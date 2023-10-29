Ворскла - Металлист 1925 онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Ворскла (Полтава) и командой Металлист 1925 (Харьков) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.
Дата проведения матча: 29.10.2023
Время начала матча: 15:00
История противостояний между Ворскла (Полтава) и командой Металлист 1925 (Харьков):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Ворскла, тогда как команда Металлист 1925 осталась с поражением. Столкновение Металлист 1925 и Ворскла в предыдущем футбольном матче 27.09.2023 закончилось с такими результатами: 0:3 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Виктор Скрипник и Эдмар разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Прошедший матч команды Ворскла был сыгран против СК Днепр-1 - 25.10.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды СК Днепр-1.
Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский
Предыдущий поединок команды Металлист 1925 был сыгран против Кривбасс - 20.10.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Кривбасс.
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