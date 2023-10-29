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Ворскла - Металлист 1925 онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 29 октября 2023, 15:00 - Ворскла имени Алексея Бутовского . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Kalonov, Oleksandr
Рейтинг матча:
Ворскла
Полтава
1 - 1
Обновить
55'
Металлист 1925
Харьков
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Ход матча
17' Sydorov, Oleksii 35' Дмитрий Юсов
Кто победит?
31 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
35%
Ничья
35%
Металлист 1925
29%
П1: 1.16 Х: 5.76 П2: 13.60
Интересные факты
  • Игры прошлого года: 0-0 (Ворскла Полтава дома) и 3-2 (Металлист 1925 дома).
  • Металлист 1925 проиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Вы знали, что Ворскла Полтава забил 40% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.
  • Металлист 1925 проиграл 4 матчей подряд.
  • Металлист 1925 без побед в последних 5 играх.
  • Ворскла Полтава не забивает в 1 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Металлист 1925 не забивает в 3 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Ворскла Полтава выигрывает первый тайм в 28% матчей, Металлист 1925 выигрывает в 16% матчей.
  • Ворскла Полтава выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Металлист 1925 выигрывает в 16%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ворскла Полтава.
  • В их последнюю встречу команда Ворскла Полтава победила в 3 гол(а).
  • Когда Ворскла Полтава лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Когда Металлист 1925 лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.
  • Когда Ворскла Полтава проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Когда Металлист 1925 проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.
  • Ворскла Полтава's performance of the last 5 matches is better than Металлист 1925's.
  • Команда Ворскла Полтава проиграла лишь 1 из последних 4 встреч против команды Металлист 1925 (во всех соревнованиях).
  • Из последних 4 встреч команда Ворскла Полтава выиграла 2, команда Металлист 1925 выиграла 1, 1 ничьи.
  • Ворскла Полтава забивает 1.75 гола за матч против команды Металлист 1925, а Металлист 1925 забивает 0.75 гола против команды Ворскла Полтава (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ворскла Полтава и Металлист 1925 - 2.5.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ворскла Полтава и Металлист 1925 - 1.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Ворскла Полтава забивает 1.35 гола, играя дома, а Металлист 1925 забивает 0.79 гола, играя на выезде (в среднем).
  • У команды Ворскла Полтава серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Ворскла Полтава имеет проигрышную серию из 3 матчей дома
Прогноз на матч
Личные встречи
Ворскла
2
Побед
4
Игр
1
Побед
Металлист 1925
Кубок Украины 2023/2024
27.09.2023 - 18:30 Металлист 1925 0 - 3 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2022/2023
18.03.2023 - 13:00 Ворскла 0 - 0 Завершен Металлист 1925
Премьер-лига 2022/2023
03.09.2022 - 15:00 Металлист 1925 3 - 2 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2021/2022
20.08.2021 - 19:30 Ворскла 2 - 0 Завершен Металлист 1925
Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2023/2024
25.10.2023 - 15:00 Ворскла 2 - 3 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2023/2024
22.10.2023 - 15:00 Ворскла 0 - 3 Завершен Полесье П
Премьер-лига 2023/2024
07.10.2023 - 17:00 Колос 0 - 0 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2023/2024
30.09.2023 - 17:00 Шахтер 1 - 2 Завершен Ворскла В
Кубок Украины 2023/2024
27.09.2023 - 18:30 Металлист 1925 0 - 3 Завершен Ворскла В
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Последние матчи - Металлист 1925
Премьер-лига 2023/2024
20.10.2023 - 19:00 Металлист 1925 1 - 3 Завершен Кривбасс П
Премьер-лига 2023/2024
08.10.2023 - 13:00 Оболонь 1 - 0 Завершен Металлист 1925 П
Премьер-лига 2023/2024
02.10.2023 - 17:00 СК Днепр-1 1 - 0 Завершен Металлист 1925 П
Кубок Украины 2023/2024
27.09.2023 - 18:30 Металлист 1925 0 - 3 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2023/2024
24.09.2023 - 17:00 Металлист 1925 0 - 0 Завершен Колос Н
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Главные события
35'
Дмитрий Юсов
17'
Sydorov, Oleksii ГООЛ!
Кто победит?
31 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
35%
Ничья
35%
Металлист 1925
29%
П1: 1.16 Х: 5.76 П2: 13.60
Составы команд
Стартовый состав
  • 38
    Артем Челядин
    Полузащитник
  • 74
    de Santana da Silva, Tiago
    Нападающий
  • 7
    Isenko, Pavlo
    Вратарь
  • 50
    Kane, Ibrahim
    Полузащитник
  • 9
    Корниленко, Виктор
    Защитник
  • 4
    Игорь Пердута
    Защитник
  • 6
