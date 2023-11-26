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ФК Александрия - Оболонь онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 26 ноября 2023, 15:00 - КСК Ника Стадион . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Kryvushkin, Dmytro
Рейтинг матча:
ФК Александрия
Александрия
Матч перенесен
Оболонь
Киев
Смотреть трансляцию
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
32%
Ничья
32%
Оболонь
36%
П1: 1.79 Х: 6.40 П2: 2.67
Интересные факты
  • Вы знали, что FC Obolon Kiev забил 30% голов между минутами 31-45?
  • FC Obolon Kiev без побед в последних 5 играх.
  • Александрия не забивает в 2 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • FC Obolon Kiev не забивает в 4 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Год назад, Александрия была на 5 месте в таблице с 25 очками. Сейчас они на 13 месте с 13 очками.
  • FC Obolon Kiev пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Александрия выигрывает первый тайм в 24% матчей, FC Obolon Kiev выигрывает в 15% матчей.
  • Александрия выигрывает первую половину матча в 24% случаев, FC Obolon Kiev выигрывает в 15%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Александрия.
  • В их последнюю встречу команда Александрия победила в 2 гол(а).
  • Когда Александрия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Когда FC Obolon Kiev лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.
  • Когда Александрия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Когда FC Obolon Kiev проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Александрия в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Obolon Kiev.
  • Александрия's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kiev's.
  • Команда Александрия проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды FC Obolon Kiev (во всех соревнованиях).
  • Из последних 3 встреч команда Александрия выиграла 2, команда FC Obolon Kiev выиграла 0, 1 ничьи.
  • Александрия забивает 1.67 гола за матч против команды FC Obolon Kiev, а FC Obolon Kiev забивает 0.67 гола против команды Александрия (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Александрия и FC Obolon Kiev - 2.33.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Александрия и FC Obolon Kiev - 1.
  • Александрия забивает 1.5 гола, играя дома, а FC Obolon Kiev забивает 0.83 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Александрия
3
Побед
4
Игр
0
Побед
Оболонь
Клубные товарищеские матчи 2019
20.02.2019 - 18:00 ФК Александрия 4 - 0 Завершен Оболонь
Первая лига Украины 2012/2013
15.10.2012 - 17:30 Оболонь 1 - 3 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2011/2012
09.03.2012 - 19:00 Оболонь 1 - 1 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2011/2012
20.08.2011 - 18:00 ФК Александрия 1 - 0 Завершен Оболонь
Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2023/2024
11.11.2023 - 17:00 ФК Александрия 1 - 0 Завершен Верес В
Премьер-лига 2023/2024
06.11.2023 - 17:15 СК Днепр-1 1 - 0 Завершен ФК Александрия П
Кубок Украины 2023/2024
02.11.2023 - 15:00 Полесье 1 - 0 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2023/2024
28.10.2023 - 18:00 Рух 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2023/2024
21.10.2023 - 19:00 ФК Александрия 0 - 1 Завершен Колос П
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Последние матчи - Оболонь
Премьер-лига 2023/2024
11.11.2023 - 16:15 Оболонь 0 - 1 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2023/2024
06.11.2023 - 19:00 Рух 2 - 2 Завершен Оболонь Н
Кубок Украины 2023/2024
02.11.2023 - 17:00 Оболонь 0 - 3 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2023/2024
29.10.2023 - 13:00 ЛНЗ 3 - 0 Завершен Оболонь П
Премьер-лига 2023/2024
20.10.2023 - 17:00 Оболонь 2 - 4 Завершен Заря П
Показать больше
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
32%
Ничья
32%
Оболонь
36%
П1: 1.79 Х: 6.40 П2: 2.67
Составы команд
Стартовый состав
  • 44
    Yermakov, Georgiy
    Вратарь
  • 4
    Антон Кравченко
    Защитник
  • 5
    Savchenko, Roman
    Защитник
  • 8
    Siheiev, Kyrylo
    Полузащитник
  • 11
    Shulianskyi, Artem
    Полузащитник
  • 19
    Plaksa, Rodion
    Полузащитник
  • 23
    Geovani
    Нападающий
  • 30
    Юрий Копина
    Полузащитник
  • 55
    Евгений Смирный
    Полузащитник
  • 71
    Shostak, Denys
    Полузащитник
  • 88
    Pohorilyi, Vladyslav
    Нападающий
  • 13
    Артём Кичак
