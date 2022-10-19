Ворскла - Рух онлайн трансляция матча

Игры прошлого года: 2-0 (Ворскла Полтава дома) и 0-0 (FC Rukh Lviv дома).

FC Rukh Lviv не выиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.

Ворскла Полтава не забивает в 1 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

FC Rukh Lviv не забивает в 2 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Выездная статистика FC Rukh Lviv в сезоне 0-1-2

Denys Oliynyk лучший бомбардир Ворскла Полтава с 2 голами. Talles забил 4 раз за FC Rukh Lviv

Oleksandr Sklyar получил больше всего желтых карточек (3) в Ворскла Полтава. Denys Valentynovych Slyusar получил 3 в FC Rukh Lviv.

FC Rukh Lviv пропускает в каждом из последних 8 матчах.

Ворскла Полтава выигрывает первый тайм в 35% матчей, FC Rukh Lviv выигрывает в 13% матчей.

Ворскла Полтава выигрывает первую половину матча в 35% случаев, FC Rukh Lviv выигрывает в 13%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)

Когда Ворскла Полтава лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.

Когда Ворскла Полтава проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.

Когда FC Rukh Lviv проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.

Недавнее выступление команды Ворскла Полтава в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Rukh Lviv.

Ворскла Полтава's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.

Команда Ворскла Полтава проиграла лишь 0 из последних 4 встреч против команды FC Rukh Lviv (во всех соревнованиях).

Из последних 4 встреч команда Ворскла Полтава выиграла 2, команда FC Rukh Lviv выиграла 0, 2 ничьи.

Команда Ворскла Полтава проиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды FC Rukh Lviv.

Команда FC Rukh Lviv выиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Ворскла Полтава.

Ворскла Полтава забивает 2 гола за матч против команды FC Rukh Lviv, а FC Rukh Lviv забивает 0.75 гола против команды Ворскла Полтава (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Ворскла Полтава и FC Rukh Lviv - 2.75.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ворскла Полтава и FC Rukh Lviv - 1.5.

Ворскла Полтава забивает 1.57 гола, играя дома, а FC Rukh Lviv забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).

Год назад, Ворскла Полтава была на 6 месте в таблице с 12 очками. Сейчас они на 10 месте с 7 очками.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Обе команды проиграли их последние матчи.