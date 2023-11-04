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Металлист 1925 - Черноморец онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 05 ноября 2023, 15:00 - Металлист . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Andreevich, Sandor Alexander
Рейтинг матча:
Металлист 1925
Харьков
0 - 1
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41'
Черноморец
Одесса
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Ход матча
9' Iyede, Samson 12' Андрей Ременюк 20' Андрей Штогрин
Кто победит?
38 Пользователей сделало свой выбор
Металлист 1925
26%
Ничья
24%
Черноморец
50%
П1: 4.04 Х: 2.42 П2: 2.22
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Металлист 1925 и Черноморец Одесса 0-0. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Во время последних 8 встреч, Металлист 1925 выиграла 1 раз. также было 4 ничей, и Черноморец Одесса выиграла 3 раза.
  • Игры прошлого года: 0-0 (Металлист 1925 дома) и 1-1 (Черноморец Одесса дома).
  • Вы знали, что Черноморец Одесса забил 28% голов между минутами 16-30?
  • Металлист 1925 без побед в последних 6 играх.
  • Металлист 1925 не забивает в 1 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Черноморец Одесса не забивает в 2 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Металлист 1925 выигрывает первый тайм в 18% матчей, Черноморец Одесса выигрывает в 43% матчей.
  • Металлист 1925 выигрывает первую половину матча в 18% случаев, Черноморец Одесса выигрывает в 43%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда Металлист 1925 лидирует 1-0 дома, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.
  • Когда Черноморец Одесса лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Когда Металлист 1925 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.
  • Когда Черноморец Одесса проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Черноморец Одесса в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Металлист 1925.
  • Черноморец Одесса's performance of the last 5 matches is better than Металлист 1925's.
  • Команда Черноморец Одесса проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Металлист 1925 (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Металлист 1925 выиграла 1, команда Черноморец Одесса выиграла 2, 2 ничьи.
  • Металлист 1925 забивает 1 гола за матч против команды Черноморец Одесса, а Черноморец Одесса забивает 1.2 гола против команды Металлист 1925 (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Металлист 1925 и Черноморец Одесса - 2.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Металлист 1925 и Черноморец Одесса - 1.6.
  • Металлист 1925 забивает 0.72 гола, играя дома, а Черноморец Одесса забивает 1.82 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Металлист 1925 пропускает в каждом из последних 5 матчах.
Прогноз на матч
Личные встречи
Металлист 1925
2
Побед
7
Игр
2
Побед
Черноморец
Премьер-лига 2022/2023
11.03.2023 - 15:00 Черноморец 1 - 1 Завершен Металлист 1925
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
30.07.2022 - 16:00 Металлист 1925 0 - 0 Завершен Черноморец
Премьер-лига 2021/2022
12.12.2021 - 14:00 Черноморец 2 - 1 Завершен Металлист 1925
Премьер-лига 2021/2022
06.08.2021 - 19:30 Металлист 1925 3 - 2 Завершен Черноморец
Последние матчи - Металлист 1925
Премьер-лига 2023/2024
29.10.2023 - 15:00 Ворскла 2 - 2 Завершен Металлист 1925 Н
Премьер-лига 2023/2024
20.10.2023 - 19:00 Металлист 1925 1 - 3 Завершен Кривбасс П
Премьер-лига 2023/2024
08.10.2023 - 13:00 Оболонь 1 - 0 Завершен Металлист 1925 П
Премьер-лига 2023/2024
02.10.2023 - 17:00 СК Днепр-1 1 - 0 Завершен Металлист 1925 П
Кубок Украины 2023/2024
27.09.2023 - 18:30 Металлист 1925 0 - 3 Завершен Ворскла П
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Последние матчи - Черноморец
Кубок Украины 2023/2024
01.11.2023 - 15:00 Черноморец 4 - 1 Завершен Заря В
Премьер-лига 2023/2024
21.10.2023 - 15:00 Черноморец 3 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2023/2024
08.10.2023 - 17:00 Кривбасс 1 - 0 Завершен Черноморец П
Премьер-лига 2023/2024
30.09.2023 - 19:00 Черноморец 0 - 0 Завершен Заря Н
Кубок Украины 2023/2024
27.09.2023 - 17:00 Черноморец 2 - 1 Завершен Кривбасс В
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Главные события
20'
Андрей Штогрин ГООЛ!
Андрей Ременюк
12'
9'
Iyede, Samson
Кто победит?
38 Пользователей сделало свой выбор
Металлист 1925
26%
Ничья
24%
Черноморец
50%
П1: 4.04 Х: 2.42 П2: 2.22
Составы команд
Стартовый состав
  • 30
    Никита Безуглий
    Защитник
  • 74
    Farina, Marian
    Защитник
  • 17
    Сергей Полянчук
    Нападающий
  • 8
    Ярослав Мартынюк
    Полузащитник
  • 37
    Олег Мозиль
    Вратарь
  • 11
    Андрей Ременюк
