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Зоря - Ворскла онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 26 лютого 2024, 14:00 - Славутич-Арена
Головний суддя: Shandor, Oleksandr
Рейтинг матчу:
Зоря
Луганск
До початку
00 : 00 : 00
Ворскла
Полтава
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
44%
Нічия
24%
Ворскла
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Zorya Lugansk and FC Vorskla Poltava is 1-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 16 meetings with FC Zorya Lugansk playing at home, FC Zorya Lugansk have won 7 times, there have been 6 draws while FC Vorskla Poltava have won 3 times. The goal difference is 22-13 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • During the last 35 meetings, FC Zorya Lugansk have won 13 times, there have been 12 draws while FC Vorskla Poltava have won 10 times. The goal difference is 43-38 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • FC Vorskla Poltava's last away win against FC Zorya Lugansk was in 2018.
  • Last season FC Zorya Lugansk won both games against FC Vorskla Poltava (3-1 at home and 3-2 away).
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Vorskla Poltava scores 22% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Zorya Lugansk haven't lost in their last 4 games.
  • FC Vorskla Poltava have a winning streak of 3 matches.
  • FC Vorskla Poltava haven't lost in their last 10 games.
  • FC Vorskla Poltava have a winning streak of 3 matches away from home.
  • FC Vorskla Poltava have lost none of their last 8 away matches.
  • FC Vorskla Poltava haven't won any of their last 4 games against FC Zorya Lugansk.
  • When playing at home, FC Zorya Lugansk have not lost to FC Vorskla Poltava in their last 5 encounters.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 4 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 3 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk's home record this season: 0-2-4.
  • Eduardo Guerrero is FC Zorya Lugansk's top scorer with 5 goals. Ruslan Yuriiovych Stepanyuk has scored 5 times for FC Vorskla Poltava.
  • Denys Nagnoynyi has assisted the most goals for FC Zorya Lugansk with 2. Illia Krupskyi is FC Vorskla Poltava's biggest assister (2).
  • Ihor Snurnitsyn has more yellow cards (4) than any other player at FC Zorya Lugansk. Oleksandr Sklyar has collected 8 for FC Vorskla Poltava.
  • FC Vorskla Poltava have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 1st half in 35% of their matches, FC Vorskla Poltava in 33% of their matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 35% of halftimes, FC Vorskla Poltava wins 33%.
  • The winner of their last meeting was FC Zorya Lugansk.
  • On their last meeting FC Zorya Lugansk won by 1 goals.
  • When FC Zorya Lugansk leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 1-0 away, they win 37% of their matches.
  • In Premier League, FC Vorskla Poltava has better performance than FC Zorya Lugansk.
  • FC Vorskla Poltava's performance of the last 5 matches is better than FC Zorya Lugansk's.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 1 of their last 5 games against FC Vorskla Poltava (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Zorya Lugansk won 4, FC Vorskla Poltava won 1, 0 draws.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Vorskla Poltava.
  • FC Vorskla Poltava have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Zorya Lugansk scores 2.2 goals in a match against FC Vorskla Poltava and FC Vorskla Poltava scores 1.6 goals against FC Zorya Lugansk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Vorskla Poltava is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Vorskla Poltava is 1.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Zorya Lugansk scores 1.52 goals when playing at home and FC Vorskla Poltava scores 1.59 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Зоря
11
Перемог
27
Ігор
8
Перемог
Ворскла
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.08.2023 - 15:00 Ворскла 1 - 2 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.03.2023 - 13:05 Ворскла 2 - 3 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.08.2022 - 15:00 Зоря 3 - 1 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2021/2022
29.08.2021 - 19:30 Зоря 1 - 0 Завершено Ворскла
Останні матчі - Зоря
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
17.02.2024 - 15:00 Зоря 2 - 1 Завершено Валмієра В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
14.02.2024 - 15:00 Зоря 2 - 2 Завершено Динамо Батуми Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
10.02.2024 - 15:00 Зоря 4 - 0 Завершено Пюнік В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
04.02.2024 - 15:15 Зоря 1 - 0 Завершено Динамо Тбилиси В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
04.02.2024 - 10:00 Зоря 2 - 1 Завершено Арка В
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Останні матчі - Ворскла
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
15.02.2024 - 14:00 Ворскла 1 - 0 Завершено Сабуртало В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
06.02.2024 - 14:00 Ворскла 3 - 1 Завершено Согдиана В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
02.02.2024 - 14:00 Ворскла 1 - 0 Завершено Термаліка В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
22.01.2024 - 16:15 Ворскла 0 - 2 Завершено ФК Лапі П
Прем'єр-ліга 2023/2024
10.12.2023 - 13:00 Ворскла 1 - 1 Завершено Рух Н
Показати більше
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
44%
Нічия
24%
Ворскла
32%
Трансляція
Інфо
13:26. Відбій повітряної тривоги!
Інфо
12:42 Тривога в Житомирі, злетів російський МІГ, початок матчу, ймовірно, відкладається
Інфо
Запасні Ворскли: Домолега, Островський, Челядін, Павлюк, Хрипчук, Галас, Вокррі, Нестеренко, Рамірес
Інфо
Стартовий склад Ворскли: Ісенко, Крупський, Пердута, Бацула, Корнієнко, Сіссоко, Толі, Феліпе, Кане, М'якушко, Ковталюк
Інфо
Запасні Зорі: Жилкін, Набіт, Мишньов, Хахльов, Волошин, Мічин, Боль, Бугай, Горбач, Слесар, Бенедюк
Інфо
Стартовий склад Зорі: Сапутін, Бутко, Джордан, Батагов, Жуніор, Башич, Чурко, Антюх, Яцик, Герреро, Кірюханцев
У Ворскли 23 набрані очки та 8-е місце
Зоря після осінньої частини сезону знаходиться на 14-му місці в таблиці, маючи 12 очок
Інфо
Матч пройде у Житомирі та розпочнеться о 13:00. Судитиме гру львів'янин Олександр Шандор
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 18-го туру УПЛ, в якому Зоря прийме Ворсклу
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Останні матчі
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Анонс матчу Зоря - Ворскла 26.02.2024, Прем'єр-ліга

між командою Зоря (Луганск) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні Славутич-Арена.

Дата проведення матчу: 26.02.2024
Час початку матчу: 14:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Зоря (Луганск) та командою Ворскла (Полтава):

між командами закінчився перемогою на користь команди Зоря, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та Зоря у попередньому футбольному матчі 13.08.2023 закінчилось : 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

команди Зоря був зіграний проти Валмієра - 17.02.2024, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025 та закінчився перемогою команди Зоря.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский

команди Ворскла був зіграний проти Сабуртало - 15.02.2024, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Слідкуйте за результатами матчу Зоря - Ворскла онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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