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Чорноморець - Рух онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 12 листопада 2023, 17:06 - Черноморец . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Kovalenko, Andrey
Рейтинг матчу:
Чорноморець
Одесса
2 - 3
Матч завершено
Рух
Львов
Дивитись трансляцію
Хід матчу
9' Pastukh, Yevgeniy 22' Sergeevich, Kvasnytsia Ilya 29' Didyk, Roman
50' Артур Авагімян Вийшов: Hadida, Guy 58' Badibanga, Ziguy 66' Pastukh, Yevgeniy Вийшов: Plumain, Ange-Freddy 69' Gucek, Luka 72' Brener De Paula, Talles 78' Pidgurskyi, Denys Вийшов: Karabin, Yaroslav 87' Plumain, Ange-Freddy 89' Sergeevich, Kvasnytsia Ilya Вийшов: Prytula, Ostap 89' Brener De Paula, Talles Вийшов: Runic, Vasyl 90' Runic, Vasyl 90' Salyuk, Volodymyr 90' Hadida, Guy 90' Sporn, Jon
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, FC Chernomorets Odessa have won 1 times, there have been 2 draws while FC Rukh Lviv have won 2 times. The goal difference is 12-9 in favour of FC Rukh Lviv.
  • Last season's matches: 1-3 (FC Chernomorets Odessa at home) and 2-2 (FC Rukh Lviv at home).
  • Did you know that FC Chernomorets Odessa scores 28% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 33% of their goals between the minutes 61-75?
  • FC Chernomorets Odessa haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 1 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 0 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • FC Chernomorets Odessa's home record this season: 4-1-0.
  • Andriy Shtogrin is FC Chernomorets Odessa's top scorer with 4 goals. Yurii Klymchuk has scored 5 times for FC Rukh Lviv.
  • Jon Sporn has more yellow cards (4) than any other player at FC Chernomorets Odessa. Roman Didyk has collected 5 for FC Rukh Lviv.
  • FC Chernomorets Odessa wins 1st half in 44% of their matches, FC Rukh Lviv in 21% of their matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 44% of halftimes, FC Rukh Lviv wins 21%.
  • The winner of their last meeting was FC Rukh Lviv.
  • On their last meeting FC Rukh Lviv won by 2 goals.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 1-0 at home, they win in 77% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • In Premier League, FC Rukh Lviv has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • FC Rukh Lviv has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • FC Rukh Lviv have lost just 1 of their last 5 games against FC Chernomorets Odessa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Chernomorets Odessa won 1, FC Rukh Lviv won 2, 2 draws.
  • FC Chernomorets Odessa scores 1.8 goals in a match against FC Rukh Lviv and FC Rukh Lviv scores 2.4 goals against FC Chernomorets Odessa (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Rukh Lviv is 4.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Rukh Lviv is 1.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • FC Chernomorets Odessa scores 1.32 goals when playing at home and FC Rukh Lviv scores 1.28 goals when playing away (on average).
  • Did you know that FC Chernomorets Odessa scores 32% of their goals between the minutes 16-30? This is the highest percentage in the league.
  • A year ago, FC Rukh Lviv were number 12 in the table with 12 points. Now they are number 5 with 21 points.
  • In Premier League, FC Chernomorets Odessa has better performance than FC Rukh Lviv.
  • FC Chernomorets Odessa's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Чорноморець
1
Перемог
7
Ігор
4
Перемог
Рух
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.11.2023 - 17:06 Чорноморець 2 - 3 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.05.2023 - 15:00 Чорноморець 1 - 3 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.12.2022 - 13:00 Рух 2 - 2 Завершено Чорноморець
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
06.08.2022 - 18:00 Рух 3 - 1 Завершено Чорноморець
Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.11.2023 - 17:06 Чорноморець 2 - 3 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2023/2024
05.11.2023 - 15:00 Металіст 1925 2 - 1 Завершено Чорноморець П
Кубок України 2023/2024
01.11.2023 - 15:00 Чорноморець 4 - 1 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2023/2024
21.10.2023 - 15:00 Чорноморець 3 - 0 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.10.2023 - 17:00 Кривбас 1 - 0 Завершено Чорноморець П
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Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.11.2023 - 17:06 Чорноморець 2 - 3 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.11.2023 - 19:00 Рух 2 - 2 Завершено Оболонь Н
Прем'єр-ліга 23-25
01.11.2023 - 18:00 Рух 0 - 2 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.10.2023 - 18:00 Рух 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.10.2023 - 13:00 Верес 2 - 5 Завершено Рух В
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Головні події
90'
Runic, Vasyl
Salyuk, Volodymyr
90'
Hadida, Guy
90'
Sporn, Jon
90'
89'
Sergeevich, Kvasnytsia Ilya
Вийшов: Prytula, Ostap
89'
Brener De Paula, Talles
Вийшов: Runic, Vasyl
87'
Plumain, Ange-Freddy ГООЛ!
