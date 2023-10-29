Ворскла - Металлист 1925. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 29.10.2023

Украинская Премьер-лига, 12-й тур

29 октября 2023. Полтава, “Ворскла им. Бутовского”

“Ворскла” 15:00 “Металлист 1925”

Телетрансляция – Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ, Воля TV, Vodafone TV

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Ворскла” и “Металлист 1925” слишком часто проигрывали в последних матчах, и поединок с таким же неудачником – хороший шанс взять три очка.

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Новости Ворсклы

Посреди недели “Ворскла” провела перенесенный матч первого тура с “Днепром-1”. В игре на тяжелом поле и под проливным дождем было забито пять голов, два из них на счету полтавчан (2:3). Однако этот результат льстит команде Скрипника – все же соперник наиграл на более убедительную победу. Однако “Ворскла” прервала сухую серию “Днепра-1”, и в этом тоже можно увидеть позитив.

Этот результат подтвердил и еще одну закономерность – “Ворскла” на своем поле не играет вничью. В Полтаве три очка брали “Заря”, “Кривбас”, “Полесье”, и теперь “Днепр-1”. Сама ж “Ворскла” на домашнем поле победила “Александрию” и “Черноморец”.

Также игра с “Днепром-1” продемонстрировала, что полтавчанам не удается наладить игру в защите. “Ворскла” пропустила 21 гол – столько же и аутсайдер лиги “Минай”.

Новости Металлиста 1925

Именно с матча против “Ворсклы” в кубковой игре началась серия поражений “Металлиста 1925”. Харьковчане уступили 0:3, и затем неудачами закончились матчи с “Днепром-1” (0:1), “Оболонью” (0:1), “Кривбассом” (1:3).

Эдмар и Голодюк говорят о проблеме с реализацией. Мол, на тренировках команда отрабатывает упражнения с ударами и всем остальным, но в матчах почему-то это демонстрировать не удается. В последних пяти матчах всех турниров “Металлист 1925” забил всего один гол.

Курило и Мозиль возвращаются после дисквалификации, травмированы Русин, Абдуллаев и Борячук.

Статистика команд, цифры и факты

“Металлист 1925” в чемпионате не может выиграть в четырех матчах подряд, “Ворскла” – в трех.

“Ворскла” в трех последних домашних матчах УПЛ пропускала не меньше трех голов. На своему поле команда Скрипника не побеждала с второго сентября.

В последних пяти матчах всех турниров “Металлист 1925” забил всего один гол.

“Металлист 1925” выиграл один из пяти гостевых матчей в УПЛ, переиграв в августе “ЛНЗ”.

Последние пять матчей Ворскла и Металлиста 1925

Ворскла

25.10 “Днепр-1” 2:3 (УПЛ)

22.10 “Полесье” 0:3 (УПЛ)

07.10 “Колос” 0:0 (УПЛ)

30.09 “Шахтер” 2:1 (УПЛ)

27.09 “Ворскла” 3:0 (Кубок Украины)

Металлист 1925

20.10 “Кривбас” 1:3 (УПЛ)

08.10 “Оболонь” 0:1 (УПЛ)

02.10 “Днепр-1” 0:1 (УПЛ)

27.09 Ворскла 0:3 (Кубок Украины)

24.09 “Колос” 0:0 (УПЛ)

Личные встречи

В прошлом сезоне команды играли на поле “Ворсклы” в марте и игра закончилась со счетом 0:0. Общая история встреч: две победы “Ворсклы”, одна победа “Металлиста 1925”, одна ничья.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Кривбасс 12 8 2 2 25-11 +14 26 0 2 Полесье 12 8 1 3 19-8 +11 25 0 3 Шахтер 10 6 3 1 20-10 +10 21 0 4 СК Днепр-1 11 6 3 2 13-10 +3 21 0 5 Рух 11 5 5 1 19-10 +9 20 0 6 Черноморец 11 6 1 4 18-11 +7 19 0 7 Динамо Киев 9 5 1 3 23-15 +8 16 0 8 Колос 12 3 7 2 8-8 0 16 0 9 Ворскла 11 4 1 6 12-21 -9 13 0 10 Оболонь 11 3 3 5 8-14 -6 12 0 11 Металлист 1925 10 3 2 5 7-10 -3 11 0 12 ФК Александрия 12 2 4 6 7-17 -10 10 0 13 Заря 10 2 3 5 10-13 -3 9 0 14 ЛНЗ 11 2 3 6 8-15 -7 9 0 15 Верес 10 1 3 6 8-17 -9 6 0 16 ФК Минай 11 0 4 7 6-21 -15 4 0

Где смотреть матч Ворскла – Металлист 1925

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Ставки и Коэффициенты на матч Ворскла – Металлист 1925

Прогноз на матч Ворскла – Металлист 1925 от UA-Football

Обе команды часто проигрывают, но их нельзя назвать безнадежными. Учитывая показатели результативности “Ворсклы”, безголевым матч не будет, но он является хорошим кандидатом на ничью. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.