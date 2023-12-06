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Динамо - Металлист 1925 онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 07 декабря 2023, 15:00 - Олимпийский . Трансляция: 2+2
Главный судья: Омельченко, Александр
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
3 - 1
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перерыв
Металлист 1925
Харьков
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Ход матча
10' Voloshyn, Nazar 22' Voloshyn, Nazar 29' Bychek, Kostiantyn 30' Владислав Дмитренко
Кто победит?
52 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
60%
Ничья
19%
Металлист 1925
21%
П1: 1.52 Х: 3.04 П2: 8.10
Интересные факты
  • Игры прошлого года: 0-0 (Динамо Киев дома) и 1-1 (Металлист 1925 дома).
  • Вы знали, что Динамо Киев забил 30% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Металлист 1925 забил 27% голов между минутами 46-60?
  • Металлист 1925 не выиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.
  • Динамо Киев не забивает в 2 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Металлист 1925 не забивает в 4 из их 9 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Выездная статистика Металлист 1925 в сезоне 1-2-6
  • Volodymyr Shepelev получил больше всего желтых карточек (4) в Динамо Киев. Maksym Zhychykov получил 4 в Металлист 1925.
  • Металлист 1925 пропускает в каждом из последних 9 матчах.
  • Металлист 1925 забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Динамо Киев выигрывает первый тайм в 41% матчей, Металлист 1925 выигрывает в 18% матчей.
  • Динамо Киев выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Металлист 1925 выигрывает в 18%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда Динамо Киев лидирует 1-0 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Когда Металлист 1925 лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.
  • Когда Динамо Киев проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Когда Металлист 1925 проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Динамо Киев в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Металлист 1925.
  • Динамо Киев's performance of the last 5 matches is better than Металлист 1925's.
  • Команда Динамо Киев проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды Металлист 1925 (во всех соревнованиях).
  • Из последних 3 встреч команда Динамо Киев выиграла 1, команда Металлист 1925 выиграла 0, 2 ничьи.
  • Команда Динамо Киев проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды Металлист 1925.
  • Команда Металлист 1925 выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды Динамо Киев.
  • Динамо Киев забивает 1 гола за матч против команды Металлист 1925, а Металлист 1925 забивает 0.33 гола против команды Динамо Киев (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Динамо Киев и Металлист 1925 - 1.33.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Динамо Киев и Металлист 1925 - 0.67.
  • Динамо Киев забивает 1.89 гола, играя дома, а Металлист 1925 забивает 0.95 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Металлист 1925 проиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • В Премьер-лига, Металлист 1925 проиграла последние 3 выездных игр.
  • Металлист 1925 проиграл 3 матчей подряд.
  • Металлист 1925 проиграл 3 выездных матчей подряд.
Прогноз на матч
Личные встречи
Динамо
1
Побед
3
Игр
0
Побед
Металлист 1925
Премьер-лига 2022/2023
04.06.2023 - 15:00 Металлист 1925 1 - 1 Завершен Динамо
Премьер-лига 2022/2023
26.11.2022 - 14:00 Динамо 0 - 0 Завершен Металлист 1925
Премьер-лига 2021/2022
11.09.2021 - 17:00 Металлист 1925 0 - 2 Завершен Динамо
Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2023/2024
26.11.2023 - 15:00 Динамо 2 - 0 Завершен Рух В
Премьер-лига 2023/2024
12.11.2023 - 13:40 Кривбасс 0 - 2 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2023/2024
03.11.2023 - 17:00 Динамо 0 - 1 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2023/2024
28.10.2023 - 15:00 Колос 1 - 1 Завершен Динамо Н
Премьер-лига 2023/2024
22.10.2023 - 17:00 Динамо 0 - 1 Завершен СК Днепр-1 П
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Последние матчи - Металлист 1925
Премьер-лига 2023/2024
03.12.2023 - 17:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Металлист 1925 П
Премьер-лига 2023/2024
25.11.2023 - 15:00 Верес 4 - 3 Завершен Металлист 1925 П
Премьер-лига 2023/2024
11.11.2023 - 16:15 Полесье 2 - 1 Завершен Металлист 1925 П
Премьер-лига 2023/2024
05.11.2023 - 15:00 Металлист 1925 2 - 1 Завершен Черноморец В
Премьер-лига 2023/2024
29.10.2023 - 15:00 Ворскла 2 - 2 Завершен Металлист 1925 Н
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Главные события
30'
Владислав Дмитренко ГООЛ!
29'
Bychek, Kostiantyn
ГООЛ! Voloshyn, Nazar
22'
ГООЛ! Voloshyn, Nazar
10'
Кто победит?
