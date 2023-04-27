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Эвертон - Ньюкасл онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 07 декабря 2023, 21:30 - Гудисон Парк
Главный судья: Тим Робинсон
Рейтинг матча:
Эвертон
Ливерпуль
0 - 0
Обновить
53'
Ньюкасл
Ньюкасл
Ход матча
35' Гуейе, Идрисса
Кто победит?
39 Пользователей сделало свой выбор
Эвертон
33%
Ничья
28%
Ньюкасл
38%
П1: 3.24 Х: 2.53 П2: 2.87
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Эвертон и Ньюкасл Юнайтед 1-0. 7 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 28 встреч когда команда Эвертон играла дома, команда Эвертон выиграла 14 раз, 7 сыграла в ничью и 7 победы команды Ньюкасл Юнайтед. Разница голов 43-32 в пользу команды Эвертон.
  • Во время последних 57 встреч, команда Эвертон выиграла 22 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 23 раз. Разница забитых и пропущенных голов 81-78 в пользу команды Ньюкасл Юнайтед
  • В прошлом сезоне Ньюкасл Юнайтед выиграл обе игры против Эвертон (1-0 дома и 4-1 на выезде)
  • Вы знали, что Эвертон забил 33% голов между минутами 0-15? Это лучший процент в лиге.
  • Вы знали, что Ньюкасл Юнайтед забил 25% голов между минутами 61-75?
  • Эвертон не забивает в 4 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Ньюкасл Юнайтед не забивает в 2 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Jack Harrison отдал больше всего передач в Эвертон с 4 передачами. Kieran Trippier лучший распасовщик Ньюкасл Юнайтед (7 передач)
  • Год назад, Эвертон была на 15 месте в таблице с 13 очками. Сейчас они на 19 месте с 4 очками.
  • Год назад, Ньюкасл Юнайтед была на 3 месте в таблице с 24 очками. Сейчас они на 7 месте с 23 очками.
  • Эвертон выигрывает первый тайм в 19% матчей, Ньюкасл Юнайтед выигрывает в 35% матчей.
  • Эвертон выигрывает первую половину матча в 19% случаев, Ньюкасл Юнайтед выигрывает в 35%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ньюкасл Юнайтед.
  • В их последнюю встречу команда Ньюкасл Юнайтед победила в 3 гол(а).
  • Когда Эвертон лидирует 1-0 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Когда Ньюкасл Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ньюкасл Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Эвертон проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Когда Ньюкасл Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ньюкасл Юнайтед% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ньюкасл Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Эвертон.
  • Эвертон's performance of the last 5 matches is better than Ньюкасл Юнайтед's.
  • Команда Ньюкасл Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Эвертон (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Эвертон выиграла 1, команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 4, 0 ничьи.
  • Команда Ньюкасл Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Эвертон.
  • Команда Эвертон выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ньюкасл Юнайтед.
  • Эвертон забивает 0.6 гола за матч против команды Ньюкасл Юнайтед, а Ньюкасл Юнайтед забивает 2 гола против команды Эвертон (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Эвертон и Ньюкасл Юнайтед - 2.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Эвертон и Ньюкасл Юнайтед - 0.8.
