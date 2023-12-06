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Динамо - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7.12.2023
Динамо - Металлист 1925: Прогноз и анонс матча ⋉ 7.12.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В четверг киевская и харьковские команды проведут перенесенный поединок 3-го тура чемпионата Украины. "Динамо" будет принимать "Металлист 1925" на своей домашней арене - стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Столичный клуб является лидером этой кампании по количеству несыгранных матчей.
- "Динамо" 15:00 "Металлист 1925"
- "Динамо": последние новости
- "Металлист 1925": последние новости
- "Динамо" - "Металлист 1925". Личные встречи
- "Динамо" - "Металлист 1925". Ставка и коэффициенты
- "Динамо" - "Металлист 1925". Турнирное положение команд
- "Динамо" - Металлист 1925. Прогноз на матч от UA-Футбол
Перенесенный матч 3-го тура УПЛ сезона 2023/24
7.12.2023. Киев, "Динамо" имени Валерия Лобановского
Арбитр - Омельченко Александр
"Динамо" 15:00 "Металлист 1925"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: 2+2.
"Динамо": последние новости
Приход нового наставника в лице Александра Шовковского вдохнул в киевский коллектив новую жизнь. Под руководством СаШо "Динамо" перешло к более простому, но при этом не менее эффективному футболу.
После поражения от донецкого "Шахтера" и отставки Мирчи Луческу динамовцы провели два матча и одержали две победы. Возвращение старого нового главного тренера помогло столичной команде наладить игру в обороне. В игре против криворожского "Кривбасса" и львовского "Руха" динамовцы оставили свои ворота "сухими". В свою очередь в атаке "Динамо" сделало ставку на более вертикальный стиль, что тоже стабильно приносит забитые мячи. Оба матча закончились идентично - победой со счетом 2:0.
Киевская команда при Шовковском стала действовать заметно значительно проще, однако появилась определенная монолитность и солидность. И пока, кажется, этого будет хватать обыгрывать любого соперника в нынешней УПЛ, или как минимум играть на равных.
Как бы раньше не казалось, что для "Динамо" с большими задачами в этой кампании закончено, не все так плохо. Киевляне на уровне с донецким "Шахтером" являются лидером чемпионата по потерянным очкам. Поэтому все в руках, точнее в ногах "бело-синих". Тем более, "удалось" сохранить силы в Минае, так как матч не состоялся.
Ориентировочный состав "Динамо": Бущан, Тымчик, Сирота, Дячук, Дубинчак, Андриевский, Бражко, Шапаренко, Караваев, Кабаев, Ванат.
"Металлист 1925": последние новости
Харьковская команда находится в откровенном кризисе. После волевой победы над одесским "Черноморцем", которая была датирована еще 5-м ноября, "Металлист 1925" потерпел три поражения. Все они были гостевыми. В частности, подопечные Олега Голодюка на выезде уступили для житомирского "Полесья" (1:2), проиграли в результативном матче ровенскому "Вересу" (3:4) и потерпели поражение от донецкого "Шахтера" (0:2).
Примечательно, что все эти результаты произошли после ухода из клуба одного из тренеров - Эдмара. Новый старый тренерский штаб пока вообще не может нащупать нужную игру. Харьковский коллектив не выглядит совсем безыдейно, но уж слишком сильно страдает стабильность.
11-е место "Металлиста 1925" также не должно вводить в заблуждение. От зоны переходных матчей команду Голодюка отдаляет всего 2 (!) очка. Нужно исправлять ситуацию, однако вряд ли это произойдет в игре против мотивированного "Динамо".
Ориентировочный состав "Металлиста 1925": Сидоренко, Безуглый, Червак, Евгений Ткачук, Жичиков, Мартынюк, Габелок, Андрей Ткачук, Юсов, Борячук, Ари.
"Динамо" - "Металлист 1925". Личные встречи
"Динамо" и "Металлист 1925" имеют небогатую историю личных противостояний. В частности, всего три матча. Все они прошли, ожидаемо, в рамках элитного украинского дивизиона. Одну победу одержали "бело-синие", в остальных двух поединках был зафиксирован ничейный результат.
"Динамо" - "Металлист 1925". Ставка и коэффициенты
"Динамо" - "Металлист 1925". Турнирное положение команд
По сути, с определенной натяжкой, можно сказать, что киевская и харьковская команда являются середняками текущего первенства. Однако, значительно разными "середняками". Для "Динамо" далеко еще не все потеряно. Выигрывай все перенесенные матчи и возглавляй турнирную таблицу.
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"Динамо" - Металлист 1925. Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа 2:0. Букмекеры отдают полное преимущество столичной команде. Учитывая статус команд и игровую форму хозяев поля, не можем не согласиться. Если киевляне хотят бороться за высокие места, или даже за чемпионство, то должны выходить и забирать три очка.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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