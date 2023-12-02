Колос - Оболонь онлайн трансляция матча

Поединок между командой Колос (Ковалевка) и командой Оболонь (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Колос.
Дата проведения матча: 02.12.2023
Время начала матча: 13:00
История противостояний между клубами Колос (Ковалевка) и командой Оболонь (Киев):
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Оболонь и Колос в предыдущем футбольном матче 28.07.2023 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Vyshnyak, Yaroslav и Валерий Иващенко разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк
Прошедший матч команды Колос был сыгран против ФК Минай - 10.11.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Колос.
Название: Оболонь (Киев)
Год основания Оболонь (Киев): 2013
Страна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко
Прошедший поединок команды Оболонь был сыгран против Ворскла - 11.11.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Ворскла.
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