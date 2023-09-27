Полесье — Днепр-1. Анонс и прогноз матча Кубка Украины на 27.09.2023

Житомиряне продолжают свой путь в Кубке Украины и будут играть против команды, которая показала готовность к экспериментам. Юрий Максимов начал работу в "Днепре-1" с победы против "Зари" в УПЛ. Но удастся ли ему одолеть самое главное открытие этого сезона?

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Кубок Украины. 1/8 финала

Житомир. Центральный стадион

Арбитр в поле — Александр Омельченко (Славянск)

"Полесье" 15:00 "Днепр-1"

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Новости "Полесья"

"Полищуки" неожиданно ворвались в число лучших команд УПЛ и на это указывает статистика сыгранных матчей — пять побед и три поражения за 8 туров. Как видим, никаких компромиссов. И хотя проверка житомирян грандами еще впереди, пока футбол, предложенный Юрием Калитвинцевым, выглядит довольно интересно.

Также довольно неплохо "Полесье" стартовало в Кубке Украины — в четвертом предварительном раунде житомиряне обыграли на выезде "Агробизнес" со счетом 0:2. Голы в свой актив записали Янаков и Будковский. Но следующий соперник будет значительно сложнее, поэтому хозяева поля подходят к нему во всеоружии.

Ориентировочный состав "Полесья": Бойко, Морозко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков, Танковский, Кушниренко, Назаренко, Грицук, Макуана, Будковский

Новости "Днепра-1"

"Днепр-1" после серии неудачных результатов и отставки Александра Кучера получил нового тренера — Юрия Максимова. И первые два поединка под его руководством закончились довольно многообещающе — ничья с "Колосом" и победа над "Зарей". При этом Юрий Вильевич показал готовность к экспериментам, так что поединок против клуба из Житомира будет интересным. Стоит также отметить возвращение в строй основного голкипера днепрян Евгения Волынца, который восстановился после травмы.

К слову, "спортклубовцы" уже принимали "Полесье" во 2-м туре УПЛ. Тогда подопечные Александра Кучера победили 2:1 и определенным образом в этом помогло удаление защитника гостей Богдана Кушниренко. Однако в Кубке результат может быть непредсказуемым и "Днепр-1" может как и праздновать очередную победу, так и вылететь из розыгрыша.

Ориентировочный состав "Днепра-1": Кинарейкин, Пурита, Сваток, Сарапий, Кравец, Бабенко, Рубчинский, Гуцуляк, Пихаленок, Леднев, Гуцуляк

“Полесье”-”Днепр-1”. Статистика личных встреч

Эти команды впервые встречаются между собой в рамках Кубка Украины.

“Полесье”-”Днепр-1”. Последние матчи команд

В последнем матче житомиряне на своем поле смогли обыграть "Минай", проиграв первый тайм.

При этом Евгений Волынец оставил свои ворота "сухими" в поединке с "Зарей". Тогда Юрий Максимов выставил несколько экспериментальную схему с полузащитником Когутом на острие атаки, который и забил единственный гол в матче.

“Полесье”-”Днепр-1”. Турнирное положение команд

"Полесье" уже прошло один этап Кубка Украины, а "Днепр-1" только начинает свой путь.

“Полесье”-”Днепр-1”. Ставка и коэффициенты

“Полесье”-”Днепр-1”. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Полесья" 1:0. Юрий Максимов однозначно будет экспериментировать, однако сейчас житомиряне имеют лучшую форму. Поэтому считаем, что преимущество будет на стороне хозяев поля.

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.