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Рух - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 01 ноября 2023, 18:00 . Трансляция: Суспільне: Херсон
Рейтинг матча:
Рух
Львов
До начала
00 : 00 : 00
СК Днепр-1
Днепр
Смотреть трансляцию
Кто победит?
45 Пользователей сделало свой выбор
Рух
36%
Ничья
20%
СК Днепр-1
44%
П1: 2.28 Х: 6.10 П2: 2.00
Прогноз на матч
Личные встречи
Рух
1
Побед
8
Игр
6
Побед
СК Днепр-1
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
13.07.2023 - 17:00 СК Днепр-1 4 - 0 Завершен Рух
Премьер-лига 2022/2023
24.04.2023 - 13:00 СК Днепр-1 3 - 2 Завершен Рух
Премьер-лига 2022/2023
16.10.2022 - 15:00 Рух 2 - 3 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2021/2022
21.08.2021 - 19:30 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Рух
Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2023/2024
28.10.2023 - 18:00 Рух 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2023/2024
22.10.2023 - 13:00 Верес 2 - 5 Завершен Рух В
Премьер-лига 2023/2024
08.10.2023 - 15:00 Рух 0 - 0 Завершен ФК Минай Н
Премьер-лига 2023/2024
01.10.2023 - 15:30 Кривбасс 1 - 3 Завершен Рух В
Кубок Украины 2023/2024
26.09.2023 - 15:00 Рух 0 - 1 Завершен ФК Александрия П
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Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2023/2024
28.10.2023 - 14:20 Кривбасс 3 - 0 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2023/2024
25.10.2023 - 15:00 Ворскла 2 - 3 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2023/2024
22.10.2023 - 17:00 Динамо 0 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2023/2024
07.10.2023 - 13:15 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Верес В
Премьер-лига 2023/2024
02.10.2023 - 17:00 СК Днепр-1 1 - 0 Завершен Металлист 1925 В
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Новости команд
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Капитан Днепра-1 вернулся в строй после травмы 31.10.2023 в 22:55 Капитан Днепра-1 вернулся в строй после травмы Днепр-1 прибыл во Львов на матч с Рухом
Кто победит?
45 Пользователей сделало свой выбор
Рух
36%
Ничья
20%
СК Днепр-1
44%
П1: 2.28 Х: 6.10 П2: 2.00
LIVE
Трансляция матча Рух - СК Днепр-1
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В эфире
Суспільне: Херсон
Трансляция
Инфо
Арбитр — Дмитрий Кривушкин.
Запасные: Панькив (в), Альваренга, Довгий, Карабин, Квасница, Лях, Пидгурский, Плюман, Притула, Соломон, Таллес, Холод.
Инфо
Стартовый состав Руха: Герета — Роман, Слюбик, Дидык, Сыч — Эдсон — Пастух, Сапуга (к) — Рунич, Климчук, Теслюк. Главный тренер — Виталий Пономарев.
Запасные: Юрчук (в), Маркиньос, Виктинью, Горбунов, Каплиенко, Кравец, Пасич, Пурита.
Инфо
Стартовый состав Днепра-1: Кинарейкин — Мирошниченко, Сарапий, Сваток (к), Адамюк — Рубчинский, Бабенко — Леднев, Пихаленок, Гуцуляк — Филиппов. Главный тренер — Юрий Максимов.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция перенесенного матча 5-го тура УПЛ Рух – Днепр-1.
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Последние матчи
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Анонс матча Рух - СК Днепр-1 01.11.2023, Премьер-лига

Матч между командой Рух (Львов) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 23-25.

Дата проведения матча: 01.11.2023
Время начала матча: 18:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Рух (Львов) и командой СК Днепр-1 (Днепр):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу СК Днепр-1, тогда как команда Рух осталась с поражением. Столкновение СК Днепр-1 и Рух в предыдущем футбольном матче 13.07.2023 закончилось со следующими результатом: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Рух - СК Днепр-1 можно посмотреть 01.11.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Рух - СК Днепр-1, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Прошедший поединок команды Рух был сыгран против ФК Александрия - 28.10.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Предыдущий матч команды СК Днепр-1 был сыгран против Кривбасс - 28.10.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Кривбасс.

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