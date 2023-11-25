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Александрия — Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26 ноября 2023
Битва соседей по таблице
фото из свободных источников
Итак, после перерыва на матчи сборных УПЛ вернулась, и волею календаря в воскресенье, 26 ноября, в рамках последнего тура первого круга между собой сыграют два депрессивных соседа по турнирной таблице – "Александрия" примет "Оболонь".
Команды находятся на 12-м и 13-м местах в таблице и болельщиков в нынешнем сезоне пока что откровенно не радуют. И если от "пивоваров", как новичков лиги, такого расклада можно было ожидать, то вот Ротаня и его команду за такую игру и результат постоянно выливается ушат критики, причем зачастую оправданной.
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Конечно, вывеска матча не самая яркая, но именно очное противостояние дает шанс командам подправить свое положение с равным соперником. Поэтому можно ожидать, что команды выдадут боевой атакующий матч с обоюдными шансами на победу.
Ну а мы смотрим, с чем команды подходят к противостоянию.
ФК "Александрия" – "Оболонь" (Киев)
VBET Лига. 15-й тур
26 ноября, Александрия, Стадион "Ника", 15:00.
Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)
Видеотрансляция: Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ, Воля TV, Vodafone TV
"Александрия", последние новости:
"Александрия" в прошлом туре наконец-то одержала свою первую победу с начала августа. Команда Ротаня под ливнем в матче, который больше напоминал поединок по водному полу, все-таки забила один гол кризисному "Вересу".
После этого матча Руслан Ротань мог вздохнуть с некоторым облегчением – ушат критики несколько поутих и на пару недель, на которые растянулась пауза на матчи сборных, наши болельщики и эксперты переключились на другие, не менее важные и проблемные вопросы украинского футбола.
В позитивном ключе высказывался и сам Руслан Петрович:
"Я и раньше говорил, если мы так упорно будем работать - результат придет. У нас есть потенциал. А значит - будущие победы – впереди", - говорил Ротань после победы над "Вересом".
Тем не менее, после матча с "Вересом" вряд ли можно считать, что "Александрия" выходит из кризиса. Скорее, это было исключение из правил – игра на залитом поле под проливным дождем, когда о футболе, как таковом, из-за погоды говорить не приходилось.
Да, "горожане" выиграли, но проблемы остаются – команда катастрофически мало забивает (1 гол в последних шести матчах), но что еще хуже, мало и создает моментов. В обороне игра чуть стабильнее, что позволяет играть на нулевые ничьи и кое-где брать очки, но вряд ли такой ход событий можно назвать прогрессивным.
Другими словами, проблемы "горожан" никуда не делись, и в матч с "Оболонью" "Александрия" точно не входит в качестве уверенного фаворита.
Из-за перебора желтых карточек игру с "Оболонью" пропустят Сергей Логинов и Данил Скорко, но есть шанс, то после паузы на матчи сборных подтянется кто-то из ранее травмированных игроков.
Ориентировочный состав "Александрии": Шевченко, Савченко, Копина, Мартынюк, Кравченко, Сигеев, Смирный, Шостак, Шулянский, Джевани, Погорилый
"Оболонь", последние новости:
"Оболонь" в прошлом туре минимально проиграла "Ворскле" и снова киевляне были очень недовольны судейством. Вплоть до того, что комитет арбитров УАФ давал пояснения по некоторым судейским решениям в матче.
В целом же, киевляне продолжают свою борьбу за выживание, и делают это пока что успешно. Правда сейчас команда попала в очень неприятную серию – последний раз "пивовары" побеждали 8 октября – был обыгран 1:0 "Металлист 1925".
Впрочем, так как ожидания от игры "Оболони" еще до начала сезона были не самые высокие, то нынешнее положение команды в таблицы, как и в целом, игру, можно назвать если не успешным, то как минимум ожидаемым. Андердогам, от которых изначально мало кто ожидает великих свершений, всегда проще в ментальном и моральном плане достигать своих результатов. Спаслись от вылета – хорошо, нет – "ну мы же говорили".
Паузу на матчи сборных "пивовары" заполнили спаррингом с "Металлистом 1925", в котором обыграли харьковчан 2:1.
Еще из интересных новостей – перед матчем свой 43-й День Рождения отпраздновал главный тренер "пивоваров" Валерий Иващенко. Так что настроение у тренера, как и у игроков, должно быть отличное и даже приподнятое. Чем не классный шанс подарить коучу отличный подарок в виде победы. Главное, чтобы игроки не скинулись и не купили тренеру заранее галстук.
С дисквалификациями у "Оболони" перед этим матчем проблем нет, так что можно ожидать вполне боевой состав.
