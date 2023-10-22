Верес - Рух онлайн трансляция матча

Во время последних 5 встреч, команда Верес Ровно выиграла 0 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда FC Rukh Lviv выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 7-5 в пользу команды FC Rukh Lviv

Игры прошлого года: 2-2 (Верес Ровно дома) и 0-0 (FC Rukh Lviv дома).

Вы знали, что FC Rukh Lviv забил 43% голов между минутами 61-75?

Верес Ровно без побед в последних 5 играх.

Верес Ровно не забивает в 1 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

FC Rukh Lviv не забивает в 0 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Stanislav Sharay лучший бомбардир Верес Ровно с 2 голами. Yurii Klymchuk забил 4 раз за FC Rukh Lviv

Верес Ровно не забивает в последних 4 матчах.

Верес Ровно выигрывает первый тайм в 15% матчей, FC Rukh Lviv выигрывает в 21% матчей.

Верес Ровно выигрывает первую половину матча в 15% случаев, FC Rukh Lviv выигрывает в 21%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)

Когда Верес Ровно лидирует 1-0 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.

Когда FC Rukh Lviv лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.

Когда Верес Ровно проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.

Когда FC Rukh Lviv проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.

Недавнее выступление команды FC Rukh Lviv в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Верес Ровно.

FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than Верес Ровно's.

У команды Верес Ровно серия из 4 матчей с 0 забитых мячей.

Команда FC Rukh Lviv проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Верес Ровно (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Верес Ровно выиграла 0, команда FC Rukh Lviv выиграла 2, 3 ничьи.

Команда FC Rukh Lviv проиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Верес Ровно.

Команда Верес Ровно выиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды FC Rukh Lviv.

Верес Ровно забивает 1 гола за матч против команды FC Rukh Lviv, а FC Rukh Lviv забивает 1.4 гола против команды Верес Ровно (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Верес Ровно и FC Rukh Lviv - 2.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Верес Ровно и FC Rukh Lviv - 1.8.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Обе команды не забили в своем последнем матче.