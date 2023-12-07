Полесье - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 08.12.2023

Это будет матч с нотками принципиальности. В первом круге "Полесье" еще в первом тайме осталось в меньшинстве, но до последнего претендовало на очки. Ничью подопечные Калитвинцева упустили на последних минутах из-за шального выстрела Бабенко. И второй момент – это переход из "Днепра-1" в "Полесье" Александра Назаренко. А тут еще и ходят слухи об интересе к Пихаленку. Одним словом, у этого противостояния достаточно изюминок для того, чтобы не считаться рядовым.

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УПЛ. Семнадцатый тур. 08.12.2023

Житомир. Центральный городской стадион

Арбитр в поле – Николай Балакин

"Полесье" 15:00 "Днепр-1"

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Новости "Полесья"

Новичок и дебютант УПЛ очень хорошо провел первый круг. "Полесье" не просто держится в группе лидеров, а порой даже возглавляло турнирную таблицу. Собственно, поражение от "Днепра-1" в Ужгороде во втором круге стало для житомирян только одной из трех неудач в первых 16-ти турах.

Неделю назад, открывая для себя второй круг, житомиряне не проиграли, но и ничья с "Вересом" не может считаться успехом. Ведь это не просто потеря двух очков с аутсайдером, а потеря на последних секундах игры. У "Полесья" в том матче были проблемы с реализацией, которые частенько мешали команде Калитвинцева и в предыдущих поединках. Это аспект, в котором "волкам" однозначно нужно прибавлять.

В матче с "Днепром-1" тренеру также надо позаботиться о замене для травмированных игроков. Не сыграют Шабанов и Морозко. Под вопросом – Александр Назаренко. Положительный аспект в том, что "Полесье" не имеет дисквалифицированных игроков.

Ориентировочный состав "Полесья": Бойко - Тейлор, Гитченко, Чоботенко, Смоляков - Крушинский, Кушниренко, Огиря - Макуана, Козак - Ариэльсон

Новости "Днепра-1"

У "Днепра-1" старт чемпионата по сути был провален, а вот после прихода Юрия Максимова произошел резкий подъем. Однако важно обрести стабильность. Учитывая результат последнего тура, в котором было поражение 1:2 от "Ворсклы", поиски еще не закончены.

"Днепр-1" сохранил лидерство в турнирной таблице, но, во-первых, не единоличное, а во-вторых – не по потерянным очкам. Поэтому с "Полесьям" у спортклубовцев не очень много места для маневров – нужно побеждать. И для моральной сатисфакции желательно сделать это убедительно.

Но придется выполнять задачу без травмированного Богдана Леднева. Давно уже не играет Максим Третьяков. Зато раззабивался Александр Филиппов, который сейчас является движущей силой "Днепра-1" в атаке.

Ориентировочный состав "Днепра-1": Волынец - Адамюк, Сваток, Сарапий, Мирошниченко - Рубчинский, Бабенко, Пихаленок - Гуцуляк, Пасич - Филиппов

"Полесье" - "Днепр-1". Статистика личных встреч

Эти команды между собой играли только в текущем сезоне, зато – не в одном турнире. Сперва "Днепр-1" и "Полесье" сошлись в УПЛ: 2:1 в пользу днепрян. А затем житомиряне отомстили сопернику в Кубке Украины, победив его в серии пенальти.

"Полесье" - "Днепр-1". Последние матчи команд

"Полесье" в последний раз проигрывало 16-го сентября. Впечатляющая серия. В то же время в четырех последних турах у команды Калитвинцева – только одна победа и аж три ничьи. Такое миролюбие немного пошатнуло турнирное положение "волков".

"Днепр-1" очень мощно провел вторую часть первого круга. Однако чтобы уйти на каникулы в хорошем настроении, желательно побеждать "Полесье" и забыть неудачу с "Ворсклой", случившуюся неделю назад.

"Полесье" - "Днепр-1". Турнирное положение команд

Борьба лидеров. "Днепр-1" и "Полесье" – представители топ-3 турнирной таблицы, команды разделены двумя очками.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Кривбасс 16 10 3 3 29-15 +14 33 0 2 СК Днепр-1 16 10 3 3 25-15 +10 33 0 3 Полесье 16 9 4 3 23-11 +12 31 0 4 Шахтер 14 8 4 2 24-13 +11 28 0 5 Динамо 13 8 1 4 31-18 +13 25 0 6 Рух 16 6 7 3 24-18 +6 25 0 7 Ворскла 16 6 4 6 17-24 -7 22 0 8 Колос 15 4 9 2 11-9 +2 21 0 9 ЛНЗ 16 5 5 6 17-18 -1 20 0 10 Черноморец 15 6 1 8 24-24 0 19 0 11 Металлист 1925 16 4 3 9 17-25 -8 15 0 12 Оболонь 15 3 5 7 10-20 -10 14 0 13 ФК Александрия 15 3 4 8 9-20 -11 13 0 14 Верес 15 2 6 7 15-24 -9 12 0 15 Заря 13 2 5 6 13-17 -4 11 0 16 ФК Минай 15 0 6 9 6-24 -18 6 0

"Полесье" - "Днепр-1". Ставка и коэффициенты

"Полесье" - "Днепр-1". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Принципиальный будет матч. Беречь силы нет смысла ни одной из команд, но это не значит, что кто-то решится раскрыться и рисковать. Для обеих не так важно самим набрать очки, как не дать возможности сопернику их взять. В такой плотной напряженной борьбе прогнозируем ничью и общее количество голов – менее трех.