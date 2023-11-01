Полесье - Александрия. Анонс и прогноз на матч четвертьфинала Кубка Украины на 02.11.2023

В четверг 2-го октября в Житомире состоится четвертьфинальный поединок Кубка Украины между "Полесьем" и "Александрией". Матч состоится на домашней арене "волков". Команда Юрия Калитвинцева подходит к этой встрече в статусе фаворита. Однако, учитывая неудачи в чемпионате, коллектив Руслана Ротаня захочет реабилитироваться и может сделать ставку на кубковую игру.

Четвертьфинал Кубка Украины сезона 2023/24

2.11.2023. Житомир. Центральный стадион

Арбитр — Романов В. М. (Днепр)

"Полесье" 15:00 "Александрия"

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: клубний Youtube-канал ФК "Полесье"

"Полесье": последние новости

Дела в национальном первенстве у команды Юрия Калитвинцева идут замечательно. Мало кто перед началом этого сезона мог спрогнозировать, что новичок УПЛ после 12-ти туров будет одним из лидеров турнирной таблицы.

"Волки" набрали мощную форму, и после нулевой ничьей в Ковалевке одержали три подряд победы. В частности "Полесье" на своем поле в напряженном матче обыграл киевское "Динамо" - 3:2. А на выезде команда из Житомира одолела полтавскую "Ворсклу" (3:0) и луганскую "Зарю" (1:0). Следует отметить, что в последних двух турах чемпионата "волки" одержали "сухие" победы.

Что касается Кубка, то в 1/16 "Полесье" достаточно уверенно обыграл "Агробизнес" из Первой лиги (2:0). А вот в 1/8 все было значительно сложнее. На этой стадии "волки" встречались с вице-чемпионом Украины "Днепром-1". В той встрече днепряне первыми открыли счет, а подопечным Калитвинцева удалось перевести игру в овертайм только на 90+2, благодаря голу Богдана Кушниренко. В итоге "Полесье" оказалось сильнее в серии пенальти - 5:4.

Ориентировочный состав "Полесья": Бойко, Шабанов, Чоботенко, Шаповал, Тейлор, Танковский, Мустафаев, Кушниренко, Козак, Макуана, Ариелсон.

"Александрия": последние новости

Команда Руслана Ротаня находится в ужасной форме. "Горожане" хорошо стартовали в этом сезоне УПЛ, одержав две минимальные домашние победы над криворожским "Кривбассом" и харьковским "Металлистом" 1925. Однако после этого "желто-черных" ожидал полный крах. В рамках УПЛ "Александрия" не может одержать победу с 5-го августа (!).

За этот период команда из одноименного города потерпела 6 поражений. Подопечные Ротаня мало забивают и много пропускают. В последних 3-х турах работу в обороне удалось наладить, однако "Александрия" в матчах с ЛНЗ, "Колосом" и "Рухом" не сумела ни разу поразить ворота соперника.

В Кубке Украины "волки" стартовали со стадии 1/8. На этом этапе "Александрия" в довольно курьезном матче минимально одолела львовский "Рух". Все решил автогол игрока "львов" Марко Сапуги на 90+4.

Ориентировочный состав "Александрии": Ермаков, Савченко, Сигеев, Калитвинцев, Шулянский, Андрийчук, Логинов, Скорко, Мартынюк, Шостак, Михайленко.

"Полесье" - "Александрия". Последние личные встречи

Всего в своей истории команды встречались 17 раз. Однако 16 поединков прошли в далекие 90-е. Да еще и в рамках Первой лиги Украины. В тот период "Полесье" одержало 4 победы, еще 6 раз была сильнее "Александрия" и еще 6 раз коллективы разошлись миром.

Единственный очный матч в элитном дивизионе "Полесье" и "Александрия" провели в начале этого сезона УПЛ. 26-го августа в рамках 5-го тура команда Юрия Калитвинцева на выезде переехала подопечных Руслана Ротаня со счетом 3:0.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

"Полесье" - "Александрия". Ставка и коэффициенты

"Полесье" - "Александрия". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 2:0. Букмекеры считают житомирскую команду явным фаворитом в этой паре. На стороне "волков" и великолепная игровая форма, и домашняя арена. На бумаге шансов у команды Руслана Ротаня немного. Все будет зависеть от мотивации и настроения с которым футболисты выйдут на этот кубковый матч. С "Александрией" все понятно, им нужно реабилитироваться и показывать результат хоть в каком-то из турниров. А вот что касается подопечных Юрия Калитвинцева, то здесь прежде всего будет решать степень серьезности подхода к этой игре.