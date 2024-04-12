Комитет арбитров: Мы предпочитаем избегать таких "легких" пенальти, как в матче Шахтер - Черноморец

Комитет арбитров УАФ разобрал спорные судейские решения (пенальти в ворота гостей) в полуфинальном матче Кубка Украины "Шахтер" - "Черноморец" (4:1).

43 мин. Салюк, пытаясь вести борьбу с соперником за мяч, касается ноги Эгиналду, которая уже стоит на земле, этот касательный незначительный контакт является вполне нормальным футбольным действием, и мы предпочитаем продолжать игру, чтобы избегать "легких" (как этот) пенальти.

По ранее указанной причине при назначении пенальти ВАР не нужно вмешиваться в эту ситуацию, а следует продолжать игру дальше.

Напомним, что "Шахтер" победил "Черноморец" 4:1, в финале он встретится с "Ворсклой".