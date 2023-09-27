Полесье - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Матч между командой Полесье (Житомир) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Украины 2023/2024, матч начнется на стадионе Tsentralnyi Stadion.
Дата проведения матча: 27.09.2023
Время начала матча: 15:00
История противостояний между Полесье (Житомир) и командой СК Днепр-1 (Днепр):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу СК Днепр-1, тогда как команда Полесье осталась с поражением. Столкновение СК Днепр-1 и Полесье в предыдущем футбольном матче 06.08.2023 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Полесье (Житомир)
Год основания Полесье (Житомир): 2016
Страна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев
Предыдущий поединок команды Полесье был сыгран против ФК Минай - 23.09.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Полесье.
Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Александр Кучер
Предыдущий поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Заря - 24.09.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды СК Днепр-1.
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