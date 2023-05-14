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Верес - Металіст 1925 онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 14 травня 2023, 14:00 - Авангард
Головний суддя: Solovyan, Oleksandr
Рейтинг матчу:
Верес
Ровно
0 - 0
Оновити
перерыв
Металіст 1925
Харьков
Хід матчу
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Верес
48%
Нічия
18%
Металіст 1925
33%
Цікаві факти
  • Did you know that Veres Rivne scores 27% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that FC Metalist 1925 Kharkiv scores 30% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't lost in their last 4 games.
  • Veres Rivne haven't scored in 5 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't scored in 7 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne's home record this season: 1-3-8.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv's away record this season: 2-8-3.
  • Andrii Bliznichenko is Veres Rivne's top scorer with 5 goals. Rostyslav Rusyn has scored 4 times for FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • Mykola Gayduchyk has assisted the most goals for Veres Rivne with 4. Rostyslav Rusyn is FC Metalist 1925 Kharkiv's biggest assister (4).
  • Gennady Pasich has more yellow cards (8) than any other player at Veres Rivne. Yaroslav Martinyuk has collected 7 for FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • Veres Rivne wins 1st half in 20% of their matches, FC Metalist 1925 Kharkiv in 21% of their matches.
  • Veres Rivne wins 20% of halftimes, FC Metalist 1925 Kharkiv wins 21%.
  • The winner of their last meeting was Veres Rivne.
  • On their last meeting Veres Rivne won by 3 goals.
  • When Veres Rivne leads 1-0 at home, they win in 33% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 0-1 home, they win 10% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Veres Rivne have lost just 1 of their last 4 games against FC Metalist 1925 Kharkiv (in all competitions).
  • In the last 4 meetings Veres Rivne won 2, FC Metalist 1925 Kharkiv won 1, 1 draws.
  • Veres Rivne scores 1.75 goals in a match against FC Metalist 1925 Kharkiv and FC Metalist 1925 Kharkiv scores 1.25 goals against Veres Rivne (on average).
  • Average number of goals in meetings between Veres Rivne and FC Metalist 1925 Kharkiv is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Veres Rivne and FC Metalist 1925 Kharkiv is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Veres Rivne scores 1.08 goals when playing at home and FC Metalist 1925 Kharkiv scores 0.79 goals when playing away (on average).
  • Veres Rivne have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • In Premier League, FC Metalist 1925 Kharkiv has better performance than Veres Rivne.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv's performance of the last 5 matches is better than Veres Rivne's.
  • Veres Rivne has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Верес
2
Перемог
4
Ігор
1
Перемог
Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.11.2022 - 15:00 Металіст 1925 1 - 4 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2021/2022
22.11.2021 - 19:30 Верес 2 - 0 Завершено Металіст 1925
Перша ліга України 2020/2021
16.05.2021 - 18:00 Металіст 1925 4 - 1 Завершено Верес
Перша ліга України 2019/2020
05.11.2020 - 14:00 Верес 0 - 0 Завершено Металіст 1925
Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 15:01 Верес 0 - 1 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.05.2023 - 15:00 Зоря 1 - 0 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.04.2023 - 13:00 Верес 3 - 2 Завершено ФК Львів В
Прем'єр-ліга 2022/2023
22.04.2023 - 15:00 Верес 1 - 1 Завершено ФК Минай Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.04.2023 - 13:00 Металіст 5 - 5 Завершено Верес Н
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Останні матчі - Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 17:00 Зоря 3 - 0 Завершено Металіст 1925 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.05.2023 - 13:00 Металіст 1925 0 - 0 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.04.2023 - 13:00 ФК Львів 0 - 2 Завершено Металіст 1925 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.04.2023 - 15:00 Металіст 1925 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
Показати більше
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Верес
48%
Нічия
18%
Металіст 1925
33%
Склади команд
Стартовий склад
  • 47
    Богдан Когут
    Воротар
  • 39
    Денис Балан
    Захисник
  • 95
    Василь Курко
    Півзахисник
  • 3
    Vovchenko, Semen
    Півзахисник
  • 2
    Роман Гагун
    Захисник
  • 10
    Dmytro Kliots
    Півзахисник
  • 29
    Kucherov, Valery
    Півзахисник
  • 7
    Андрій Блізніченко
    Форвард
  • 15
    Олександр Лебеденко
    Півзахисник
  • 17
    Геннадій Пасіч
    Півзахисник
  • 89
    Gayduchyk, Mykola
    Півзахисник
  • 37
    Олег Мозіль
    Воротар
