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Ворскла - Рух онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 19 октября 2022, 13:00 - Ворскла имени Алексея Бутовского
Главный судья: Romanyuk, Anastasiya
Рейтинг матча:
Ворскла
Полтава
0 - 0
Обновить
8'
Рух
Львов
Ход матча
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
30%
Ничья
35%
Рух
35%
П1: 2.32 Х: 2.70 П2: 3.66
П1: 2.20 Х: 2.63 П2: 3.60
П1: 2.32 Х: 2.70 П2: 3.66
П1: 2.32 Х: 2.70 П2: 3.66
П1: 2.33 Х: 2.70 П2: 3.55
Интересные факты
  • Игры прошлого года: 2-0 (Ворскла Полтава дома) и 0-0 (FC Rukh Lviv дома).
  • FC Rukh Lviv не выиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • Ворскла Полтава не забивает в 1 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • FC Rukh Lviv не забивает в 2 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Выездная статистика FC Rukh Lviv в сезоне 0-1-2
  • Denys Oliynyk лучший бомбардир Ворскла Полтава с 2 голами. Talles забил 4 раз за FC Rukh Lviv
  • Oleksandr Sklyar получил больше всего желтых карточек (3) в Ворскла Полтава. Denys Valentynovych Slyusar получил 3 в FC Rukh Lviv.
  • FC Rukh Lviv пропускает в каждом из последних 8 матчах.
  • Ворскла Полтава выигрывает первый тайм в 35% матчей, FC Rukh Lviv выигрывает в 13% матчей.
  • Ворскла Полтава выигрывает первую половину матча в 35% случаев, FC Rukh Lviv выигрывает в 13%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Когда Ворскла Полтава лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Когда Ворскла Полтава проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Когда FC Rukh Lviv проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ворскла Полтава в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Rukh Lviv.
  • Ворскла Полтава's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
  • Команда Ворскла Полтава проиграла лишь 0 из последних 4 встреч против команды FC Rukh Lviv (во всех соревнованиях).
  • Из последних 4 встреч команда Ворскла Полтава выиграла 2, команда FC Rukh Lviv выиграла 0, 2 ничьи.
  • Команда Ворскла Полтава проиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды FC Rukh Lviv.
  • Команда FC Rukh Lviv выиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Ворскла Полтава.
  • Ворскла Полтава забивает 2 гола за матч против команды FC Rukh Lviv, а FC Rukh Lviv забивает 0.75 гола против команды Ворскла Полтава (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ворскла Полтава и FC Rukh Lviv - 2.75.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ворскла Полтава и FC Rukh Lviv - 1.5.
  • Ворскла Полтава забивает 1.57 гола, играя дома, а FC Rukh Lviv забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Год назад, Ворскла Полтава была на 6 месте в таблице с 12 очками. Сейчас они на 10 месте с 7 очками.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Год назад, FC Rukh Lviv была на 9 месте в таблице с 8 очками. Сейчас они на 13 месте с 4 очками.
Прогноз на матч
Личные встречи
Ворскла
2
Побед
4
Игр
0
Побед
Рух
Премьер-лига 2021/2022
04.12.2021 - 17:00 Рух 0 - 0 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2021/2022
01.08.2021 - 19:30 Ворскла 2 - 0 Завершен Рух
Премьер-лига 2020/2021
14.02.2021 - 17:00 Рух 1 - 1 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2021
23.08.2020 - 17:00 Ворскла 5 - 2 Завершен Рух
Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2022/2023
15.10.2022 - 13:00 Металлист 3 - 2 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2022/2023
08.10.2022 - 13:00 Ворскла 2 - 1 Завершен Черноморец В
Премьер-лига 2022/2023
01.10.2022 - 13:00 Ингулец 0 - 1 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2022/2023
12.09.2022 - 13:00 Ворскла 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2022/2023
03.09.2022 - 15:00 Металлист 1925 3 - 2 Завершен Ворскла П
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Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2022/2023
16.10.2022 - 15:00 Рух 2 - 3 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2022/2023
