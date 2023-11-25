Александрия — Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26 ноября 2023

Итак, после перерыва на матчи сборных УПЛ вернулась, и волею календаря в воскресенье, 26 ноября, в рамках последнего тура первого круга между собой сыграют два депрессивных соседа по турнирной таблице – "Александрия" примет "Оболонь".

Команды находятся на 12-м и 13-м местах в таблице и болельщиков в нынешнем сезоне пока что откровенно не радуют. И если от "пивоваров", как новичков лиги, такого расклада можно было ожидать, то вот Ротаня и его команду за такую игру и результат постоянно выливается ушат критики, причем зачастую оправданной.

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Конечно, вывеска матча не самая яркая, но именно очное противостояние дает шанс командам подправить свое положение с равным соперником. Поэтому можно ожидать, что команды выдадут боевой атакующий матч с обоюдными шансами на победу.

Ну а мы смотрим, с чем команды подходят к противостоянию.

ФК "Александрия" – "Оболонь" (Киев)

VBET Лига. 15-й тур

26 ноября, Александрия, Стадион "Ника", 15:00.

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)

Видеотрансляция: Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ, Воля TV, Vodafone TV

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Александрия", последние новости:

"Александрия" в прошлом туре наконец-то одержала свою первую победу с начала августа. Команда Ротаня под ливнем в матче, который больше напоминал поединок по водному полу, все-таки забила один гол кризисному "Вересу".

После этого матча Руслан Ротань мог вздохнуть с некоторым облегчением – ушат критики несколько поутих и на пару недель, на которые растянулась пауза на матчи сборных, наши болельщики и эксперты переключились на другие, не менее важные и проблемные вопросы украинского футбола.

В позитивном ключе высказывался и сам Руслан Петрович:

"Я и раньше говорил, если мы так упорно будем работать - результат придет. У нас есть потенциал. А значит - будущие победы – впереди", - говорил Ротань после победы над "Вересом".

Тем не менее, после матча с "Вересом" вряд ли можно считать, что "Александрия" выходит из кризиса. Скорее, это было исключение из правил – игра на залитом поле под проливным дождем, когда о футболе, как таковом, из-за погоды говорить не приходилось.

Да, "горожане" выиграли, но проблемы остаются – команда катастрофически мало забивает (1 гол в последних шести матчах), но что еще хуже, мало и создает моментов. В обороне игра чуть стабильнее, что позволяет играть на нулевые ничьи и кое-где брать очки, но вряд ли такой ход событий можно назвать прогрессивным.

Другими словами, проблемы "горожан" никуда не делись, и в матч с "Оболонью" "Александрия" точно не входит в качестве уверенного фаворита.

Из-за перебора желтых карточек игру с "Оболонью" пропустят Сергей Логинов и Данил Скорко, но есть шанс, то после паузы на матчи сборных подтянется кто-то из ранее травмированных игроков.

Ориентировочный состав "Александрии": Шевченко, Савченко, Копина, Мартынюк, Кравченко, Сигеев, Смирный, Шостак, Шулянский, Джевани, Погорилый

"Оболонь", последние новости:

"Оболонь" в прошлом туре минимально проиграла "Ворскле" и снова киевляне были очень недовольны судейством. Вплоть до того, что комитет арбитров УАФ давал пояснения по некоторым судейским решениям в матче.

В целом же, киевляне продолжают свою борьбу за выживание, и делают это пока что успешно. Правда сейчас команда попала в очень неприятную серию – последний раз "пивовары" побеждали 8 октября – был обыгран 1:0 "Металлист 1925".

Впрочем, так как ожидания от игры "Оболони" еще до начала сезона были не самые высокие, то нынешнее положение команды в таблицы, как и в целом, игру, можно назвать если не успешным, то как минимум ожидаемым. Андердогам, от которых изначально мало кто ожидает великих свершений, всегда проще в ментальном и моральном плане достигать своих результатов. Спаслись от вылета – хорошо, нет – "ну мы же говорили".

Паузу на матчи сборных "пивовары" заполнили спаррингом с "Металлистом 1925", в котором обыграли харьковчан 2:1.

Еще из интересных новостей – перед матчем свой 43-й День Рождения отпраздновал главный тренер "пивоваров" Валерий Иващенко. Так что настроение у тренера, как и у игроков, должно быть отличное и даже приподнятое. Чем не классный шанс подарить коучу отличный подарок в виде победы. Главное, чтобы игроки не скинулись и не купили тренеру заранее галстук.

