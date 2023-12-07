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Полесье - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 08 декабря 2023, 15:00 - Tsentralnyi Stadion . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Balakin, Mikola
Рейтинг матча:
Полесье
Житомир
1 - 1
Матч завершен
СК Днепр-1
Днепр
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Ход матча
20' Rubchynskyi, Valentyn
49' Александр Филиппов 56' Krushynskyi, Borys Вышел: Богдан Кушниренко 56' Василий Грицук Вышел: Galvao, Arielson Sampaio 62' Taylor, Lucas 63' Филипп Будковский 68' Василий Кравец Вышел: Денис Мирошниченко 71' Козак, Артём Вышел: Шасталь, Дмитрий 85' Шасталь, Дмитрий
Кто победит?
55 Пользователей сделало свой выбор
Полесье
35%
Ничья
36%
СК Днепр-1
29%
П1: 3.52 Х: 2.02 П2: 3.02
Интересные факты
  • СК Днепр-1 выиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.
  • Вы знали, что FC Polissya забил 43% голов между минутами 76-90? Это лучший процент в лиге.
  • Вы знали, что СК Днепр-1 забил 24% голов между минутами 46-60?
  • FC Polissya не проигрывает в последних 11 играх.
  • FC Polissya не проигрывает в последних 8 домашних матчах.
  • СК Днепр-1 имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • FC Polissya не забивает в 1 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • СК Днепр-1 не забивает в 1 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Arielson отдал больше всего передач в FC Polissya с 2 передачами. Volodymyr Adamiuk лучший распасовщик СК Днепр-1 (3 передач)
  • Viacheslav Tankovskyi получил больше всего желтых карточек (5) в FC Polissya. Eduard Sarapii получил 6 в СК Днепр-1.
  • FC Polissya выигрывает первый тайм в 35% матчей, СК Днепр-1 выигрывает в 29% матчей.
  • FC Polissya выигрывает первую половину матча в 35% случаев, СК Днепр-1 выигрывает в 29%.
  • Победителем прошлой встречи была команда FC Polissya.
  • В их последнюю встречу команда FC Polissya победила в 1 гол(а).
  • Когда FC Polissya лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.
  • Когда СК Днепр-1 лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Когда FC Polissya проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.
  • Когда СК Днепр-1 проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды СК Днепр-1 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Polissya.
  • СК Днепр-1's performance of the last 5 matches is better than FC Polissya's.
  • FC Polissya забивает 1.56 гола, играя дома, а СК Днепр-1 забивает 1.38 гола, играя на выезде (в среднем).
  • СК Днепр-1 забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Вы знали, что FC Polissya забил 43% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
Полесье
1
Побед
3
Игр
1
Побед
СК Днепр-1
Премьер-лига 2023/2024
08.12.2023 - 15:00 Полесье 1 - 1 Завершен СК Днепр-1
Кубок Украины 2023/2024
27.09.2023 - 15:12 Полесье 2 - 1 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2023/2024
06.08.2023 - 15:00 СК Днепр-1 2 - 1 Завершен Полесье
Последние матчи - Полесье
Премьер-лига 2023/2024
08.12.2023 - 15:00 Полесье 1 - 1 Завершен СК Днепр-1 Н
Премьер-лига 2023/2024
01.12.2023 - 17:00 Полесье 1 - 1 Завершен Верес Н
Премьер-лига 2023/2024
24.11.2023 - 19:00 Шахтер 0 - 0 Завершен Полесье Н
Премьер-лига 2023/2024
11.11.2023 - 16:15 Полесье 2 - 1 Завершен Металлист 1925 В
Премьер-лига 2023/2024
06.11.2023 - 16:50 Полесье 1 - 1 Завершен Кривбасс Н
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Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2023/2024
08.12.2023 - 15:00 Полесье 1 - 1 Завершен СК Днепр-1 Н
Премьер-лига 2023/2024
02.12.2023 - 17:00 СК Днепр-1 1 - 2 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2023/2024
27.11.2023 - 17:00 СК Днепр-1 5 - 2 Завершен Черноморец В
Премьер-лига 2023/2024
12.11.2023 - 19:00 Шахтер 1 - 3 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2023/2024
06.11.2023 - 17:15 СК Днепр-1 1 - 0 Завершен ФК Александрия В
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Главные события
Шасталь, Дмитрий
85'
Козак, Артём
Вышел: Шасталь, Дмитрий
71'
68'
Василий Кравец
Вышел: Денис Мирошниченко
Филипп Будковский
63'
ГООЛ! Taylor, Lucas
62'
Krushynskyi, Borys
Вышел: Богдан Кушниренко
56'
Василий Грицук
Вышел: Galvao, Arielson Sampaio
56'
49'
Александр Филиппов ГООЛ!