    Склярп, Александр
    Полузащитник
  • 11
    Руслан Степанюк
    Нападающий
  • 25
    Якубу, Наджиб
    Защитник
  • 10
    Владлен Юрченко
    Полузащитник
  • 18
    Pavlyuk, Evgen
    Защитник
  • 30
    Никита Безуглий
    Защитник
  • 74
    Farina, Marian
    Защитник
  • 28
    Артем Габелок
    Полузащитник
  • 17
    Сергей Полянчук
    Нападающий
  • 37
    Олег Мозиль
    Вратарь
  • 11
    Андрей Ременюк
    Полузащитник
  • 97
    Sydorov, Oleksii
    Нападающий
    17
  • 3
    Tkachuk, Yevgeniy
    Защитник
  • 19
    Андрей Ткачук
    Полузащитник
  • 6
    Бека Вачиберадзе
    Полузащитник
  • 14
    Дмитрий Юсов
    Полузащитник
    35
Запасные игроки
Тренеры
  • Виктор Скрипник
  • Эдмар
Статистика матча
1
Удары в створ
2
6
Штрафные
6
7
Угловые
2
1
Сейвы
5
Фолы
6
2
Удары мимо
ЖК
1
1
Офсайды
LIVE
Трансляция матча Ворскла - Металлист 1925
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В эфире
MEGOGO
Трансляция
47'
Гоооол!!!
Сразу же после возобновления игры Ворскла сравнивает! Корниенко подхватил мяч на дальней штанге и со второй попытки пробил Мозиля. Защитники Металлиста 1925, похоже, забыли выйти из раздевалки.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Металлист 1925 играл первым номером стартовые 15 минут и открыл счет, после чего отдал инициативу сопернику. Ворскла особенно поддавила в конце тайма, однако отыграться до перерыва не успела.
45+3'
Свисток
Перерыв.
45+1'
Инфо
Добавлена одна минута.
38'
Офсайд
Степанюк неплохо открылся под передачу из глубины, но партнер немного задержался, поэтому был зафиксирован офсайд.
35'
Желтая карточка
Юсов атаковал Исенко на угловом, арбитр сразу же достал карточку.
30'
Челядин красиво вырезал на Кане, который открылся в штрафной, но Курило в последний момент прыгнул в подкат и перехватил мяч.
25'
Затишье в игре. Металлист 1925 после гола успокоился и отошел к своим воротам, Ворскла захватила инициативу.
19'
Опасный момент
Ворскла могла сразу же отыграться! Кане взял игру на себя и едва не забил красивый мяч издалека. Перекладина спасла харьковчан.
17'
Гоооол!!!
Металлист 1925 открывает счет! Исенко отбил мяч перед собой после дальнего удара Юсова, чем и воспользовался Сидоров, сыграв на добивании. Офсайда не было, Корниенко не выдержал линию.
10'
Сидоров здорово развернулся в чужой штрафной и нашел возможность для прострела, правда никто из партнеров его не поддержал.
8'
Ворскла пытается отвечать. Пердута протащил мяч до лицевой и выполнил навес, Якубу не дотянулся.
7'
Металлист 1925 активнее начинает. Закрепились на половине поля соперника и пытаются обострять, выходит пока не очень.
3'
Ременюк вошел в штрафную и откатил мяч под удар Вачиберадзе. Попытку шестого номера гостей заблокировали.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Александр Калонов.
Запасные: Домолега (в), Бацула, Крупский, Лукас, Нестеренко, Фелипе, Хрипчук, Черныш, Чеснаков.
Инфо
Стартовый состав Ворсклы: Исенко — Корниенко, Сантана, Павлюк, Пердута (к) — Челядин, Скляр — Якубу, Юрченко, Кане — Степанюк. Главный тренер — Виктор Скрипник.
Запасные: Потимков (в), Сидоренко (в), Бычек, Дмитренко, Жичиков, Капинус, Коваленко, Кравченко, Мартынюк, Рудавский, Червак, Чирук.
Инфо
Стартовый состав Металлиста 1925: Мозиль — Фарина, Курило, Ткачук Е., Безуглый — Габелок (к) — Юсов, Вачиберадзе, Ткачук А., Ременюк — Сидоров. И. о. главного тренера — Эдмар.
UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го раунда УПЛ между Ворсклой и Металлистом 1925.
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Анонс матча Ворскла - Металлист 1925 29.10.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой Ворскла (Полтава) и командой Металлист 1925 (Харьков) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведения матча: 29.10.2023
Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Ворскла (Полтава) и командой Металлист 1925 (Харьков):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Ворскла, тогда как команда Металлист 1925 осталась с поражением. Столкновение Металлист 1925 и Ворскла в предыдущем футбольном матче 27.09.2023 закончилось с такими результатами: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Виктор Скрипник и Эдмар разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ворскла - Металлист 1925 можно посмотреть 29.10.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ворскла - Металлист 1925, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший матч команды Ворскла был сыгран против СК Днепр-1 - 25.10.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Команда гостей

Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский

Предыдущий поединок команды Металлист 1925 был сыгран против Кривбасс - 20.10.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Кривбасс.

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