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Жирона - Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Кубка короля на 17.01.2024

Испания

Так кризис или все-таки нет?

Жирона - Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Кубка короля на 17.01.2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alberto Gardin/SOPA Images/LightRocket

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сенсационный лидер Примеры "Жирона" дома примет середняка "Райо Вальекано" в рамках Кубка, и это тот случай, когда прогнозировать что-либо сложно.

С одной стороны, каталонцы в разы лучше проводят сезон, с другой - они выглядели ужасно в прошлом туре и ко всему неясно, нужен им Кубок или нет? Календарь в Испании очень суров для команд без длинных скамеек.

Содержание

Трансляция матча
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Дивіться матч Кубку короля Жирона - Райо Вальєкано
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Кубок короля. 1/8 финала
17 января. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" 22:30 "Райо Вальекано"
Арбитр: Хорхе Фигероа Васкес
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Жироны"

"Жирона" проводит лучший сезон в истории и временно возглавляет таблицу Ла Лиги с 49 очками. Это то, что уже точно останется в истории.

С другой стороны, Мичел прав, что в воскресенье его команда не наиграла даже на ничью на поле безнадежной "Альмерии" (0:0). 4:18 по ударам - это позор. Карета будто в тыкву превратилась - исчезла острота, организация. Гассанига остался один и чудом спас "Жирону" от второго в сезоне поражения.

Уже 21 января у каталонцев матч Ла Лиги против "Севильи" и, конечно, он важнее в свете их борьбы. Тем не менее, после провала в Альмерии и кубковый матч будет под микроскопом. Увидим ли мы прежнюю, атакующую "Жирону", забившую 46 голов в 19 турах, или же команда Довбика и Цыганкова сдувается на глазах?

Новости "Райо Вальекано"

Текущая форма "Райо Вальекано" должна помочь "Жироне" с реабилитацией. В последних 10 матчах мадридцы одержали 3 победы, из которых 2 - над командами из низших лиг, ну а "Хетафе" сам себя победил, заработав три красных (2:0).

Главный бич мадридцев - это голы. 18 забитых в 19 турах - уровень зоны вылета. Больше всех разочаровывает деградировавший Рауль де Томас, но также отмечаем травму Альваро Гарсии и старение Фалькао. При этом оборона у "Молний" крепка, и выстояла даже на "Бернабеу" (0:0). Конечно, они могут остановить и "Жирону" тоже.

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Кроме того, "Райо" будет свежее, ведь его матч 20-го тура был перенесен из-за Суперкубка. Это, конечно, не решает проблему в атаке, но даст "Молниям" больше шансов, если игра затянется на 120 минут.

"Жирона" - "Райо Вальекано": статистика личных встреч

В этом сезоне "Жирона" уже побеждала "Райо" на его же поле в рамках чемпионата; в том матче отличился наш Артем Довбик (2:1).

Также на "Вальекасе" год назад дубль оформлял Виктор Цыганков, а матч тогда завершился вничью 2:2.

Что же касается встреч на "Монтиливи", то здесь "Жирона" не выиграла у "Райо" ни одного из четырех последних матчей - две ничьи и два поражения.

Последние матчи "Жироны"

Жирона - Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Кубка короля на 17.01.2024 - изображение 4

Последние матчи "Райо Вальекано"

Жирона - Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Кубка короля на 17.01.2024 - изображение 5

Ориентировочные составы

У "Жироны" главные потери в защите - это Эрик Гарсия и Давид Лопес. Возможно, клубу даже придется выходить на трансферный рынок, чтобы закрыть бреши.

У "Райо" неизвестна ситуация у вингера Альваро Гарсии и ветерана Оскара Трехо. Кроме того, опорник Пат Сисс поехал на КАН.

"Жирона": Гассанига - Коуто, Арнау, Блинд, Гутьеррес - Мартин, Алейш Гарсия, Эррера - Цыганков, Стуани, Савио

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Аридане, Лежен, Эспино - Паласон, Унаи Лопес, Валентин, де Фрутос - Нтека, де Томас

"Жирона" - "Райо Вальекано": ставки и коэффициенты

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1,83
3,85
4,50
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"Жирона" - "Райо Вальекано": прогноз от UA-Футбол

Верим в "Жирону" - до сих пор в этом сезоне она двух кряду осечек не допускала.

БК предлагают поставить на победу каталонцев с коэффициентами от 1,8 и выше.

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