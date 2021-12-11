Черноморец - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12 декабря 2021

"Черноморец" и "Металлист 1925" не побеждали очень давно. С момента последнего триумфа "моряков" прошло чуть больше месяцев, в то время как харьковский клуб не может отыскать викторию с 22-го октября. С того времени, сплошные поражения. Если для чего-то и существует последний тур года, то лишь для того, чтобы заканчивать такие печальные серии и готовиться к праздникам с более радостным настроением. Но достичь своей цели сможет лишь одна из сторон. Таков закон футбола.

"Черноморец" 14:00 "Металлист 1925"

VBET-лига. 18-й тур

12 декабря, Одесса, стадион "Черноморец"

Арбитр: А.Романюк

Трансляция: канал "Футбол 1"

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Последние новости и составы

"Черноморец":

Есть теория, что вырвав победу в игре с "Рухом", одесситы истратили весь свой запас удачи. После этого они провели три матча, и если "Динамо" проиграли по делу, то против "Десны" и "Днепра-1" вполне могли рассчитывать на большее. Но где-то реализация, а где-то странные ошибки в обороне становились причиной поражений. "Черноморец" идет в зоне вылета. По крайне мере, пока.

Дисквалификация Вачиберадзе - единственная потеря Мороза. Но очень серьезная. Бека неплохо смотрелся в последних поединках, а потому Тлумаку придется сильно постараться, дабы его достойно подменить. От себя в очередной раз сделаем ставку, что юный Ванат окажется на скамейке запасных. Это не хейт, просто констатация не самой лучшей формы нападающего. Почему бы не довериться Бугаю?

Ориентировочный состав: Кучерук - Путря, Биловар, Дубко, Вантух - Тлумак, Смирный - Цитаишвили, Исаенко, Авагимян - Бугай

"Металлист 1925":

В октябре харьковчане были одной из самых интересных команд в УПЛ. Они выиграли пять матчей кряду, старались избегать примитивизма и упрощения, делали ставки на короткие передачи и владение. Но в один момент все сломалось. Пошли поражения, разгромы, вылет из кубка. Была теория, что коллективу поможет международная пауза в ноябре, но после неё лучше не стало. "Металлист 1925" в последнем месяце осени лишь проигрывал, не забив при этом ни одного гола.

Что с обоймой харьковчан - вопрос открытый. Точно известно, что встречу пропустит Голодюк из-за перебора желтых. Давненько вне игры находится и Батюшин, а ключевой футболист центра поля Дмитрий Крыськив вернулся в общую группу. Его возвращение должно помочь Кривенцову наладить ситуацию в центре поля.

Ориентировочный состав: Сидоренко - Ермаков, Ткачук, Шершень, Западня - Габелок - Савин, Фабиньо, Крыськив, Ременюк - Марлисон

Цифры и факты

"Черноморец" и "Металлист 1925" пересекались на футбольном поле пять раз. Больше побед у одесситов - две. Еще дважды была зафиксирована ничья и лишь раз сильнее оказались харьковчане. Общий счет голов - 5:3

В первом круге команды выдали шикарную перестрелку - 3:2 в пользу "1925". Голами отметились Батюшин, Голодюк, дважды Бугай и Дубко в свои ворота

У одесской команды три поражения кряду. У харьковчан - пять

444 минуты - ровно столько не могут забить игроки "Металлиста 1925"

Коллектив Кривенцова всего раз сыграл вничью в этом сезоне

На счету Марлисона четыре гола в этой кампании. Это лучший показатель на две команды. Трижды за одесситов забивали Ванат и Авагимян

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 10 Металлист 1925 17 6 1 10 16-27 -11 19 0 14 Черноморец 17 2 5 10 18-39 -21 11 0

Статистика команд

"Черноморец":

"Металлист 1925":

Очные встречи

"Черноморец" - "Металлист 1925": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Черноморец" - "Металлист 1925" от UA-Football

Ничья 1:1. Не верим в чудо. Не верим, что одна из команд сможет победить, тем самым прервав свою неутешительную серию. Скорее всего, будет стандартная концовка года - обмен голами, ничья и отпуск. Да, оба коллектива иногда нас удивляли, но сейчас они далеки от лучшей формы и, ко всему прочему, давно думают о зимнем отдыхе. А потому, мы не ждем, что любая из сторон сможет победить.