Рух - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 1.11.2023

Мало кто из экспертов и фанатов после прошлого сезона мог бы спрогнозировать, что после 11-ти матчей "Рух" и "Днепр-1" будут соседями по турнирной таблице. В первый день ноября во Львове подопечные Виталия Пономарева на своем поле проведут перенесенный поединок 5-го тура против команды Юрия Максимова. На данный момент днепряне расположились на 4-й позиции, а львовский коллектив - на 5-й. Разница между командами составляет лишь одно очко.

5-й тур УПЛ сезона 2023/24

1.11.2023. Львов, "Арена Львов"

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)

"Рух" 18:00 "Днепр-1"

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"Рух": последние новости

Команда Виталия Пономарева ударно начала этот сезон чемпионата Украины, одержав три победы подряд. И даже некоторое время лидировала в турнирной таблице УПЛ. Однако после этого последовал нестабильный и менее яркий период, как по игре, так и по результатам. Что неудивительно, учитывая то, что у "Руха" наименьший средний возраст футболистов, которые были привлечены к матчам чемпионата, среди всех команд в этом сезоне (всего 22 года).

После поражения от ЛНЗ в 7-м туре "львы" сумели реабилитироваться и выдали отрезок без поражений. В последних 5-ти турах "Рух" одержал две победы: львовский коллектив разбил "Кривбасс" (3:1) и разгромного победил ровенский "Верес" (5:2).

В остальных поединках подопечные Пономарева расписали три ничьи. Стоит отметить, что одна из них была достигнута в игре против донецкого "Шахтера" (1:1). При этом остальные две ничьи были зафиксированы при счете 0:0 - с "Минаем" и "Александрией".

Статистика последних матчей лишь доказывает нестабильность молодой команды Пономарева. "Рух" может сыграть вничью или даже переиграть выше себя соперника по классу, а после этого не суметь "вскрыть автобус" аутсайдера.

Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Сыч, Слюбик, Холод, Роман, Пидгурский, Сапуга, Притула, Теслюк, Рунич, Климчук.

"Днепр-1": последние новости

Приход Юрия Максимова расшевелил днепровский клуб. Днепряне очень нестабильно начали текущую кампанию, одержав лишь одну победу в первых 4-х матчах национального первенства. После прихода нового главного тренера "Днепр-1" выдал мощный отрезок. Это и подтвердил наставник "Руха" Виталий Пономарев накануне этой встречи.

В первом матче с Максимовым днепряне расписали ничью с "Колосом" - 1:1. После этого последовала серия из 5-ти побед. Днепряне на выезде одолели луганскую "Зарю" (1:0), киевское "Динамо" (1:0) и полтавскую "Ворсклу" (3:2), а на своем поле вице-чемпион переиграл харьковский "Металлист 1925" (1:0) и ровенский "Верес" (2:0).

Победную серию днепровской команды в последнем туре прервал криворожский "Кривбасс". Подопечные Юрия Вернидуба одержали уверенную победу со счетом - 3:0.

Скорее всего, поражение от криворожского клуба было ситуативным, чем закономерным. Днепряне набрали форму и вернули веру в свой класс.

Ориентировочный состав "Днепра-1": Кинарейкин, Каплиенко, Кравец, Сваток, Адамюк, Леднев, Горбунов, Бабенко, Пихаленок, Гуцуляк, Филиппов.

"Рух" - "Днепр-1". Последние личные встречи

Всего на официальном уровне команды провели 7 поединков. Тотальное статистическое преимущество на стороне днепрян: "Днепр-1" одержал 5 побед в очных поединках и только один раз проиграл львовской команде. Еще один раз коллективы разошлись миром.

Что касается прошлого сезона, то в обоих матчах сильнее был "Днепр-1". Оба матча закончились со счетом 3:2 в пользу днепровской команды.

Еще один раз "Рух" и "Днепр-1" встречались прошлым летом в контрольном матче в рамках подготовки к текущему сезону. Тогда действующий вице-чемпион Украины одержал разгромную победу - со счетом 4:0.

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"Рух" - "Днепр-1". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 1:2. Несмотря на то, что львовяне проведут этот матч на своей арене, букмекеры отдают предпочтение именно команде Юрия Максимова. "Рух" в последних турах показывает нестабильные результаты, а днепряне захотят реабилитироваться после разгромного поражения от криворожского "Кривбасса". Симпатично выглядит ставка на то, что два коллектива отметятся забитыми мячами.