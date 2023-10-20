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Оболонь - Заря онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 20 октября 2023, 17:00 - Оболонь-Арена . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Пасхал, Игорь
Рейтинг матча:
Оболонь
Киев
2 - 4
Матч завершен
Заря
Луганск
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Ход матча
5' Гуэрреро, Эдуардо 20' Сергей Суханов 24' Aziangbe, Kodjo 25' Егор Прокопенко 28' Сергей Суханов 38' Гуэрреро, Эдуардо 41' Dubko, Valery
56' Aziangbe, Kodjo Вышел: Nahnoinyi, Denys 57' Сергей Суханов Вышел: Krasnopir, Igor 65' Dubko, Valery Вышел: Руслан Черненко 71' Батагов, Арсений 74' Батагов, Арсений 77' Мицин, Петар Вышел: Мышньов, Дмитрий 77' Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan 80' Ростислав Тарануха Вышел: Виталий Груша 80' Kosovskyi, Sergiy Вышел: Олег Слободян 89' Денис Антюх 90' Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan Вышел: Снурницин, Игорь
Кто победит?
49 Пользователей сделало свой выбор
Оболонь
35%
Ничья
22%
Заря
43%
П1: 4.33 Х: 2.30 П2: 2.25
Интересные факты
  • Во время последних 6 встреч, команда FC Obolon Kiev выиграла 3 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Заря Луганск выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 6-4 в пользу команды FC Obolon Kiev
  • FC Obolon Kiev имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • FC Obolon Kiev не проигрывает в последних 4 играх.
  • В домашних матчах FC Obolon Kiev не проигрывает Заря Луганск в последних 3 встречах.
  • FC Obolon Kiev не забивает в 3 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Заря Луганск не забивает в 1 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • FC Obolon Kiev не пропускает в 4 матчах подряд.
  • Заря Луганск не пропускает в 3 матчах подряд.
  • FC Obolon Kiev выигрывает первый тайм в 22% матчей, Заря Луганск выигрывает в 35% матчей.
  • FC Obolon Kiev выигрывает первую половину матча в 22% случаев, Заря Луганск выигрывает в 35%.
  • Победителем прошлой встречи была команда FC Obolon Kiev.
  • В их последнюю встречу команда FC Obolon Kiev победила в 1 гол(а).
  • Когда FC Obolon Kiev лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.
  • Когда Заря Луганск лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Когда FC Obolon Kiev проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.
  • Когда Заря Луганск проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды FC Obolon Kiev в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Заря Луганск.
  • FC Obolon Kiev's performance of the last 5 matches is better than Заря Луганск's.
  • Из последних 5 встреч команда FC Obolon Kiev выиграла 2, команда Заря Луганск выиграла 2, 1 ничьи.
  • FC Obolon Kiev забивает 0.6 гола за матч против команды Заря Луганск, а Заря Луганск забивает 0.8 гола против команды FC Obolon Kiev (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами FC Obolon Kiev и Заря Луганск - 1.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Obolon Kiev и Заря Луганск - 0.6.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • FC Obolon Kiev забивает 0.93 гола, играя дома, а Заря Луганск забивает 1.52 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Оболонь
1
Побед
4
Игр
2
Побед
Заря
Премьер-лига 2023/2024
20.10.2023 - 17:00 Оболонь 2 - 4 Завершен Заря
Премьер-лига 2011/2012
03.12.2011 - 13:30 Заря 1 - 2 Завершен Оболонь
Премьер-лига 2011/2012
29.07.2011 - 19:00 Оболонь 0 - 0 Завершен Заря
Премьер-лига 2010/2011
19.03.2011 - 13:30 Заря 1 - 0 Завершен Оболонь
Последние матчи - Оболонь
Премьер-лига 2023/2024
20.10.2023 - 17:00 Оболонь 2 - 4 Завершен Заря П
Премьер-лига 2023/2024
08.10.2023 - 13:00 Оболонь 1 - 0 Завершен Металлист 1925 В
Премьер-лига 2023/2024
01.10.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершен Оболонь В
Кубок Украины 2023/2024
27.09.2023 - 17:00 Оболонь 1 - 0 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2023/2024
22.09.2023 - 17:00 Оболонь 0 - 0 Завершен Верес Н
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Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2023/2024
20.10.2023 - 17:00 Оболонь 2 - 4 Завершен Заря В
Кубок Украины 2023/2024
12.10.2023 - 13:00 ФСК Мариуполь 0 - 1 Завершен Заря В
Лига конференций 2023/2024
05.10.2023 - 19:45 Брейдаблик 0 - 1 Завершен Заря В
Премьер-лига 2023/2024
30.09.2023 - 19:00 Черноморец 0 - 0 Завершен Заря Н
Премьер-лига 2023/2024
24.09.2023 - 15:00 Заря 0 - 1 Завершен СК Днепр-1 П
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Главные события
90'
Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
Вышел: Снурницин, Игорь
89'
Денис Антюх ГООЛ!