  • Эвертон забивает 0.9 гола, играя дома, а Ньюкасл Юнайтед забивает 1.73 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
Личные встречи
Эвертон
11
Побед
21
Игр
7
Побед
Ньюкасл
Чемпионат Англии 2022/2023
27.04.2023 - 21:45 Эвертон 1 - 4 Завершен Ньюкасл
Чемпионат Англии 2022/2023
19.10.2022 - 21:30 Ньюкасл 1 - 0 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2021/2022
17.03.2022 - 21:45 Эвертон 1 - 0 Завершен Ньюкасл
Чемпионат Англии 2021/2022
08.02.2022 - 21:45 Ньюкасл 3 - 1 Завершен Эвертон
Последние матчи - Эвертон
Чемпионат Англии 2023/2024
02.12.2023 - 19:30 Ноттингем Форест 0 - 1 Завершен Эвертон В
Чемпионат Англии 2023/2024
26.11.2023 - 18:30 Эвертон 0 - 3 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2023/2024
11.11.2023 - 17:00 Кристал Пэлас 2 - 3 Завершен Эвертон В
Чемпионат Англии 2023/2024
04.11.2023 - 17:00 Эвертон 1 - 1 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион Н
Кубок английской лиги 2023/2024
01.11.2023 - 21:45 Эвертон 3 - 0 Завершен Бернли В
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Последние матчи - Ньюкасл
Чемпионат Англии 2023/2024
02.12.2023 - 22:00 Ньюкасл 1 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед В
Лига Чемпионов 2023/2024
28.11.2023 - 22:00 Пари Сен-Жермен 1 - 1 Завершен Ньюкасл Н
Чемпионат Англии 2023/2024
25.11.2023 - 17:00 Ньюкасл 4 - 1 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2023/2024
11.11.2023 - 19:30 Борнмут 2 - 0 Завершен Ньюкасл П
Лига Чемпионов 2023/2024
07.11.2023 - 19:45 Боруссия 2 - 0 Завершен Ньюкасл П
Показать больше
Главные события
Гуейе, Идрисса
35'
Кто победит?
39 Пользователей сделало свой выбор
Эвертон
33%
Ничья
28%
Ньюкасл
38%
П1: 3.24 Х: 2.53 П2: 2.87
Составы команд
1
Джордан Пикфорд
19
Виталий Миколенко
32
Брэнтуэйт, Джерред
6
Тарковски, Джэймс
23
Коулмен, Шимус
27
Гуейе, Идрисса
18
Эшли Янг
7
Дуайт МакНил
16
Абдулайе Дукуре
11
Джек Харрисон
9
Калверт-Левин, Доминик
1
Мартин Дубравка
2
Киран Триппьер
6
Ласкеллес, Джамаал
5
Фабиан Шер
21
Livramento, Valentino
67
Miley, Lewis
39
Bruno Guimaraes
7
Жоэлинтон
24
Мигель Альмирон
14
Александер Исак
10
Энтони Гордон
Стартовый состав
  • 9
    Калверт-Левин, Доминик
    Нападающий
  • 7
    Дуайт МакНил
    Нападающий
  • 16
    Абдулайе Дукуре
    Полузащитник
  • 11
    Джек Харрисон
    Полузащитник
  • 27
    Гуейе, Идрисса
    Полузащитник
    35
  • 18
    Эшли Янг
    Полузащитник
  • 19
    Виталий Миколенко
    Защитник
  • 32
    Брэнтуэйт, Джерред
    Полузащитник
  • 6
    Тарковски, Джэймс
    Защитник
  • 23
    Коулмен, Шимус
    Защитник
  • 1
    Джордан Пикфорд
    Вратарь
  • 24
    Мигель Альмирон
    Полузащитник
  • 14
    Александер Исак
    Нападающий
  • 10
    Энтони Гордон
  • 67
    Miley, Lewis
    Полузащитник
  • 39
    Bruno Guimaraes
    Полузащитник
  • 7
    Жоэлинтон
    Нападающий
  • 2
    Киран Триппьер
    Защитник
  • 6
    Ласкеллес, Джамаал
    Защитник
  • 5
    Фабиан Шер
  • 21
    Livramento, Valentino
    Защитник
  • 1
    Мартин Дубравка
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Шон Дайч
  • Эдди Хау
Статистика матча
6
Штрафные
11
11
Фолы
5
4
Блокировано ударов
1
5
Удары мимо
2
1
Угловые
2
Удары в створ
2
2
Сейвы
2
37%
Владение мячом
63%
Офсайды
1
1
ЖК
Трансляция
46'
Свисток
Тим Робинсон дает свисток о начале второго тайма, хозяева развели мяч из центра поля
Довольно интересный и равный матч демонстрируют обе команды. Также этот матч можно назвать достаточно активным со стороны каждого коллектива. Эвертон больше создавал атак и имел довольно интересные и голевые моменты, гости от них не отстают и также пытаются что-то создавать у ворот Пикфорда, но в результате нули и табло и будем ждать второго тайма, чтобы увидеть, чем закончится игра
