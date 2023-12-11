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ПСВ - Арсенал онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 12 декабря 2023, 19:45 - Филипс . Трансляция: MEGOGO Футбол Первый
Главный судья: Тобиас Штилер
Рейтинг матча:
ПСВ
Эйндховен
0 - 0
Обновить
17'
Арсенал
Лондон
Смотреть трансляцию
Ход матча
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
ПСВ
29%
Ничья
24%
Арсенал
47%
П1: 3.05 Х: 2.66 П2: 2.92
Интересные факты
  • Во время последних 8 встреч, команда ПСВ Эйндховен выиграла 2 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Арсенал выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 8-5 в пользу команды Арсенал
  • Арсенал выиграл последние 3 матчи в Лига Чемпионов УЕФА.
  • Вы знали, что Арсенал забил 33% голов между минутами 16-30?
  • ПСВ Эйндховен имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Арсенал имеет выигрышную серию из 6 матчей.
  • В домашних матчах ПСВ Эйндховен не проигрывает Арсенал в последних 3 встречах.
  • Luuk de Jong лучший бомбардир ПСВ Эйндховен с 2 голами. Gabriel Jesus забил 4 раз за Арсенал
  • Арсенал забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • ПСВ Эйндховен выигрывает первый тайм в 54% матчей, Арсенал выигрывает в 44% матчей.
  • ПСВ Эйндховен выигрывает первую половину матча в 54% случаев, Арсенал выигрывает в 44%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Арсенал.
  • В их последнюю встречу команда Арсенал победила в 4 гол(а).
  • Когда ПСВ Эйндховен лидирует 1-0 дома, они побеждают в ПСВ Эйндховен% своих матчей.
  • Когда Арсенал лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Когда ПСВ Эйндховен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в ПСВ Эйндховен% своих матчей.
  • Когда Арсенал проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Арсенал в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды ПСВ Эйндховен.
  • Арсенал's performance of the last 5 matches is better than ПСВ Эйндховен's.
  • Из последних 5 встреч команда ПСВ Эйндховен выиграла 2, команда Арсенал выиграла 2, 1 ничьи.
  • ПСВ Эйндховен забивает 0.8 гола за матч против команды Арсенал, а Арсенал забивает 1.2 гола против команды ПСВ Эйндховен (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами ПСВ Эйндховен и Арсенал - 2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между ПСВ Эйндховен и Арсенал - 0.6.
  • ПСВ Эйндховен забивает 2.77 гола, играя дома, а Арсенал забивает 1.76 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
ПСВ
1
Побед
3
Игр
2
Побед
Арсенал
Лига Чемпионов 2023/2024
20.09.2023 - 22:00 Арсенал 4 - 0 Завершен ПСВ
Лига Европы 2022/2023
27.10.2022 - 19:45 ПСВ 2 - 0 Завершен Арсенал
Лига Европы 2022/2023
20.10.2022 - 20:00 Арсенал 1 - 0 Завершен ПСВ
Последние матчи - ПСВ
Чемпионат Нидерландов 2023/2024
07.12.2023 - 19:45 ПСВ 2 - 0 Завершен Херенвеен В
Чемпионат Нидерландов 2023/2024
03.12.2023 - 13:15 Фейеноорд 1 - 2 Завершен ПСВ В
Лига Чемпионов 2023/2024
29.11.2023 - 19:45 Севилья 2 - 3 Завершен ПСВ В
Чемпионат Нидерландов 2023/2024
25.11.2023 - 19:45 Твенте 0 - 3 Завершен ПСВ В
Чемпионат Нидерландов 2023/2024
12.11.2023 - 13:15 ПСВ 4 - 0 Завершен Зволле В
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Последние матчи - Арсенал
Чемпионат Англии 2023/2024
09.12.2023 - 19:30 Астон Вилла 1 - 0 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2023/2024
05.12.2023 - 22:15 Лутон Таун 3 - 4 Завершен Арсенал В
Чемпионат Англии 2023/2024
02.12.2023 - 17:00 Арсенал 2 - 1 Завершен Вулверхэмптон В
Лига Чемпионов 2023/2024
29.11.2023 - 22:00 Арсенал 6 - 0 Завершен Ланс В
Чемпионат Англии 2023/2024
25.11.2023 - 19:30 Брентфорд 0 - 1 Завершен Арсенал В
Показать больше
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
ПСВ
29%
Ничья
24%
Арсенал
47%
П1: 3.05 Х: 2.66 П2: 2.92
Составы команд
1
Вальтер Бенитес
17
Мауро Джуниор
4
Армандо Обиспо
5
Андре Рамальо да Силва
3
Джордан Тезе
34
Saibari, Ismael
30
Ван Анхолт, Патрик
10
Tillman, Malik
32
Vertessen, Yorbe
14
Пепи, Рикардо
11
Bakayoko, Johan
1
Рамсдейл, Аарон
17
Соарес, Седрик
2
Салиба, Вильям
6
Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
15
Кивёр, Якуб
25
Эльнели, Мохаммед
20
