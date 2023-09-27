Металлист 1925 — Ворскла. Анонс и прогноз матча Кубка Украины на 27.09.2023

Харьковчане и полтавчане пока имеют одинаковые кондиции в УПЛ, однако в Кубке — относительно равны. Однако "Металлист 1925" уже успел набрать форму в этом турнире и имеет определенное преимущество. Смогут ли подопечные Эдмара достичь желаемого?

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Кубок Украины. 1/8 финала

Киевская область. Стадион "Левый Берег"

Арбитр в поле — Денис Резников (Каменское)

"Металлист 1925" 18:30 "Ворскла"

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Новости "Металлиста 1925"

Все еще слышны отголоски недавних новостей о банкротстве харьковского клуба. Однако вопрос с инвесторами наконец решен — их группу возглавляет основатель и СЕО криптобиржи "WhiteBIT" Владимир Носов. Он пообещал пока не вмешиваться в работу дирекции и тренерского штаба, однако не исключает, что после завершения сезона в клубной структуре появятся новые специалисты.

Что касается успехов в УПЛ, то пока результаты довольно обнадеживающие — три победы, две ничьи и два поражения в 7 сыгранных матчах. Также "желто-синие" продвинулись и в Кубке Украины — в последнем поединке они не почувствовали сопротивления "Горняка-Спорт" (1:3). Поэтому сейчас команда с полной готовностью подходит к встрече в 1/8 финала.

Ориентировочный состав "Металлиста 1925": Мозиль, Безуглый, Курило, Жичиков, Червак, А. Ткачук, Ари Моура, Габелок, Вачиберадзе, Юсов, Сидоров

Новости "Ворсклы"

При этом успехи подопечных Виктора Скрипника не столь значительны три победы и четыре поражения. К тому же в стартовом составе до сих пор отсутствует капитан Владимир Чеснаков из-за рецидива старой травмы. Поэтому пока неизвестно, когда мы увидим защитника полтавчан в заявке на УПЛ и Кубок.

Что касается собственно Кубка, то "Ворскла" сыграет свой первый матч именно в 1/8 финала. И хотя последний поединок команды испортил настроение главному тренеру, он однозначно имеет план на выезд к "Металлисту 1925".

Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко, Пердута, Да Силва, Павлюк, Корниенко, Якубу, Челядин, Нестеренко, Бацула, Степанюк, Кане

“Металлист 1925”-”Ворскла”. Статистика личных встреч

Эти команды впервые встречаются между собой в рамках Кубка Украины.

“Металлист 1925”-”Ворскла”. Последние матчи команд

В последнем матче харьковчане не забили ни одного мяча и поделили очки с "Колосом".

При этом "Ворскла" разгромно уступила "Кривбассу" — подопечные Юрия Вернидуба победили со счетом 1:4.

“Металлист 1925”-”Ворскла”. Турнирное положение команд

"Металлист 1925" уже прошел один этап Кубка Украины, тогда "Ворскла" только начинает свой турнирный путь.

“Металлист 1925”-”Ворскла”. Ставка и коэффициенты

“Металлист 1925”-”Ворскла”. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Ворсклы" 0:1. Из-за неудач в УПЛ подопечные Виктора Скрипника будут иметь больше мотивации добиться успеха в кубковых матчах. Именно это и может помочь получить минимальное преимущество.

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.