Ростислав Тарануха
Вышел: Виталий Груша
80'
Kosovskyi, Sergiy
Вышел: Олег Слободян
80'
77'
Мицин, Петар
Вышел: Мышньов, Дмитрий
77'
Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
74'
Батагов, Арсений ГООЛ!
71'
Батагов, Арсений
Dubko, Valery
Вышел: Руслан Черненко
65'
Сергей Суханов
Вышел: Krasnopir, Igor
57'
56'
Aziangbe, Kodjo
Вышел: Nahnoinyi, Denys
Dubko, Valery
41'
38'
Гуэрреро, Эдуардо ГООЛ!
ГООЛ! Сергей Суханов
28'
Егор Прокопенко
25'
24'
Aziangbe, Kodjo
ГООЛ! Сергей Суханов
20'
5'
Гуэрреро, Эдуардо ГООЛ!
Кто победит?
49 Пользователей сделало свой выбор
Оболонь
35%
Ничья
22%
Заря
43%
П1: 4.33 Х: 2.30 П2: 2.25
Составы команд
Стартовый состав
  • 2
    Карась, Даниил
    Защитник
  • 3
    Владислав Приймак
    Защитник
  • 4
    Тарас Мороз
    Защитник
  • 8
    Ростислав Тарануха
    Полузащитник
    80
  • 16
    Павел Лукьянчук
    Защитник
  • 19
    Kosovskyi, Sergiy
    Полузащитник
    80
  • 23
    Александр Рыбка
    Вратарь
  • 24
    Егор Прокопенко
    Защитник
    25
  • 33
    Дмитрий Нагиев
    Защитник
  • 23
    Dubko, Valery
    Защитник
    65 41
  • 55
    Сергей Суханов
    Защитник
    57 28 20
  • 4
    Aziangbe, Kodjo
    Полузащитник
    56 24
  • 5
    Yatsyk, Oleksandr
    Полузащитник
  • 7
    Денис Антюх
    Полузащитник
    89
  • 17
    Gorbach, Igor
    Нападающий
  • 22
    Мицин, Петар
    Нападающий
    77
  • 30
    Turbaievskyi, Mykyta
    Вратарь
  • 39
    Гуэрреро, Эдуардо
    Нападающий
    38 5
  • 44
    Батагов, Арсений
    Полузащитник
    74 71
  • 47
    Роман Вантух
    Нападающий
  • 55
    Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
    Защитник
    90 77
  • 94
    Олег Данченко
    Защитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Валерий Иващенко
  • Кривенцов, Валерий
Статистика матча
57%
Владение мячом
43%
3
Удары в створ
4
9
Штрафные
12
1
Офсайды
1
11
Фолы
8
3
Удары мимо
1
1
Сейвы
1
2
ЖК
3
5
Угловые
3
3
Блокировано ударов
LIVE
Трансляция матча Оболонь - Заря
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В эфире
MEGOGO
Трансляция
Во втором тайме Заря сначала демонстрировала пожарный футбол вблизи собственных ворот, но вовремя спохватилась и свела все к итоговой победе.
Свисток
Все! Матч завершен! 2:4! Долго не побеждала Заря.
90+2'
Инфо
Вантуха сопроводили за пределы поля с повреждением.
90'
Инфо
Текущий тайм продлится еще, как минимум, 4 мин.
90'
Замена
Джордана поменяли на Снурницына.
88'
Гоооол!!!
ГОЛ! Удар от Антюха с пенальти попал в правый верхний угол.
87'
Опасный момент
Пенальти! Герреро получил передачу с правого фланга в штрафной, после чего Рыбка его сбил.
83'
Опасный момент
Горбач завершал ударом под ближнюю для него стойку передачу Герреро с правого фланга штрафной на дальний угол вратарской, но не переиграл Рыбку.
80'
Замена
Слободян будет доигрывать вместо Косовского.
79'
Замена
Груша будет играть вместо Таранухи.
77'
Желтая карточка
Джордана сфолил против Таранухи на правом фланге обороны.
77'
Замена
Мишнев будет доигрывать вместо Мичина.
74'
Гоооол!!!
ГОЛ! Батагов первым сориентировался в центре штрафной после отскока от Мичина, удар которого блокировал в подкате Косовский.
71'
Желтая карточка
Батагова предупредили за мелкий фол в центре поля против Таранухи.
69'
Низкая линия защиты от Оболони.
66'
Герреро наступил на ногу Карасю перед чужой штрафной.
64'
Замена
Вместо Дубка на поле вышел Черненко.
61'
Опасный момент
Горбач издали с левого фланга пробил в защитника, рикошет от которого опустился на сетку сверху ворот.
60'
Была отмашка от Таранухи против Вантуха в центре поля, но арбитр того не увидел.
58'
Фол от Яцика против Краснопира возле правого угла штрафной.
56'
Замена
Вместо Жана Клода будет играть Нагнойный.
56'
Замена
Суханова сняли с травмой в пользу появления Краснопира.
54'
Инфо
У Суханова проблемы по итогу столкновения головой с Жаном Клодом.
53'
Контроль мяча от Оболони на чужой половине.
