Ворскла - Металлист 1925 онлайн трансляция матча

Игры прошлого года: 0-0 (Ворскла Полтава дома) и 3-2 (Металлист 1925 дома).

Металлист 1925 проиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.

Вы знали, что Ворскла Полтава забил 40% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.

Металлист 1925 проиграл 4 матчей подряд.

Металлист 1925 без побед в последних 5 играх.

Ворскла Полтава не забивает в 1 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Металлист 1925 не забивает в 3 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Ворскла Полтава выигрывает первый тайм в 28% матчей, Металлист 1925 выигрывает в 16% матчей.

Ворскла Полтава выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Металлист 1925 выигрывает в 16%.

Победителем прошлой встречи была команда Ворскла Полтава.

В их последнюю встречу команда Ворскла Полтава победила в 3 гол(а).

Когда Ворскла Полтава лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.

Когда Металлист 1925 лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.

Когда Ворскла Полтава проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.

Когда Металлист 1925 проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.

Ворскла Полтава's performance of the last 5 matches is better than Металлист 1925's.

Команда Ворскла Полтава проиграла лишь 1 из последних 4 встреч против команды Металлист 1925 (во всех соревнованиях).

Из последних 4 встреч команда Ворскла Полтава выиграла 2, команда Металлист 1925 выиграла 1, 1 ничьи.

Ворскла Полтава забивает 1.75 гола за матч против команды Металлист 1925, а Металлист 1925 забивает 0.75 гола против команды Ворскла Полтава (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Ворскла Полтава и Металлист 1925 - 2.5.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ворскла Полтава и Металлист 1925 - 1.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Ворскла Полтава забивает 1.35 гола, играя дома, а Металлист 1925 забивает 0.79 гола, играя на выезде (в среднем).

У команды Ворскла Полтава серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Обе команды проиграли их последние матчи.