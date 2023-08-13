Зоря - Ворскла онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Зоря - Ворскла 26.02.2024, Прем'єр-ліга

між командою Зоря (Луганск) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні Славутич-Арена.

Дата проведення матчу: 26.02.2024

Час початку матчу: 14:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Зоря (Луганск) та командою Ворскла (Полтава):

між командами закінчився перемогою на користь команди Зоря, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та Зоря у попередньому футбольному матчі 13.08.2023 закінчилось : 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Зоря - Ворскла можна подивитися 26.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Зоря - Ворскла, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)

Рік заснування Зоря (Луганск): 1923

Країна: Украина

Тренер: Юрий Коваль



команди Зоря був зіграний проти Валмієра - 17.02.2024, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025 та закінчився перемогою команди Зоря.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)

Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955

Країна: Украина

Тренер: Сергей Долганский



команди Ворскла був зіграний проти Сабуртало - 15.02.2024, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Слідкуйте за результатами матчу Зоря - Ворскла онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.