Ворскла - Рух онлайн трансляция матча

Поединок между командой Ворскла (Полтава) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2022/2023, матч начнется на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.
Дата проведения матча: 19.10.2022
Время начала матча: 13:00
История противостояний между командами Ворскла (Полтава) и командой Рух (Львов):
Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Рух и Ворскла в предыдущем футбольном матче 04.12.2021 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Виктор Скрипник и Kuchuk, Leonid разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Предыдущий поединок команды Ворскла был сыгран против Металлист - 15.10.2022, в рамках чемпионата Премьер-лига 2022/2023 и закончился победой команды Металлист.
Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Леонид Кучук
Предыдущий матч команды Рух был сыгран против СК Днепр-1 - 16.10.2022, в рамках чемпионата Премьер-лига 2022/2023 и закончился победой команды СК Днепр-1.
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