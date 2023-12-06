Динамо - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7.12.2023

В четверг киевская и харьковские команды проведут перенесенный поединок 3-го тура чемпионата Украины. "Динамо" будет принимать "Металлист 1925" на своей домашней арене - стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Столичный клуб является лидером этой кампании по количеству несыгранных матчей.

Перенесенный матч 3-го тура УПЛ сезона 2023/24

7.12.2023. Киев, "Динамо" имени Валерия Лобановского

Арбитр - Омельченко Александр

"Динамо" 15:00 "Металлист 1925"

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"Динамо": последние новости

Приход нового наставника в лице Александра Шовковского вдохнул в киевский коллектив новую жизнь. Под руководством СаШо "Динамо" перешло к более простому, но при этом не менее эффективному футболу.

После поражения от донецкого "Шахтера" и отставки Мирчи Луческу динамовцы провели два матча и одержали две победы. Возвращение старого нового главного тренера помогло столичной команде наладить игру в обороне. В игре против криворожского "Кривбасса" и львовского "Руха" динамовцы оставили свои ворота "сухими". В свою очередь в атаке "Динамо" сделало ставку на более вертикальный стиль, что тоже стабильно приносит забитые мячи. Оба матча закончились идентично - победой со счетом 2:0.

Киевская команда при Шовковском стала действовать заметно значительно проще, однако появилась определенная монолитность и солидность. И пока, кажется, этого будет хватать обыгрывать любого соперника в нынешней УПЛ, или как минимум играть на равных.

Как бы раньше не казалось, что для "Динамо" с большими задачами в этой кампании закончено, не все так плохо. Киевляне на уровне с донецким "Шахтером" являются лидером чемпионата по потерянным очкам. Поэтому все в руках, точнее в ногах "бело-синих". Тем более, "удалось" сохранить силы в Минае, так как матч не состоялся.

Ориентировочный состав "Динамо": Бущан, Тымчик, Сирота, Дячук, Дубинчак, Андриевский, Бражко, Шапаренко, Караваев, Кабаев, Ванат.

"Металлист 1925": последние новости

Харьковская команда находится в откровенном кризисе. После волевой победы над одесским "Черноморцем", которая была датирована еще 5-м ноября, "Металлист 1925" потерпел три поражения. Все они были гостевыми. В частности, подопечные Олега Голодюка на выезде уступили для житомирского "Полесья" (1:2), проиграли в результативном матче ровенскому "Вересу" (3:4) и потерпели поражение от донецкого "Шахтера" (0:2).

Примечательно, что все эти результаты произошли после ухода из клуба одного из тренеров - Эдмара. Новый старый тренерский штаб пока вообще не может нащупать нужную игру. Харьковский коллектив не выглядит совсем безыдейно, но уж слишком сильно страдает стабильность.

11-е место "Металлиста 1925" также не должно вводить в заблуждение. От зоны переходных матчей команду Голодюка отдаляет всего 2 (!) очка. Нужно исправлять ситуацию, однако вряд ли это произойдет в игре против мотивированного "Динамо".

Ориентировочный состав "Металлиста 1925": Сидоренко, Безуглый, Червак, Евгений Ткачук, Жичиков, Мартынюк, Габелок, Андрей Ткачук, Юсов, Борячук, Ари.

"Динамо" - "Металлист 1925". Личные встречи

"Динамо" и "Металлист 1925" имеют небогатую историю личных противостояний. В частности, всего три матча. Все они прошли, ожидаемо, в рамках элитного украинского дивизиона. Одну победу одержали "бело-синие", в остальных двух поединках был зафиксирован ничейный результат.

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"Динамо" - "Металлист 1925". Ставка и коэффициенты

"Динамо" - "Металлист 1925". Турнирное положение команд

По сути, с определенной натяжкой, можно сказать, что киевская и харьковская команда являются середняками текущего первенства. Однако, значительно разными "середняками". Для "Динамо" далеко еще не все потеряно. Выигрывай все перенесенные матчи и возглавляй турнирную таблицу.

# КОМАНДА И В Н П О 1 Кривбасс 16 10 3 3 33 2 СК Днепр-1 16 10 3 3 33 3 Полесье 16 9 4 3 31 4 Шахтер 14 8 4 2 28 5 Рух 16 6 7 3 25 6 Динамо 12 7 1 4 22 7 Ворскла 16 6 4 6 22 8 Колос 15 4 9 2 21 9 ЛНЗ 16 5 5 6 20 10 Черноморец 15 6 1 8 19 11 Металлист 1925 15 4 3 8 15 12 Оболонь 15 3 5 7 14 13 ФК Александрия 15 3 4 8 13 14 Верес 15 2 6 7 12 15 Заря 13 2 5 6 11 16 ФК Минай 15 0 6 9 6

"Динамо" - Металлист 1925. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 2:0. Букмекеры отдают полное преимущество столичной команде. Учитывая статус команд и игровую форму хозяев поля, не можем не согласиться. Если киевляне хотят бороться за высокие места, или даже за чемпионство, то должны выходить и забирать три очка.