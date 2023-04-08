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Зоря - Кривбас онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 06 серпня 2023, 17:00 - Славутич-Арена . Трансляція: УНИАН ТВ
Головний суддя: Balakin, Mikola
Рейтинг матчу:
Зоря
Луганск
1 - 0
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36'
Кривбас
Кривой Рог
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Хід матчу
4' Денис Антюх 16' Роман Вантух 29' Максим Задерака
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
37%
Нічия
30%
Кривбас
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Zorya Lugansk and FC Kryvbas Kriviy Rih is 1-2. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings with FC Zorya Lugansk playing at home, FC Zorya Lugansk have won 4 times, there have been 0 draws while FC Kryvbas Kriviy Rih have won 3 times. The goal difference is 8-6 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • During the last 17 meetings, FC Zorya Lugansk have won 6 times, there have been 1 draws while FC Kryvbas Kriviy Rih have won 10 times. The goal difference is 28-16 in favour of FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Zorya Lugansk have lost 3 matches in a row.
  • FC Zorya Lugansk have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 1st half in 39% of their matches, FC Kryvbas Kriviy Rih in 13% of their matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 39% of halftimes, FC Kryvbas Kriviy Rih wins 13%.
  • The winner of their last meeting was FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • On their last meeting FC Kryvbas Kriviy Rih won by 1 goals.
  • When FC Zorya Lugansk leads 1-0 at home, they win in 91% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 0-1 away, they win in 62% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's performance of the last 5 matches is better than FC Zorya Lugansk's.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have lost just 1 of their last 5 games against FC Zorya Lugansk (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Zorya Lugansk won 1, FC Kryvbas Kriviy Rih won 3, 1 draws.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Zorya Lugansk have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Zorya Lugansk scores 0.8 goals in a match against FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.4 goals against FC Zorya Lugansk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Kryvbas Kriviy Rih is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Kryvbas Kriviy Rih is 1.2.
  • Both teams lost their last match.
  • FC Zorya Lugansk scores 1.95 goals when playing at home and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 0.94 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Особисті зустрічі
Зоря
0
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.04.2023 - 13:00 Кривбас 1 - 0 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.10.2022 - 17:00 Зоря 2 - 2 Завершено Кривбас
Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2023/2024
29.07.2023 - 15:00 Рух 2 - 1 Завершено Зоря П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
22.07.2023 - 16:00 Зоря 1 - 2 Завершено Ружомберок П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
11.07.2023 - 16:00 Зоря 2 - 1 Завершено Земплін В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
08.07.2023 - 16:00 Зоря 1 - 0 Завершено Сталь В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
04.07.2023 - 18:00 Зоря 4 - 2 Завершено Ресовія В
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Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.07.2023 - 19:30 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Кривбас П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
18.07.2023 - 17:00 СК Дніпро-1 2 - 2 Завершено Кривбас Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
16.07.2023 - 18:00 Кривбас 1 - 4 Завершено ФК Минай П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
12.07.2023 - 18:00 Кривбас 6 - 0 Завершено ФК Хуст В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
09.07.2023 - 18:00 Кривбас 0 - 1 Завершено Карпати П
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Головні події
29'
Максим Задерака
Роман Вантух
16'
ГООЛ! Денис Антюх
4'
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
37%
Нічия
30%
Кривбас
33%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Saputin, Oleksandr
    Воротар
  • 44
    Batagov, Arsenii
    Півзахисник
  • 74
    Snurnitsyn, Ihor
    Захисник
  • 47
    Роман Вантух
    Форвард
    16
  • 70
    Kyryukhantsev, Igor
    Захисник
  • 15
    Dryshliuk, Kyrylo
    Півзахисник
  • 9
