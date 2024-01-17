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Жирона - Райо Вальекано онлайн трансляция матча

Кубок Испании - 17 января 2024, 22:30 . Трансляция: MEGOGO Футбол Первый
Главный судья: Йорге Фигуэроа Вазкез
Рейтинг матча:
Жирона
Жирона
До начала
00 : 00 : 00
Райо Вальекано
Мадрид
Смотреть трансляцию
Кто победит?
36 Пользователей сделало свой выбор
Жирона
47%
Ничья
25%
Райо Вальекано
28%
П1: 1.95 Х: 2.78 П2: 4.84
П1: 1.95 Х: 2.78 П2: 4.84
Интересные факты
  • За последние 10 встреч когда команда Жирона играла дома, команда Жирона выиграла 2 раз, 4 сыграла в ничью и 4 победы команды Райо Вальекано. Разница голов 16-12 в пользу команды Райо Вальекано.
  • Во время последних 20 встреч, команда Жирона выиграла 6 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Райо Вальекано выиграла 8 раз. Разница забитых и пропущенных голов 27-25 в пользу команды Райо Вальекано
  • Последняя домашняя победа Жирона над Райо Вальекано была в 2019
  • Жирона не проигрывает в последних 14 играх.
  • Жирона выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Жирона не проигрывает в последних 6 домашних матчах.
  • Жирона забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.
  • Жирона выигрывает первый тайм в 34% матчей, Райо Вальекано выигрывает в 26% матчей.
  • Жирона выигрывает первую половину матча в 34% случаев, Райо Вальекано выигрывает в 26%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Жирона.
  • В их последнюю встречу команда Жирона победила в 1 гол(а).
  • Когда Жирона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Жирона% своих матчей.
  • Когда Райо Вальекано лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Райо Вальекано% своих матчей.
  • Когда Жирона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Жирона% своих матчей.
  • Когда Райо Вальекано проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Райо Вальекано% своих матчей.
  • Жирона's performance of the last 5 matches is better than Райо Вальекано's.
  • Команда Райо Вальекано проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Жирона (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Жирона выиграла 1, команда Райо Вальекано выиграла 2, 2 ничьи.
  • Жирона забивает 1.4 гола за матч против команды Райо Вальекано, а Райо Вальекано забивает 1.8 гола против команды Жирона (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Жирона и Райо Вальекано - 3.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Жирона и Райо Вальекано - 2.2.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Жирона забивает 2.18 гола, играя дома, а Райо Вальекано забивает 1.14 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Жирона
3
Побед
6
Игр
1
Побед
Райо Вальекано
Чемпионат Испании 2023/2024
11.11.2023 - 15:00 Райо Вальекано 1 - 2 Завершен Жирона
Чемпионат Испании 2022/2023
18.03.2023 - 17:15 Райо Вальекано 2 - 2 Завершен Жирона
Чемпионат Испании 2022/2023
29.12.2022 - 18:00 Жирона 2 - 2 Завершен Райо Вальекано
Кубок Испании 2021/2022
15.01.2022 - 19:30 Жирона 1 - 2 Завершен Райо Вальекано
Последние матчи - Жирона
Чемпионат Испании 2023/2024
14.01.2024 - 15:00 Альмерия 0 - 0 Завершен Жирона Н
Кубок Испании 2023/2024
06.01.2024 - 19:00 Эльче 0 - 2 Завершен Жирона В
Чемпионат Испании 2023/2024
03.01.2024 - 22:30 Жирона 4 - 3 Завершен Атлетико В
Чемпионат Испании 2023/2024
21.12.2023 - 20:00 Бетис 1 - 1 Завершен Жирона Н
Чемпионат Испании 2023/2024
18.12.2023 - 22:00 Жирона 3 - 0 Завершен Алавес В
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Последние матчи - Райо Вальекано
Чемпионат Испании 2023/2024
02.01.2024 - 18:00 Хетафе 0 - 2 Завершен Райо Вальекано В
Чемпионат Испании 2023/2024
19.12.2023 - 20:00 Райо Вальекано 0 - 1 Завершен Валенсия П
Чемпионат Испании 2023/2024
15.12.2023 - 22:00 Осасуна 1 - 0 Завершен Райо Вальекано П
Чемпионат Испании 2023/2024
11.12.2023 - 22:00 Райо Вальекано 0 - 0 Завершен Сельта Н
Чемпионат Испании 2023/2024
02.12.2023 - 17:15 Атлетик 4 - 0 Завершен Райо Вальекано П
Показать больше
Кто победит?
36 Пользователей сделало свой выбор
Жирона
47%
Ничья
25%
Райо Вальекано
28%
П1: 1.95 Х: 2.78 П2: 4.84
П1: 1.95 Х: 2.78 П2: 4.84
LIVE
Трансляция матча Жирона - Райо Вальекано
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В эфире
MEGOGO Футбол Первый
Трансляция
Инфо
Арбитр — Хорхе Фигейроа Васкес.
Запасные: Гассанига (в), Фуидиас (в), Валери, Алейш Гарсия, Довбик, Кебе, Коуту, Мартин, Монжонель, Торре, Яакобишвили.
Инфо
Стартовый состав Жироны: Хуан Карлос — Гуттьерес, Блинд, Хуанпе, Мартинес — Эррера — Савио, Солис, Порту, Цыганков — Стуани (к). Главный тренер — Мичел.
Запасные: Димитриевский (в), Балью, Альваро Гарсия, Эрнандес, Эспино, Камельо, Лежен, Посо, Трехо, Фалькао.
Инфо
Стартовый состав Райо Вальекано: Карденас — Чаваррия, Паскуаль, Мумин, Рациу — де Фрутос, Валентин, Лопес, Паласон — де Томас, Нтека. Главный тренер — Франсиско Родригес.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Кубка Испании Жирона – Райо Вальекано.
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Последние матчи
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Анонс матча Жирона - Райо Вальекано 17.01.2024, Кубок Испании

Матч между командой Жирона (Жирона) и командой Райо Вальекано (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Испании 2023/2024.

Дата проведения матча: 17.01.2024
Время начала матча: 22:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Жирона (Жирона) и командой Райо Вальекано (Мадрид):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Жирона, тогда как команда Райо Вальекано осталась с поражением. Столкновение Райо Вальекано и Жирона в предыдущем футбольном матче 11.11.2023 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Жирона - Райо Вальекано можно посмотреть 17.01.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Испании. Текстовую трансляцию матча Жирона - Райо Вальекано, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Жирона (Жирона)
Год основания Жирона (Жирона): 1930
Страна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Предыдущий матч команды Жирона был сыгран против Альмерия - 14.01.2024, в рамках турнира Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Райо Вальекано (Мадрид)
Год основания Райо Вальекано (Мадрид): 1924
Страна: Испания
Тренер: Франсиско

Прошедший поединок команды Райо Вальекано был сыгран против Хетафе - 02.01.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился победой команды Райо Вальекано.

Следите за результатами матча Жирона - Райо Вальекано онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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