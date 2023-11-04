Металлист 1925 — Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 05 ноября 2023

В 13-м туре УПЛ в воскресенье, 5 ноября, "Металлист 1925" примет "Черноморец".

Интересный поединок, когда с одной стороны, команды в таблице разделяют всего пять мест, но с другой – они во многом антагонисты. Одесситы – шестые сверху, харьковчане – пятые снизу. Одесситы проводят хоть и не идеальный, но хороший сезон. Харьковчане – не самый лучший, но пока что и не откровенно провальный.

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Что ж, попробуем разобраться, с чем соперники подходят к очному матчу.

"Металлист 1925" (Харьков) – "Черноморец" (Одесса)

VBET Лига. 13-й тур

05 ноября, Киевская область, Стадион "Левый Берег", 15:00.

Арбитр: Александр Шандор (Львов)

Видеотрансляция: Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ, Воля TV, Vodafone TV

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Металлист 1925", последние новости:

"Металлист 1925" в прошлом туре сыграл вничью с "Ворсклой" 2:2 и продлив свою серию без побед в УПЛ до 5-ми матчей. Последний раз команда выигрывала в чемпионате еще в середине сентября. Неудачная серия харьковчан действительно затянулась, а впереди – "Черноморец" и "Полесье", с которыми будет очень тяжело.

Олег Голодюк после матча с "Ворсклой" говорил, что у него нет претензий к отдаче игроков, но желание не всегда перерастает в результат, тем более в нашем отечественном футболе.

С одной стороны, у команды есть более-менее стабильный состав и даже кое-где проблески игры, но зачастую нет результата. М1925 катастрофически мало забивает, и это, пожалуй, основная проблема, а тут еще и Борячук выпал из-за травмы.

Вряд ли руководство устраивает такое положение вещей, что "Металлист 1925" болтается где-то на подступах к зоне переходных матчей. Но с другой стороны, возможно в клубе уже думают про зимнее межсезонье, усиление, хорошие сборы, встряску для команды.

В первом круге харьковчане создали ареол упорного середняка, у которого проблем больше, чем позитива. Вроде и все идет стабильно, но пока что чаще мимо кассы.

По-прежнему в лазарете команды числятся Абдуллаев, Русин и Борячук, и отсутствие последних двух серьезно подрывает и так не самый высокий атакующий потенциал команды. Травма Борячука вроде бы была несерьезной, и если форвард успеет восстановиться к нашему матчу, да еще на отличном моральном настрое, так как на наделе стал отцом, то это станет серьезным подспорьем для харьковчан.

Ориентировочный состав "Металлиста 1925": Мозиль, Фарина, Курило, Червак, Жичиков, Габелок, Вачиберадзе, Юсов, Чирук, Ари Моура, Борячук

"Черноморец", последние новости:

"Моряки" в нынешнем сезоне оставляют очень неплохое впечатление, хотя стабильности и глубины состава команде иногда очень не хватает.

Так, "Черноморец" в среду в 1/4 финала Кубка Украины разгромил "Зарю" 4:1, и… Это видится главной проблемой "моряков" перед матчем с "Металлистом 1925". Одесситы отыграли матч с "Зарей" фактически основой, и поэтому главный вопрос – успеет ли команда восстановиться к поединку с харьковчанами.

Тем более что обойма у Романа Григорчука не настолько длинная, что понимает и сам тренер.

"Сейчас еще как-то в турнирном плане мы можем что-то проскакивать, но у нас, по сути, шестнадцать футболистов плюс трое молодых игроков, которые с нами постоянно работают. И это не совсем обычная ситуация. Но не подумайте, что я на что-то жалуюсь. Ни в коем случае! Мы исходим из того, что есть", - говорил Григорчук после матча с "Зарей".

Также не последних минутах матча с "Зарей" получил повреждение основной центрбек "Черноморца" Салюк. Вроде-бы травма не очень серьезная, но его участие в матче с "Металлистом 1925" остается под вопросом.

В остальном же, ждет от Григорчука прогнозируемый состав с намеком на традиционную атакующую игру.

Ориентировочный состав "Черноморца": Варакута, Брагару, Ермаков, Гучек, Путря, Васильев, Штогрин, Шпорн, Кузык, Бадибанга, Йеде

Турнирная таблица

В турнирной таблице на данный момент команды зеркальные антагонисты.

