Рух - ФК Минай онлайн трансляция матча

Поединок между командой Рух (Львов) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Skif Stadium.
Дата проведения матча: 08.10.2023
Время начала матча: 15:00
История противостояний между командами Рух (Львов) и командой ФК Минай (Минай):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Рух, тогда как команда ФК Минай осталась с поражением. Столкновение ФК Минай и Рух в предыдущем футбольном матче 13.07.2023 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев
Прошедший матч команды Рух был сыгран против Кривбасс - 01.10.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Рух.
Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран
Прошедший поединок команды ФК Минай был сыгран против Оболонь - 01.10.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Оболонь.
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