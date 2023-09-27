  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Полесье - СК Днепр-1 Смотреть онлайн
В тренде

Полесье - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Кубок Украины - 27 сентября 2023, 15:00 - Tsentralnyi Stadion
Рейтинг матча:
Полесье
Житомир
0 - 0
Обновить
45'
СК Днепр-1
Днепр
Ход матча
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Полесье
35%
Ничья
26%
СК Днепр-1
38%
П1: 3.84 Х: 2.71 П2: 2.08
Прогноз на матч
Личные встречи
Полесье
0
Побед
1
Игр
1
Побед
СК Днепр-1
Премьер-лига 2023/2024
06.08.2023 - 15:00 СК Днепр-1 2 - 1 Завершен Полесье
Последние матчи - Полесье
Премьер-лига 2023/2024
23.09.2023 - 15:00 Полесье 2 - 1 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2023/2024
16.09.2023 - 15:03 Черноморец 1 - 0 Завершен Полесье П
Премьер-лига 2023/2024
02.09.2023 - 15:00 Полесье 2 - 0 Завершен Оболонь В
Премьер-лига 2023/2024
26.08.2023 - 17:00 ФК Александрия 0 - 3 Завершен Полесье В
Кубок Украины 2023/2024
23.08.2023 - 14:00 Агробизнес 0 - 2 Завершен Полесье В
Показать больше
Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2023/2024
24.09.2023 - 15:00 Заря 0 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2023/2024
17.09.2023 - 15:00 СК Днепр-1 1 - 1 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2023/2024
03.09.2023 - 13:00 СК Днепр-1 0 - 0 Завершен ЛНЗ Н
Лига конференций 2023/2024
23.08.2023 - 19:30 Спартак 1 - 1 Завершен СК Днепр-1 Н
Премьер-лига 2023/2024
20.08.2023 - 15:00 СК Днепр-1 1 - 2 Завершен Оболонь П
Показать больше
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Полесье
35%
Ничья
26%
СК Днепр-1
38%
П1: 3.84 Х: 2.71 П2: 2.08
Трансляция
42'
Желтая карточка
Предупреждение за неспортивное поведение получил бразильский нападающий Ариэлсон.
40'
Опасный момент
После прострела с фланга пытался пробить по воротам Когут, но протолкнуть мяч мимо голкипера не смог.
37'
Житомирский коллектив смог выровнять игру в конце тайма. Сейчас именно футболисты "Полесья" больше контролируют мяч.
34'
Кравченко перехватил мяч в центре поля, но пройти Сарапия на фланге не смог.
31'
Темп матча у нас несколько замедлился. Вся основная борьба сейчас идет по центру поля.
28'
Очень непросто сейчас хозяевам. У них существенные проблемы в переходных фазах, но в защите пока держатся.
25'
Опасный момент
После шикарной передачи Леднева с нескольких метров не смог попасть по воротам Рубчинский.
21'
Мяч у футболистов "Полесья" не держится. Выйти из защиты в атаку они не могут. Следует отдать должное уверенной игре гостей.
18'
Хозяева играют вторым номером, но поймать на контратаке своего соперника не могут.
15'
Опасный момент
Богдан Леднев после передачи Когута отправил мяч в сетку, но хавбек "Днепра-1" находился вне игры. Гол отменили.
14'
Гости в эти минуты перехватили инициативу, но пока им не хватает последней точной передачи.
11'
Днепряне пытаются расшатать защиту соперника за счет флангов, но пока не удается. Алексей Гуцуляк проигрывает всю борьбу.
8'
Подопечные Максимова пока не могут акцентированно дойти до заключительной трети поля. Денис Бойко пока без работы.
5'
Опасный момент
Хозяева сейчас взяли мяч под свой контроль. Крушинский пробивал из-за пределов штрафной, но его удар из-под перекладины вытащил Волынец.
3'
В начале встречи много борьбы, но без продвижения вперед. Больше контролируют мяч гости.
Свисток
Матч начался!
Инфо
"Днепр-1" (запасные): Кинарейкин, Горин, Витиньо, Кивинда, Мирошниченко, Пасич, Пирес, Танчик
Инфо
"Днепр-1" (склад): Волынец - Кравец, Сарапий, Сваток, Адамюк, Бабенко, Рубчинский, Леднев, Пихаленок, Когут, Гуцуляк
Инфо
"Полесья" (запасные): Кудрик, Смоляков, Морозко, Шабанов, Танковский, Кушниренко, Назаренко, Грицук, Макуана
Инфо
"Полесье" (стартовый состав): Бойко – Гитченко, Чоботенко, Шаповал, Кравченко, Крушинский, Огиря, Козак, Янаков, Мустафаев, Ариэлсон
"Полесье" неплохо дебютировало в УПЛ – пять побед и три поражения. В четвертом раунде КУ житомиряне обыграли на выезде "Агробизнес" со счетом 0:2. После назначения Максимова "Днепр-1" еще не проигрывал - победа над "Зарей" и ничья с "Колосом".
Сегодня состоится матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором будут играть житомирское "Полесье" и "Днепр-1". Игра пройдет на поле Центрального стадиона "Полесье" в Житомире, начало – в 15:00.
Авторизуйтесь на сайте, для того, чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Последние матчи
Завершен 22:30 - Вчера Мальорка Мальорка 2 Барселона Барселона 2 Завершен 22:00 - Вчера Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0 Завершен 22:00 - Вчера Лилль Лилль 1 Реймс Реймс 2 Завершен 21:45 - Вчера Брадфорд Сити Брадфорд Сити 0 Мидлсбро Мидлсбро 2 Завершен 21:45 - Вчера Порт Вэйл Порт Вэйл 2 Саттон Юнайтед Саттон Юнайтед 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

Анонс матча Полесье - СК Днепр-1 27.09.2023, Кубок Украины

Матч между командой Полесье (Житомир) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Украины 2023/2024, матч начнется на стадионе Tsentralnyi Stadion.

Дата проведения матча: 27.09.2023
Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Полесье (Житомир) и командой СК Днепр-1 (Днепр):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу СК Днепр-1, тогда как команда Полесье осталась с поражением. Столкновение СК Днепр-1 и Полесье в предыдущем футбольном матче 06.08.2023 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Полесье - СК Днепр-1 можно посмотреть 27.09.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Украины. Текстовую трансляцию матча Полесье - СК Днепр-1, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Полесье (Житомир)
Год основания Полесье (Житомир): 2016
Страна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев

Предыдущий поединок команды Полесье был сыгран против ФК Минай - 23.09.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Полесье.

Команда гостей

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Предыдущий поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Заря - 24.09.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Следите за результатами матча Полесье - СК Днепр-1 онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Кубок Украины и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.