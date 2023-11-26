ФК Александрия - Оболонь онлайн трансляция матча

Вы знали, что FC Obolon Kiev забил 30% голов между минутами 31-45?

FC Obolon Kiev без побед в последних 5 играх.

Александрия не забивает в 2 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

FC Obolon Kiev не забивает в 4 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Год назад, Александрия была на 5 месте в таблице с 25 очками. Сейчас они на 13 месте с 13 очками.

FC Obolon Kiev пропускает в каждом из последних 5 матчах.

Александрия выигрывает первый тайм в 24% матчей, FC Obolon Kiev выигрывает в 15% матчей.

Александрия выигрывает первую половину матча в 24% случаев, FC Obolon Kiev выигрывает в 15%.

Победителем прошлой встречи была команда Александрия.

В их последнюю встречу команда Александрия победила в 2 гол(а).

Когда Александрия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Александрия% своих матчей.

Когда FC Obolon Kiev лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.

Когда Александрия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Александрия% своих матчей.

Когда FC Obolon Kiev проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.

Недавнее выступление команды Александрия в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Obolon Kiev.

Александрия's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kiev's.

Команда Александрия проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды FC Obolon Kiev (во всех соревнованиях).

Из последних 3 встреч команда Александрия выиграла 2, команда FC Obolon Kiev выиграла 0, 1 ничьи.

Александрия забивает 1.67 гола за матч против команды FC Obolon Kiev, а FC Obolon Kiev забивает 0.67 гола против команды Александрия (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Александрия и FC Obolon Kiev - 2.33.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Александрия и FC Obolon Kiev - 1.