20'
Rubchynskyi, Valentyn
Кто победит?
55 Пользователей сделало свой выбор
Полесье
35%
Ничья
36%
СК Днепр-1
29%
П1: 3.52 Х: 2.02 П2: 3.02
Составы команд
Стартовый состав
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 44
    Сергей Чоботенко
    Защитник
  • 4
    Андрей Гитченко
    Защитник
  • 13
    Taylor, Lucas
    Полузащитник
    62
  • 29
    Smoliakov, Artem Hennadiiovych
  • 6
    Вячеслав Танковский
    Полузащитник
  • 55
    Krushynskyi, Borys
    Полузащитник
    56
  • 18
    Makouana, Beni
    Нападающий
  • 59
    Козак, Артём
    Полузащитник
    71
  • 22
    Василий Грицук
    Полузащитник
    56
  • 28
    Филипп Будковский
    Нападающий
    63
  • 12
    Kinareykin, Yakiv
    Вратарь
  • 3
    Владимир Адамюк
    Защитник
  • 39
    Александр Сваток
    Защитник
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Полузащитник
  • 30
    Василий Кравец
    Защитник
    68
  • 18
    Руслан Бабенко
    Полузащитник
  • 8
    Александр Пихаленок
    Защитник
  • 22
    Rubchynskyi, Valentyn
    Полузащитник
    20
  • 9
    Алексей Гуцуляк
    Нападающий
  • 34
    Владимир Танчик
    Полузащитник
  • 7
    Александр Филиппов
    Нападающий
    49
Запасные игроки
Тренеры
  • Kalitvintsev, Yuriy
  • Maksimov, Yuriy
Статистика матча
3
Удары в створ
5
3
Удары мимо
3
14
Штрафные
14
2
Угловые
2
4
Сейвы
2
13
Фолы
11
2
ЖК
1
59%
Владение мячом
41%
1
Офсайды
3
LIVE
Трансляция матча Полесье - СК Днепр-1
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В эфире
MEGOGO
Трансляция
90+2'
Замена
90+1'
Желтая карточка
Тейлор отмахнулся от соперника.
90+1'
Инфо
Компенсировано 4 минуты.
87'
Опасный момент
Стопроцентный голевой момент был у Филиппова, но в решающее мгновение нападающего Днепра-1 подвела техника. Вместо удара по полупустым воротам он ударил под мяч и упустил свой шанс.
84'
Желтая карточка
Шастал получил предупреждение за тактический фол против Рубчинского.
81'
Опасный момент
Балакин сначала назначил пенальти, а после просмотра VAR изменил свое решение! Очень тонкий эпизод, но арбитр скорее прав, чем нет. Не должны такие падения решать исход встречи.
78'
78'
72'
Пихаленок откликнулся на подачу Мирошниченко и нанес удар слета. Мяч прошел значительно выше ворот.
70'
Замена
Шастал заменил Козака.
68'
Замена
Кравец уступил место на поле Мирошниченко.
64'
Желтая карточка
Будковский рукой подцепил соперника в прессинге, Балакин расценил это как фол на желтую.
62'
Гоооол!!!
Полесье отыгрывается! Тейлор пробросил мяч мимо двоих соперников, продавил Сватка и переиграл вратаря ударом в угол.
60'
Офсайд
Филиппов подловил Бойко на ошибке и замкнул прострел Кравца, но гол сразу же отменили из-за очевидного офсайда.
