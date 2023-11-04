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Металлист 1925 — Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 05 ноября 2023
Команды подходят к матчу с разными намерениями
Фото: ФК Металлист 1925
В 13-м туре УПЛ в воскресенье, 5 ноября, "Металлист 1925" примет "Черноморец".
Интересный поединок, когда с одной стороны, команды в таблице разделяют всего пять мест, но с другой – они во многом антагонисты. Одесситы – шестые сверху, харьковчане – пятые снизу. Одесситы проводят хоть и не идеальный, но хороший сезон. Харьковчане – не самый лучший, но пока что и не откровенно провальный.
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Что ж, попробуем разобраться, с чем соперники подходят к очному матчу.
"Металлист 1925" (Харьков) – "Черноморец" (Одесса)
VBET Лига. 13-й тур
05 ноября, Киевская область, Стадион "Левый Берег", 15:00.
Арбитр: Александр Шандор (Львов)
Видеотрансляция: Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ, Воля TV, Vodafone TV
"Металлист 1925", последние новости:
"Металлист 1925" в прошлом туре сыграл вничью с "Ворсклой" 2:2 и продлив свою серию без побед в УПЛ до 5-ми матчей. Последний раз команда выигрывала в чемпионате еще в середине сентября. Неудачная серия харьковчан действительно затянулась, а впереди – "Черноморец" и "Полесье", с которыми будет очень тяжело.
Олег Голодюк после матча с "Ворсклой" говорил, что у него нет претензий к отдаче игроков, но желание не всегда перерастает в результат, тем более в нашем отечественном футболе.
С одной стороны, у команды есть более-менее стабильный состав и даже кое-где проблески игры, но зачастую нет результата. М1925 катастрофически мало забивает, и это, пожалуй, основная проблема, а тут еще и Борячук выпал из-за травмы.
Вряд ли руководство устраивает такое положение вещей, что "Металлист 1925" болтается где-то на подступах к зоне переходных матчей. Но с другой стороны, возможно в клубе уже думают про зимнее межсезонье, усиление, хорошие сборы, встряску для команды.
В первом круге харьковчане создали ареол упорного середняка, у которого проблем больше, чем позитива. Вроде и все идет стабильно, но пока что чаще мимо кассы.
По-прежнему в лазарете команды числятся Абдуллаев, Русин и Борячук, и отсутствие последних двух серьезно подрывает и так не самый высокий атакующий потенциал команды. Травма Борячука вроде бы была несерьезной, и если форвард успеет восстановиться к нашему матчу, да еще на отличном моральном настрое, так как на наделе стал отцом, то это станет серьезным подспорьем для харьковчан.
Ориентировочный состав "Металлиста 1925": Мозиль, Фарина, Курило, Червак, Жичиков, Габелок, Вачиберадзе, Юсов, Чирук, Ари Моура, Борячук
"Черноморец", последние новости:
"Моряки" в нынешнем сезоне оставляют очень неплохое впечатление, хотя стабильности и глубины состава команде иногда очень не хватает.
Так, "Черноморец" в среду в 1/4 финала Кубка Украины разгромил "Зарю" 4:1, и… Это видится главной проблемой "моряков" перед матчем с "Металлистом 1925". Одесситы отыграли матч с "Зарей" фактически основой, и поэтому главный вопрос – успеет ли команда восстановиться к поединку с харьковчанами.
Тем более что обойма у Романа Григорчука не настолько длинная, что понимает и сам тренер.
"Сейчас еще как-то в турнирном плане мы можем что-то проскакивать, но у нас, по сути, шестнадцать футболистов плюс трое молодых игроков, которые с нами постоянно работают. И это не совсем обычная ситуация. Но не подумайте, что я на что-то жалуюсь. Ни в коем случае! Мы исходим из того, что есть", - говорил Григорчук после матча с "Зарей".
Также не последних минутах матча с "Зарей" получил повреждение основной центрбек "Черноморца" Салюк. Вроде-бы травма не очень серьезная, но его участие в матче с "Металлистом 1925" остается под вопросом.
В остальном же, ждет от Григорчука прогнозируемый состав с намеком на традиционную атакующую игру.
Ориентировочный состав "Черноморца": Варакута, Брагару, Ермаков, Гучек, Путря, Васильев, Штогрин, Шпорн, Кузык, Бадибанга, Йеде
Турнирная таблица
В турнирной таблице на данный момент команды зеркальные антагонисты.
"Черноморец" - шестой сверху, "Металлист 1925" - пятый снизу. "Моряки" борятся за зону еврокубков, харьковчане же больше озабочены тем, как не попасть в зону вылета или переходных матчей.
