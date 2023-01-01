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Трансферы Немецкая Бундеслига 2023/2024

Трансферы "Боруссия" Дортмунд - Лето 2023/2024

Трансферы футбола

Пришел Официально
Рами Бенсебаини
28 лет, Алжир
Защитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Официально
Джуд Беллингем
20 лет, Англия
Полузащитник
Цена: 120 млн. евро
Покупка (продажа)
Ушел Официально
Ансгар Кнауфф
21 год,
Полузащитник
Цена: 5 млн. евро
Покупка (продажа)
Ушел Официально
Феликс Пасслак
25 лет, Германия
Защитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Официально
Лука Унбегаун
22 года,
Вратарь
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Официально
Махмуд Дауд
27 лет, Германия
Полузащитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Официально
Рафаэл Геррейру
29 лет, Португалия
Защитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Официально
Том Роте
18 лет, Германия
Защитник
Цена: Неизвестно
Аренда
Ушел Слухи
Антони Модест
35 лет, Франция
Нападающий
Цена: Неизвестно
Свободный агент

Трансферы "РБ Лейпциг" - Лето 2023/2024

Трансферы футбола

Пришел Официально
Кристоф Баумгартнер
23 года, Австрия
Полузащитник
Цена: 24 млн. евро
Покупка (продажа)
Пришел Официально
Беньямин Шешко
20 лет,
Нападающий
Цена: 24 млн. евро
Покупка (продажа)
Пришел Официально
Николас Зайвальд
22 года,
Полузащитник
Цена: 20 млн. евро
Покупка (продажа)
Пришел Официально
Леопольд Цингерле
29 лет,
Вратарь
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Пришел Официально
Фабиу Карвалью
20 лет,
Полузащитник
Цена: Неизвестно
Аренда
Ушел Официально
Кристофер Нкунку
25 лет, Франция
Нападающий
Цена: 60 млн. евро
Покупка (продажа)
Ушел Официально
Хосеп Мартинес
25 лет,
Вратарь
Цена: 3.50 млн. евро
Покупка (продажа)
Ушел Официально
Конрад Лаймер
28 лет, Австрия
Полузащитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Официально
Тим Шрайбер
21 год,
Вратарь
Цена: Неизвестно
Аренда
Ушел Официально
Санусси Ба
21 год,
Защитник
Цена: Неизвестно
Аренда

Трансферы Унион Берлин - Лето 2023/2024

Трансферы футбола

Пришел Официально
Диого Лейте
24 года,
Защитник
Унион Берлин
Цена: 7.50 млн. евро
Покупка (продажа)
Пришел Официально
Миккель Кауфманн
22 года,
Нападающий
Унион Берлин
Цена: 2.70 млн. евро
Покупка (продажа)
Пришел Официально
Алекс Крал
25 лет,
Полузащитник
Унион Берлин
Цена: Неизвестно
Аренда
Пришел Слухи
Леннарт Грилл
24 года,
Вратарь
Унион Берлин
Цена: Неизвестно
Покупка (продажа)
Ушел Официально
Свен Михель
32 года,
Нападающий
Унион Берлин
Цена: 0.950 млн. евро
Покупка (продажа)
Ушел Официально
Пауль Сегуин
28 лет,
Полузащитник
Унион Берлин
Цена: 0.750 млн. евро
Покупка (продажа)
Ушел Официально
Левин Озтунали
27 лет, Германия
Полузащитник
Унион Берлин
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Официально
Тим Мациевски
22 года,
Полузащитник
Унион Берлин
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Официально
Давид Преу
18 лет,
Вратарь
Унион Берлин
Цена: Неизвестно
Аренда
Ушел Официально
Тимотеуш Пухач
24 года,
Защитник
Унион Берлин
Цена: Неизвестно
Аренда

Трансферы "Боруссия" Мёнхенгладбах - Лето 2023/2024

Трансферы футбола

Пришел Официально
Юлиан Вайгль
27 лет, Германия
Полузащитник
Цена: 7.18 млн. евро
Покупка (продажа)
Пришел Официально
Фабио Кьяродиа
18 лет,
Защитник
Цена: 2 млн. евро
Покупка (продажа)
Пришел Официально
Родин Хак
24 года,
Полузащитник
Цена: 1.10 млн. евро
Покупка (продажа)
Пришел Официально
Гранд-Леон Ранос
19 лет,
Нападающий
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Пришел Официально
Лукас Ульрих
19 лет,
Защитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Официально
Йордан Бейер
23 года,
Защитник
Цена: 15 млн. евро
Покупка (продажа)
Ушел Официально
Маркус Тюрам
25 лет,
Нападающий
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Официально
Рами Бенсебаини
28 лет, Алжир
Защитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Официально
Ларс Штиндль
34 года, Германия
Полузащитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Официально
Йонас Керскен
22 года,
Вратарь
Цена: Неизвестно
Аренда

Трансферы "Хайденхайм" Хайденхайм-на-Бренце - Лето 2023/2024

Трансферы футбола

Пришел Официально
Тим Сирслебен
23 года,
Защитник
Цена: 0.50 млн. евро
Покупка (продажа)
Пришел Официально
Никола Доведан
28 лет,
Нападающий
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Пришел Официально
Бенедикт Гимбер
26 лет,
Полузащитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Пришел Официально
Омар Траоре
25 лет,
Защитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Пришел Официально
Эрен Динкчи
21 год,
Нападающий
Цена: Неизвестно
Аренда
Ушел Официально
Андреас Гайпль
31 год,
Полузащитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Официально
Марвин Риттмюллер
24 года,
Защитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Официально
Мерт Аслан
19 лет,
Полузащитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Официально
Мервилль Бианкади
28 лет,
Полузащитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент

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Трансферы 2023/2024 - Германия, Бундеслига. Таблица трансферов немецкой Бундеслиги.