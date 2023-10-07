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Рух - ФК Минай онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 08 октября 2023, 15:00 - Skif Stadium . Трансляция: Суспільне: Херсон
Рейтинг матча:
Рух
Львов
До начала
00 : 00 : 00
ФК Минай
Минай
Смотреть трансляцию
Кто победит?
32 Пользователей сделало свой выбор
Рух
38%
Ничья
25%
ФК Минай
38%
П1: 1.75 Х: 6.40 П2: 2.77
Интересные факты
  • Во время последних 8 встреч, команда FC Rukh Lviv выиграла 3 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Минай выиграла 0 раз. Разница забитых и пропущенных голов 8-4 в пользу команды FC Rukh Lviv
  • Игры прошлого года: 1-1 (FC Rukh Lviv дома) и 0-0 (Минай дома).
  • FC Rukh Lviv сыграл 4 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Минай проиграл 3 матчей подряд.
  • Минай без побед в последних 12 играх.
  • Минай не выиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • В домашних матчах FC Rukh Lviv не проигрывает Минай в последних 4 встречах.
  • FC Rukh Lviv не забивает в 0 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Минай не забивает в 1 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика FC Rukh Lviv в сезоне 2-3-0
  • Выездная статистика Минай в сезоне 0-1-3
  • Год назад, Минай была на 11 месте в таблице с 9 очками. Сейчас они на 16 месте с 3 очками.
  • Минай пропускает в каждом из последних 13 матчах.
  • FC Rukh Lviv выигрывает первый тайм в 23% матчей, Минай выигрывает в 16% матчей.
  • FC Rukh Lviv выигрывает первую половину матча в 23% случаев, Минай выигрывает в 16%.
  • Победителем прошлой встречи была команда FC Rukh Lviv.
  • В их последнюю встречу команда FC Rukh Lviv победила в 1 гол(а).
  • Когда FC Rukh Lviv лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • Когда Минай лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Когда FC Rukh Lviv проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • Когда Минай проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды FC Rukh Lviv в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Минай.
  • FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than Минай's.
  • У команды Минай серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Команда FC Rukh Lviv проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Минай (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда FC Rukh Lviv выиграла 2, команда Минай выиграла 0, 3 ничьи.
  • Команда FC Rukh Lviv проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Минай.
  • Команда Минай выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды FC Rukh Lviv.
  • FC Rukh Lviv забивает 1.2 гола за матч против команды Минай, а Минай забивает 0.6 гола против команды FC Rukh Lviv (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами FC Rukh Lviv и Минай - 1.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Rukh Lviv и Минай - 0.6.
  • FC Rukh Lviv забивает 1.37 гола, играя дома, а Минай забивает 0.67 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Вы знали, что FC Rukh Lviv забил 43% голов между минутами 61-75? Это лучший процент в лиге.
  • FC Rukh Lviv пропускает в каждом из последних 5 матчах.
Прогноз на матч
Личные встречи
Рух
3
Побед
8
Игр
0
Побед
ФК Минай
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
13.07.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершен Рух
Премьер-лига 2022/2023
25.05.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Рух
Премьер-лига 2022/2023
14.11.2022 - 15:00 Рух 1 - 1 Завершен ФК Минай
Премьер-лига 2021/2022
24.10.2021 - 14:00 Рух 2 - 2 Завершен ФК Минай
Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2023/2024
01.10.2023 - 15:30 Кривбасс 1 - 3 Завершен Рух В
Кубок Украины 2023/2024
26.09.2023 - 15:00 Рух 0 - 1 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2023/2024
23.09.2023 - 19:00 Рух 1 - 1 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2023/2024
17.09.2023 - 13:00 ЛНЗ 2 - 1 Завершен Рух П
Премьер-лига 2023/2024
03.09.2023 - 19:00 Рух 1 - 1 Завершен Металлист 1925 Н
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Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2023/2024
01.10.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершен Оболонь П
Кубок Украины 23-25
27.09.2023 - 14:15 Виктория 1 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2023/2024
23.09.2023 - 15:00 Полесье 2 - 1 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2023/2024
16.09.2023 - 19:00 ФК Александрия 1 - 1 Завершен ФК Минай Н
Премьер-лига 2023/2024
02.09.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 4 Завершен Шахтер П
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Кто победит?
32 Пользователей сделало свой выбор
Рух
38%
Ничья
25%
ФК Минай
38%
П1: 1.75 Х: 6.40 П2: 2.77
LIVE
Трансляция матча Рух - ФК Минай
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В эфире
Суспільне: Херсон
Трансляция
Запасные Миная: Ольховый, Кемкин, Дмитрук, Голуб, Кравчук, Ременяк, Демиденко, Гечев, Ралюченко, Панасенко, Вишневский
Инфо
Стартовый состав Миная: Бандура, Немчанинов, Солдат, Витенчук, Мельник, Рогозинский, Булеза, Гуничев, Одарюк, Твердохлеб, Кораблин
Инфо
Запасные Руха: Паньков, Мысык, Довгий, Холод, Подгурский, Пастух, Федор, Таллес, Квасница, Рунич, Лях, Непейпиев
Инфо
Стартовый состав Руха: Ледвий, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Сапуга, Плюман, Эдсон, Теслюк, Соломон, Климчук
Рух идет на 6-м месте в таблице с 15 очками. Минай пока что остается главным аутсайдером - последнее место и три очка
Инфо
Матч начнется в 15:00. Судить игру будет Александр Соловьян. Также у нас будет ВАР
Добрый день! 10-й тур УПЛ и текстовый онлайн матча Рух - Минай от UA-Футбол
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Анонс матча Рух - ФК Минай 08.10.2023, Премьер-лига

Поединок между командой Рух (Львов) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Skif Stadium.

Дата проведения матча: 08.10.2023
Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Рух (Львов) и командой ФК Минай (Минай):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Рух, тогда как команда ФК Минай осталась с поражением. Столкновение ФК Минай и Рух в предыдущем футбольном матче 13.07.2023 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Рух - ФК Минай можно посмотреть 08.10.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Рух - ФК Минай, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Прошедший матч команды Рух был сыгран против Кривбасс - 01.10.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Рух.

Команда гостей

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Прошедший поединок команды ФК Минай был сыгран против Оболонь - 01.10.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Оболонь.

Следите за результатами матча Рух - ФК Минай онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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