберт Вагнер
19 лет,
Полузащитник
Цена: Неизвестно
Аренда
Ушел Официально
Кимберли Эзеквем
22 года,
Защитник
Цена: Неизвестно
Аренда
Трансферы "Байер" Леверкузен - Лето 2023/2024
Трансферы футбола
Пришел Официально
Артур
20 лет, Бразилия
Защитник
Цена: 7 млн. евро
Покупка (продажа)
Пришел Официально
Алекс Грималдо
27 лет,
Защитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Официально
Айман Азиз
22 года,
Защитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Слухи
Леннарт Грилл
24 года,
Вратарь
Цена: Неизвестно
Покупка (продажа)
Трансферы "Айнтрахт" Франкфурт-на-Майне - Лето 2023/2024
Трансферы футбола
Пришел Официально
Хуго Ларссон
19 лет,
Полузащитник
Цена: 9 млн. евро
Покупка (продажа)
Пришел Официально
Вильям Пачо
21 год,
Защитник
Цена: 9 млн. евро
Покупка (продажа)
Пришел Официально
Эрик Жуниор Дина Эбимбе
22 года,
Полузащитник
Цена: 6.50 млн. евро
Покупка (продажа)
Пришел Официально
Ансгар Кнауфф
21 год,
Полузащитник
Цена: 5 млн. евро
Покупка (продажа)
Пришел Официально
Филипп Макс
29 лет, Германия
Защитник
Цена: 1.90 млн. евро
Покупка (продажа)
Пришел Официально
Омар Мармуш
24 года,
Нападающий
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Официально
Эван Н`Дика
23 года,
Защитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Трансферы "Вольфсбург" - Лето 2023/2024
Трансферы футбола
Пришел Официально
Вацлав Черны
25 лет,
Полузащитник
Цена: 8 млн. евро
Покупка (продажа)
Пришел Официально
Моритц Йенц
24 года, Германия
Защитник
Цена: 8 млн. евро
Покупка (продажа)
Пришел Официально
Седрик Цезигер
25 лет,
Защитник
Цена: 5 млн. евро
Покупка (продажа)
Ушел Официально
Лука Вальдшмидт
27 лет,
Нападающий
Цена: Неизвестно
Аренда
Ушел Официально
Тим Сирслебен
23 года,
Защитник
Цена: 0.50 млн. евро
Покупка (продажа)
Ушел Официально
Пауло Отавио
28 лет,
Защитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Официально
Омар Мармуш
24 года,
Нападающий
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Трансферы "Майнц" - Лето 2023/2024
Трансферы футбола
Трансферы "Боруссия" Мёнхенгладбах - Лето 2023/2024
Трансферы футбола
Пришел Официально
Юлиан Вайгль
27 лет, Германия
Полузащитник
Цена: 7.18 млн. евро
Покупка (продажа)
Пришел Официально
Фабио Кьяродиа
18 лет,
Защитник
Цена: 2 млн. евро
Покупка (продажа)
Пришел Официально
Родин Хак
24 года,
Полузащитник
Цена: 1.10 млн. евро
Покупка (продажа)
Пришел Официально
Гранд-Леон Ранос
19 лет,
Нападающий
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Пришел Официально
Лукас Ульрих
19 лет,
Защитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Официально
Йордан Бейер
23 года,
Защитник
Цена: 15 млн. евро
Покупка (продажа)
Ушел Официально
Маркус Тюрам
25 лет,
Нападающий
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Официально
Рами Бенсебаини
28 лет, Алжир
Защитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Официально
Ларс Штиндль
34 года, Германия
Полузащитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Официально
Йонас Керскен
22 года,
Вратарь
Цена: Неизвестно
Аренда
Трансферы "Кёльн" - Лето 2023/2024
Трансферы футбола
Пришел Официально
Юлиан Шабо
22 года,
Защитник
Цена: 2.50 млн. евро
Покупка (продажа)
Пришел Официально
Лука Вальдшмидт
27 лет,
Нападающий
Цена: Неизвестно
Аренда
Пришел Официально
Якоб Кристенсен
22 года,
Полузащитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Пришел Официально
Ларт Пагарада
28 лет,
Полузащитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Пришел Официально
Йонас Никикш
19 лет,
Вратарь
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Официально
Ондрей Дуда
28 лет, Словакия
Полузащитник
Цена: 2.70 млн. евро
Покупка (продажа)
Ушел Официально
Тим Лемперле
21 год,
Нападающий
Цена: Неизвестно
Аренда
Трансферы "Хоффенхайм" Зинсхайм - Лето 2023/2024
Трансферы футбола
Пришел Официально
Юлиан Юстван
25 лет,
Полузащитник
Цена: 1.50 млн. евро
Покупка (продажа)
Пришел Официально
Флориан Гриллич
27 лет, Австрия
Полузащитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Официально
