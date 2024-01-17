Жирона - Райо Вальекано онлайн трансляция матча

За последние 10 встреч когда команда Жирона играла дома, команда Жирона выиграла 2 раз, 4 сыграла в ничью и 4 победы команды Райо Вальекано. Разница голов 16-12 в пользу команды Райо Вальекано.

Во время последних 20 встреч, команда Жирона выиграла 6 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Райо Вальекано выиграла 8 раз. Разница забитых и пропущенных голов 27-25 в пользу команды Райо Вальекано

Последняя домашняя победа Жирона над Райо Вальекано была в 2019

Жирона не проигрывает в последних 14 играх.

Жирона выиграл 3 домашних матчей подряд.

Жирона не проигрывает в последних 6 домашних матчах.

Жирона забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.

Жирона выигрывает первый тайм в 34% матчей, Райо Вальекано выигрывает в 26% матчей.

Жирона выигрывает первую половину матча в 34% случаев, Райо Вальекано выигрывает в 26%.

Победителем прошлой встречи была команда Жирона.

В их последнюю встречу команда Жирона победила в 1 гол(а).

Когда Жирона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Жирона% своих матчей.

Когда Райо Вальекано лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Райо Вальекано% своих матчей.

Когда Жирона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Жирона% своих матчей.

Когда Райо Вальекано проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Райо Вальекано% своих матчей.

Жирона's performance of the last 5 matches is better than Райо Вальекано's.

Команда Райо Вальекано проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Жирона (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Жирона выиграла 1, команда Райо Вальекано выиграла 2, 2 ничьи.

Жирона забивает 1.4 гола за матч против команды Райо Вальекано, а Райо Вальекано забивает 1.8 гола против команды Жирона (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Жирона и Райо Вальекано - 3.2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Жирона и Райо Вальекано - 2.2.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.