78'
Pidgurskyi, Denys
Вийшов: Karabin, Yaroslav
72'
Brener De Paula, Talles ГООЛ!
Gucek, Luka
69'
66'
Pastukh, Yevgeniy
Вийшов: Plumain, Ange-Freddy
ГООЛ! Badibanga, Ziguy
58'
Артур Авагімян
Вийшов: Hadida, Guy
50'
ГООЛ! Didyk, Roman
29'
22'
Sergeevich, Kvasnytsia Ilya
9'
Pastukh, Yevgeniy ГООЛ!
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Varakuta, Danylo
    Воротар
  • 3
    Віталій Єрмаков
    Захисник
  • 5
    Gucek, Luka
    Захисник
    69
  • 79
    Salyuk, Volodymyr
    Захисник
    90
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Форвард
  • 27
    Vasyliev, Aleksandr
    Півзахисник
  • 7
    Орест Кузик
    Півзахисник
  • 8
    Sporn, Jon
    Півзахисник
    90
  • 77
    Shtogrin, Andriy
    Форвард
  • 39
    Badibanga, Ziguy
    Форвард
    58
  • 20
    Артур Авагімян
    Півзахисник
    50
  • 1
    Gereta, Yurii Volodymyr
    Воротар
  • 77
    Sych, Oleksiy
    Півзахисник
  • 30
    Brener De Paula, Talles
    Форвард
    89 72
  • 92
    Slyubyk, Bogdan
    Захисник
  • 29
    Didyk, Roman
    Півзахисник
    29
  • 93
    Roman, Vitalii
    Захисник
  • 15
    Pidgurskyi, Denys
    Півзахисник
    78
  • 63
    Марко Сапуга
    Півзахисник
  • 9
    Sergeevich, Kvasnytsia Ilya
    Форвард
    89 22
  • 11
    Solomon-Otabor, Viv
  • 19
    Pastukh, Yevgeniy
    Півзахисник
    66 9
Запасні гравці
Тренери
  • Романс Григорчукс
  • Ponomarov, Vitaliy
Статистика матчу
2
Удари в отвір
9
3
ЖК
2
8
Штрафні
3
2
Фоли
7
2
Кутові
8
6
Сейви
1
Блоковано ударів
6
Удари повз
7
1
ЧК
1
Офсайди
1
LIVE
Трансляція матчу Чорноморець - Рух
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Рух награв на перемогу, він її заслужив і він її виборов. Львівська команда відверто виглядала краще суперника, за це навіть говорить статистика, у гостей 22 удари по воротах, а у одеситів всього вісім. Гравці Руху ударів у площину воріт нанесли більше ніж Чорноморець загалом по воротам (дев'ять проти восьми). Заслужена перемога львівської команди і вони закріплюються на п'ятому місці і перша поразка Чорномрця в домашньому матчі поточного сезону
90+6'
Свисток
Андрій Коваленко дає свисток про завершення матчу та фіксує перемогу Руху
90+5'
Кутовий
Навіс з кутового з лівого флангу, але там перші на м'ячі львів'яни і вони вибивають м'яч
90+4'
Кутовий
Чорноморець на останній доданій хвилині отримує право на кутовий. Варкута біжить до воріт Руха
90+2'
Жовта картка
Хадіда порушує правила і на чужій половині поля і арбітр дає свисток, гравець Чорноморця не згоден з рішенням арбітра і за зайві розмови він отримує попередження від арбітра. Додатково попередження отримує ще й Шторн за те й саме
90+1'
Офсайд
Рунич віддає передачу на Карабіна на одинадцятиметрову позначку, той б'є по порожніх воротах і не влучає, а після цього лунає свисток про фіксацію офсайду у Рунича
90+1'
Інфо
До другого тайму додано п'ять хвилин
89'
Жовта картка
Салюк збиває з ніг Рунича на фланзі своєї половини поля і отримує попередження від арбітра
88'
Заміна
Віталій Пономарьов проводить ще дві заміни. Замість Таллеса на поле вийшов Рунич, а замість Квасниці - Притула
87'
Гоооол!!!