  • 29
    Максим Жичиков
    Захисник
  • 3
    Tkachuk, Yevgeniy
    Захисник
  • 30
    Bezugly, Mykyta
    Захисник
  • 5
    Rudavskyi, Mykhailo
    Захисник
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
  • 15
    Abdullaev, Abdulla Shakhusifovich
    Форвард
  • 27
    Дмитро Кравченко
    Півзахисник
  • 19
    Андрій Ткачук
    Півзахисник
  • 11
    Андрій Ременюк
    Півзахисник
  • 99
    Vladyslav, Vladyslav
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Вирт, Юрий
  • Эдмар
Статистика матчу
3
Удари в отвір
1
4
Штрафні
8
1
Сейви
3
8
Фоли
4
52%
Володіння м'ячем
48%
3
Удари повз
4
Кутові
Трансляція
Ганебна робота сервісу Сетанти, через який ми не змогли нормально подивитись перший тайм цієї гри. Те, що побачили — Верес переважав за моментами, але не забивав.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+1'
Небезпечний момент
Курко на ближній завершував подачу кутового від Кльоца, але у ворота головою не влучив.
45'
Інфо
Щонайменше, командам належить зіграти в цьому таймі ще 1 хв.
45'
Фол від Ременюка на правому фланзі атаки проти Гагуна.
44'
Кучеров із центрального кола виконав авантюрний дальній постріл над воротами.
42'
Повернулась картинка, рахунок не змінився.
37'
Знову припинилась трансляція. Остогидло, якщо чесно.
35'
Гайдучик не встиг до передачі з лівого флангу до чужого штрафного.
33'
Повернулась картинка, але нічого не змінилось — Верес із м'ячем.
31'
Трансляція була жахливої якості, а зараз узагалі припинилась. Добре, дуже добре.
29'
Тримається м'яч на половині поля 1925 без жодних шансів для гостей.
27'
Небезпечний момент
Гайдучик у центрі штрафного завершував головою в дальній кут подачу з лівого флангу від Гагуна, але поцілив повз стійку.
25'
Передачу з правого флангу від Блізніченка перехопили в штрафному суперники.
23'
Дальній постріл від Кльоца з правого флангу врізався в захисника.
20'
Продовжується спокійний контроль м'яча від Вереса.
18'
Пасіч не дістався до передачі на хід на лівий фланг атаки.
15'
Харків'яни не показуються на чужій половині навіть у пресингу.
13'
Верес намагається не випускати суперників із чужої половини.
11'
Гарний гумор у лавки Вереса, тоді як на полі команда має перевагу.
9'
Чергову передачу з лівого флангу від Гагуна перехопили захисники.
7'
Небезпечний момент
Гайдучик із замотаною головою перевів у площину воріт під час подачі з лівого флангу від Гагуна, але поцілив до рук воротаря.
6'
Возиться з м'ячем біля власних володінь Металіст.
4'
Ще й у Євгена Ткачука розсічена брова.
2'
Травмувався під час виконання переведення до правого флангу атаки Балан.
1'
Це треш, що коїться сьогодні з трансляціями на Сетанті.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі переміг Верес із рахунком 4:1.
Інфо
Металіст 1925 іде десятим із 5 перемогами, 12 нічиїми та 8 поразками — 27 очок.
Інфо
Верес іде тринадцятим із 6 перемогами, 6 нічиїми та 13 поразками — 24 очки.
Запасні: І. Потімков, Іванніков, Коваленко, Курило, Шершень, Потімков, Вачіберадзе, Я. Мартинюк, Дмитренко, Ігор, Чирук.
Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Є. Ткачук, Безуглий, Рудавський — Кравченко, Габелок, А. Ткачук — Абдуллаєв, Островьский, Ременюк.
Запасні: Коркодим, Протасевич, Маткобожик, Вадовський, Тишинінов, Шух, Дахновський, С. Шарай, Годя, В. Шарай, Шестаков.
Верес: Когут — Балан, Курко, Вовченко, Гагун — Кльоц, Кучеров — Блізніченко, Лебеденко, Г. Пасіч — Гайдучик.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Олександр Солов'ян (Київ, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 26-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Авангард (Рівне, Україна) зіграють рівненський Верес та харківський Металіст 1925.
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Анонс матчу Верес - Металіст 1925 14.05.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Верес (Ровно) та командою Металіст 1925 (Харьков) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 14.05.2023
Час початку матчу: 14:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Верес (Ровно) та командою Металіст 1925 (Харьков):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Верес, тоді як команда Металіст 1925 залишилася з поразкою . Зіткнення Металіст 1925 та Верес у попередньому футбольному матчі 05.11.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Вирт, Юрий и Эдмар розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Верес - Металіст 1925 можна подивитися 14.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Верес - Металіст 1925, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Прошедший поединок команди Верес був зіграний проти Колос - 08.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Колос.

Команда гостей

Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металлист 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский

Предыдущий поединок команди Металіст 1925 був зіграний проти Зоря - 08.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

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