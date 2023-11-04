Металлист 1925 - Черноморец онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Металлист 1925 и Черноморец Одесса 0-0. 3 игры закончились с этим результатом.

Во время последних 8 встреч, Металлист 1925 выиграла 1 раз. также было 4 ничей, и Черноморец Одесса выиграла 3 раза.

Игры прошлого года: 0-0 (Металлист 1925 дома) и 1-1 (Черноморец Одесса дома).

Вы знали, что Черноморец Одесса забил 28% голов между минутами 16-30?

Металлист 1925 без побед в последних 6 играх.

Металлист 1925 не забивает в 1 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Черноморец Одесса не забивает в 2 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Металлист 1925 выигрывает первый тайм в 18% матчей, Черноморец Одесса выигрывает в 43% матчей.

Металлист 1925 выигрывает первую половину матча в 18% случаев, Черноморец Одесса выигрывает в 43%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Когда Металлист 1925 лидирует 1-0 дома, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.

Когда Черноморец Одесса лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.

Когда Металлист 1925 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.

Когда Черноморец Одесса проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.

Недавнее выступление команды Черноморец Одесса в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Металлист 1925.

Черноморец Одесса's performance of the last 5 matches is better than Металлист 1925's.

Команда Черноморец Одесса проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Металлист 1925 (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Металлист 1925 выиграла 1, команда Черноморец Одесса выиграла 2, 2 ничьи.

Металлист 1925 забивает 1 гола за матч против команды Черноморец Одесса, а Черноморец Одесса забивает 1.2 гола против команды Металлист 1925 (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Металлист 1925 и Черноморец Одесса - 2.2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Металлист 1925 и Черноморец Одесса - 1.6.

Металлист 1925 забивает 0.72 гола, играя дома, а Черноморец Одесса забивает 1.82 гола, играя на выезде (в среднем).