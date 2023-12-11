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ПСВ – Арсенал. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 12.12.2023

Лига Чемпионов

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "ПСВ" и "Арсеналом" в рамках шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов

ПСВ – Арсенал. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 12.12.2023

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. Группа В, 6-й тур.

12 декабря. 19:45. Эйндховен. "Филипс Стэдиум"

Главный судья: Тобиас Штилер (Германия)

Трансляция: Megogo Football 1

Когда обе команды решили все турнирные вопросы и результат матча никак не изменит их положение в группе В, наступает время для развлечений. Именно этого мы ожидаем от встречи команд Петера Боша и Микеля Артеты. Нет давления, есть лишь поле для экспериментов и веселого футбола.

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Содержание

Новости "ПСВ"

Как говорилось ранее, команда Боша уже гарантировала себе выход из группы со второго места, ниже уже не упадут и выше не поднимутся. Сам по себе выход в плей-офф уже является успешным результатом, который становится лишь приятнее, если взглянуть на турнирную таблицу в национальном чемпионате.

Там "ПСВ" с большим отрывом идет на первом месте и уверенно может заявлять о своих амбициях забрать чемпионский титул в Нидерландах. Первый матч против "канониров" завершился чрезвычайно неудачно, ведь они без шансов уступили с разгромными счетом 4:0 и хотя сейчас турнирной мотивации нет, желание отомстить за подобную игру должно сохраняться в головах футболистов нидерландской команды.

Прямо сейчас у них серия из 8 побед подряд в официальных матчах, в том числе против "Севильи", где команда Петера Боша была близка к провалу, но совершила камбэк после того, как осталась в большинстве. Последний раз они покидали поле без победы еще в октябре, когда сыграли вничью с "Лансом" на выезде. То есть коллектив в прекрасной форме.

ПСВ – Арсенал. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 12.12.2023 - изображение 1

Новости "Арсенала"

Большой вопрос заключается в том, стоит ли команде Артеты вообще вкладывать какие-то силы в этот матч. Они уже обеспечили себе выход с первого места, у них есть определенные проблемы в борьбе за чемпионство в Англии, куда разумнее будет сконцентрировать свое внимание на чемпионат, где начинается самый сложный период в году.

С другой стороны, деньги от победы в матче Лиги Чемпионов да и просто борьба за престиж лишними не будут. Однако полностью основного состава, наверное, ожидать не стоит. Именно это и сделает данный матч еще более интересным. Трудно сказать, чего можно ожидать от "канониров" в последнем туре группового этапа.

Относительно актуальной формы, то команда Артеты выигрывает там, где должна и имеет определенные проблемы с равными или более сильными коллективами. Когда был более легкий календарь, они уверенно собирали очки против более слабых коллективов. Впрочем и там были небольшие проблемы, "Лутон" не даст соврать. Но как только на прошлой неделе они сыграли с "Астон Виллой", то все прошло не так успешно: поражение 1:0 и потеря первой строчки. Из-за той потери очков команде еще больше нужно концентрироваться на матчах в национальном чемпионате и пожертвовать последним туром ЛЧ.

ПСВ – Арсенал. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 12.12.2023 - изображение 2

Турнирная таблица

ПСВ – Арсенал. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 12.12.2023 - изображение 3

Личные встречи

20.09.23 ЛЧ "Арсенал" — "ПСВ" 4:0

27.10.22 ЛЕ "ПСВ" — "Арсенал" 2:0

20.10.22 ЛЕ "Арсенал" — "ПСВ" 1:0

07.03.07 ЛЧ "Арсенал" — "ПСВ" 1:1

20.02.07 ЛЧ "ПСВ" — "Арсенал" 1:0

Цифры и факты

  • В последних 3 домашних матчах "ПСВ" против "Арсенала" проходила ставка ТМ 2.5;
  • В 4 из 5 последних официальных матчей "ПСВ" проходила ставка ТБ 2.5;
  • "Арсенал" выиграл 6 из 7 последних матчей во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В составе команды Петера Боша есть лишь одна значительная потеря, речь о защитнике Армеле Белла-Котчапе. По сравнению с ним потеря из-за травмы Армандо Обиспо выглядит не столь серьезной. Все остальные готовы к матчу.

У Микеля Артеты проблем с травмами больше, он не может рассчитывать на помощь Юрриена Тимбера, Томаса Партея и Такехиро Томиясу. У каждого из них повреждения различной степени тяжести. Под вопросом также участие в матче Бена Уайта, Эмиля Смита-Роу и Фабиу Виейры.

"ПСВ, 4-3-3: Бенитес — Дест, Рамальйо, Боскальи, ван Аанхолт — Сайбари, Верман, Тиль — Пепи, де Йонг, Бакайоко

"Арсенал", 4-3-3: Рая — Уайт, Салиба, Кивиор, Зинченко — Эдегор, Жоржиньо, Райс — Нелсон, Нкетиа, Троссар

Трансляция матча
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Ставки и коэффициенты на матч

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2.58
3.75
2.68
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Прогноз на матч между "ПСВ" и "Арсеналом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. Обе команды выйдут играть за престиж и честь, ну и слегка за несколько миллионов, которые дают за победу в матче группового этапа Лиги Чемпионов. Есть ощущение, что отсутствие большого давления позволит обоим коллективам раскрыться и хорошо развлечься. Поэтому прогнозируем результативную ничью, обе команды должны забить.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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