Черноморец - Металлист 1925 онлайн трансляция матча

Черноморец Одесса забивает 1.39 гола, играя дома, а Металлист 1925 забивает 0.94 гола, играя на выезде (в среднем).

Металлист 1925 не забивает в последних 4 матчах.

Когда Черноморец Одесса лидирует 1-0 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.

Черноморец Одесса выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Металлист 1925 выигрывает в 29%.

Когда Металлист 1925 проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.

Черноморец Одесса's performance of the last 5 matches is better than Металлист 1925's.

Из последних 5 встреч команда Черноморец Одесса выиграла 2, команда Металлист 1925 выиграла 1, 2 ничьи.

Vladyslav Andriyovych Vanat получил больше всего желтых карточек (5) в Черноморец Одесса. Fabio Aleksander Freitas de Almeida получил 6 в Металлист 1925.

Черноморец Одесса забивает 1 гола за матч против команды Металлист 1925, а Металлист 1925 забивает 0.6 гола против команды Черноморец Одесса (в среднем).

Металлист 1925 проиграл 6 матчей подряд.

У команды Металлист 1925 серия из 4 матчей с 0 забитых мячей.

Черноморец Одесса выигрывает первый тайм в 31% матчей, Металлист 1925 выигрывает в 29% матчей.

Когда Черноморец Одесса проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Обе команды не забили в своем последнем матче.

Команда Черноморец Одесса проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Металлист 1925 (во всех соревнованиях).

Artur Avagimyan лучший бомбардир Черноморец Одесса с 4 голами. Marlyson забил 4 раз за Металлист 1925

В их последнюю встречу команда Металлист 1925 победила в 1 гол(а).

Черноморец Одесса проиграл 3 матчей подряд.

Среднее количество голов во встречах между командами Черноморец Одесса и Металлист 1925 - 1.6.

Когда Металлист 1925 лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Черноморец Одесса и Металлист 1925 - 0.8.

Недавнее выступление команды Черноморец Одесса в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Металлист 1925.

Домашняя статистика Черноморец Одесса в сезоне 1-3-5

Победителем прошлой встречи была команда Металлист 1925.

Металлист 1925 проиграл 3 выездных матчей подряд.

Металлист 1925 пропускает в каждом из последних 6 матчах.

Металлист 1925 не забивает в 7 из их 9 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Металлист 1925 проиграл последние 5 матчи в Премьер-лига.

Черноморец Одесса не забивает в 4 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Черноморец Одесса проиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.

Во время последних 5 встреч, команда Черноморец Одесса выиграла 2 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Металлист 1925 выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 5-3 в пользу команды Черноморец Одесса

В Премьер-лига, Металлист 1925 проиграла последние 3 выездных игр.

Вы знали, что Металлист 1925 забил 38% голов между минутами 61-75?