ПСВ - Арсенал онлайн трансляция матча

Во время последних 8 встреч, команда ПСВ Эйндховен выиграла 2 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Арсенал выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 8-5 в пользу команды Арсенал

Арсенал выиграл последние 3 матчи в Лига Чемпионов УЕФА.

Вы знали, что Арсенал забил 33% голов между минутами 16-30?

ПСВ Эйндховен имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Арсенал имеет выигрышную серию из 6 матчей.

В домашних матчах ПСВ Эйндховен не проигрывает Арсенал в последних 3 встречах.

Luuk de Jong лучший бомбардир ПСВ Эйндховен с 2 голами. Gabriel Jesus забил 4 раз за Арсенал

Арсенал забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

ПСВ Эйндховен выигрывает первый тайм в 54% матчей, Арсенал выигрывает в 44% матчей.

ПСВ Эйндховен выигрывает первую половину матча в 54% случаев, Арсенал выигрывает в 44%.

Победителем прошлой встречи была команда Арсенал.

В их последнюю встречу команда Арсенал победила в 4 гол(а).

Когда ПСВ Эйндховен лидирует 1-0 дома, они побеждают в ПСВ Эйндховен% своих матчей.

Когда Арсенал лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.

Когда ПСВ Эйндховен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в ПСВ Эйндховен% своих матчей.

Когда Арсенал проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.

Недавнее выступление команды Арсенал в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды ПСВ Эйндховен.

Арсенал's performance of the last 5 matches is better than ПСВ Эйндховен's.

Из последних 5 встреч команда ПСВ Эйндховен выиграла 2, команда Арсенал выиграла 2, 1 ничьи.

ПСВ Эйндховен забивает 0.8 гола за матч против команды Арсенал, а Арсенал забивает 1.2 гола против команды ПСВ Эйндховен (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами ПСВ Эйндховен и Арсенал - 2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между ПСВ Эйндховен и Арсенал - 0.6.