Сергей Ковалец: Тренер Полесья говорил, что будет бойня, но в первом тайме с Ворсклой я не увидел эмоций

Известный украинский тренер Сергей Ковалец поделился впечатлениями от двух полуфинальных матчей Кубка Украины – "Шахтер" – "Черноморец" (4:1) и "Полесье" – "Ворскла" (0:1), по итогам которых в финале 15 мая встретятся донецкая и полтавская команды.

– Ожидали, что "Шахтер" победит одесситов с большим счетом?

– Ожидания у меня, как и у болельщиков "Черноморца", были достаточно высокими. Особенно после уверенной победы "моряков" в выездном матче с "Полесьем" и хет-трика Авагимяна. Но "Шахтер" был сильнее, и это также признал главный тренер одесситов Роман Григорчук.

Мне показалось, что с точки зрения желания победить больше эмоций было у дончан. Хотя когда "Черноморец" сравнял счет, то казалось, что одесситы должны зацепиться за этот результат – с тем, чтобы не проиграть и попытаться выйти в финал. Тем более, что "Черноморец" уже дважды выигрывал Кубок Украины, и Григорчук неоднократно побеждал в кубковых розыгрышах в Латвии, был финалистом – в частности, Кубка Украины. То есть опыт в кубковых сражениях у них был. Однако по движению, по желанию и возможностям более убедительными были "горняки". Они совершили больше ударов и провели больше скоростных атак. В этой полуфинальной паре "Шахтер" был фаворитом, хотя мы знаем, что в нынешнем кубковом розыгрыше полуфинальная стадия состоит из одного матча, и не всегда так бывает, что непременно побеждает сильная команда.

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Но в данном случае приходит в голову одно обстоятельство. Об этом даже задавали вопросы Григорчуку во время послематчевого флеш-интервью: почему команда после матча с "Полесьем" вернулась в Одессу, а не поехала сразу во Львов? Возможно, этот факт и сказался на действиях "Черноморца" в кубковом полуфинале. Зрительно показалось, что игроки одесской команды были уставшими. Да и сам главный тренер "моряков" подтвердил, что, пожалуй, все-таки было бы лучше из Житомира сразу же ехать во Львов и там делать восстановление. Как бы там ни было, а "Шахтер" в финале – и я думаю, что по праву.

– Что скажете о второй полуфинальной игре, в которой пропуск в кубковый финал получила "Ворскла"?

– Я был на этом матче, внимательно наблюдая за действиями соперников по второму полуфиналу. По иронии судьбы в нем как раз сошлись команды, которые в 22-м туре чемпионата проиграли с большим счетом в домашних матчах: "Полесье" – "Черноморцу" 1:4, а "Ворскла" – "Динамо" 1:5. В преддверии второго полуфинала наставник житомирской команды Сергей Шищенко сказал, что будет заруба, бойня. Но, честно говоря, в действиях игроков "Полесья" в первом тайме я не увидел эмоций. Или это было связано с чрезмерным волнением, или еще с чем-то – мне трудно сказать. На стадионе было достаточно много зрителей, однако создавалось такое впечатление, что игроки "Полесья" не знали, что делать на футбольном поле. Даже болельщики, сидевшие на трибуне рядом со мной, удивлялись: где эмоции, где прессинг, где желание победить? Ведь "Полесье" играло дома.

Впрочем, еще до матча я своим друзьям говорил, что "Ворскла" выиграет в основное время 2:1. Хороший мяч забили полтавчане в первом тайме: Степанюк сбросил на Мякушко (кстати, игроки молодежной сборной Украины, которые в прошлом десятилетии играли под моим руководством), который и нанес результативный удар. А в разгар второй половины встречи раздалась воздушная тревога, по завершении которой игра продолжилась. Сделав серию замен, Шищенко неплохо освежил игру, и реализуй пенальти Будковский, все могло бы повернуться иначе. Возможно, мы бы с вами говорили о совсем другом результате. Но отлично отработал вратарь Исенко, выведший "Ворсклу" в финал. С чем я полтавчан и поздравляю. Теперь в Ровно ожидается интересный поединок за почетный трофей.