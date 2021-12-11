  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Украина
  4. Черноморец - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12 декабря 2021
В тренде
Украина
Украина

Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12 декабря 2021

Украина
Обновлено
(1 голосов)

В первом круге было жарко. Согреют ли команды нас зимой?

Черноморец - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12 декабря 2021

Фото: ФК Металлист 1925

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

"Черноморец" и "Металлист 1925" не побеждали очень давно. С момента последнего триумфа "моряков" прошло чуть больше месяцев, в то время как харьковский клуб не может отыскать викторию с 22-го октября. С того времени, сплошные поражения. Если для чего-то и существует последний тур года, то лишь для того, чтобы заканчивать такие печальные серии и готовиться к праздникам с более радостным настроением. Но достичь своей цели сможет лишь одна из сторон. Таков закон футбола.

Читайте такжеМороз: Непонятно зачем вообще нужен ВАР, если играют рукой в ​​штрафной и эти моменты не пересматриваются

"Черноморец" 14:00 "Металлист 1925"

VBET-лига. 18-й тур
12 декабря, Одесса, стадион "Черноморец"
Арбитр: А.Романюк
Трансляция: канал "Футбол 1"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Черноморец":

Есть теория, что вырвав победу в игре с "Рухом", одесситы истратили весь свой запас удачи. После этого они провели три матча, и если "Динамо" проиграли по делу, то против "Десны" и "Днепра-1" вполне могли рассчитывать на большее. Но где-то реализация, а где-то странные ошибки в обороне становились причиной поражений. "Черноморец" идет в зоне вылета. По крайне мере, пока.

Дисквалификация Вачиберадзе - единственная потеря Мороза. Но очень серьезная. Бека неплохо смотрелся в последних поединках, а потому Тлумаку придется сильно постараться, дабы его достойно подменить. От себя в очередной раз сделаем ставку, что юный Ванат окажется на скамейке запасных. Это не хейт, просто констатация не самой лучшей формы нападающего. Почему бы не довериться Бугаю?

Ориентировочный состав: Кучерук - Путря, Биловар, Дубко, Вантух - Тлумак, Смирный - Цитаишвили, Исаенко, Авагимян - Бугай

"Металлист 1925":

В октябре харьковчане были одной из самых интересных команд в УПЛ. Они выиграли пять матчей кряду, старались избегать примитивизма и упрощения, делали ставки на короткие передачи и владение. Но в один момент все сломалось. Пошли поражения, разгромы, вылет из кубка. Была теория, что коллективу поможет международная пауза в ноябре, но после неё лучше не стало. "Металлист 1925" в последнем месяце осени лишь проигрывал, не забив при этом ни одного гола.

Что с обоймой харьковчан - вопрос открытый. Точно известно, что встречу пропустит Голодюк из-за перебора желтых. Давненько вне игры находится и Батюшин, а ключевой футболист центра поля Дмитрий Крыськив вернулся в общую группу. Его возвращение должно помочь Кривенцову наладить ситуацию в центре поля.

Ориентировочный состав: Сидоренко - Ермаков, Ткачук, Шершень, Западня - Габелок - Савин, Фабиньо, Крыськив, Ременюк - Марлисон

Цифры и факты

  • "Черноморец" и "Металлист 1925" пересекались на футбольном поле пять раз. Больше побед у одесситов - две. Еще дважды была зафиксирована ничья и лишь раз сильнее оказались харьковчане. Общий счет голов - 5:3
  • В первом круге команды выдали шикарную перестрелку - 3:2 в пользу "1925". Голами отметились Батюшин, Голодюк, дважды Бугай и Дубко в свои ворота
  • У одесской команды три поражения кряду. У харьковчан - пять
  • 444 минуты - ровно столько не могут забить игроки "Металлиста 1925"
  • Коллектив Кривенцова всего раз сыграл вничью в этом сезоне
  • На счету Марлисона четыре гола в этой кампании. Это лучший показатель на две команды. Трижды за одесситов забивали Ванат и Авагимян

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
VBET
3000 ₴
Бонус на первый депозит
Получить бонус

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ
10 Металлист 1925 17 6 1 10 16-27 -11 19 0
14 Черноморец 17 2 5 10 18-39 -21 11 0

Статистика команд

"Черноморец":

Черноморец - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12 декабря 2021 - изображение 1

"Металлист 1925":

Черноморец - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12 декабря 2021 - изображение 2

Очные встречи

Черноморец - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12 декабря 2021 - изображение 3

"Черноморец" - "Металлист 1925": Ставки и коэффициенты

1xbet
2.49
3.30
2.89
Сделать ставку
Favbet
2.49
3.30
2.90
Сделать ставку
VBET
2.42
3.23
3.10
Сделать ставку

Прогноз на матч "Черноморец" - "Металлист 1925" от UA-Football

Ничья 1:1. Не верим в чудо. Не верим, что одна из команд сможет победить, тем самым прервав свою неутешительную серию. Скорее всего, будет стандартная концовка года - обмен голами, ничья и отпуск. Да, оба коллектива иногда нас удивляли, но сейчас они далеки от лучшей формы и, ко всему прочему, давно думают о зимнем отдыхе. А потому, мы не ждем, что любая из сторон сможет победить.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черноморец (Одесса) Металлист 1925 (Харьков) Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...