    Myshnov, Dmytro
    Півзахисник
  • 7
    Денис Антюх
    Півзахисник
    4
  • 31
    Rusyn, Nazary
    Форвард
  • 11
    Alefirenko, Daniil
    Півзахисник
  • 16
    Voloshyn, Vikentii
    Півзахисник
  • 33
    Андрій Кліщук
    Воротар
  • 7
    Андрій Понєдєльнік
    Форвард
  • 13
    Beskorovainyi, Danylo
    Захисник
  • 5
    Тимур Стецьков
    Захисник
  • 55
    Dibango, Yvan
    Захисник
  • 23
    Ilic, Hrvoje
    Півзахисник
  • 8
    Bizimana, Djihad
    Півзахисник
  • 94
    Максим Задерака
    Півзахисник
    29
  • 14
    Lunov, Maksym
    Форвард
  • 10
    Дмитро Хомченовський
    Півзахисник
  • 78
    Олег Кожушко
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Ненад Лалатович
  • Вернидуб, Юрий
Статистика матчу
2
Удари в отвір
2
2
Сейви
1
2
Удари повз
1
4
Штрафні
4
3
Кутові
4
Фоли
4
1
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу Зоря - Кривбас
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В ефірі
УНИАН ТВ
Трансляція
32'
Задерака дальнім ударом спробував пробити – невдало. Ну а що ще робити за такою грою
30'
Кутовий
Після кутового Дришлюк пробив головою, але не дуже сильно вийшло, та й по центру
29'
Жовта картка
Задерака ззаду зачепив Вантуха – жовта
28'
Русин у штрафній - довго розвертався, та й пас під удар віддав не найкращий
27'
Не виходить криворіжців щось сконструювати в атаці поки що
25'
Відновилася гра у нас
23'
Інфо
Невелика пауза в нас попити води. +36 у Києві сьогодні
22'
А Волошин пішов міняти шорти, розірвали йому у боротьбі
21'
Луньов намагався з флангу прорватися, але на вході у штрафну його зупинили
20'
Зоря поки що і в обороні досить впевнено грає, хоча Кривбас звичайно, нерозв'язних завдань не ставить
17'
Жовта картка
Вантух дуже активно притримував руками суперника. Отримав жовту
15'
Кутовий
Кутовий для Зорі - пройшов навіс, Батагов підключився, пробив головою, але вище воріт
14'
Кожушко отримав пошкодження, йде з поля, але, здається, все буде нормально
13'
Криворіжці пару разів сходили в атаку. До удару справа дійшла, але без загострень
11'
Вантух метрів з 25 дуже непогано приклався, але трохи по центру. Кліщук на місці
9'
Поки що Зоря контролює гру. Кривбас не може відійти від стартового шоку
7'
А ось Антюх непогано з флангу навісив, але ніхто із партнерів до м'яча не дістався. Потенційно небезпечно
5'
Швидкий початок. Що ж, чекаємо, чим відповість Кривбас
4'
Гоооол!!!
Антюх просто центром пробив - реалізував пенальті! 1:0!
3'
Небезпечний момент
Пенальті! Для Зорі! Бізімана кладе на газон Волошина
1'
І відразу ж перший удар по воротах Зорі – ну так, для зарядки Сапутіна
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Запасні Кривбасу: Маханьков, Хома, Рябов, Віллівальд, Приходько, Татарков, Дебелко, Вакулко, Блізніченко, Гончарук, Устименко
Інфо
Стартовий склад Кривбасу: Кліщук, Понєдєльник, Безкоровайний, Стецьков, Двбанго, Ілич, Бізімана, Задерака, Луньов, Хомченовський, Кожушко
Інфо
Запасні Зорі: Турбаєвський, Жилкін, Токар, Боль, Гулько, Нагніойний, Толмак, Мичин, Бугай
Інфо
Стартовий склад Зорі: Сапутін, Батагов, Снурніцин, Вантух, Кірюханцев, Дрішлюк, Мишньов, Антюх, Аліференко, Русин, Волошин
Інфо
Матч розпочнеться о 17:00, судитиме гру Микола Балакін. Також суддя матиме ВАР
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу. UA-Футбол представляє до вашої уваги текстовий онлайн матчу 2-го туру УПЛ, в якому Зоря прийме Кривбас
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Анонс матчу Зоря - Кривбас 06.08.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Зоря (Луганск) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Славутич-Арена.

Дата проведення матчу: 06.08.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Зоря (Луганск) та командою Кривбас (Кривой Рог):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Кривбас, тоді як команда Зоря залишилася з поразкою . Зіткнення Кривбас та Зоря у попередньому футбольному матчі 08.04.2023 закінчилось со счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Ненад Лалатович и Вернидуб, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Зоря - Кривбас можна подивитися 06.08.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Зоря - Кривбас, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Ненад Лалатович

Прошедший матч команди Зоря був зіграний проти Рух - 29.07.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Рух.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Прошедший матч команди Кривбас був зіграний проти ФК Олександрія - 30.07.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Слідкуйте за результатами матчу Зоря - Кривбас онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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