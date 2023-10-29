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Ворскла - Металлист 1925. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 29.10.2023
Две команды с плохими сериями
vorskla.com.ua
Украинская Премьер-лига, 12-й тур
29 октября 2023. Полтава, “Ворскла им. Бутовского”
“Ворскла” 15:00 “Металлист 1925”
Телетрансляция – Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ, Воля TV, Vodafone TV
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Ворскла” и “Металлист 1925” слишком часто проигрывали в последних матчах, и поединок с таким же неудачником – хороший шанс взять три очка.
- Новости Ворсклы
- Новости Металлиста 1925
- Статистика команд, цифры и факты
- Последние пять матчей Ворскла и Металлиста 1925
- Личные встречи
- Турнирная таблица
- Где смотреть матч Ворскла – Металлист 1925
- Ставки и Коэффициенты на матч Ворскла – Металлист 1925
- Прогноз на матч Ворскла – Металлист 1925 от UA-Football
Новости Ворсклы
Посреди недели “Ворскла” провела перенесенный матч первого тура с “Днепром-1”. В игре на тяжелом поле и под проливным дождем было забито пять голов, два из них на счету полтавчан (2:3). Однако этот результат льстит команде Скрипника – все же соперник наиграл на более убедительную победу. Однако “Ворскла” прервала сухую серию “Днепра-1”, и в этом тоже можно увидеть позитив.
Этот результат подтвердил и еще одну закономерность – “Ворскла” на своем поле не играет вничью. В Полтаве три очка брали “Заря”, “Кривбас”, “Полесье”, и теперь “Днепр-1”. Сама ж “Ворскла” на домашнем поле победила “Александрию” и “Черноморец”.
Также игра с “Днепром-1” продемонстрировала, что полтавчанам не удается наладить игру в защите. “Ворскла” пропустила 21 гол – столько же и аутсайдер лиги “Минай”.
Новости Металлиста 1925
Именно с матча против “Ворсклы” в кубковой игре началась серия поражений “Металлиста 1925”. Харьковчане уступили 0:3, и затем неудачами закончились матчи с “Днепром-1” (0:1), “Оболонью” (0:1), “Кривбассом” (1:3).
Эдмар и Голодюк говорят о проблеме с реализацией. Мол, на тренировках команда отрабатывает упражнения с ударами и всем остальным, но в матчах почему-то это демонстрировать не удается. В последних пяти матчах всех турниров “Металлист 1925” забил всего один гол.
Курило и Мозиль возвращаются после дисквалификации, травмированы Русин, Абдуллаев и Борячук.
Статистика команд, цифры и факты
- “Металлист 1925” в чемпионате не может выиграть в четырех матчах подряд, “Ворскла” – в трех.
- “Ворскла” в трех последних домашних матчах УПЛ пропускала не меньше трех голов. На своему поле команда Скрипника не побеждала с второго сентября.
- В последних пяти матчах всех турниров “Металлист 1925” забил всего один гол.
- “Металлист 1925” выиграл один из пяти гостевых матчей в УПЛ, переиграв в августе “ЛНЗ”.
Последние пять матчей Ворскла и Металлиста 1925
Ворскла
- 25.10 “Днепр-1” 2:3 (УПЛ)
- 22.10 “Полесье” 0:3 (УПЛ)
- 07.10 “Колос” 0:0 (УПЛ)
- 30.09 “Шахтер” 2:1 (УПЛ)
- 27.09 “Ворскла” 3:0 (Кубок Украины)
Металлист 1925
- 20.10 “Кривбас” 1:3 (УПЛ)
- 08.10 “Оболонь” 0:1 (УПЛ)
- 02.10 “Днепр-1” 0:1 (УПЛ)
- 27.09 Ворскла 0:3 (Кубок Украины)
- 24.09 “Колос” 0:0 (УПЛ)
Личные встречи
В прошлом сезоне команды играли на поле “Ворсклы” в марте и игра закончилась со счетом 0:0. Общая история встреч: две победы “Ворсклы”, одна победа “Металлиста 1925”, одна ничья.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Кривбасс
|12
|8
|2
|2
|25-11
|+14
|26
|0
|2
|Полесье
|12
|8
|1
|3
|19-8
|+11
|25
|0
|3
|Шахтер
|10
|6
|3
|1
|20-10
|+10
|21
|0
|4
|СК Днепр-1
|11
|6
|3
|2
|13-10
|+3
|21
|0
|5
|Рух
|11
|5
|5
|1
|19-10
|+9
|20
|0
|6
|Черноморец
|11
|6
|1
|4
|18-11
|+7
|19
|0
|7
|Динамо Киев
|9
|5
|1
|3
|23-15
|+8
|16
|0
|8
|Колос
|12
|3
|7
|2
|8-8
|0
|16
|0
|9
|Ворскла
|11
|4
|1
|6
|12-21
|-9
|13
|0
|10
|Оболонь
|11
|3
|3
|5
|8-14
|-6
|12
|0
|11
|Металлист 1925
|10
|3
|2
|5
|7-10
|-3
|11
|0
|12
|ФК Александрия
|12
|2
|4
|6
|7-17
|-10
|10
|0
|13
|Заря
|10
|2
|3
|5
|10-13
|-3
|9
|0
|14
|ЛНЗ
|11
|2
|3
|6
|8-15
|-7
|9
|0
|15
|Верес
|10
|1
|3
|6
|8-17
|-9
|6
|0
|16
|ФК Минай
|11
|0
|4
|7
|6-21
|-15
|4
|0
Где смотреть матч Ворскла – Металлист 1925
Ставки и Коэффициенты на матч Ворскла – Металлист 1925
Прогноз на матч Ворскла – Металлист 1925 от UA-Football
Обе команды часто проигрывают, но их нельзя назвать безнадежными. Учитывая показатели результативности “Ворсклы”, безголевым матч не будет, но он является хорошим кандидатом на ничью. Прогноз – ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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