Ориентировочный состав "Оболони": Рыбка, Осман, Дубко, Карась, Лукьянчук, Фатеев, Слободян, Косовский, Дубко, Краснопир, Суханов
Турнирная таблица
Команды соседствуют внизу турнирной таблицы – у обеих по 13 очков, 12-е место у "Оболони", 13-е – у "Александрии".
Обе команды борются за выживание, и если такой расклад на старте сезона для "пивоваров" был ожидаемым, то "Александрию" Ротаня в этом сезоне не критикует разве что самый ленивый.
Тем не менее, очная встреча – отличная возможность несколько отдалиться от опасной зоны. С этой позиции можно ожидать игру "от ножа" за шесть очков, но с другой – посмотрим, насколько тренеры будут готовы рисковать при проблемах в атаке и плохой погоде.
Mr B., [25.11.2023 20:39]
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Кривбасс
|15
|9
|3
|3
|27-14
|+13
|30
|0
|2
|СК Днепр-1
|14
|9
|3
|2
|19-11
|+8
|30
|0
|3
|Полесье
|15
|9
|3
|3
|22-10
|+12
|30
|0
|4
|Шахтер
|13
|7
|4
|2
|22-13
|+9
|25
|0
|5
|Рух
|14
|6
|6
|2
|24-16
|+8
|24
|0
|6
|Колос
|14
|4
|8
|2
|11-9
|+2
|20
|0
|7
|Динамо
|11
|6
|1
|4
|25-16
|+9
|19
|0
|8
|Черноморец
|13
|6
|1
|6
|21-16
|+5
|19
|0
|9
|Ворскла
|15
|5
|4
|6
|15-23
|-8
|19
|0
|10
|ЛНЗ
|15
|4
|5
|6
|14-17
|-3
|17
|0
|11
|Металлист 1925
|14
|4
|3
|7
|15-19
|-4
|15
|0
|12
|Оболонь
|14
|3
|4
|7
|10-20
|-10
|13
|0
|13
|ФК Александрия
|14
|3
|4
|7
|8-18
|-10
|13
|0
|14
|Верес
|14
|2
|5
|7
|14-23
|-9
|11
|0
|15
|Заря
|12
|2
|4
|6
|13-17
|-4
|10
|0
|16
|ФК Минай
|15
|0
|6
|9
|6-24
|-18
|6
|0
Последние матчи
В активе "Александрии" в шести последних матчах (включая кубковый) 1 победа, 3 ничьи, 2 поражения. Разница мячей – 1:2.
- ЛНЗ – "Александрия" 0:0
- "Александрия " – "Колос" 0:1
- "Рух" – "Александрия" 0:0
- "Полесье" – "Александрия" 0:0
- "Днепр-1" – "Александрия" 1:0
- "Александрия" – "Верес" 1:0
"Оболонь" в шести последних матчах сезона (включая кубковый) одержала 1 победу, 1 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения. Разница мячей – 5:13.
- "Оболонь" – "Металлист 1925" 1:0
- "Оболонь" – "Заря" 2:4
- ЛНЗ – "Оболонь" 3:0
- "Оболонь" – "Ворскла" 0:3
- "Рух" – "Оболонь" 2:2
- "Оболонь" – "Ворскла" 0:1
Команды ранее не встречались в официальных турнирах.
Это будет 330-й матч "Александрии" в УПЛ.
Игроки "Александрии" с 9 апреля этого года в домашних матчах УПЛ больше одного гола за игру не забивали.
Вратари "Александрии" с 7 октября этого года в матчах чемпионата больше одного гола за игру не пропускали.
Безвыигрышная серия "Оболони" длится в УПЛ 4 игры: 1 ничья и 3 поражения.
40-й "сухой" матч в УПЛ может провести кипер "пивоваров" Александр Рыбка.
"Александрия" – "Оболонь": ставки и коэффициенты
"Александрия" – "Оболонь": трансляция матча
Прогноз на матч "Александрия" – "Оболонь" от UA-Футбол
Букмекеры видят небольшим фаворитом "Александрию", но коэффициенты довольно высоки, поэтому прогнозировать исход в нашем поединке довольно рискованно.
Сам поединок ожидается очень тяжелым - как по игре, так и по погоде. Синоптики на завтра в Александрии обещают нулевую температуру со снегом. Так что игровой феерии от соперников ожидать не стоит. Да и к тому же забивают и "горожане" и "пивовары" катастрофически мало.
Можно рассмотреть вариант с Форой на гостей – вряд ли "Александрия" завтра выдаст голевую феерию.
Также перспективный выглядит нижний тотал. Как в матче, так и в первом тайме.
Прогноз UA-Футбол: Тотал меньше 2.0 за 1.87.
Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.
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