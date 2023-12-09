Ворскла - Рух онлайн трансляция матча

Поединок между командой Ворскла (Полтава) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.
Дата проведения матча: 10.12.2023
Время начала матча: 13:00
История противостояний между Ворскла (Полтава) и командой Рух (Львов):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Рух, тогда как команда Ворскла осталась с поражением. Столкновение Рух и Ворскла в предыдущем футбольном матче 06.08.2023 закончилось со следующими результатом: 4:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Виктор Скрипник и Ponomarov, Vitaliy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Предыдущий матч команды Ворскла был сыгран против СК Днепр-1 - 02.12.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Ворскла.
Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев
Предыдущий поединок команды Рух был сыгран против Заря - 04.12.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.
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