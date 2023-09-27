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Металлист 1925 - Ворскла онлайн трансляция матча

Кубок Украины - 27 сентября 2023, 18:30 - Металлист
Рейтинг матча:
Металлист 1925
Харьков
До начала
00 : 00 : 00
Ворскла
Полтава
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Металлист 1925
33%
Ничья
29%
Ворскла
38%
П1: 2.19 Х: 5.10 П2: 2.21
Прогноз на матч
Личные встречи
Металлист 1925
1
Побед
3
Игр
1
Побед
Ворскла
Премьер-лига 2022/2023
18.03.2023 - 13:00 Ворскла 0 - 0 Завершен Металлист 1925
Премьер-лига 2022/2023
03.09.2022 - 15:00 Металлист 1925 3 - 2 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2021/2022
20.08.2021 - 19:30 Ворскла 2 - 0 Завершен Металлист 1925
Последние матчи - Металлист 1925
Премьер-лига 2023/2024
24.09.2023 - 17:00 Металлист 1925 0 - 0 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2023/2024
15.09.2023 - 18:30 Металлист 1925 2 - 1 Завершен Заря В
Премьер-лига 2023/2024
03.09.2023 - 19:00 Рух 1 - 1 Завершен Металлист 1925 Н
Премьер-лига 2023/2024
26.08.2023 - 15:00 ЛНЗ 0 - 1 Завершен Металлист 1925 В
Кубок Украины 2023/2024
23.08.2023 - 16:00 Горняк-Спорт 1 - 3 Завершен Металлист 1925 В
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Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2023/2024
23.09.2023 - 17:00 Ворскла 1 - 4 Завершен Кривбасс П
Премьер-лига 2023/2024
18.09.2023 - 17:03 Динамо 2 - 0 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2023/2024
02.09.2023 - 17:00 Ворскла 1 - 0 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2023/2024
27.08.2023 - 17:00 Ворскла 2 - 1 Завершен Черноморец В
Премьер-лига 2023/2024
19.08.2023 - 15:00 Верес 1 - 2 Завершен Ворскла В
Показать больше
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Металлист 1925
33%
Ничья
29%
Ворскла
38%
П1: 2.19 Х: 5.10 П2: 2.21
Трансляция
Ворскла билет в 1/8 финала Кубка Украины получила напрямую, а вот Металлисту 1925 пришлось в предварительном раунде на стадии 1/16 финала сыграть с Горняком Спортом, где харьковчане одержали победу (3:1). В Премьер-лиге команды расположились неподалеку друг от друга, у Металлиста - одиннадцать очков и седьмая ступень, а у Ворсклы девять очков и десятое место
Матч пройдет на стадионе "Левый берег" в Киевской области и начнется в 18:30
Добрый день, уважаемые дамы и господа! Сегодня Ua-Football проведет для вас текстовую трансляцию матча 1/8 финала Кубка Украины Металлист 1925 – Ворскла
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Последние матчи
Завершен 15:12 - Сегодня Полесье Полесье 2 СК Днепр-1 СК Днепр-1 1 Завершен 15:00 - Сегодня Скала 1911 Скала 1911 1 Карпаты-2 Карпаты-2 2 Завершен 14:15 - Сегодня Виктория Виктория 1 ФК Минай ФК Минай 0 Завершен 22:30 - Вчера Мальорка Мальорка 2 Барселона Барселона 2 Завершен 22:00 - Вчера Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0

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Анонс матча Металлист 1925 - Ворскла 27.09.2023, Кубок Украины

Поединок между командой Металлист 1925 (Харьков) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Украины 2023/2024, матч начнется на стадионе Металлист.

Дата проведения матча: 27.09.2023
Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Металлист 1925 (Харьков) и командой Ворскла (Полтава):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Ворскла и Металлист 1925 в предыдущем футбольном матче 18.03.2023 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Металлист 1925 - Ворскла можно посмотреть 27.09.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Украины. Текстовую трансляцию матча Металлист 1925 - Ворскла, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский

Прошедший поединок команды Металлист 1925 был сыгран против Колос - 24.09.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий матч команды Ворскла был сыгран против Кривбасс - 23.09.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Кривбасс.

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