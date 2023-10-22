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Верес - Рух онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 22 октября 2023, 13:00 - Авангард
Главный судья: Омельченко, Александр
Рейтинг матча:
Верес
Ровно
0 - 2
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51'
Рух
Львов
Ход матча
13' Teslyuk, Denys 22' Денис Балан 32' Kucherov, Valery 33' Юрий Климчук 44' Didyk, Roman
Кто победит?
48 Пользователей сделало свой выбор
Верес
33%
Ничья
35%
Рух
31%
П1: 3.81 Х: 2.42 П2: 2.30
Интересные факты
  • Во время последних 5 встреч, команда Верес Ровно выиграла 0 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда FC Rukh Lviv выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 7-5 в пользу команды FC Rukh Lviv
  • Игры прошлого года: 2-2 (Верес Ровно дома) и 0-0 (FC Rukh Lviv дома).
  • Вы знали, что FC Rukh Lviv забил 43% голов между минутами 61-75?
  • Верес Ровно без побед в последних 5 играх.
  • Верес Ровно не забивает в 1 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • FC Rukh Lviv не забивает в 0 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Stanislav Sharay лучший бомбардир Верес Ровно с 2 голами. Yurii Klymchuk забил 4 раз за FC Rukh Lviv
  • Верес Ровно не забивает в последних 4 матчах.
  • Верес Ровно выигрывает первый тайм в 15% матчей, FC Rukh Lviv выигрывает в 21% матчей.
  • Верес Ровно выигрывает первую половину матча в 15% случаев, FC Rukh Lviv выигрывает в 21%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Когда Верес Ровно лидирует 1-0 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Когда FC Rukh Lviv лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • Когда Верес Ровно проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Когда FC Rukh Lviv проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды FC Rukh Lviv в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Верес Ровно.
  • FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than Верес Ровно's.
  • У команды Верес Ровно серия из 4 матчей с 0 забитых мячей.
  • Команда FC Rukh Lviv проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Верес Ровно (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Верес Ровно выиграла 0, команда FC Rukh Lviv выиграла 2, 3 ничьи.
  • Команда FC Rukh Lviv проиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Верес Ровно.
  • Команда Верес Ровно выиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды FC Rukh Lviv.
  • Верес Ровно забивает 1 гола за матч против команды FC Rukh Lviv, а FC Rukh Lviv забивает 1.4 гола против команды Верес Ровно (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Верес Ровно и FC Rukh Lviv - 2.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Верес Ровно и FC Rukh Lviv - 1.8.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Верес Ровно забивает 1.24 гола, играя дома, а FC Rukh Lviv забивает 1.06 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Верес
0
Побед
7
Игр
4
Побед
Рух
Премьер-лига 2022/2023
08.04.2023 - 15:00 Рух 0 - 0 Завершен Верес
Премьер-лига 2022/2023
30.09.2022 - 13:30 Верес 2 - 2 Завершен Рух
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
13.08.2022 - 18:00 Рух 2 - 0 Завершен Верес
Премьер-лига 2021/2022
11.12.2021 - 17:00 Верес 1 - 1 Завершен Рух
Последние матчи - Верес
Премьер-лига 2023/2024
07.10.2023 - 13:15 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Верес П
Премьер-лига 2023/2024
30.09.2023 - 15:00 Верес 0 - 0 Завершен ЛНЗ Н
Кубок Украины 2023/2024
26.09.2023 - 17:00 Верес 0 - 3 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2023/2024
22.09.2023 - 17:00 Оболонь 0 - 0 Завершен Верес Н
Премьер-лига 2023/2024
17.09.2023 - 17:00 Кривбасс 2 - 1 Завершен Верес П
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Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2023/2024
08.10.2023 - 15:00 Рух 0 - 0 Завершен ФК Минай Н
Премьер-лига 2023/2024
01.10.2023 - 15:30 Кривбасс 1 - 3 Завершен Рух В
Кубок Украины 2023/2024
26.09.2023 - 15:00 Рух 0 - 1 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2023/2024
23.09.2023 - 19:00 Рух 1 - 1 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2023/2024
17.09.2023 - 13:00 ЛНЗ 2 - 1 Завершен Рух П
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Главные события
44'
Didyk, Roman
33'
Юрий Климчук ГООЛ!
Kucherov, Valery
32'
Денис Балан
22'
13'
Teslyuk, Denys ГООЛ!
Кто победит?
48 Пользователей сделало свой выбор
Верес
33%
Ничья
35%
Рух
31%
П1: 3.81 Х: 2.42 П2: 2.30
Составы команд
Стартовый состав
  • 44
    Евгений Паст
    Вратарь
  • 5
    Василий Курко
    Полузащитник
  • 10
    Кльоц, Дмитрий
    Полузащитник
  • 23
    Александр Кучеренко
    Защитник
  • 25
    Sharay, Stanislav
    Полузащитник
  • 29
    Kucherov, Valery
    Полузащитник
    32
  • 39
    Денис Балан
    Защитник
    22
  • 77
    Sharaj, Vladislav
    Полузащитник
  • 89
    Gayduchyk, Mykola
    Полузащитник
  • 91
    Svitiukha, Denys
    Нападающий
  • 95
    Shevchenko, Yevgeniy
    Защитник
  • 23