51'
Опасный момент
Джордан просто поднял мяч над правым углом собственной вратарской неудачной попыткой выбивания, после чего Тарануха бил головой, но Турбаевского не переиграл.
48'
Опасный момент
Подача углового с правого фланга в итоге оказалась на голове у Приймака на ближней стойке, после сброса партнера, но попасть в створ не удалось.
47'
Заря сразу перевела игру на чужую половину поля.
Свисток
Начался второй тайм!
Насыщенным на события получился первый тайм. Герреро наконец-то начал попадать в ворота с небольшого количества попыток, тогда как защита Зари откровенно хромает на обе ноги.
Свисток
Идем на перерыв. 2:2 в нашем матче по итогам первой половины.
45+2'
Рыбка забрал в руки дальний заброс от Джордана со своей половины.
45'
Инфо
По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще 3 мин.
44'
В руки Рыбки полетел мяч по итогам дальнего удара Герреро с левого фланга.
41'
Желтая карточка
Дубко подкатом на левом фланге обороны полетел в ноги Герреро.
38'
Гоооол!!!
ГОЛ! Герреро остановил на грани штрафной передачу с левого фланга от Вантуха, после чего вторым прикосновением пробил в ближний угол низом.
36'
Вантух спокойно выбил за пределы штрафной подачу с левого фланга от Прокопенко на дальнюю штангу.
33'
Заря испытывает сложности с продвижением мяча к атаке.
31'
Кулаком выбил мяч Рыбка за пределы штрафной по итогам подачи Данченко с правого фланга.
29'
Держит мяч под контролем Заря на чужой половине.
27'
Гоооол!!!
ГОЛ! Суханов с пенальти пробил точно в правый угол.
25'
Опасный момент
Пенальти! Нагиева сбил на левом фланге штрафной Вантух после неудачной передачи головой обратно на вратаря.
24'
Желтая карточка
Антюха в подкате на левом фланге защиты сбил Прокопенко.
23'
Желтая карточка
Суханова в центре поля срезал подкатом Жан Клод.
22'
Не удалась подача с правого фланга на дальнюю штангу у Нагиева.
20'
Гоооол!!!
ГОЛ! Суханов дальним выстрелом под противоположную стойку с правого фланга подловил Турбаевского на ошибке.
18'
Подача с правого фланга от Нагиева пришлась точно в корпус Вантуху.
16'
Во время рывка в центре поля Герреро дернул мышцу.
13'
Опасный момент
Тарануха получил передачу на ход к правому флангу атаки от Суханова, после чего сразу пробил с дальней дистанции над воротами.
11'
Заря в позиционной атаке находится на чужой половине.
9'
Антюх неудачно поднял мяч в направлении Герреро с правого фланга штрафной.
7'
Опасный момент
Тарануха получил передачу на левый фланг штрафной, после чего его удар с острого угла парировал Турбаевский и он же и забрал добивание.
5'
Гоооол!!!
ГОЛ! Герреро оказался в полукруге перед штрафным после передачи Мичина из центра поля, после чего пробил в левый угол.
3'
Опрометчивым движением на правом фланге защиты Мороз задел ноги Яцика.
1'
Офсайд
Офсайд у Герреро во время передачи на ход правым флангом атаки.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Инфо
Заря идет четырнадцатой с 1 победой, 3 ничьими и 4 поражениями - 6 очков.
Инфо
Оболонь идет десятой с 3 победами, 3 ничьими и 4 поражениями - 12 очков.
Запасные: Сапутин, Жилкин, Боль, Снурницын, Дрышлюк, Мишнев, Головкин, Волошин, Алефиренко, Нагнойный, Бугай, Венделл.
Заря: Турбаевский - Данченко, Джордан, Батагов, Вантух - Жан Клод, Яцык - Антюх, Мичин, Горбач - Герреро.
Запасные: Федоровский, Кичак, Чернов, Вовкун, Груша, Черненко, Краснопир, Слободян, Осман, Муха, Фатеев, Кляцкий.
Оболонь: Рыбка - Нагиев, Карась, Приймак, Лукьянчук, Прокопенко - Косовский, Мороз, Дубко - Суханов, Тарануха.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Игорь Пасхал (Херсон, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 11-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона Оболонь-Арена (Киев, Украина) сыграют киевская Оболонь и луганская Заря.
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Анонс матча Оболонь - Заря 20.10.2023, Премьер-лига

Матч между командой Оболонь (Киев) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Оболонь-Арена.

Дата проведения матча: 20.10.2023
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Оболонь (Киев) и командой Заря (Луганск):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Заря, тогда как команда Оболонь осталась с поражением. Столкновение Оболонь и Заря в предыдущем футбольном матче 20.10.2023 закончилось с таким счетом: 2:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Валерий Иващенко и Кривенцов, Валерий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Оболонь - Заря можно посмотреть 20.10.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Оболонь - Заря, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Оболонь (Киев)
Год основания Оболонь (Киев): 2013
Страна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Прошедший поединок команды Оболонь был сыгран против Заря - 20.10.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов

Прошедший матч команды Заря был сыгран против Оболонь - 20.10.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Заря.

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