52 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
60%
Ничья
19%
Металлист 1925
21%
П1: 1.52 Х: 3.04 П2: 8.10
Составы команд
Стартовый состав
  • 35
    Neshcheret, Ruslan
    Вратарь
  • 6
    Brazhko, Volodymyr
    Полузащитник
  • 9
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 7
    Vanat, Vladyslav
    Нападающий
  • 22
    Владислав Кабаев
    Нападающий
  • 24
    Тымчук, Александр
    Защитник
  • 14
    Diachuk, Maksym
    Защитник
  • 29
    Буйальский, Виталий
    Полузащитник
  • 34
    Александр Сирота
    Защитник
  • 4
    Владислав Дубинчак
    Защитник
  • 10
    Voloshyn, Nazar
    Нападающий
    22 10
  • 1
    Денис Сидоренко
    Вратарь
  • 2
    Kapinus, Dmytro
    Полузащитник
  • 3
    Tkachuk, Yevgeniy
    Защитник
  • 20
    Cervak, Vadym
    Защитник
  • 74
    Farina, Marian
    Защитник
  • 28
    Артем Габелок
    Полузащитник
  • 7
    Moura, Ari
    Полузащитник
  • 21
    Bychek, Kostiantyn
    Нападающий
    29
  • 8
    Ярослав Мартынюк
    Полузащитник
  • 22
    Владислав Дмитренко
    Нападающий
    30
  • 97
    Sydorov, Oleksii
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
  • Shovkovskiy, Oleksandr
  • Олег Голодюк
Статистика матча
3
Удары в створ
2
1
Сейвы
1
ЖК
1
1
Угловые
1
1
Удары мимо
2
Штрафные
Фолы
2
LIVE
Трансляция матча Динамо - Металлист 1925
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В эфире
2+2
Трансляция
35'
33'
Гоооол!!!
ГОЛ! Удар головой от Ваната на ближней стойке завершил подачу углового с левого фланга от Буяльского.
32'
Опасный момент
Сидоренко вытащил из-под перекладины удар Буяльского из зоны перед штрафной на угловой.
30'
Гоооол!!!
ГОЛ! Ударом взлета Дмитренко завершил подачу с правого фланга от Габелка на дальний угол вратарского.
29'
Удар со штрафного от Бражко пошел мимо правой стойки.
28'
Желтая карточка
Бичек зацепил ноги Кабаева перед собственной штрафной.
27'
Опасный момент
Сидоренко парировал под ближней стойкой удар с левого фланга штрафной от Дубинчака.
24'
Опасный момент
Буяльский перед чужой штрафной получил отскок от Кабаева, который отобрал мяч на левом фланге атаки, после чего перебросил ворота.
23'
Опасный момент
Попал в сетку с внешней стороны Сидоров ударом с правого фланга штрафной.
22'
Гоооол!!!
ГОЛ! Мгновенный пас Буяльского от центрального круга на правый фланг запустил Волошина, который зашел в штрафную и пробил мимо Сидоренко.
19'
Прошел перед Волошиным мяч во время передачи Кабаева к правому флангу штрафной.
17'
Офсайд у Буяльского во время заброса к левому флангу штрафной.
14'
Дмитренко стремительно зашел на левый фланг штрафной мимо Тымчика, после чего пробил мимо ближней стойки.
12'
На угловой блокировал Сидоренко прострел Кабаева с правого фланга.
10'
Гоооол!!!
ГОЛ! Мгновенный пас Буяльского от центрального круга на правый фланг запустил Волошина, который зашел в штрафную и пробил мимо Сидоренко.
9'
Дмитренко навесом с левого фланга штрафной попал в защитника перед собой.
7'
Шапаренко перед чужой штрафной выполнил дальний удар точно в Капинуса перед собой.
5'
Ари полетел на газон из-за ног Дубинчака на правом фланге атаки.
3'
Болезненное столкновение между Тымчиком и Фариной, когда последний бежал по левому флангу атаки.
1'
Позиционная атака от Динамо в начале игры.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Инфо
Игра начнется в 15:15.
Инфо
Игру в свое время перенесли из-за участия Динамо в еврокубковой квалификации.
Инфо
Металист 1925 идет одиннадцатым с 4 победами, 3 ничьими и 8 поражениями - 15 очков.
Инфо
Динамо идет шестым с 7 победами, 1 ничьей и 4 поражениями - 22 очка.
Запасные: И. Потимков, Мозиль, Коваленко, Курило, Жичиков, Безуглый, Ременюк, Абдуллаев, А. Ткачук, Борячук, Чирук.
Металист 1925: Сидоренко - Капинус, Е. Ткачук, Червак, Фарина - Бычек, Габелок, Мартынюк - Ари, Сидоров, Дмитренко.
Запасные: Бущан, Моргун, Вивчаренко, Андриевский, Караваев, Супряга, Малыш, Диалло, Царенко, Биловар, Бенито, Рамадани.
Динамо Киев: Нещерет - Тымчик, Дячук, Сирота, Дубинчак - Бражко - Волошин, Буяльский, Шапаренко, Кабаев - Ванат.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Александр Омельченко (Славянск, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 3-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона Динамо им. В. Лобановского (Киев, Украина) сыграют Динамо Киев и харьковский Металлист 1925.
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Анонс матча Динамо - Металлист 1925 07.12.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Металлист 1925 (Харьков) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 07.12.2023
Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Динамо (Киев) и командой Металлист 1925 (Харьков):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Металлист 1925 и Динамо в предыдущем футбольном матче 04.06.2023 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Shovkovskiy, Oleksandr и Олег Голодюк разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Металлист 1925 можно посмотреть 07.12.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Динамо - Металлист 1925, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против Рух - 26.11.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Олег Голодюк

Предыдущий матч команды Металлист 1925 был сыгран против Шахтер - 03.12.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Шахтер.

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