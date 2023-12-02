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Колос - Оболонь онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 02 декабря 2023, 13:00 - Колос . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Kozik, Yaroslav
Рейтинг матча:
Колос
Ковалевка
0 - 0
Обновить
45'
Оболонь
Киев
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Ход матча
Кто победит?
31 Пользователей сделало свой выбор
Колос
39%
Ничья
35%
Оболонь
26%
П1: 2.08 Х: 2.23 П2: 5.56
Интересные факты
  • Во время последних 10 встреч, команда Колос Ковалёвка выиграла 5 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда FC Obolon Kiev выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 14-8 в пользу команды Колос Ковалёвка
  • Вы знали, что Колос Ковалёвка забил 27% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что FC Obolon Kiev забил 30% голов между минутами 31-45?
  • Колос Ковалёвка не проигрывает в последних 8 играх.
  • FC Obolon Kiev без побед в последних 5 играх.
  • В домашних матчах Колос Ковалёвка не проигрывает FC Obolon Kiev в последних 3 встречах.
  • Колос Ковалёвка не забивает в 4 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • FC Obolon Kiev не забивает в 4 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Vadym Milko отдал больше всего передач в Колос Ковалёвка с 2 передачами. Valery Dubko лучший распасовщик FC Obolon Kiev (2 передач)
  • FC Obolon Kiev пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Колос Ковалёвка выигрывает первый тайм в 34% матчей, FC Obolon Kiev выигрывает в 15% матчей.
  • Колос Ковалёвка выигрывает первую половину матча в 34% случаев, FC Obolon Kiev выигрывает в 15%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Когда Колос Ковалёвка лидирует 1-0 дома, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Когда FC Obolon Kiev лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.
  • Когда Колос Ковалёвка проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Когда FC Obolon Kiev проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Колос Ковалёвка в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Obolon Kiev.
  • Колос Ковалёвка's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kiev's.
  • Команда Колос Ковалёвка проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды FC Obolon Kiev (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Колос Ковалёвка выиграла 3, команда FC Obolon Kiev выиграла 0, 2 ничьи.
  • Колос Ковалёвка забивает 1.8 гола за матч против команды FC Obolon Kiev, а FC Obolon Kiev забивает 1 гола против команды Колос Ковалёвка (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Колос Ковалёвка и FC Obolon Kiev - 2.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Колос Ковалёвка и FC Obolon Kiev - 1.
  • Колос Ковалёвка забивает 0.88 гола, играя дома, а FC Obolon Kiev забивает 0.83 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Колос
5
Побед
8
Игр
1
Побед
Оболонь
Премьер-лига 2023/2024
28.07.2023 - 17:00 Оболонь 0 - 0 Завершен Колос
Клубные товарищеские матчи 2019
10.07.2019 - 18:30 Оболонь 0 - 1 Завершен Колос
Первая лига 2020
25.05.2019 - 17:00 Колос 3 - 2 Завершен Оболонь
Первая лига 2018
28.10.2018 - 17:00 Оболонь 1 - 1 Завершен Колос
Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2023/2024
10.11.2023 - 17:00 Колос 2 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2023/2024
04.11.2023 - 15:45 ЛНЗ 1 - 1 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2023/2024
28.10.2023 - 15:00 Колос 1 - 1 Завершен Динамо Н
Премьер-лига 2023/2024
21.10.2023 - 19:00 ФК Александрия 0 - 1 Завершен Колос В
Премьер-лига 2023/2024
07.10.2023 - 17:00 Колос 0 - 0 Завершен Ворскла Н
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Последние матчи - Оболонь
Премьер-лига 2023/2024
11.11.2023 - 16:15 Оболонь 0 - 1 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2023/2024
06.11.2023 - 19:00 Рух 2 - 2 Завершен Оболонь Н
Кубок Украины 2023/2024
02.11.2023 - 17:00 Оболонь 0 - 3 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2023/2024
29.10.2023 - 13:00 ЛНЗ 3 - 0 Завершен Оболонь П
Премьер-лига 2023/2024
20.10.2023 - 17:00 Оболонь 2 - 4 Завершен Заря П
Показать больше
Кто победит?
31 Пользователей сделало свой выбор
Колос
39%
Ничья
35%
Оболонь
26%
П1: 2.08 Х: 2.23 П2: 5.56
Составы команд
Стартовый состав
  • 23
    Fesyun, Kiril
    Вратарь
  • 29
    Владислав Емец
    Защитник
  • 15
    Александр Черноморец
    Защитник
  • 5
    Валерий Бондаренко
    Защитник
  • 6
    Никита Бурда
    Защитник
  • 27
    Валерий Лучкевич
    Защитник
  • 14
    Милко, Вадим
    Полузащитник
  • 90
    Андрей Богданов
    Полузащитник
  • 47
    Сергий Мякушко
    Полузащитник
  • 22
    Денис Безбородько
    Нападающий
  • 50
    Сергей Болбат
    Полузащитник
  • 13
    Артём Кичак
    Вратарь
  • 2
    Александр Осман
    Защитник
  • 23
    Dubko, Valery
    Защитник
  • 2
    Карась, Даниил
    Защитник
  • 16
    Павел Лукьянчук
    Защитник
  • 20
    Дмитрий Фатеев
    Защитник
  • 4
    Тарас Мороз
    Защитник
  • 3
    Владислав Приймак
    Защитник
  • 17
    Руслан Черненко
    Полузащитник
  • 95
    Krasnopir, Igor
    Нападающий
  • 55
    Сергей Суханов
    Защитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Vyshnyak, Yaroslav
  • Валерий Иващенко
LIVE
Трансляция матча Колос - Оболонь
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Инфо
ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА!
Инфо
В первом круге команды сыграли вничью - 0:0.
Инфо
Оболонь идет двенадцатой с 3 победами, 4 ничьими и 7 поражениями - 13 очков.
Инфо
Колос идет седьмым с 4 победами, 8 ничьими и 2 поражениями - 20 очков.
Запасные: Федоровский, Рыбка, Вовкун, Слободян, Нагиев, Муха, Груша, Тарануха, Чернов, Косовский, Мединский, Прокопенко.
Оболонь: Кичак - Фатеев, Лукьянчук, Карась, Дубко, Осман - Черненко, Мороз, Приймак - Суханов, Краснопир.
Запасные: Горох, Мысак, Гончаренко, Кукош, Золотов, Цуриков, Демченко, Ореховский, Великан, Ильин, Салабай, Попов.
Колос: Фесюн - Лучкевич, Черноморец, Бондаренко, Бурда, Емец - Богданов, Милько - Болбат, Безбородько, Мякушко.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Ярослав Козык (Мукачево, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 16-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона Колос (с. Ковалевка, Украина) сыграют ковалевский Колос и киевская Оболонь.
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Последние матчи
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Анонс матча Колос - Оболонь 02.12.2023, Премьер-лига

Поединок между командой Колос (Ковалевка) и командой Оболонь (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Колос.

Дата проведения матча: 02.12.2023
Время начала матча: 13:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Колос (Ковалевка) и командой Оболонь (Киев):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Оболонь и Колос в предыдущем футбольном матче 28.07.2023 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Vyshnyak, Yaroslav и Валерий Иващенко разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Колос - Оболонь можно посмотреть 02.12.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Колос - Оболонь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Прошедший матч команды Колос был сыгран против ФК Минай - 10.11.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Колос.

Команда гостей

Название: Оболонь (Киев)
Год основания Оболонь (Киев): 2013
Страна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Прошедший поединок команды Оболонь был сыгран против Ворскла - 11.11.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Ворскла.

Следите за результатами матча Колос - Оболонь онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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