"Черноморец" - шестой сверху, "Металлист 1925" - пятый снизу. "Моряки" борятся за зону еврокубков, харьковчане же больше озабочены тем, как не попасть в зону вылета или переходных матчей.

Одесситы много забивают, в то время как у харьковчан явные проблемы в атаке. По пропущенным голам обе команды идут фактически вровень.

Но при всем вышесказанном, разрыв между командами составляет всего 7 очков, поэтому говорить о явной фаворитичности "Черноморца", который тем более играет в гостях, я бы не спешил - матч будет непростым для обоих соперников.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Кривбасс 12 8 2 2 25-11 +14 26 0 2 Полесье 12 8 1 3 19-8 +11 25 0 3 Шахтер 11 7 3 1 21-10 +11 24 0 4 СК Днепр-1 12 7 3 2 15-10 +5 24 0 5 Рух 12 5 5 2 19-12 +7 20 0 6 Черноморец 11 6 1 4 18-11 +7 19 0 7 Колос 13 3 8 2 9-9 0 17 0 8 Динамо 10 5 1 4 23-16 +7 16 0 9 Ворскла 12 4 2 6 14-23 -9 14 0 10 ЛНЗ 13 3 4 6 12-16 -4 13 0 11 Оболонь 12 3 3 6 8-17 -9 12 0 12 Металлист 1925 11 3 3 5 9-12 -3 12 0 13 ФК Александрия 12 2 4 6 7-17 -10 10 0 14 Заря 10 2 3 5 10-13 -3 9 0 15 Верес 11 1 4 6 8-17 -9 7 0 16 ФК Минай 12 0 5 7 6-21 -15 5 0

Последние матчи

В активе "Металлиста 1925" в шести последних матчах (включая кубковый) 0 побед, 2 ничьи, 4 поражения. Разница мячей – 3:10.

"Металлист 1925" – "Колос" 0:0

"Металлист 1925" – "Ворскла" 0:3

"Днепр-1" – "Металлист 1925" 1:0

"Оболонь" – "Металлист 1925" 1:0

"Металлист 1925" – "Кривбасс" 1:3

"Ворскла" - "Металлист 1925" 2:2

"Черноморец" в шести последних матчах сезона (включая кубковые) одержал 4 победы, 1 раз сыграл вничью и потерпел 1 поражение. Разница мячей – 14:4.

"Александрия" – "Черноморец" 1:5

"Черноморец " – "Кривбасс" 2:1

"Черноморец" – "Заря" 0:0

"Кривбасс" – "Черноморец" 1:0

"Черноморец" – "Минай" 3:0

"Черноморец" – "Заря" 4:1

В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью – 0:0 осенью в Киеве, и 1:1 весной в Одессе.

Всего между собой команды сыграли 8 матчей: 1 победа "Металлиста 1925, 4 ничьи и 3 победы "Черноморца". Мячи 5:8.

Безвыигрышная серия "Металлиста 1925" с Черноморцем длится в УПЛ 3 игры: 2 ничьи и 1 поражение.

Безвыигрышная серия "Металлиста 1925" в УПЛ длится 5 матчей: 2 ничьих и 3 поражения.

"Металлист" в текущем сезоне очень мало забивает: 9 забитых голов в 11 матчах у харьковчан, против 18 у одесситов за такой же отрезок.

Безничейная гостевая серия "Черноморца" в УПЛ длится 11 матчей: 6 побед и 5 поражений.

"Черноморец" при Романе Григорчуке может в 40-й раз сыграть вничью УПЛ.

"Металлист 1925" – Черноморец": ставки и коэффициенты

"Металлист 1925" – Черноморец": трансляция матча

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Металлист 1925 — Черноморец Смотреть трансляцию

Прогноз на матч "Металлист 1925" – Черноморец" от UA-Футбол

Букмекеры видят "рабочим" фаворитом противостояния "Черноморец". Это вполне прогнозируемо, но в применении именно к этому матчу возможно, тут есть вопросы.

"Моряки" приедут фаворитами, но уставшими после кубкового матча с "Зарей", и, возможно, без основного центрбека Салюка. Харьковчане же в форме, играют дома, да еще и Борячук должен восстановиться.

"Металлист 1925" забивает мало, поэтому интересным выглядит нижний тотал харьковчан.

Также вряд ли первый тайм будет очень результативным – можно смотреть на нижний тотал или фору "Металлиста 1925".

Прогноз UA-Футбол: Тотал "Металлиста 1295" меньше 1.0 за 1.57.

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.