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Черноморец - Металлист 1925 онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 12 декабря 2021, 14:00 - Черноморец
Главный судья: Romanyuk, Anastasiya
Рейтинг матча:
Черноморец
Одесса
2 - 0
Обновить
29'
Металлист 1925
Харьков
Ход матча
3' Артур Авагимян 5' Сергей С.Кравченко
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Черноморец
47%
Ничья
18%
Металлист 1925
35%
П1: 2.80 Х: 2.65 П2: 2.93
П1: 2.75 Х: 2.60 П2: 2.88
П1: 2.80 Х: 2.65 П2: 2.93
П1: 2.80 Х: 2.65 П2: 2.93
П1: 2.65 Х: 2.65 П2: 3.35
Интересные факты
  • Черноморец Одесса забивает 1.39 гола, играя дома, а Металлист 1925 забивает 0.94 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Металлист 1925 не забивает в последних 4 матчах.
  • Когда Черноморец Одесса лидирует 1-0 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Черноморец Одесса выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Металлист 1925 выигрывает в 29%.
  • Когда Металлист 1925 проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.
  • Черноморец Одесса's performance of the last 5 matches is better than Металлист 1925's.
  • Из последних 5 встреч команда Черноморец Одесса выиграла 2, команда Металлист 1925 выиграла 1, 2 ничьи.
  • Vladyslav Andriyovych Vanat получил больше всего желтых карточек (5) в Черноморец Одесса. Fabio Aleksander Freitas de Almeida получил 6 в Металлист 1925.
  • Черноморец Одесса забивает 1 гола за матч против команды Металлист 1925, а Металлист 1925 забивает 0.6 гола против команды Черноморец Одесса (в среднем).
  • Металлист 1925 проиграл 6 матчей подряд.
  • У команды Металлист 1925 серия из 4 матчей с 0 забитых мячей.
  • Черноморец Одесса выигрывает первый тайм в 31% матчей, Металлист 1925 выигрывает в 29% матчей.
  • Когда Черноморец Одесса проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Команда Черноморец Одесса проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Металлист 1925 (во всех соревнованиях).
  • Artur Avagimyan лучший бомбардир Черноморец Одесса с 4 голами. Marlyson забил 4 раз за Металлист 1925
  • В их последнюю встречу команда Металлист 1925 победила в 1 гол(а).
  • Черноморец Одесса проиграл 3 матчей подряд.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Черноморец Одесса и Металлист 1925 - 1.6.
  • Когда Металлист 1925 лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Черноморец Одесса и Металлист 1925 - 0.8.
  • Недавнее выступление команды Черноморец Одесса в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Металлист 1925.
  • Домашняя статистика Черноморец Одесса в сезоне 1-3-5
  • Победителем прошлой встречи была команда Металлист 1925.
  • Металлист 1925 проиграл 3 выездных матчей подряд.
  • Металлист 1925 пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Металлист 1925 не забивает в 7 из их 9 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Металлист 1925 проиграл последние 5 матчи в Премьер-лига.
  • Черноморец Одесса не забивает в 4 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Черноморец Одесса проиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Во время последних 5 встреч, команда Черноморец Одесса выиграла 2 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Металлист 1925 выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 5-3 в пользу команды Черноморец Одесса
  • В Премьер-лига, Металлист 1925 проиграла последние 3 выездных игр.
  • Вы знали, что Металлист 1925 забил 38% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Черноморец Одесса забил 22% голов между минутами 16-30?
Прогноз на матч
Личные встречи
Черноморец
1
Побед
4
Игр
2
Побед
Металлист 1925
Премьер-лига 2021/2022
06.08.2021 - 19:30 Металлист 1925 3 - 2 Завершен Черноморец
Первая лига 2020/2021
27.05.2021 - 19:00 Металлист 1925 0 - 1 Завершен Черноморец
Первая лига 2020/2021
15.11.2020 - 16:00 Черноморец 0 - 2 Завершен Металлист 1925
Первая лига 2019/2020
12.10.2019 - 17:00 Черноморец 0 - 0 Завершен Металлист 1925
Последние матчи - Черноморец
Премьер-лига 2021/2022
06.12.2021 - 19:30 СК Днепр-1 3 - 1 Завершен Черноморец П
Премьер-лига 2021/2022
27.11.2021 - 17:00 Черноморец 0 - 1 Завершен Десна П
Премьер-лига 2021/2022
19.11.2021 - 19:30 Черноморец 1 - 6 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021/2022
06.11.2021 - 19:30 Черноморец 4 - 3 Завершен Рух В
Премьер-лига 2021/2022
01.11.2021 - 19:30 Ворскла 0 - 0 Завершен Черноморец Н
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Последние матчи - Металлист 1925
Премьер-лига 2021/2022
04.12.2021 - 19:30 Металлист 1925 0 - 1 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021/2022
28.11.2021 - 17:00 Рух 2 - 0 Завершен Металлист 1925 П
Премьер-лига 2021/2022
22.11.2021 - 19:30 Верес 2 - 0 Завершен Металлист 1925 П
Премьер-лига 2021/2022
05.11.2021 - 19:30 ФК Александрия 2 - 0 Завершен Металлист 1925 П
Премьер-лига 2021/2022
31.10.2021 - 19:30 Металлист 1925 1 - 6 Завершен Заря П
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Главные события
ГООЛ! Сергей С.Кравченко
5'
ГООЛ! Артур Авагимян
3'
