Рух - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Матч между командой Рух (Львов) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 23-25.
Дата проведения матча: 01.11.2023
Время начала матча: 18:00
История противостояний между клубами Рух (Львов) и командой СК Днепр-1 (Днепр):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу СК Днепр-1, тогда как команда Рух осталась с поражением. Столкновение СК Днепр-1 и Рух в предыдущем футбольном матче 13.07.2023 закончилось со следующими результатом: 4:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев
Прошедший поединок команды Рух был сыгран против ФК Александрия - 28.10.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.
Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Александр Кучер
Предыдущий матч команды СК Днепр-1 был сыгран против Кривбасс - 28.10.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Кривбасс.
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