    Вратарь
  • 2
    Александр Осман
    Защитник
  • 23
    Dubko, Valery
    Защитник
  • 2
    Карась, Даниил
    Защитник
  • 16
    Павел Лукьянчук
    Защитник
  • 20
    Дмитрий Фатеев
    Защитник
  • 3
    Владислав Приймак
    Защитник
  • 4
    Тарас Мороз
    Защитник
  • 17
    Руслан Черненко
    Полузащитник
  • 55
    Сергей Суханов
    Защитник
  • 8
    Ростислав Тарануха
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Руслан Ротань
  • Валерий Иващенко
LIVE
Трансляция матча ФК Александрия - Оболонь
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Инфо
Судя по всему, матч сегодня не состоится. Официальное сообщение Александрии: Матч 15 тура VBET Лиги сезона 2023/2024 «Александрия» - «Оболонь», который должен был состояться сегодня, 26.11.2023 в 15:00, перенесен из-за сложных погодных условий в Александрии. Такое решение было принято главным арбитром матча Дмитрием Кривушкиным по результатам инспекции поля КСК "Ника". О новой дате матча 15 тура VBET Лиги сезона 2023/2024 «Александрия» – «Оболонь» будет сообщено дополнительно.
Инфо
УПЛ удалила свое сообщение о переносе матча... Все еще возможно. И возможно все в украинском футболе... Ждем...
Инфо
Нет, официальное сообщение от УПЛ! Поединок перенесен из-за сложных погодных условий в Александрии и невозможности проведения матча!
Инфо
Хотя, появилась информация, что работники стадиона пробуют привести газон в порядок - возможно, матч все-таки состоится!
Инфо
Судьба матча будет решена в футбольных кабинетах! Поединок официально сегодня сыгран не будет!
Инфо
Матч отменен!
Инфо
Поле пока что непригодно для игры, мяч совершенно не прыгает!
Инфо
В Александрии ливень!
Инфо
Начало матча временно отложено из-за погодных условий!
Запасные Александрии: Долгий, Никитышин, Эрнандес, Бойко, Кулаковский, Андрейчук, Билошевский, Базаев, Ващенко, Безерра, Кулаков, Шевченко
Инфо
Стартовый состав Александрии: Ермаков, Кравченко, Савченко, Сигеев, Шулянский, Плакса, Джевани, Копина, Смирный, Шостак, Погорелый
Инфо
Запасные Оболони: Федоровский, Рыбка, Чернов, Нагиев, Груша, Вовкун, Муха, Краснопир
Инфо
Стартовый состав Оболони: Кичак, Осман, Дубко, Карась, Лукьянчук, Фатеев, Приймак, Мороз, Черненко, Суханов, Тарануха
Команды являются соседями в таблице. 12-е место у Оболони, 13-е у Александрии и поровну очков - по 13
Инфо
Матч начнется в 15:00, судить игру будет Дмитрий Кривушкин. Также на поединке будет ВАР
Добрый день всем любителям УПЛ! UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча 15-го тура, в котором Александрия примет Оболонь.
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Последние матчи
Завершен 14:30 - Сегодня Гент Гент 1 Юнион Сент-Жилуаз Юнион Сент-Жилуаз 1 Завершен 14:00 - Сегодня Абердин Абердин 1 Рейнджерс Рейнджерс 0 Завершен 14:00 - Сегодня Ницца Ницца 1 Тулуза Тулуза 0 Завершен 13:30 - Сегодня Кальяри Кальяри 1 Монца Монца 1 Завершен 13:15 - Сегодня Алмере Алмере 0 Хераклес Хераклес 5

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Анонс матча ФК Александрия - Оболонь 26.11.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой ФК Александрия (Александрия) и командой Оболонь (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе КСК Ника Стадион.

Дата проведения матча: 26.11.2023
Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Александрия (Александрия) и командой Оболонь (Киев):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу ФК Александрия, тогда как команда Оболонь осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и Оболонь в предыдущем футбольном матче 20.02.2019 закончилось с такими результатами: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Руслан Ротань и Валерий Иващенко разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Александрия - Оболонь можно посмотреть 26.11.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Александрия - Оболонь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Предыдущий поединок команды ФК Александрия был сыгран против Верес - 11.11.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды ФК Александрия.

Команда гостей

Название: Оболонь (Киев)
Год основания Оболонь (Киев): 2013
Страна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Прошедший поединок команды Оболонь был сыгран против Ворскла - 11.11.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Ворскла.

Следите за результатами матча ФК Александрия - Оболонь онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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