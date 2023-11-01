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Полесье - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Кубок Украины - 02 ноября 2023, 15:00 - Tsentralnyi Stadion
Рейтинг матча:
Полесье
Житомир
0 - 0
Обновить
7'
ФК Александрия
Александрия
Ход матча
Кто победит?
45 Пользователей сделало свой выбор
Полесье
62%
Ничья
18%
ФК Александрия
20%
П1: 1.95 Х: 2.50 П2: 5.00
Интересные факты
  • FC Polissya не проигрывает в последних 6 играх.
  • FC Polissya выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • FC Polissya выигрывает первый тайм в 45% матчей, Александрия выигрывает в 25% матчей.
  • FC Polissya выигрывает первую половину матча в 45% случаев, Александрия выигрывает в 25%.
  • Победителем прошлой встречи была команда FC Polissya.
  • В их последнюю встречу команда FC Polissya победила в 3 гол(а).
  • Когда FC Polissya лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.
  • Когда Александрия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Когда FC Polissya проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.
  • Когда Александрия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • FC Polissya's performance of the last 5 matches is better than Александрия's.
  • У команды Александрия серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.
  • FC Polissya забивает 1.86 гола, играя дома, а Александрия забивает 0.85 гола, играя на выезде (в среднем).
  • FC Polissya имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Александрия без побед в последних 4 играх.
  • Александрия не забивает в последних 3 матчах.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
Прогноз на матч
Личные встречи
Полесье
1
Побед
1
Игр
0
Побед
ФК Александрия
Премьер-лига 2023/2024
26.08.2023 - 17:00 ФК Александрия 0 - 3 Завершен Полесье
Последние матчи - Полесье
Премьер-лига 2023/2024
28.10.2023 - 16:00 Заря 0 - 1 Завершен Полесье В
Премьер-лига 2023/2024
22.10.2023 - 15:00 Ворскла 0 - 3 Завершен Полесье В
Премьер-лига 2023/2024
06.10.2023 - 15:00 Полесье 3 - 2 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2023/2024
01.10.2023 - 17:00 Колос 0 - 0 Завершен Полесье Н
Кубок Украины 2023/2024
27.09.2023 - 15:12 Полесье 2 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
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Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2023/2024
28.10.2023 - 18:00 Рух 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2023/2024
21.10.2023 - 19:00 ФК Александрия 0 - 1 Завершен Колос П
Премьер-лига 2023/2024
07.10.2023 - 16:20 ЛНЗ 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2023/2024
01.10.2023 - 19:00 Динамо 4 - 2 Завершен ФК Александрия П
Кубок Украины 2023/2024
26.09.2023 - 15:00 Рух 0 - 1 Завершен ФК Александрия В
Показать больше
Кто победит?
45 Пользователей сделало свой выбор
Полесье
62%
Ничья
18%
ФК Александрия
20%
П1: 1.95 Х: 2.50 П2: 5.00
Трансляция
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Виталий Романов.
Запасные: Кудрик (в), Ариэлсон, Гитченко, Кравченко, Кушниренко, Тейлор, Макуана, Мустафаев, Огиря.
Инфо
Стартовый состав Полесья: Бойко — Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Морозко — Танковский, Крушинский — Янаков, Грицук (к), Козак — Шастал. Главный тренер — Юрий Калитвинцев.
Запасные: Ермаков (в), Билошевский, Калитвинцев, Копына, Кравченко, Кулаковский, Плакса, Погорелый, Шостак.
Инфо
Стартовый состав Александрии: Шевченко — Савченко, Логинов, Мартынюк, Скорко — Сигеев, Михайленко — Шулянский, Смирный, Джевани — Андрейчук. Главный тренер — Руслан Ротань.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала Кубка Украины Полесье – Александрия.
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Последние матчи
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Анонс матча Полесье - ФК Александрия 02.11.2023, Кубок Украины

Поединок между командой Полесье (Житомир) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Украины 2023/2024, матч пройдет на стадионе Tsentralnyi Stadion.

Дата проведения матча: 02.11.2023
Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Полесье (Житомир) и командой ФК Александрия (Александрия):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Полесье, тогда как команда ФК Александрия осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и Полесье в предыдущем футбольном матче 26.08.2023 закончилось с такими результатами: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Полесье (Житомир)
Год основания Полесье (Житомир): 2016
Страна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев

Предыдущий матч команды Полесье был сыгран против Заря - 28.10.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Полесье.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Прошедший матч команды ФК Александрия был сыгран против Рух - 28.10.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

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