Кристоф Баумгартнер
23 года, Австрия
Полузащитник
Цена: 24 млн. евро
Покупка (продажа)
Ушел Официально
Стефан Пош
26 лет,
Защитник
Цена: 5 млн. евро
Покупка (продажа)
Трансферы "Вердер" Бремен - Лето 2023/2024
Трансферы футбола
Пришел Официально
Давид Ковнацки
26 лет, Польша
Нападающий
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Пришел Официально
Наби Кейта
28 лет, Гвинея
Полузащитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Официально
Фабио Кьяродиа
18 лет,
Защитник
Цена: 2 млн. евро
Покупка (продажа)
Ушел Официально
Янник Эльгерхардт
22 года,
Полузащитник
Цена: 0.90 млн. евро
Покупка (продажа)
Ушел Официально
Ки-Хун Пак
22 года,
Защитник
Цена: 0.15 млн. евро
Покупка (продажа)
Ушел Официально
Эрен Динкчи
21 год,
Нападающий
Цена: Неизвестно
Аренда
Трансферы "Бохум" - Лето 2023/2024
Трансферы футбола
Пришел Официально
Моритц-Брони Квартенг
25 лет,
Полузащитник
Цена: 1.10 млн. евро
Покупка (продажа)
Пришел Официально
Ноа Лоосли
26 лет,
Защитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Пришел Официально
Матуш Беро
27 лет,
Полузащитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Пришел Официально
Лукас Дашнер
24 года,
Полузащитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Пришел Официально
Никлас Тиде
24 года,
Вратарь
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Пришел Официально
Феликс Пасслак
25 лет, Германия
Защитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Официально
Пауль Грав
22 года,
Вратарь
Цена: Неизвестно
Аренда
Ушел Официально
Яннес Хорн
26 лет,
Защитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Официально
Сильвер Ганвула
27 лет,
Нападающий
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Трансферы "Аугсбург" - Лето 2023/2024
Трансферы футбола
Пришел Официально
Тим Брайтхупт
21 год,
Полузащитник
Цена: 2.50 млн. евро
Покупка (продажа)
Пришел Официально
Свен Михель
32 года,
Нападающий
Цена: 0.950 млн. евро
Покупка (продажа)
Пришел Официально
Патрик Пфайффер
23 года,
Защитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Пришел Официально
Финн Дамен
25 лет,
Вратарь
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Официально
Феликс Гётце
25 лет,
Полузащитник
Цена: 0.10 млн. евро
Покупка (продажа)
Ушел Официально
Даниэль Кляйн
22 года,
Вратарь
Цена: Неизвестно
Аренда
Трансферы "Штутгарт" - Лето 2023/2024
Трансферы футбола
Пришел Официально
Серу Гирасси
27 лет,
Нападающий
Цена: 9 млн. евро
Покупка (продажа)
Пришел Официально
Йован Милошевич
17 лет,
Нападающий
Цена: 1.20 млн. евро
Покупка (продажа)
Пришел Официально
Максимилиан Миттельштедт
26 лет,
Защитник
Цена: 0.50 млн. евро
Покупка (продажа)
Пришел Официально
Матей Маглика
24 года,
Защитник
Цена: 0.45 млн. евро
Покупка (продажа)
Ушел Официально
Флориан Мюллер
25 лет,
Вратарь
Цена: 1.50 млн. евро
Покупка (продажа)
Ушел Официально
Антонис Аидонис
22 года,
Защитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Трансферы "Хайденхайм" Хайденхайм-на-Бренце - Лето 2023/2024
Трансферы футбола
Пришел Официально
Тим Сирслебен
23 года,
Защитник
Цена: 0.50 млн. евро
Покупка (продажа)
Пришел Официально
Никола Доведан
28 лет,
Нападающий
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Пришел Официально
Бенедикт Гимбер
26 лет,
Полузащитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Пришел Официально
Омар Траоре
25 лет,
Защитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Пришел Официально
Эрен Динкчи
21 год,
Нападающий
Цена: Неизвестно
Аренда
Ушел Официально
Андреас Гайпль
31 год,
Полузащитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Официально
Марвин Риттмюллер
24 года,
Защитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Официально
Мерт Аслан
19 лет,
Полузащитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Официально
Мервилль Бианкади
28 лет,
Полузащитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Трансферы "Дармштадт" - Лето 2023/2024
Трансферы футбола
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