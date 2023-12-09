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Ворскла - Рух онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 10 декабря 2023, 13:00 - Ворскла имени Алексея Бутовского . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Derevinskiy, Oleksiy
Рейтинг матча:
Ворскла
Полтава
0 - 1
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77'
Рух
Львов
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Ход матча
24' Runic, Vasyl 29' Didyk, Roman 40' Марко Сапуга
52' Runic, Vasyl Вышел: Лях, Ростислав
Кто победит?
42 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
36%
Ничья
36%
Рух
29%
П1: 3.99 Х: 1.57 П2: 4.49
Интересные факты
  • Во время последних 7 встреч, команда Ворскла Полтава выиграла 2 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда FC Rukh Lviv выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 10-9 в пользу команды Ворскла Полтава
  • Игры прошлого года: 0-1 (Ворскла Полтава дома) и 1-1 (FC Rukh Lviv дома).
  • Вы знали, что Ворскла Полтава забил 24% голов между минутами 16-30?
  • Вы знали, что FC Rukh Lviv забил 33% голов между минутами 61-75?
  • Ворскла Полтава не проигрывает в последних 6 играх.
  • Ворскла Полтава сыграл 5 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Ворскла Полтава не забивает в 2 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • FC Rukh Lviv не забивает в 2 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Ворскла Полтава выигрывает первый тайм в 30% матчей, FC Rukh Lviv выигрывает в 18% матчей.
  • Ворскла Полтава выигрывает первую половину матча в 30% случаев, FC Rukh Lviv выигрывает в 18%.
  • Победителем прошлой встречи была команда FC Rukh Lviv.
  • В их последнюю встречу команда FC Rukh Lviv победила в 3 гол(а).
  • Когда Ворскла Полтава лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Когда FC Rukh Lviv лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • Когда Ворскла Полтава проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Когда FC Rukh Lviv проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ворскла Полтава в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Rukh Lviv.
  • Ворскла Полтава's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
  • Команда FC Rukh Lviv проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Ворскла Полтава (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Ворскла Полтава выиграла 1, команда FC Rukh Lviv выиграла 2, 2 ничьи.
  • Команда FC Rukh Lviv проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ворскла Полтава.
  • Команда Ворскла Полтава выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды FC Rukh Lviv.
  • Ворскла Полтава забивает 0.8 гола за матч против команды FC Rukh Lviv, а FC Rukh Lviv забивает 1.2 гола против команды Ворскла Полтава (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ворскла Полтава и FC Rukh Lviv - 2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ворскла Полтава и FC Rukh Lviv - 0.8.
  • Ворскла Полтава забивает 1.35 гола, играя дома, а FC Rukh Lviv забивает 1.25 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Год назад, FC Rukh Lviv была на 11 месте в таблице с 17 очками. Сейчас они на 6 месте с 25 очками.
  • У команды FC Rukh Lviv серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
Прогноз на матч
Личные встречи
Ворскла
2
Побед
7
Игр
2
Побед
Рух
Премьер-лига 2023/2024
06.08.2023 - 19:00 Рух 4 - 1 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2022/2023
29.04.2023 - 15:00 Рух 1 - 1 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2022/2023
19.10.2022 - 13:00 Ворскла 0 - 1 Завершен Рух
Премьер-лига 2021/2022
04.12.2021 - 17:00 Рух 0 - 0 Завершен Ворскла
Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2023/2024
02.12.2023 - 17:00 СК Днепр-1 1 - 2 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2023/2024
25.11.2023 - 17:00 Ворскла 0 - 0 Завершен ЛНЗ Н
Премьер-лига 2023/2024
11.11.2023 - 16:15 Оболонь 0 - 1 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2023/2024
05.11.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Ворскла Н
Кубок Украины 2023/2024
02.11.2023 - 17:00 Оболонь 0 - 3 Завершен Ворскла В
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Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2023/2024
04.12.2023 - 13:00 Заря 0 - 0 Завершен Рух Н
Премьер-лига 2023/2024
26.11.2023 - 15:00 Динамо 2 - 0 Завершен Рух П
Премьер-лига 2023/2024
12.11.2023 - 17:06 Черноморец 2 - 3 Завершен Рух В
Премьер-лига 2023/2024
06.11.2023 - 19:00 Рух 2 - 2 Завершен Оболонь Н
Премьер-лига 23-25
01.11.2023 - 18:00 Рух 0 - 2 Завершен СК Днепр-1 П
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Новости команд
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Главные события
52'
Runic, Vasyl
Вышел: Лях, Ростислав
40'
Марко Сапуга
29'
Didyk, Roman
24'
Runic, Vasyl ГООЛ!
