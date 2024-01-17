Жирона - Райо Вальекано онлайн трансляция матча

Матч между командой Жирона (Жирона) и командой Райо Вальекано (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Испании 2023/2024.
Дата проведения матча: 17.01.2024
Время начала матча: 22:30
История противостояний между Жирона (Жирона) и командой Райо Вальекано (Мадрид):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Жирона, тогда как команда Райо Вальекано осталась с поражением. Столкновение Райо Вальекано и Жирона в предыдущем футбольном матче 11.11.2023 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Жирона (Жирона)
Год основания Жирона (Жирона): 1930
Страна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)
Предыдущий матч команды Жирона был сыгран против Альмерия - 14.01.2024, в рамках турнира Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился ничьей.
Название: Райо Вальекано (Мадрид)
Год основания Райо Вальекано (Мадрид): 1924
Страна: Испания
Тренер: Франсиско
Прошедший поединок команды Райо Вальекано был сыгран против Хетафе - 02.01.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился победой команды Райо Вальекано.
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