09.10.2022 - 17:00 Динамо 3 - 0 Завершен Рух П
Премьер-лига 2022/2023
30.09.2022 - 13:30 Верес 2 - 2 Завершен Рух Н
Премьер-лига 2022/2023
09.09.2022 - 17:00 Рух 3 - 1 Завершен Заря В
Премьер-лига 2022/2023
02.09.2022 - 17:00 Рух 0 - 1 Завершен Шахтер П
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Новости команд
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
30%
Ничья
35%
Рух
35%
П1: 2.32 Х: 2.70 П2: 3.66
П1: 2.20 Х: 2.63 П2: 3.60
П1: 2.32 Х: 2.70 П2: 3.66
П1: 2.32 Х: 2.70 П2: 3.66
П1: 2.33 Х: 2.70 П2: 3.55
Составы команд
Стартовый состав
  • 31
    Дмитрий Ризнык
  • 5
    Зайков, Гьоко
    Защитник
  • 40
    Игорь Пердута
    Защитник
  • 6
    Склярп, Александр
    Полузащитник
  • 7
    Денис Олейник
    Полузащитник
  • 11
    Руслан Степанюк
    Нападающий
  • 21
    Сулейманов, Таулянт
    Полузащитник
  • 17
    Владимир Чеснаков
    Защитник
  • 20
    Василий Кравец
    Защитник
  • 33
    Oliveira, Marlyson Conceicao
    Нападающий
  • 80
    Владлен Юрченко
    Полузащитник
  • 79
    Юрий Панькив
    Вратарь
  • 75
    Andriy, Kitela
    Защитник
  • 29
    Didyk, Roman
    Полузащитник
  • 92
    Slyubyk, Bogdan
    Защитник
  • 73
    Лях, Ростислав
    Нападающий
  • 30
    De Paula, Talles Brener
    Нападающий
  • 63
    Марко Сапуга
    Полузащитник
  • 6
    Алексей Довгий
    Полузащитник
  • 7
    Юрий Климчук
    Полузащитник
  • 17
    Марьян Мысык
    Полузащитник
  • 11
    Вив Соломон-Отабор
Запасные игроки
Тренеры
  • Виктор Скрипник
  • Kuchuk, Leonid
Трансляция
6'
Уголовой
Угловой для Ворсклы - хороший навес, даже с ударом от Марлисона, но прямо в Панькива идет мяч
4'
Фолы тоже есть, но пока что игровые, ничего серьезного
3'
Пробуют найти команды подходы к чужим воротами, не сидят в центре поля
1'
Свисток
Начался матч, Рух разыграл с центра поля!
Итак, на поле уже команды
Инфо
Стартовый состав Руха: Панькив, Китела, Дидык, Слюбик, Лях, Таллес, Сапуга, Довгий, Климчук, Мысык, Соломон Запасные: Герета, Карабин, Рунич, Притула, Федор, Бойчук, Пидгурский, Холод, Веремеенко
Инфо
Стартовый состав Ворсклы: Ризнык, Зайков, Пердута, Скляр, Олейник, Сефери, Степанюк, Чеснаков, Кравец, Марлисон, Юрченко Запасные: Исенко, Домолега, Павлюк, Челядин, Яворский, Бацула, Тотре, Толи, Козыренко, Кулаковский, Кравчук, Ричардс
После 7 туров у Ворсклы 7 очков и седьмое место в таблице. У Руха 4 балла и 13-я позиция
Отметим, что игра пройдет в Минае
Инфо
Начнется матч в 13:00, судить игру будет Анастасия Романюк
Добрый день всем любителям украинского футбола! 8-й тур УПЛ. Играют Ворскла и Рух. Именно этот поединок в качестве текстового онлайна и предлагает вашему вниманию UA-Футбол!
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Анонс матча Ворскла - Рух 19.10.2022, Премьер-лига

Поединок между командой Ворскла (Полтава) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2022/2023, матч начнется на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведения матча: 19.10.2022
Время начала матча: 13:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Ворскла (Полтава) и командой Рух (Львов):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Рух и Ворскла в предыдущем футбольном матче 04.12.2021 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Виктор Скрипник и Kuchuk, Leonid разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ворскла - Рух можно посмотреть 19.10.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ворскла - Рух, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий поединок команды Ворскла был сыгран против Металлист - 15.10.2022, в рамках чемпионата Премьер-лига 2022/2023 и закончился победой команды Металлист.

Команда гостей

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Леонид Кучук

Предыдущий матч команды Рух был сыгран против СК Днепр-1 - 16.10.2022, в рамках чемпионата Премьер-лига 2022/2023 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Следите за результатами матча Ворскла - Рух онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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