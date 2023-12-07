Полесье - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Анонс матча Полесье - СК Днепр-1 08.12.2023, Премьер-лига

Поединок между командой Полесье (Житомир) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Tsentralnyi Stadion.

Дата проведения матча: 08.12.2023

Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Полесье (Житомир) и командой СК Днепр-1 (Днепр):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Полесье, тогда как команда СК Днепр-1 осталась с поражением. Столкновение Полесье и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 27.09.2023 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Kalitvintsev, Yuriy и Maksimov, Yuriy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Полесье (Житомир)

Год основания Полесье (Житомир): 2016

Страна: Украина

Тренер: Юрий Калитвинцев



Прошедший матч команды Полесье был сыгран против Верес - 01.12.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: СК Днепр-1 (Днепр)

Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017

Страна: Украина

Тренер: Юрий Максимов



Предыдущий поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Ворскла - 02.12.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Ворскла.

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