С дисквалификациями у "Оболони" перед этим матчем проблем нет, так что можно ожидать вполне боевой состав.

Ориентировочный состав "Оболони": Рыбка, Осман, Дубко, Карась, Лукьянчук, Фатеев, Слободян, Косовский, Дубко, Краснопир, Суханов

Турнирная таблица

Команды соседствуют внизу турнирной таблицы – у обеих по 13 очков, 12-е место у "Оболони", 13-е – у "Александрии".

Обе команды борются за выживание, и если такой расклад на старте сезона для "пивоваров" был ожидаемым, то "Александрию" Ротаня в этом сезоне не критикует разве что самый ленивый.

Тем не менее, очная встреча – отличная возможность несколько отдалиться от опасной зоны. С этой позиции можно ожидать игру "от ножа" за шесть очков, но с другой – посмотрим, насколько тренеры будут готовы рисковать при проблемах в атаке и плохой погоде.

Mr B., [25.11.2023 20:39]

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Кривбасс 15 9 3 3 27-14 +13 30 0 2 СК Днепр-1 14 9 3 2 19-11 +8 30 0 3 Полесье 15 9 3 3 22-10 +12 30 0 4 Шахтер 13 7 4 2 22-13 +9 25 0 5 Рух 14 6 6 2 24-16 +8 24 0 6 Колос 14 4 8 2 11-9 +2 20 0 7 Динамо 11 6 1 4 25-16 +9 19 0 8 Черноморец 13 6 1 6 21-16 +5 19 0 9 Ворскла 15 5 4 6 15-23 -8 19 0 10 ЛНЗ 15 4 5 6 14-17 -3 17 0 11 Металлист 1925 14 4 3 7 15-19 -4 15 0 12 Оболонь 14 3 4 7 10-20 -10 13 0 13 ФК Александрия 14 3 4 7 8-18 -10 13 0 14 Верес 14 2 5 7 14-23 -9 11 0 15 Заря 12 2 4 6 13-17 -4 10 0 16 ФК Минай 15 0 6 9 6-24 -18 6 0

Последние матчи

В активе "Александрии" в шести последних матчах (включая кубковый) 1 победа, 3 ничьи, 2 поражения. Разница мячей – 1:2.

ЛНЗ – "Александрия" 0:0

"Александрия " – "Колос" 0:1

"Рух" – "Александрия" 0:0

"Полесье" – "Александрия" 0:0

"Днепр-1" – "Александрия" 1:0

"Александрия" – "Верес" 1:0

"Оболонь" в шести последних матчах сезона (включая кубковый) одержала 1 победу, 1 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения. Разница мячей – 5:13.

"Оболонь" – "Металлист 1925" 1:0

"Оболонь" – "Заря" 2:4

ЛНЗ – "Оболонь" 3:0

"Оболонь" – "Ворскла" 0:3

"Рух" – "Оболонь" 2:2

"Оболонь" – "Ворскла" 0:1

Команды ранее не встречались в официальных турнирах.

Это будет 330-й матч "Александрии" в УПЛ.

Игроки "Александрии" с 9 апреля этого года в домашних матчах УПЛ больше одного гола за игру не забивали.

Вратари "Александрии" с 7 октября этого года в матчах чемпионата больше одного гола за игру не пропускали.

Безвыигрышная серия "Оболони" длится в УПЛ 4 игры: 1 ничья и 3 поражения.

40-й "сухой" матч в УПЛ может провести кипер "пивоваров" Александр Рыбка.

"Александрия" – "Оболонь": ставки и коэффициенты

"Александрия" – "Оболонь": трансляция матча

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Олександря - Оболонь Смотреть трансляцию

Прогноз на матч "Александрия" – "Оболонь" от UA-Футбол

Букмекеры видят небольшим фаворитом "Александрию", но коэффициенты довольно высоки, поэтому прогнозировать исход в нашем поединке довольно рискованно.

Сам поединок ожидается очень тяжелым - как по игре, так и по погоде. Синоптики на завтра в Александрии обещают нулевую температуру со снегом. Так что игровой феерии от соперников ожидать не стоит. Да и к тому же забивают и "горожане" и "пивовары" катастрофически мало.

Можно рассмотреть вариант с Форой на гостей – вряд ли "Александрия" завтра выдаст голевую феерию.

Также перспективный выглядит нижний тотал. Как в матче, так и в первом тайме.

Прогноз UA-Футбол: Тотал меньше 2.0 за 1.87.

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.