    Dmytro, Ledvii
    Вратарь
  • 77
    Sych, Oleksiy
    Полузащитник
  • 3
    Slyubyk, Bogdan
    Защитник
  • 29
    Didyk, Roman
    Полузащитник
    44
  • 18
    Roman, Vitalii
    Защитник
  • 15
    Pidgurskyi, Denys
    Полузащитник
  • 63
    Марко Сапуга
    Полузащитник
  • 19
    Pastukh, Yevgeniy
    Полузащитник
  • 91
    Teslyuk, Denys
    Нападающий
    13
  • 99
    Runic, Vasyl
    Полузащитник
  • 7
    Юрий Климчук
    Полузащитник
    33
Запасные игроки
Тренеры
  • Lavrynenko, Sergiy
  • Ponomarov, Vitaliy
Статистика матча
12
Штрафные
11
11
Фолы
11
2
Удары в створ
5
Офсайды
1
3
Сейвы
2
1
Удары мимо
1
2
ЖК
1
4
Угловые
2
Трансляция
46'
Замена
46'
Замена
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Катастрофический первый тайм для Вереса. Рух дважды наказал соперника за ошибки и мог доводить счет до разгромного. В атаке ровенчане проявили себя чуть лучше, но не смогли довести до ума ни один из своих моментов.
45+3'
Свисток
Перерыв.
45+1'
Инфо
Добавлено две минуты.
44'
Желтая карточка
Дидык грубо встретил соперника на приеме и был предупрежден.
43'
Опасный момент
Владислав Шарай подкараулил ошибку Ледвия и должен был забивать в пустые ворота, но не попал в створ.
39'
Рунич мог хоронить Верес уже в первом тайме, но плохо отработал мяч и оставил Пасту шанс. Кипер хозяев частично исправился за свой привоз.
33'
Гоооол!!!
Рух увеличивает свое преимущество! Паст ошибся на выходе, за что его наказал Климчук. Огромные вопросы также к Курко, который проиграл верх там, где был обязан сыграть надежно.
32'
Желтая карточка
Кучеров ударил Климчука по ноге после того, как тот пробросил мяч себе на ход.
26'
Защита у Вереса просто отсутствует. Игроки Руха нанесли три удара в одной атаке, которые удавалось заблокировать лишь в последний момент.
21'
Желтая карточка
Балан потерял мяч в простой ситуации и сразу же сфолил, чтобы сорвать перспективную атаку.
16'
Климчук дотащил мяч до лицевой и отдал во второй темп, подключив Романа. Тот на замахе убрал Клеца и пробил по воротам, попал в одного из защитников.
13'
Гоооол!!!
Львовяне открывают счет! Паст потащил первый удар Теслюка слета, но вингер Руха в окружении пятерых (!) соперников нашел возможность для второго выстрела. Эта попытка уже стала результативной. Верес ужасно сыграл в обороне.
12'
Рух получил право на штрафной из хорошей позиции. Климчук пытался обвести стенку и попасть в угол, не получилось.
10'
Офсайд
Ледвий отбил мяч перед собой после дальнего удара Клеца, однако Шевченко не смог удачно сыграть на добивании. Еще и офсайд был зафиксирован.
8'
Сапуга неплохо пробил с неудобной позиции, Пасту пришлось вытаскивать мяч из-под перекладины.
5'
Гайдучик вошел в штрафную площадку и пробил с острого угла, поскольку партнеры не поддержали атаку.
2'
Пидгурский пробил головой после подачи Климчука со штрафного. Есть попадание в створ, но это было очень просто для Паста.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Александр Омельченко.
Запасные: Когут (в), Вовченко, Гакман, Жулио Сезар, Ковалюк, Кухарук, Марусич, Шестаков, Сикейра.
Инфо
Стартовый состав Вереса: Паст — Шевченко, Курко, Кучеренко, Балан — Кучеров, Клец (к) — Владислав Шарай, Станислав Шарай, Свитюха — Гайдучик. Главный тренер — Сергей Лавриненко.
Запасные: Герета (в), Довгий, Карабин, Квасница, Лях, Мысык, Непейпиев, Плюман, Притула, Соломон, Таллес, Холод.
Инфо
Стартовый состав Руха: Ледвий — Роман, Дидык, Слюбик, Сыч — Пидгурский — Пастух, Сапуга (к) — Рунич, Климчук, Теслюк. Главный тренер — Виталий Пономарев.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 11-го тура УПЛ Верес – Рух.
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Комментарии(2)
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
22.10.2023 в 14:00
Схоже Верес кандидат на виліт.
Ответить
0
0
andy1973 (Рівне)
22.10.2023 в 14:01
Він був таким з моменту призначення Лавриненка головним тренером.
Ответить
0
0

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Анонс матча Верес - Рух 22.10.2023, Премьер-лига

Поединок между командой Верес (Ровно) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Авангард.

Дата проведения матча: 22.10.2023
Время начала матча: 13:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Верес (Ровно) и командой Рух (Львов):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Рух и Верес в предыдущем футбольном матче 08.04.2023 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Lavrynenko, Sergiy и Ponomarov, Vitaliy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Верес - Рух можно посмотреть 22.10.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Верес - Рух, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Прошедший матч команды Верес был сыгран против СК Днепр-1 - 07.10.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Команда гостей

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Прошедший матч команды Рух был сыгран против ФК Минай - 08.10.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Верес - Рух онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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