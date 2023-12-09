Ворскла - Рух онлайн трансляция матча

Анонс матча Ворскла - Рух 10.12.2023, Премьер-лига

Поединок между командой Ворскла (Полтава) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведения матча: 10.12.2023

Время начала матча: 13:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Ворскла (Полтава) и командой Рух (Львов):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Рух, тогда как команда Ворскла осталась с поражением. Столкновение Рух и Ворскла в предыдущем футбольном матче 06.08.2023 закончилось со следующими результатом: 4:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Виктор Скрипник и Ponomarov, Vitaliy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)

Год основания Ворскла (Полтава): 1955

Страна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



Предыдущий матч команды Ворскла был сыгран против СК Днепр-1 - 02.12.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Ворскла.

Команда гостей

Название: Рух (Львов)

Год основания Рух (Львов): 2003

Страна: Украина

Тренер: Виталий Пономарев



Предыдущий поединок команды Рух был сыгран против Заря - 04.12.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

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