ГОЛ! Що зробив Плюман?! Що за неймовірний гол! Дідик віддає передачу на Плюмана, той знаходиться метрах в 20 від воріт на лівому фланзі, зупиняє м'яч, підіймає голову, скочує м'яч та б'є у дальній кут, м'яч летить по неймовірній траєкторії та залітає під саму стійку воріт! Рух на останніх хвилинах матчу виходить вперед
85'
Господарі продовжують створювати атаки, але поки їм не вдається виконати удар по воротах
82'
Небезпечний момент
Слюбик здалеку б'є по воротах, м'яч летить у дальній кут, але пролітає поруч зі стійкою
80'
Офсайд
Чорноморець не дивлячись на гру в меншості продовжує атакувати, але цього разу Бадібанга отримав довгий пас перебуваючи в положенні поза грою
78'
Заміна
Ще одна ротація від Віталія Пономарьова, цього разу він випускає на поле Карабіна замість Підгурського
78'
Сапуга спробував пробити по воротах з-за меж штрафного майданчику, але м'яч летить дуже неточно
77'
Небезпечний момент
Який чудовий навіс від Бадібанги з правого флангу на дальню стійку, але там Герета чудово грає на виході та в останній момент встигає зупинити м'яч та зафіксувати його в руках
75'
Кутовий
Знову кутовий у гостей. Цього разу з лівого флангу і подача на ближню стійку, але там одесити вибивають м'яч
74'
Тепер одеситам необхідно якось догравати матч в меншості
72'
Гоооол!!!
Таллес стає виконувати пенальті, пробиває у лівий від себе кут, Варкута хоч і стрибав туди, але удар настільки потужний, що голкіпер не зміг нічого з цим зробити
71'
Червона картка
Гучек за гру рукою отримав пряму червону картку
71'
Інфо
Андрій Коваленко не змінює рішення, буде пенальті
70'
Чекаємо на перегляд VAR
69'
Інфо
Арбітр свистить та вказує на одинадцятиметрову позначку. Від фіксує гру рукою у Гучека під час зупинки м'яча
69'
Кутовий
Кутовий для Руху, навіс від правого прапорця, Сапуга на дальній стійці отримує м'яч в ноги і б'є по воротах, а там Гучек зупиняє м'яч головою і Варкута забирає м'яч у руки
67'
Небезпечний момент
Квасниця виконує забігання по правому флангу, забгає з флангу у штрафний майданчик, намагається віддати передачу, але його простріл заблоковано
66'
Заміна
Першу заміну проводить Віталій Пономарьов та знімає з гри Пастуха, а замість нього випускає Плюмана
63'
Небезпечний момент
Соломон отримує передачу у штрафному одеситів, б'є у дальній кут, але м'яч пролітає поруч зі стійкою
62'
Небезпечний момент
Єрмаков віддає передачу на Кузика у карний майданчик Руху, він обіграє двох захисників і повертає м'яч Єрмакову, який трішки не розрахував і не зміг пробити по воротах з одинадцятиметрової позначки
53'
Небезпечний момент
Оце так удар! Таллес отримує передачу у півколі штрафного майданчику Чорноморця, б'є по воротах, але м'яч влучає у хрестовину воріт!
58'
Гоооол!!!
