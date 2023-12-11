ПСВ - Арсенал онлайн трансляция матча

Поединок между командой ПСВ (Эйндховен) и командой Арсенал (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2023/2024, матч пройдет на стадионе Филипс.
Дата проведения матча: 12.12.2023
Время начала матча: 19:45
История противостояний между ПСВ (Эйндховен) и командой Арсенал (Лондон):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Арсенал, тогда как команда ПСВ осталась с поражением. Столкновение Арсенал и ПСВ в предыдущем футбольном матче 20.09.2023 закончилось с таким счетом: 4:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Петер Бос и Arteta, Mikel разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ПСВ (Эйндховен)
Год основания ПСВ (Эйндховен): 1913
Страна: Нидерланды
Тренер: Филлип Коку
Предыдущий матч команды ПСВ был сыгран против Херенвеен - 07.12.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Нидерландов 2023/2024 и закончился победой команды ПСВ.
Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета
Прошедший матч команды Арсенал был сыгран против "Астон Вилла" - 09.12.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2023/2024 и закончился победой команды "Астон Вилла".
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