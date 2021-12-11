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Черноморец - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12 декабря 2021
В первом круге было жарко. Согреют ли команды нас зимой?
Фото: ФК Металлист 1925
"Черноморец" и "Металлист 1925" не побеждали очень давно. С момента последнего триумфа "моряков" прошло чуть больше месяцев, в то время как харьковский клуб не может отыскать викторию с 22-го октября. С того времени, сплошные поражения. Если для чего-то и существует последний тур года, то лишь для того, чтобы заканчивать такие печальные серии и готовиться к праздникам с более радостным настроением. Но достичь своей цели сможет лишь одна из сторон. Таков закон футбола.
"Черноморец" 14:00 "Металлист 1925"
VBET-лига. 18-й тур
12 декабря, Одесса, стадион "Черноморец"
Арбитр: А.Романюк
Трансляция: канал "Футбол 1"
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Последние новости и составы
"Черноморец":
Есть теория, что вырвав победу в игре с "Рухом", одесситы истратили весь свой запас удачи. После этого они провели три матча, и если "Динамо" проиграли по делу, то против "Десны" и "Днепра-1" вполне могли рассчитывать на большее. Но где-то реализация, а где-то странные ошибки в обороне становились причиной поражений. "Черноморец" идет в зоне вылета. По крайне мере, пока.
Дисквалификация Вачиберадзе - единственная потеря Мороза. Но очень серьезная. Бека неплохо смотрелся в последних поединках, а потому Тлумаку придется сильно постараться, дабы его достойно подменить. От себя в очередной раз сделаем ставку, что юный Ванат окажется на скамейке запасных. Это не хейт, просто констатация не самой лучшей формы нападающего. Почему бы не довериться Бугаю?
Ориентировочный состав: Кучерук - Путря, Биловар, Дубко, Вантух - Тлумак, Смирный - Цитаишвили, Исаенко, Авагимян - Бугай
"Металлист 1925":
В октябре харьковчане были одной из самых интересных команд в УПЛ. Они выиграли пять матчей кряду, старались избегать примитивизма и упрощения, делали ставки на короткие передачи и владение. Но в один момент все сломалось. Пошли поражения, разгромы, вылет из кубка. Была теория, что коллективу поможет международная пауза в ноябре, но после неё лучше не стало. "Металлист 1925" в последнем месяце осени лишь проигрывал, не забив при этом ни одного гола.
Что с обоймой харьковчан - вопрос открытый. Точно известно, что встречу пропустит Голодюк из-за перебора желтых. Давненько вне игры находится и Батюшин, а ключевой футболист центра поля Дмитрий Крыськив вернулся в общую группу. Его возвращение должно помочь Кривенцову наладить ситуацию в центре поля.
Ориентировочный состав: Сидоренко - Ермаков, Ткачук, Шершень, Западня - Габелок - Савин, Фабиньо, Крыськив, Ременюк - Марлисон
Цифры и факты
- "Черноморец" и "Металлист 1925" пересекались на футбольном поле пять раз. Больше побед у одесситов - две. Еще дважды была зафиксирована ничья и лишь раз сильнее оказались харьковчане. Общий счет голов - 5:3
- В первом круге команды выдали шикарную перестрелку - 3:2 в пользу "1925". Голами отметились Батюшин, Голодюк, дважды Бугай и Дубко в свои ворота
- У одесской команды три поражения кряду. У харьковчан - пять
- 444 минуты - ровно столько не могут забить игроки "Металлиста 1925"
- Коллектив Кривенцова всего раз сыграл вничью в этом сезоне
- На счету Марлисона четыре гола в этой кампании. Это лучший показатель на две команды. Трижды за одесситов забивали Ванат и Авагимян
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|10
|Металлист 1925
|17
|6
|1
|10
|16-27
|-11
|19
|0
|14
|Черноморец
|17
|2
|5
|10
|18-39
|-21
|11
|0
Статистика команд
"Черноморец":
"Металлист 1925":
Очные встречи
"Черноморец" - "Металлист 1925": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Черноморец" - "Металлист 1925" от UA-Football
Ничья 1:1. Не верим в чудо. Не верим, что одна из команд сможет победить, тем самым прервав свою неутешительную серию. Скорее всего, будет стандартная концовка года - обмен голами, ничья и отпуск. Да, оба коллектива иногда нас удивляли, но сейчас они далеки от лучшей формы и, ко всему прочему, давно думают о зимнем отдыхе. А потому, мы не ждем, что любая из сторон сможет победить.
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