ГОЛ! Бадібанга виводить Чорноморець вперед! Брагару віддає передачу на Хадіду, той намагається віддати передачу у карному майданчику, але невдало і Сич намагається вибити м'яч, але під час його удару ногу підставляє Бадібанга і від його ноги м'яч залітає у дальній кут воріт! Вперше в цьому матчі одесити виходять вперед
52'
Небезпечний момент
Тепер атака від одеситів і Брагару здалеку б'є але влучає у захисника
56'
Поки без особливих змін у грі
51'
Кутовий
Перший кутовий у другому таймі і після навісу з лівого флангу Варкута грає на виході та забирає м'яч у руки
50'
Небезпечний момент
Квасниця спробував пробити з лінії карного майданчику, удар доволі слабкий, але після рикошету м'яч виходить на кутовий
50'
Заміна
Тільки но розпочався другий тайм і Роман Григорчук проводить заміну. Замість Авагімяна на полі з'явився Хадіда
48'
Спроба атаки господарів закінчилася втратою м'яча після передачі на Кузика і Авагімян потім збиває суперника з ніг
46'
Свисток
Андрій Коваленко дає свисток про початок другого тайму, одесити розвели м'яч з центра поля
Гравці обох команд повертаються на поле
Рух явно виглядає краще одеської команди, вони більше атакують та більше створюють небезпечних моментів. Чорноморець за весь перший тайм створив лише кілька атак, і то більшість з них було перервано захисниками. Рух же, в свою чергу, грає більш активно, виконує небезпечні простріли та передачі, але як і раніше у них саме проблеми з результативністю. Але ми маємо два голи від львів'ян і нічийний рахунок на табло. За п'ятнадцять хвилин побачимо, що зможуть запропонувати нам колективи після перерви та чим закінчиться цей матч
45+2'
Свисток
Андрій Коваленко дає свисток про завершення першої половини зустрічі
45+1'
Інфо
У першому таймі компенсовано дві хвилини
45'
Небезпечний момент
Підгурський краде м'яч у суперника неподалік карного майданчику суперника, і приймає рішення пробити здалеку, але удар не достатньо сильний і Варкута зупиняє м'яч
44'
Кутовий
Знову кутовий у Руху, знову з правого флангу. Навіс на ближню стійку, там Пастух виграє боротьбу, б'є головою, але м'яч летить над поперечиною
43'
Команди обмінялися спробами атак, але в обох команд це не вийшло
40'
Кутовий
Після навісу з кутового від львів'ян господарі вибивають м'яч
40'
Небезпечний момент
Тепер небезпечний моменту у гостей. Квасниця також заходить у штрафний з правого флангу, пробиває у ближній кут, але захисник Чорноморця підставляє ногу та змінює траєкторії польоту м'яча, який виходить на кутовий
39'
Небезпечний момент
Бадібанга вривається у штрафний майданчик львів'ян, його опікає Роман та Герета і після спроби удару голкіпер вибиває м'яч
37'
Небезпечний момент
Пастух отримує передачу на лінії карного майданчику, пробиває по воротах, але м'яч після потужного удару влучає у Гучека. М'яч повертається у поле, а Гучек опиняється на газоні
35'
Наразі активна боротьба йде у центрі поля
32'
Після того, як Чорноморець зумів зрівняти рахунок, помітно, як одесити жвавіше побігли в атаку
28'
Гоооол!!!
