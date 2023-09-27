  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Металлист 1925 — Ворскла. Анонс и прогноз матча Кубка Украины на 27.09.2023
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист 1925 — Ворскла. Анонс и прогноз матча Кубка Украины на 27.09.2023

Кубок Украины
(1 голосов)

Металлист 1925 — Ворскла: Прогноз и анонс матча ⋉ 27.09.2023 ⋊ Кубок Украины на UA-Футбол

Металлист 1925 — Ворскла. Анонс и прогноз матча Кубка Украины на 27.09.2023

Фото: ФК Металіст 1925/Автор - невідомий

Любомир Сірський Автор UA-Футбол
Новина українською

Харьковчане и полтавчане пока имеют одинаковые кондиции в УПЛ, однако в Кубке — относительно равны. Однако "Металлист 1925" уже успел набрать форму в этом турнире и имеет определенное преимущество. Смогут ли подопечные Эдмара достичь желаемого?

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Содержание

Кубок Украины. 1/8 финала

Киевская область. Стадион "Левый Берег"

Арбитр в поле — Денис Резников (Каменское)

"Металлист 1925" 18:30 "Ворскла"

Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — XSPORT, YouTube

Favbet
10 000 грн
Ставка без риска
Узнать больше

Новости "Металлиста 1925"

Все еще слышны отголоски недавних новостей о банкротстве харьковского клуба. Однако вопрос с инвесторами наконец решен — их группу возглавляет основатель и СЕО криптобиржи "WhiteBIT" Владимир Носов. Он пообещал пока не вмешиваться в работу дирекции и тренерского штаба, однако не исключает, что после завершения сезона в клубной структуре появятся новые специалисты.

Что касается успехов в УПЛ, то пока результаты довольно обнадеживающие — три победы, две ничьи и два поражения в 7 сыгранных матчах. Также "желто-синие" продвинулись и в Кубке Украины — в последнем поединке они не почувствовали сопротивления "Горняка-Спорт" (1:3). Поэтому сейчас команда с полной готовностью подходит к встрече в 1/8 финала.

Ориентировочный состав "Металлиста 1925": Мозиль, Безуглый, Курило, Жичиков, Червак, А. Ткачук, Ари Моура, Габелок, Вачиберадзе, Юсов, Сидоров

Новости "Ворсклы"

При этом успехи подопечных Виктора Скрипника не столь значительны три победы и четыре поражения. К тому же в стартовом составе до сих пор отсутствует капитан Владимир Чеснаков из-за рецидива старой травмы. Поэтому пока неизвестно, когда мы увидим защитника полтавчан в заявке на УПЛ и Кубок.

Что касается собственно Кубка, то "Ворскла" сыграет свой первый матч именно в 1/8 финала. И хотя последний поединок команды испортил настроение главному тренеру, он однозначно имеет план на выезд к "Металлисту 1925".

Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко, Пердута, Да Силва, Павлюк, Корниенко, Якубу, Челядин, Нестеренко, Бацула, Степанюк, Кане

“Металлист 1925”-”Ворскла”. Статистика личных встреч

Эти команды впервые встречаются между собой в рамках Кубка Украины.

“Металлист 1925”-”Ворскла”. Последние матчи команд

В последнем матче харьковчане не забили ни одного мяча и поделили очки с "Колосом".

Металлист 1925 — Ворскла. Анонс и прогноз матча Кубка Украины на 27.09.2023 - изображение 1

При этом "Ворскла" разгромно уступила "Кривбассу" — подопечные Юрия Вернидуба победили со счетом 1:4.

Металлист 1925 — Ворскла. Анонс и прогноз матча Кубка Украины на 27.09.2023 - изображение 2

“Металлист 1925”-”Ворскла”. Турнирное положение команд

"Металлист 1925" уже прошел один этап Кубка Украины, тогда "Ворскла" только начинает свой турнирный путь.

“Металлист 1925”-”Ворскла”. Ставка и коэффициенты

Favbet
3.30
3.25
2.38
Узнать больше

“Металлист 1925”-”Ворскла”. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Ворсклы" 0:1. Из-за неудач в УПЛ подопечные Виктора Скрипника будут иметь больше мотивации добиться успеха в кубковых матчах. Именно это и может помочь получить минимальное преимущество.

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

По теме
yellow-arrow
Защитник Руха: Очень жаль, что пропустили в конце матча такой гол
yellow-arrow
Полесье — Днепр-1. Анонс и прогноз матча Кубка Украины на 27.09.2023
yellow-arrow
Лавриненко: Примерно час нам удавалось хорошо противостоять Шахтеру
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Кубок Украины Металлист 1925 (Харьков) Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде