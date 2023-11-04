Металлист 1925 - Черноморец онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Металлист 1925 (Харьков) и командой Черноморец (Одесса) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Металлист.
Дата проведения матча: 05.11.2023
Время начала матча: 15:00
История противостояний между Металлист 1925 (Харьков) и командой Черноморец (Одесса):
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Черноморец и Металлист 1925 в предыдущем футбольном матче 11.03.2023 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Эдмар и Романс Григорчукс разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский
Предыдущий поединок команды Металлист 1925 был сыгран против Ворскла - 29.10.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.
Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роман Григорчук
Предыдущий поединок команды Черноморец был сыгран против Заря - 01.11.2023, в рамках турнира Кубок Украины 2023/2024 и закончился победой команды Черноморец.
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