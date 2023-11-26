ФК Александрия - Оболонь онлайн трансляция матча

Противостояние между командой ФК Александрия (Александрия) и командой Оболонь (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе КСК Ника Стадион.
Дата проведения матча: 26.11.2023
Время начала матча: 15:00
История противостояний между клубами ФК Александрия (Александрия) и командой Оболонь (Киев):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу ФК Александрия, тогда как команда Оболонь осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и Оболонь в предыдущем футбольном матче 20.02.2019 закончилось с такими результатами: 4:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Руслан Ротань и Валерий Иващенко разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
Онлайн трансляцию матча ФК Александрия - Оболонь можно посмотреть 26.11.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Александрия - Оболонь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.
Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Руслан Ротань
Предыдущий поединок команды ФК Александрия был сыгран против Верес - 11.11.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды ФК Александрия.
Название: Оболонь (Киев)
Год основания Оболонь (Киев): 2013
Страна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко
Прошедший поединок команды Оболонь был сыгран против Ворскла - 11.11.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Ворскла.
Следите за результатами матча ФК Александрия - Оболонь онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.
Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.