Одесситы много забивают, в то время как у харьковчан явные проблемы в атаке. По пропущенным голам обе команды идут фактически вровень.
Но при всем вышесказанном, разрыв между командами составляет всего 7 очков, поэтому говорить о явной фаворитичности "Черноморца", который тем более играет в гостях, я бы не спешил - матч будет непростым для обоих соперников.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Кривбасс
|12
|8
|2
|2
|25-11
|+14
|26
|0
|2
|Полесье
|12
|8
|1
|3
|19-8
|+11
|25
|0
|3
|Шахтер
|11
|7
|3
|1
|21-10
|+11
|24
|0
|4
|СК Днепр-1
|12
|7
|3
|2
|15-10
|+5
|24
|0
|5
|Рух
|12
|5
|5
|2
|19-12
|+7
|20
|0
|6
|Черноморец
|11
|6
|1
|4
|18-11
|+7
|19
|0
|7
|Колос
|13
|3
|8
|2
|9-9
|0
|17
|0
|8
|Динамо
|10
|5
|1
|4
|23-16
|+7
|16
|0
|9
|Ворскла
|12
|4
|2
|6
|14-23
|-9
|14
|0
|10
|ЛНЗ
|13
|3
|4
|6
|12-16
|-4
|13
|0
|11
|Оболонь
|12
|3
|3
|6
|8-17
|-9
|12
|0
|12
|Металлист 1925
|11
|3
|3
|5
|9-12
|-3
|12
|0
|13
|ФК Александрия
|12
|2
|4
|6
|7-17
|-10
|10
|0
|14
|Заря
|10
|2
|3
|5
|10-13
|-3
|9
|0
|15
|Верес
|11
|1
|4
|6
|8-17
|-9
|7
|0
|16
|ФК Минай
|12
|0
|5
|7
|6-21
|-15
|5
|0
Последние матчи
В активе "Металлиста 1925" в шести последних матчах (включая кубковый) 0 побед, 2 ничьи, 4 поражения. Разница мячей – 3:10.
- "Металлист 1925" – "Колос" 0:0
- "Металлист 1925" – "Ворскла" 0:3
- "Днепр-1" – "Металлист 1925" 1:0
- "Оболонь" – "Металлист 1925" 1:0
- "Металлист 1925" – "Кривбасс" 1:3
- "Ворскла" - "Металлист 1925" 2:2
"Черноморец" в шести последних матчах сезона (включая кубковые) одержал 4 победы, 1 раз сыграл вничью и потерпел 1 поражение. Разница мячей – 14:4.
- "Александрия" – "Черноморец" 1:5
- "Черноморец " – "Кривбасс" 2:1
- "Черноморец" – "Заря" 0:0
- "Кривбасс" – "Черноморец" 1:0
- "Черноморец" – "Минай" 3:0
- "Черноморец" – "Заря" 4:1
В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью – 0:0 осенью в Киеве, и 1:1 весной в Одессе.
Всего между собой команды сыграли 8 матчей: 1 победа "Металлиста 1925, 4 ничьи и 3 победы "Черноморца". Мячи 5:8.
Безвыигрышная серия "Металлиста 1925" с Черноморцем длится в УПЛ 3 игры: 2 ничьи и 1 поражение.
Безвыигрышная серия "Металлиста 1925" в УПЛ длится 5 матчей: 2 ничьих и 3 поражения.
"Металлист" в текущем сезоне очень мало забивает: 9 забитых голов в 11 матчах у харьковчан, против 18 у одесситов за такой же отрезок.
Безничейная гостевая серия "Черноморца" в УПЛ длится 11 матчей: 6 побед и 5 поражений.
"Черноморец" при Романе Григорчуке может в 40-й раз сыграть вничью УПЛ.
"Металлист 1925" – Черноморец": ставки и коэффициенты
"Металлист 1925" – Черноморец": трансляция матча
Прогноз на матч "Металлист 1925" – Черноморец" от UA-Футбол
Букмекеры видят "рабочим" фаворитом противостояния "Черноморец". Это вполне прогнозируемо, но в применении именно к этому матчу возможно, тут есть вопросы.
"Моряки" приедут фаворитами, но уставшими после кубкового матча с "Зарей", и, возможно, без основного центрбека Салюка. Харьковчане же в форме, играют дома, да еще и Борячук должен восстановиться.
"Металлист 1925" забивает мало, поэтому интересным выглядит нижний тотал харьковчан.
Также вряд ли первый тайм будет очень результативным – можно смотреть на нижний тотал или фору "Металлиста 1925".
Прогноз UA-Футбол: Тотал "Металлиста 1295" меньше 1.0 за 1.57.
Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.
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