Металлист 1925 - Ворскла онлайн трансляция матча

Анонс матча Металлист 1925 - Ворскла 27.09.2023, Кубок Украины

Поединок между командой Металлист 1925 (Харьков) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Украины 2023/2024, матч начнется на стадионе Металлист.

Дата проведения матча: 27.09.2023

Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Металлист 1925 (Харьков) и командой Ворскла (Полтава):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Ворскла и Металлист 1925 в предыдущем футбольном матче 18.03.2023 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист 1925 (Харьков)

Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016

Страна: Украина

Тренер: Эдмар Галовский



Прошедший поединок команды Металлист 1925 был сыгран против Колос - 24.09.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)

Год основания Ворскла (Полтава): 1955

Страна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



Предыдущий матч команды Ворскла был сыгран против Кривбасс - 23.09.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Кривбасс.

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