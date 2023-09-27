Полесье - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

"Полесье" неплохо дебютировало в УПЛ – пять побед и три поражения. В четвертом раунде КУ житомиряне обыграли на выезде "Агробизнес" со счетом 0:2. После назначения Максимова "Днепр-1" еще не проигрывал - победа над "Зарей" и ничья с "Колосом".