    Полузащитник
    12
  • 97
    Sydorov, Oleksii
    Нападающий
  • 3
    Tkachuk, Yevgeniy
    Защитник
  • 19
    Андрей Ткачук
    Полузащитник
  • 6
    Бека Вачиберадзе
    Полузащитник
  • 14
    Дмитрий Юсов
    Полузащитник
  • 39
    Зигуй Бабибанга
    Нападающий
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Нападающий
  • 70
    Iyede, Samson
    Нападающий
    9
  • 7
    Орест Кузык
    Полузащитник
  • 9
    Путрия, Илья
    Полузащитник
  • 79
    Salyuk, Volodymyr
    Защитник
  • 77
    Андрей Штогрин
    Нападающий
    20
  • 8
    Спорн, Джон
    Полузащитник
  • 1
    Andriiovych, Varakuta Danylo
    Вратарь
  • 27
    Александр Василиев
    Полузащитник
  • 3
    Виталий Ермаков
    Защитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Эдмар
  • Романс Григорчукс
Статистика матча
5
Штрафные
3
3
Фолы
5
2
Удары в створ
2
1
Сейвы
2
1
ЖК
1
1
Удары мимо
4
48%
Владение мячом
52%
LIVE
Трансляция матча Металлист 1925 - Черноморец
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В эфире
MEGOGO
Трансляция
38'
А вот Путря между разрезал на Йеде в штрафную. Задумка хорошая, но чуть сильный пас вышел
36'
Уголовой
Пробуют что-то придумать харьковчане. Со стандартов. Вот снова угловой, Юсов выиграл верховую борьбу, но пробить нормально не сумел
34'
Уголовой
Штрафной подали с фланга харьковчане. Затем угловой. Первый в матче. Отбились одесситы
32'
Спокойно все. Гости катают мяч и явно не спешат. Перерыв уже скоро
30'
А вот Штогрин обострил - сместился с фланга, пробил, но Мозиль выловил. Неплохой эпизод
29'
"Играй просто". Так Григорчук говорит с бровки Йеде
28'
Без особых обострений у нас после забитого гола
26'
Моряки играют по счету, пробуют контролировать мяч на своей половине
23'
Харьковчанам нужно что-то думать. Пока что Металлист 1925 откровенно пресно выглядит
20'
Гоооол!!!
Гооол! Черноморец! Штогрин! Шпорн с фланга навесил, Фарина ошибся, продлил головой и Штогрин гловой вколотил в сетку!
19'
Штогрин сместился с левого фланга и пробил в стиле Коноплянки. Мимо. Тем не менее, гости сейчас лучше смотрятся
16'
Путря протянул мяч, обыгрался с Йеде, пробил, но выше. Неплохая комбинация одесситов
15'
Еще штрафной для гостей на фланге - и снова навес в руки киперу харьковчан
12'
Штрафной для моряков - Кузык навесил, но прямо в руки киперу М1925
9'
Желтая карточка
Йеде между двумя защитниками решил упасть в штрафной. Шандор еще и желтую выписал за симуляцию. Спорное решение арбитра, но ладно
8'
Васильев грузил Штогрина в штрафную, но немного сильным вышел навес. Хотя задумка интересная
6'
Хм... Юсов снова стрельнул, с угла штрафной, метров с 20-ти. Немного мимо
4'
У харьковчан, кстати, очень интересная и стильная черная форма
3'
Первый удар - Юсов ворвался, пробил метров с 15-ти, но в руки Варакуте
1'
Свисток
Поехали, матч начался!
На поле уже команды
Инфо
Запасные Черноморца: Шевченко, Билык, Хадида, Бойчук, Гучек, Дада, Сытников, Ухань, Данилюк
Инфо
Стартовый состав Черноморца: Варакута, Ермаков, Салюк, Путря, Брагару, Васильев, Кузык, Шпорн, Штогрин, Бадибанга, Йеде
Инфо
Запасные Металлиста 1925: Сидоренко, Потимков, Капинус, Рудовский, Жичиков, Червак, Ари Моура, Абдулла, Дмитренко, Кравченко, Борячук, Чирук
Инфо
Стартовый состав Металлиста 1925: Мозиль, Безуглый, Ткачук, Курило, Фарина, Мартынюк, Ременюк, Вачиберадзе, Ткачук, Юсов, Сидоров
Инфо
Матч начнется в 15:00. Главный судья поединка - Александр Шандор
Добрый день всем любителям украинского футбола! UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн 13-го тура УПЛ, в котором Металлист 1925 примет Черноморец
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Анонс матча Металлист 1925 - Черноморец 05.11.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой Металлист 1925 (Харьков) и командой Черноморец (Одесса) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Металлист.

Дата проведения матча: 05.11.2023
Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Металлист 1925 (Харьков) и командой Черноморец (Одесса):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Черноморец и Металлист 1925 в предыдущем футбольном матче 11.03.2023 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Эдмар и Романс Григорчукс разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Металлист 1925 - Черноморец можно посмотреть 05.11.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Металлист 1925 - Черноморец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский

Предыдущий поединок команды Металлист 1925 был сыгран против Ворскла - 29.10.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Предыдущий поединок команды Черноморец был сыгран против Заря - 01.11.2023, в рамках турнира Кубок Украины 2023/2024 и закончился победой команды Черноморец.

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