45+5'
Свисток
После борьбы в центре поля все дополнительное время Тим Робинсон дает свисток о завершении первого тайма
45+3'
Матч возобновился. Почти все дополнительное время была остановка, поэтому команды переиграют более трех минут, которые были компенсированы
45+1'
Инфо
В первом тайме компенсировано три минуты
45+1'
Во время атаки Ньюкасла на газоне, в штрафной площади, оказались сразу два игрока, по одному из каждой команды, арбитр пока остановил матч
44'
После навеса из стандарта Макнила верховую борьбу выиграл Ласселс и сумел выбить мяч
42'
Право на штрафной неподалеку от углового флажка заработали "ириски", но довольно долго его не удается выполнить, ведь игроки в штрафной никак не успокоятся
39'
Опасный момент
Калверт-Льюин получает передачу от Брентвейта буквально в трех метрах от ворот, он бьет с разворота, но выше ворот! Самая опасная атака на данный момент в сегодняшнем матче
36'
Опасный момент
Триппьер выполняет навес с правого фланга в штрафную и там первым на мяче был Исак, который нанес удар головой и мяч пролетел довольно близко к стойке, но все же мимо ворот
35'
Желтая карточка
Гуе жестко играет в подкате против Майли и сбивает его с ног, арбитр не прощает такой грубой игры игрока Эвертона и впервые в матче достает из кармана желтую карточку
34'
Теперь во время атаки "ирисок" Макнил выполнил навес с левого фланга и мяч почти дошел до Калверта-Льюина, но первым на мяче был выбивший его защитник Ньюкасла
33'
Альмирон выполнял прострельную передачу в штрафную, но неточно и мяч перешел к хозяевам поля
31'
Опасный момент
Гаррисон выполняет неплохую передачу на Макнила в штрафную и Двайт выполняет удар в дальний угол, но мяч пролетает в нескольких сантиметрах от стойки
29'
Опасный момент
Снова стандарт на половине поля Эвертона выполняют гости и Триппьер выполняет навесную передачу, "ириски" выбивают мяч, но на подборе играет Альмирон и слету наносит удар и мяч летит выше ворот
26'
Офсайд
Достаточно затяжная атака гостей закончилась положением вне игры у Ливраменто
23'
Инфо
Хотя "ириски" больше создают атак и выглядят немного лучше соперника, но во владении мячом преобладает именно Ньюкасл и они играют с мячом 65% времени, а хозяева, соответственно, всего 35%
20'
Опасный момент
Снова опасный момент у Калверта-Льюина и он получил передачу в штрафной соперника и выполнил удар из-под защитника, но и на этот раз мяч был остановлен голкипером
19'
Опасный момент
Калверт-Льюин получил передачу с левого фланга на дальнюю штангу и нанес удар головой в нижний угол и теперь отлично отработал Дубравка и остановил мяч
17'
Опасный момент
Миколенко упустил Альмирона и Исаак вывел парагвайца на ударную позицию, но Пикфорд отлично отработал и отразил удар соперника
16'
Прошла треть первого тайма и игроки Ньюкасла начинают перехватывать инициативу в матч и все больше контролируют мяч
13'
Опасный момент
Триппьер наносит удар по воротам со штрафного, бьет в дальний угол, но отлично работает Пикфорд и забирает мяч в руки
12'
Гости заработали право на достаточно опасный штрафной неподалеку ворот соперника
11'
Теперь атака от "сорок", но навесная передача в Гордон не дошла и мяч перехватили игроки Эвертона
8'
"Ириски" продолжают атаковать и теперь была попытка удара от Тарковски с довольно далекого расстояния, мяч улетел довольно неточно
7'
Уголовой
Первый угловой в матч, его выполняют игроки Эвертона и после попытки удара мяч вышел за пределы поля
7'
Достаточно массированная атака на ворота "сорок", серия навесов с разных флангов и попыток ударов от разных игроков, в результате хозяева только заработали право на угловой
