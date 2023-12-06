Динамо - Металлист 1925 онлайн трансляция матча

Игры прошлого года: 0-0 (Динамо Киев дома) и 1-1 (Металлист 1925 дома).

Вы знали, что Динамо Киев забил 30% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Металлист 1925 забил 27% голов между минутами 46-60?

Металлист 1925 не выиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.

Динамо Киев не забивает в 2 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Металлист 1925 не забивает в 4 из их 9 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Выездная статистика Металлист 1925 в сезоне 1-2-6

Volodymyr Shepelev получил больше всего желтых карточек (4) в Динамо Киев. Maksym Zhychykov получил 4 в Металлист 1925.

Металлист 1925 пропускает в каждом из последних 9 матчах.

Металлист 1925 забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Динамо Киев выигрывает первый тайм в 41% матчей, Металлист 1925 выигрывает в 18% матчей.

Динамо Киев выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Металлист 1925 выигрывает в 18%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Когда Динамо Киев лидирует 1-0 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.

Когда Металлист 1925 лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.

Когда Динамо Киев проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.

Когда Металлист 1925 проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.

Недавнее выступление команды Динамо Киев в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Металлист 1925.

Динамо Киев's performance of the last 5 matches is better than Металлист 1925's.

Команда Динамо Киев проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды Металлист 1925 (во всех соревнованиях).

Из последних 3 встреч команда Динамо Киев выиграла 1, команда Металлист 1925 выиграла 0, 2 ничьи.

Команда Динамо Киев проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды Металлист 1925.

Команда Металлист 1925 выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды Динамо Киев.

Динамо Киев забивает 1 гола за матч против команды Металлист 1925, а Металлист 1925 забивает 0.33 гола против команды Динамо Киев (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Динамо Киев и Металлист 1925 - 1.33.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Динамо Киев и Металлист 1925 - 0.67.

Динамо Киев забивает 1.89 гола, играя дома, а Металлист 1925 забивает 0.95 гола, играя на выезде (в среднем).

Металлист 1925 проиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.

В Премьер-лига, Металлист 1925 проиграла последние 3 выездных игр.

Металлист 1925 проиграл 3 матчей подряд.