Кто победит?
42 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
36%
Ничья
36%
Рух
29%
П1: 3.99 Х: 1.57 П2: 4.49
Составы команд
Стартовый состав
  • 7
    Isenko, Pavlo
    Вратарь
  • 4
    Игорь Пердута
    Защитник
  • 6
    Склярп, Александр
    Полузащитник
  • 10
    Владлен Юрченко
    Полузащитник
  • 11
    Руслан Степанюк
    Нападающий
  • 25
    Якубу, Наджиб
    Защитник
  • 27
    Illia, Krupskyi
  • 38
    Артем Челядин
    Полузащитник
  • 50
    Kane, Ibrahim
    Полузащитник
  • 95
    Rodrigues, Felipe
    Защитник
  • 18
    Pavlyuk, Evgen
    Защитник
  • 23
    Dmytro, Ledvii
    Вратарь
  • 77
    Sych, Oleksiy
    Полузащитник
  • 3
    Slyubyk, Bogdan
    Защитник
  • 29
    Didyk, Roman
    Полузащитник
    29
  • 18
    Roman, Vitalii
    Защитник
  • 63
    Марко Сапуга
    Полузащитник
    40
  • 15
    Pidgurskyi, Denys
    Полузащитник
  • 19
    Pastukh, Yevgeniy
    Полузащитник
  • 9
    Sergeevich, Kvasnytsia Ilya
    Нападающий
  • 8
    Karabin, Yaroslav
    Нападающий
  • 99
    Runic, Vasyl
    Полузащитник
    52 24
Запасные игроки
Тренеры
  • Виктор Скрипник
  • Ponomarov, Vitaliy
Статистика матча
14
Штрафные
8
5
Фолы
12
2
Удары мимо
1
3
Офсайды
2
1
Блокировано ударов
2
1
ЖК
2
1
Удары в створ
3
2
Сейвы
1
2
Угловые
1
LIVE
Трансляция матча Ворскла - Рух
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В эфире
MEGOGO
Трансляция
74'
Время идет, но пока что у Ворсклы во втором тайме особых моментов нет
72'
Замена
Бацула и Нестеренко вышли у Ворсклы вместо Челядина и Якубу
70'
Ворскла, напомним, пока что без замен
69'
Замена
Двойная замена у Руха. Эдсон вместо Карабина, Альваренга вместо Квасницы
68'
Замена
Пара угловых от Ворсклы ничем интересным не закончилась
64'
Кане крутился-крутился в чужой штрафной, наткнулся на защитника, упал, но судья фол не дал
61'
Опасный момент
Ух, момент у Руха - Квасница классно ворвался с фланга, очень опасно прострелил, но Лях не сумел замкнуть эту передачу!
60'
Команды больше борются в центре поля, и такая игра Рух полностью устраивает
59'
Не самая быстрая игра у нас на данный момент
55'
Фелипе ответил своим дальним ударом выше ворот
54'
Карабин стрельнул метров с 20-ти. Исенко не с первого раза, но накріл мяч
52'
Замена
Лях вышел вместо Рунича - первая замена в матче
51'
Рух, между тем, никуда не спешит. При возможности убивают гости время
48'
Ворскла активнее начала второй тайм, оно и понятно
46'
Без замен у нас в перерыве
46'
Свисток
Начался второй тайм!
Несмотря на поле и погоду, неплохой и активный тайм у нас вышел. Команды старались играть в атаку, время от времени создавая моменты. В итоге Рух (Рунич головой после навеса) свой гол забил, а вот Ворскла (в основном, Кане) пока что свои моменты не забивает
45+2'
Желтая карточка
А Кане уже после свистка от злости пнул мяч, еще и в Рунича попал. Получил свою желтую за это
45+2'
Свисток
Все, свисток на перерыв!