5'
И снова атака "ирисок" и теперь Янг выполнял навес с правого фланга, но мяч прилетел прямо на голову защитнику Ньюкасла
3'
Первая попытка атаки от хозяев и после навеса Макнила с левого фланга мяч все же дошел до его партнеров, но оба удара были заблокированы защитниками
1'
Свисток
Тим Робинсон дает свисток о начале матча. Игроки Ньюкаслу развели мяч из центра поля
Игроки уже на поле и готовятся начать матч
Инфо
Арбитр встречи: Тим Робинсон
Главный тренер Ньюкасла: Эдди Хоу
На скамейке запасных: Гиллеспи, Голл, Дамметт, Диалло, Кариус, Крафт, Мерфи, Паркинсон, Ритчи
Инфо
Стартовый состав Ньюкасла (4-3-3): Дубравка – Ливраменто, Шер, Ласселс, Триппьер – Жолинтон, Гимараес, Майли – Гордон, Исак, Альмирон
Главный тренер Эвертона: Шон Дайч
На скамейке запасных: Бето, Виржиния, Годфри, Груневелд, Доббин, Кин, Паттерсон, Хант, Шермити
Инфо
Стартовый состав Эвертона (4-4-1-1): Пикфорд – Миколенко, Брентвейт, Тарковски, Коулмен – Макнил, Гуе, Янг, Гаррисон – Дукуре – Калвер-Льюин
Перед началом матча Эвертон размещается на восемнадцатом месте турнирной таблицы Премьер-лиги. Если бы не санкции, в виде десяти очков, наложенных на команду, "ириски" сейчас бы располагались на четыре ступени выше. Следует отметить, что сегодняшние хозяева до сих пор находятся в зоне вылета. Ньюкасл вылетел из зоны еврокубков и располагается на седьмом месте турнирной таблицы, но отставание от зоны Лиги Европы составляет всего один балл, а от Лиги чемпионов - четыре. В случае победы в сегодняшнем матче Эвертон сдвинет Лутон Таун с семнадцатого места и выйдет из зоны вылета, а Ньюкасл, если победит, сможет обойти Манчестер Юнатед и Тоттенхэм и вплотную приблизиться к Манчестер Сити, занимая пятое место
Матч пройдет в Ливерпуле на стадионе "Гудисон Парк" и начнется в 21:30 по киевскому времени
Приветствуем всех поклонников футбола на текстовой трансляции матча пятнадцатого тура Английской Премьер-лиги между Эвертоном и Ньюкаслом
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Анонс матча Эвертон - "Ньюкасл" 07.12.2023, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Эвертон (Ливерпуль) и командой "Ньюкасл" (Ньюкасл) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2023/2024, матч состоится на стадионе Гудисон Парк.

Дата проведения матча: 07.12.2023
Время начала матча: 21:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Эвертон (Ливерпуль) и командой "Ньюкасл" (Ньюкасл):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Ньюкасл", тогда как команда Эвертон осталась с поражением. Столкновение Эвертон и "Ньюкасл" в предыдущем футбольном матче 27.04.2023 закончилось с такими результатами: 1:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Шон Дайч и Эдди Хау разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Эвертон - "Ньюкасл" можно посмотреть 07.12.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Эвертон - "Ньюкасл", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Прошедший матч команды Эвертон был сыгран против Ноттингем Форест - 02.12.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2023/2024 и закончился победой команды Эвертон.

Команда гостей

Название: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Год основания "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Страна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Прошедший поединок команды "Ньюкасл" был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 02.12.2023, в рамках турнира Чемпионат Англии 2023/2024 и закончился победой команды "Ньюкасл".

Следите за результатами матча Эвертон - "Ньюкасл" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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