ГОЛ! Рух забиває знову! Але цього разу у свої ворота і рахунок стає 1:1! Дальнє закидання на Штогріна, але Андрій програє боротьбу Сичу, який скидає головою на Дідика і Роман бажав скинути головою на голкіпера, а в результаті перекидає голкіпера і м'яч залітає у його власні ворота. Чорноморець не забивав, але зрівнює рахунок
27'
Кутовий
Тепер корнер заробили господарі. Навіс від правого прапорця, Бадібанга бив по воротах, але невдало і м'яч не летить у ворота
25'
Кутовий
Ще один кутовий у гостей, навіс у карний майданчик і одесити перші на м'яч та вибивають його подалі від воріт
25'
Небезпечний момент
Соломон виконує небезпечний удар по воротах з меж карного майданчику, після рикошету м'яч летить у дальній кут і Варкута тягне цей удар та переводить м'яч на кутовий
24'
Небезпечний момент
Соломон вривається у карний майданчик Чорноморця, обіграє захисника та б'є з доволі гострого кута, але м'яч летить прямо у руки Варкуті
22'
Жовта картка
Квасниця у підкаті в центрі поля збиває з ніг Брагару, чим зриває атаку суперника і Андрій Коваленко показує гравцю Руха жовту картку
20'
Гравці Руху переходять центральну лінії, там втрачають м'яч, але не відступають назад і продовжують тиснути на суперника змушуючи його помилятися
17'
Затяжна позиційна атака Чорноморця, після навісу з правого флангу львів'яни вибили м'яч, на добиванні Брагару, б'є злету, його удар заблоковано
15'
Кутовий
Гості виконують корнер, після навісу на ближню стійку Васильєв вибиває м'яч
14'
В черговій атаці Рух заробив право на кутовий
12'
Львів'яни продовжують тиснути на суперника, дуже високо пресингує Чорноморець та намагаються швидко подвоїти свою перевагу
9'
Гоооол!!!
ГОЛ! Рух виходить вперед! Квасниця забігає по правому флангу, виконує простріл на одинадцятиметрову, а там очікував передачу Пастух, якого загубили господарі і Євген б'є по воротах, м'яч від поперечини залітає у сітку і рахунок стає 1:0 на користь гостей
8'
Небезпечний момент
Тепер атака від одеситів і після прострілу з лівого флангу Дідик вибиває м'яч на аут
6'
Небезпечний момент
Сич виконує навіс з правого флангу, Сапуга на замиканні, але б'є дуже неточно і м'яч летить поруч зі стійкою
3'
Кутовий
Львів'яни заробили право на кутовий, після розіграшу і навісу у бік воріт господарі вибили м'яч
1'
Небезпечний момент
Вже небезпечно у воріт Чорноморця, Сапуга прострілює з правого флангу, але господарі зуміли вибити м'яч не давши Соломону пробити
1'
Свисток
Андрій Коваленко дає свисток про початок матчу. Гості розвели м'яч з центра поля
Інфо
Головний арбітр зустрічі: Андрій Коваленко. На матчі працюватиме система VAR, арбітр: Юрій Іванов
Головний тренер Руху: Віталій Пономарьов
На лаві запасних: Ледвій, Паньків, Лях, Мисик, Довгий, Холод, Притула, Плюман, Руніч, Карабін, Столярчук
Інфо
Стартовий склад Руху (4-1-2-3): Герета - Роман, Дідик, Слюбик, Сич - Підгурський - Таллес, Сапуга - Соломон, Пастух, Квасниця
Головний тренер Чорноморця: Роман Григорчук
На лаві запасних: Шевченко, Білик, Хадіда, Бойчук, Вакула, Данилюк, Ситников, Ухань
Інфо
Стартовий склад Чорноморця (4-1-2-3): Варкута - Брагару, Гучек, Салюк, Єрмаков - Васильєв - Шпорн, Кузик - Штогрін, Авагімян, Бадібанга
Напередодні матчу обидві команди перебувають у верхній половині турнірної таблиці. Чорноморець після дванадцяти матчів займає сьому сходинку УПЛ, а Рух п'яте з двадцять одним балом після тринадцяти ігор
Матч пройде в Одесі на стадіоні "Чорноморець" та розпочнеться о 17:00
Вітаєсо всіх шанувальників українського футболу на текстовій трансляції матчу чотирнадцятого туру Української Прем'єр-ліги, в якому Чорноморець прийме в гостях Рух
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Анонс матчу Чорноморець - Рух 12.11.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Чорноморець (Одесса) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Черноморец.

Дата проведення матчу: 12.11.2023
Час початку матчу: 17:06

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Чорноморець (Одесса) та командою Рух (Львов):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Рух, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та Рух у попередньому футбольному матчі 12.11.2023 закінчилось со следующими результатом: 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Романс Григорчукс и Ponomarov, Vitaliy розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Прошедший поединок команди Чорноморець був зіграний проти Рух - 12.11.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Рух.

Команда гостей

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Предыдущий матч команди Рух був зіграний проти Чорноморець - 12.11.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Рух.

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