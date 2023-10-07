Рух - ФК Минай онлайн трансляция матча

Анонс матча Рух - ФК Минай 08.10.2023, Премьер-лига

Поединок между командой Рух (Львов) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Skif Stadium.

Дата проведения матча: 08.10.2023

Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Рух (Львов) и командой ФК Минай (Минай):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Рух, тогда как команда ФК Минай осталась с поражением. Столкновение ФК Минай и Рух в предыдущем футбольном матче 13.07.2023 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рух (Львов)

Год основания Рух (Львов): 2003

Страна: Украина

Тренер: Виталий Пономарев



Прошедший матч команды Рух был сыгран против Кривбасс - 01.10.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Рух.

Команда гостей

Название: ФК Минай (Минай)

Год основания ФК Минай (Минай): 2015

Страна: Украина

Тренер: Владимир Шаран



Прошедший поединок команды ФК Минай был сыгран против Оболонь - 01.10.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Оболонь.

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