Жоржиньо
19
Леандро Троссард
29
Хавертц, Кай
14
Эдвард Нкетиа
24
Нелсьон, Рейсс
Стартовый состав
  • 32
    Vertessen, Yorbe
    Нападающий
  • 14
    Пепи, Рикардо
    Нападающий
  • 11
    Bakayoko, Johan
    Нападающий
  • 34
    Saibari, Ismael
    Полузащитник
  • 30
    Ван Анхолт, Патрик
    Защитник
  • 10
    Tillman, Malik
    Полузащитник
  • 17
    Мауро Джуниор
  • 4
    Армандо Обиспо
  • 5
    Андре Рамальо да Силва
    Защитник
  • 3
    Джордан Тезе
  • 1
    Вальтер Бенитес
    Вратарь
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
  • 14
    Эдвард Нкетиа
    Нападающий
  • 24
    Нелсьон, Рейсс
    Нападающий
  • 25
    Эльнели, Мохаммед
    Полузащитник
  • 20
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 19
    Леандро Троссард
    Нападающий
  • 17
    Соарес, Седрик
    Защитник
  • 2
    Салиба, Вильям
    Защитник
  • 6
    Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
    Защитник
  • 15
    Кивёр, Якуб
    Защитник
  • 1
    Рамсдейл, Аарон
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Петер Бос
  • Arteta, Mikel
Статистика матча
44%
Владение мячом
56%
1
Удары в створ
1
Удары мимо
1
Угловые
1
Сейвы
1
LIVE
Трансляция матча ПСВ - Арсенал
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MEGOGO Футбол Первый
Трансляция
13'
Рамсдейл получил повреждение, после которого ему может даже понадобиться замена. Кипер Арсенала попробует продолжить, но Райя на всякий случай готовится.
10'
В опасную контратаку могли выбежать хозяева после неудачного углового Арсенала. Однако защитники сыграли внимательно и перехватили мяч.
6'
Опасный момент
Отличный момент у ПСВ! Разрезали оборону соперника, после чего ван Анхолт мог замыкать прострел, но Салиба в блестящем подкате помешал это сделать. Пепи тоже не смог добить мяч в ворота.
5'
Команды не форсируют события. Катают мяч в позиционных атаках сначала одни, потом другие.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Тобиас Штилер (Германия).
Запасные:
Инфо
Стартовый состав ПСВ: Бенитес — ван Анхолт, Обиспо, Рамалью (к), Тезе — Сайбари, Мауро Жуниор, Тильман — Вертессен, Пепи, Бакайоко. Главный тренер — Петер Бос.
Запасные:
Инфо
Стартовый состав Арсенала: Рамсдейл — Кивер, Габриэл, Салиба, Седрик — Троссар, Жоржиньо, Эльнени — Нелсон, Нкетиа, Хаверц. Главный тренер — Микель Артета.
Обе команды уже обеспечили себе плей-офф ЛЧ, а Арсенал гарантировано будет первым. Ожидаем красивого футбола без давления результата.
UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 6-го раунда группового этапа Лиги чемпионов между ПСВ и Арсеналом.
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Последние матчи
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Анонс матча ПСВ - Арсенал 12.12.2023, Лига Чемпионов

Поединок между командой ПСВ (Эйндховен) и командой Арсенал (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2023/2024, матч пройдет на стадионе Филипс.

Дата проведения матча: 12.12.2023
Время начала матча: 19:45

История предыдущих матчей

История противостояний между ПСВ (Эйндховен) и командой Арсенал (Лондон):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Арсенал, тогда как команда ПСВ осталась с поражением. Столкновение Арсенал и ПСВ в предыдущем футбольном матче 20.09.2023 закончилось с таким счетом: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Петер Бос и Arteta, Mikel разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ПСВ - Арсенал можно посмотреть 12.12.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча ПСВ - Арсенал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ПСВ (Эйндховен)
Год основания ПСВ (Эйндховен): 1913
Страна: Нидерланды
Тренер: Филлип Коку

Предыдущий матч команды ПСВ был сыгран против Херенвеен - 07.12.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Нидерландов 2023/2024 и закончился победой команды ПСВ.

Команда гостей

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший матч команды Арсенал был сыгран против "Астон Вилла" - 09.12.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2023/2024 и закончился победой команды "Астон Вилла".

Следите за результатами матча ПСВ - Арсенал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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