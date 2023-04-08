Зоря - Кривбас онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Зоря (Луганск) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Славутич-Арена.
Дата проведення матчу: 06.08.2023
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь между клубами Зоря (Луганск) та командою Кривбас (Кривой Рог):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Кривбас, тоді як команда Зоря залишилася з поразкою . Зіткнення Кривбас та Зоря у попередньому футбольному матчі 08.04.2023 закінчилось со счетом: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Ненад Лалатович и Вернидуб, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Ненад Лалатович
Прошедший матч команди Зоря був зіграний проти Рух - 29.07.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Рух.
Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб
Прошедший матч команди Кривбас був зіграний проти ФК Олександрія - 30.07.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.
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