Колос - Оболонь онлайн трансляция матча

Во время последних 10 встреч, команда Колос Ковалёвка выиграла 5 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда FC Obolon Kiev выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 14-8 в пользу команды Колос Ковалёвка

Вы знали, что Колос Ковалёвка забил 27% голов между минутами 31-45?

Вы знали, что FC Obolon Kiev забил 30% голов между минутами 31-45?

Колос Ковалёвка не проигрывает в последних 8 играх.

FC Obolon Kiev без побед в последних 5 играх.

В домашних матчах Колос Ковалёвка не проигрывает FC Obolon Kiev в последних 3 встречах.

Колос Ковалёвка не забивает в 4 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

FC Obolon Kiev не забивает в 4 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Vadym Milko отдал больше всего передач в Колос Ковалёвка с 2 передачами. Valery Dubko лучший распасовщик FC Obolon Kiev (2 передач)

FC Obolon Kiev пропускает в каждом из последних 5 матчах.

Колос Ковалёвка выигрывает первый тайм в 34% матчей, FC Obolon Kiev выигрывает в 15% матчей.

Колос Ковалёвка выигрывает первую половину матча в 34% случаев, FC Obolon Kiev выигрывает в 15%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)

Когда Колос Ковалёвка лидирует 1-0 дома, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.

Когда FC Obolon Kiev лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.

Когда Колос Ковалёвка проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.

Когда FC Obolon Kiev проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.

Недавнее выступление команды Колос Ковалёвка в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Obolon Kiev.

Колос Ковалёвка's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kiev's.

Команда Колос Ковалёвка проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды FC Obolon Kiev (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Колос Ковалёвка выиграла 3, команда FC Obolon Kiev выиграла 0, 2 ничьи.

Колос Ковалёвка забивает 1.8 гола за матч против команды FC Obolon Kiev, а FC Obolon Kiev забивает 1 гола против команды Колос Ковалёвка (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Колос Ковалёвка и FC Obolon Kiev - 2.8.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Колос Ковалёвка и FC Obolon Kiev - 1.