45'
Инфо
1 минута компенсирована к первому тайму
44'
Опасный момент
Ну... Классный момент у Ворсклы - Степанюк скидывал под убойный удар Кане, но Ибрахим банально не принял мяч. Можно пенять на поле
39'
Желтая карточка
Сапуга откровенно затолкал руками Кане, сорвал атаку - желтая
37'
Челядин выносил мяч, и попал по лицу Пидгурскому, неприятный эпизод
35'
Степанюк с острого угла скидывал чуть назад, но Кане не успел на удар
32'
Опасный момент
Суматоха в штрафной Руха, и Кане чуть не затолкал в сетку - чуть мимо! Повезло Руху!
29'
Желтая карточка
Дидык нафолил на чужой половине на желтую
26'
Теперь Ворскле нужно играть активнее
24'
Гоооол!!!
Гооол! Рух! Рунич! Пастух классно вырезал с правого фланга верхом, и Рунич головой переправил в сетку! 1:0 для гостей!
20'
Фелипе классно вывели на удар, но тот пробил выше метров с 20-ти!
15'
Кане навесил с фланга, Челядин выиграл воздух, но удар головой у него явно не получился
14'
Кто-то из игроков Руха швырнул аут прямо в чужую штрафную. Правда, такая задумка ни к чему не привела, так как Ризнык спокойно забрал этот мяч
12'
Еще один разрезной пас на Пастуха - Якубу красавчик, в лучших традициях выставил ногу, прервав проход
9'
Атака Руха два в два, прошел пас на Пастуха, но тот метров с 15-ти дал выше
7'
Скляр классно пропустил на Степанюка в штрафной, но до удара дело не дошло, хотя было опасно
6'
Но пока что без особых обострений у нас
5'
Ворскла активнее в начале матча
2'
Сезон в Полтаве не ахти. Убирали снег, на улице минусовая температура
1'
Инфо
Поехали, матч начался!
Выходят команды на поле
Инфо
Запасные Руха: Паньков, Герета, Довгий, Альваренго, Холод, Эдсон, Федор, Плюман, Соломон-Отабор, Лях, Мысык
Инфо
Стартовый состав Руха: Ледвий, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Сапуга, Подгурский, Пастух, Квасница, Карабин, Рунич
Инфо
Запасные Ворсклы: Домолега, Ященко, Л. Рамирес, Сантана, Хрипчук, Нестеренко, Черныш, Бацула, Сердюк
Инфо
Стартовый состав Ворсклы: Исенко, Пердута, Скляр, Юрченко, Павлюк, Якубу, Крупский, Челядин, Степанюк, Кане, Фелипе
В матче 2-го тура осенью Рух разгромил Ворсклу со счетом 4:1
Команды являются соседями в турнирной таблице. Рух идет на 6-м месте с 25 очками. У Ворсклы 7 место и 22 зачетных балла
Инфо
Матч начался в 13:00, судить игру будет Алексей Деревинский. Также на матче будет ВАР
Добрый день всем любителям украинского футбола! UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча 17-го тура УПЛ, в котором Ворскла примет Рух!
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Анонс матча Ворскла - Рух 10.12.2023, Премьер-лига

Поединок между командой Ворскла (Полтава) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведения матча: 10.12.2023
Время начала матча: 13:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Ворскла (Полтава) и командой Рух (Львов):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Рух, тогда как команда Ворскла осталась с поражением. Столкновение Рух и Ворскла в предыдущем футбольном матче 06.08.2023 закончилось со следующими результатом: 4:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Виктор Скрипник и Ponomarov, Vitaliy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ворскла - Рух можно посмотреть 10.12.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ворскла - Рух, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий матч команды Ворскла был сыгран против СК Днепр-1 - 02.12.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Ворскла.

Команда гостей

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Предыдущий поединок команды Рух был сыгран против Заря - 04.12.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Ворскла - Рух онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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