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Черноморец
47%
Ничья
18%
Металлист 1925
35%
П1: 2.80 Х: 2.65 П2: 2.93
П1: 2.75 Х: 2.60 П2: 2.88
П1: 2.80 Х: 2.65 П2: 2.93
П1: 2.80 Х: 2.65 П2: 2.93
П1: 2.65 Х: 2.65 П2: 3.35
Составы команд
Стартовый состав
  • 31
    Владислав Кучерук
  • 74
    Vanat, Vladyslav
    Нападающий
  • 19
    Георгий Цитаишвили
    Полузащитник
  • 22
    Артур Авагимян
    Полузащитник
    3
  • 20
    Евгений Исаенко
  • 5
    Евгений Смирный
    Полузащитник
  • 14
    Сергей С.Кравченко
    Полузащитник
    5
  • 27
    Kuzyk, Denys
    Защитник
  • 9
    Путрия, Илья
    Полузащитник
  • 16
    Bilovar, Kristian
    Защитник
  • 37
    Dubko, Valery
    Защитник
  • 1
    Денис Сидоренко
    Вратарь
  • 33
    Marlyson
    Нападающий
  • 11
    Андрей Ременюк
    Полузащитник
  • 88
    Дмитрий Крыскив
    Полузащитник
  • 94
    Максим Задерака
    Полузащитник
  • 77
    Антон Савин
    Полузащитник
  • 28
    Артем Габелок
    Полузащитник
  • 21
    Chenbay, Sergiy
    Защитник
  • 23
    Михаил Шершень
    Защитник
  • 3
    Tkachuk, Yevgeniy
    Защитник
  • 5
    Виталий Ермаков
    Защитник
Запасные игроки
  • 18
    Bugay, Vladislav
    Нападающий
  • 22
    Tlumak, Yuriy
    Полузащитник
  • 11
    Андрей Штогрин
    Нападающий
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Нападающий
  • 22
    Skorko, Danil
    Защитник
  • 17
    Biloshevskyi, Bogdan
    Полузащитник
  • 6
    Абдул Кадири Мохаммед
  • 1
    Andriiovych, Varakuta Danylo
    Вратарь
  • 47
    Роман Вантух
    Нападающий
  • 70
    Альмейга, Александр Фабио
    Полузащитник
  • 17
    Евгений Протасов
    Полузащитник
  • 9
    Batyushin, Yuri
    Полузащитник
  • 55
    Kvakic, Amar
    Защитник
  • 24
    Stefanovych, Yuri
  • 13
    Артур Западня
    Защитник
  • 6
    Соломон Кверквелия
  • 35
    Денис Шелихов
    Вратарь
  • 99
    Ostrovskyi, Vladislav
    Нападающий
Тренеры
  • Shmatovalenko, Sergeiy
  • Кривенцов, Валерий
Статистика матча
1
Штрафные
2
2
Фолы
1
3
Удары в створ
1
55%
Владение мячом
45%
1
Удары мимо
2
Блокировано ударов
1
1
Угловые
2
Live Zone
Трансляция
26'
Темп игры заметно снизился в последние несколько минут.
22'
Уверенно действует на выходе Кучерук, перехватывая пас Крыськива на Марлисона.
21'
Ванат выиграл верховую борьбу в штрафной соперника, но нанести удар в створ молодому форварду не удалось.
17'
Опасный момент
Отличный сейв в исполнении Кучерука! Голкипер Черноморца парирует удар Ермакова после подачи с угла поля.
16'
Шершень выиграл борьбу один в один у Ваната, остановив перспективное наступление Черноморца.
12'
Удар Савина заблокировал один из защитников.
10'
Цитаишвили взял игру на себя и пробил по воротам издали. Вратарь Металлиста 1925 внимательно действует на линии.
6'
Гоооол!!!
Кравченко невероятным выстрелом с дальней дистанции удваивает преимущество Черноморца!
3'
Гоооол!!!
Счёт открыт! Авагимян нанёс точный удар в дальний угол ворот Сидоренко.
1'
Команды активно начали встречу, обменявшись опасными атаками.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Черноморца: Кучерук – Кузык, Дубко, Биловар, Путря – Кравченко (к), Смирный, Исаенко – Авагимян, Ванат, Цитаишвили.
Инфо
Стартовый состав Металлиста 1925: Сидоренко (к) – Ченбай, Шершень, Ткачук, Ермаков – Габелок, Крыськив, Задерака – Ременюк, Марлисон, Савин.
Добрый день, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 18-го тура УПЛ между одесским Черноморцем и харьковским Металлистом 1925.
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Комментарии(1)
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Zolotoy Myach (Chicago)
11.12.2021 в 17:49
Два вонючих навоза. Привоз и Барабашово.
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Анонс матча Черноморец - Металлист 1925 12.12.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Черноморец (Одесса) и командой Металлист 1925 (Харьков) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Черноморец.

Дата проведения матча: 12.12.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Черноморец (Одесса) и командой Металлист 1925 (Харьков):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Металлист 1925, тогда как команда Черноморец осталась с поражением. Столкновение Металлист 1925 и Черноморец в предыдущем футбольном матче 06.08.2021 закончилось со счетом: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Shmatovalenko, Sergeiy и Кривенцов, Валерий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Черноморец - Металлист 1925 можно посмотреть 12.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Черноморец - Металлист 1925, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Юрий Мороз

Предыдущий поединок команды Черноморец был сыгран против СК Днепр-1 - 06.12.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Команда гостей

Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов

Предыдущий матч команды Металлист 1925 был сыгран против Колос - 04.12.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Колос.

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