56'
Замена
Кушниренко и Ариэлсон выходят на поле вместо Крушинского и Грицука.
49'
Гоооол!!!
Днепр-1 открывает счет! Очень простая, но эффективная комбинация: Адамюк стреляет на границу вратарской, а Филиппов оттуда отправляет мяч в ближний угол. Провалилась защита Полесья.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Предсказуемые и заслуженные нули на табло после первого тайма. Равные команды сегодня встретились, но это не означает, что они не смогут выявить победителя во второй половине матча.
45+2'
Свисток
Перерыв.
45+1'
Инфо
Добавлена 1 минута.
37'
Опасный момент
Бойко спасает свою команду в очень опасной ситуации! Филиппов скрытым пасом вывел Рубчинского один на один, но голкипер Полесья не дал себя обойти.
30'
Продолжается игра на встречных курсах. Наблюдать за этим интересно, но игрокам обеих команд не хватает исполнительского мастерства, чтобы постоянно создавать опасные моменты.
24'
Танчик увидел открывание Филиппова на ближнюю и пытался вырезать туда передачу. Немного не хватило точности, или удачного тайминга.
22'
Чоботенко пробил головой после навеса со штрафного. Не очень акцентировано, потому Кинарейкин легко накрыл мяч.
20'
Желтая карточка
Желтая для Рубчинского, который в подкате срубил Грицука.
18'
Пауза в игре, Танковскому оказывают помощь. Бабенко сыграл «трішки в ніжку, трішки в мʼяч».
15'
Пока абсолютно равный матч. Обмениваются команды активными пятиминутками, инициатива постоянно переходит от одних к другим.
8'
Опасный момент
Козак неплохо пробил со штрафного, но Кинарейкин прочитал намерение соперника и спас ворота.
2'
Тейлор заигрался у своих ворот, что привело сразу к двум ударам от гостей. Попытку Гуцуляка с линии штрафной заблокировал защитник, а добивание Филиппова с острого угла отбил Бойко.
1'
Будковский пытался подстроиться под мяч после подачи Макуана, не получилось. Немного подправил в направлении ворот, но до цели было далеко.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Николай Балакин.
Запасные: Кудрик (в), Поспелов (в), Кушниренко, Шастал, Жаржу, Кравченко, Шаповал, Огиря, Мустафаев, Янаков, Ариэлсон.
Инфо
Стартовый состав Полесья: Бойко — Смоляков, Гитченко, Чоботенко, Тейлор — Крушинский, Танковский — Макуана, Грицук (к), Козак — Будковский. Главный тренер — Юрий Калитвинцев.
Запасные: Юрчук (в), Пурита, Пасич, Мирошниченко, Витинью, Каплиенко, Горбунов, Маркос Андре, Горин, Гаджиев.
Инфо
Стартовый состав Днепр-1: Кинарейкин — Кравец, Сарапий, Сваток (к), Адамюк — Рубчинский, Бабенко — Танчик, Пихаленок, Гуцуляк — Филиппов. Главный тренер — Юрий Максимов.
Встречаются третье и второе место чемпионата соответственно. У Полесья 31 очко, у Днепра-1 на 2 больше.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 17-го тура УПЛ Полесье – Днепр-1.
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Анонс матча Полесье - СК Днепр-1 08.12.2023, Премьер-лига

Поединок между командой Полесье (Житомир) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Tsentralnyi Stadion.

Дата проведения матча: 08.12.2023
Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Полесье (Житомир) и командой СК Днепр-1 (Днепр):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Полесье, тогда как команда СК Днепр-1 осталась с поражением. Столкновение Полесье и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 27.09.2023 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Kalitvintsev, Yuriy и Maksimov, Yuriy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Полесье - СК Днепр-1 можно посмотреть 08.12.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Полесье - СК Днепр-1, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Полесье (Житомир)
Год основания Полесье (Житомир): 2016
Страна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев

Прошедший матч команды Полесье был сыгран против Верес - 01.12.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Предыдущий поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Ворскла - 02.12.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Ворскла.

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