Оболонь - Заря онлайн трансляция матча

Анонс матча Оболонь - Заря 20.10.2023, Премьер-лига

Матч между командой Оболонь (Киев) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Оболонь-Арена.

Дата проведения матча: 20.10.2023

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Оболонь (Киев) и командой Заря (Луганск):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Заря, тогда как команда Оболонь осталась с поражением. Столкновение Оболонь и Заря в предыдущем футбольном матче 20.10.2023 закончилось с таким счетом: 2:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Валерий Иващенко и Кривенцов, Валерий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Оболонь (Киев)

Год основания Оболонь (Киев): 2013

Страна: Украина

Тренер: Валерий Иващенко



Прошедший поединок команды Оболонь был сыгран против Заря - 20.10.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)

Год основания Заря (Луганск): 1923

Страна: Украина

Тренер: Валерий Кривенцов



Прошедший матч команды Заря был сыгран против Оболонь - 20.10.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Заря.

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