Жирона - Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Кубка короля на 17.01.2024

Сенсационный лидер Примеры "Жирона" дома примет середняка "Райо Вальекано" в рамках Кубка, и это тот случай, когда прогнозировать что-либо сложно.

С одной стороны, каталонцы в разы лучше проводят сезон, с другой - они выглядели ужасно в прошлом туре и ко всему неясно, нужен им Кубок или нет? Календарь в Испании очень суров для команд без длинных скамеек.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Кубку короля Жирона - Райо Вальєкано Смотреть трансляцию

Кубок короля. 1/8 финала

17 января. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" 22:30 "Райо Вальекано"

Арбитр: Хорхе Фигероа Васкес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Жироны"

"Жирона" проводит лучший сезон в истории и временно возглавляет таблицу Ла Лиги с 49 очками. Это то, что уже точно останется в истории.

С другой стороны, Мичел прав, что в воскресенье его команда не наиграла даже на ничью на поле безнадежной "Альмерии" (0:0). 4:18 по ударам - это позор. Карета будто в тыкву превратилась - исчезла острота, организация. Гассанига остался один и чудом спас "Жирону" от второго в сезоне поражения.

48 - Teams with most points in a @LaLigaEN first round in the 21st Century (excluding Atlético de Madrid, Barcelona and Real Madrid):



48 - GIRONA 23/24 (W15 D3 L1)

43 - Real Sociedad 02/03 (W12 D7 L0)

43 - Valencia 03/04 (W13 D4 L2)

42 - Sevilla 16/17 (W13 D3 L3)



Steamroller. pic.twitter.com/tbS6wijZXi — OptaJose (@OptaJose) January 4, 2024

Уже 21 января у каталонцев матч Ла Лиги против "Севильи" и, конечно, он важнее в свете их борьбы. Тем не менее, после провала в Альмерии и кубковый матч будет под микроскопом. Увидим ли мы прежнюю, атакующую "Жирону", забившую 46 голов в 19 турах, или же команда Довбика и Цыганкова сдувается на глазах?

Новости "Райо Вальекано"

Текущая форма "Райо Вальекано" должна помочь "Жироне" с реабилитацией. В последних 10 матчах мадридцы одержали 3 победы, из которых 2 - над командами из низших лиг, ну а "Хетафе" сам себя победил, заработав три красных (2:0).

Главный бич мадридцев - это голы. 18 забитых в 19 турах - уровень зоны вылета. Больше всех разочаровывает деградировавший Рауль де Томас, но также отмечаем травму Альваро Гарсии и старение Фалькао. При этом оборона у "Молний" крепка, и выстояла даже на "Бернабеу" (0:0). Конечно, они могут остановить и "Жирону" тоже.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Кроме того, "Райо" будет свежее, ведь его матч 20-го тура был перенесен из-за Суперкубка. Это, конечно, не решает проблему в атаке, но даст "Молниям" больше шансов, если игра затянется на 120 минут.

"Жирона" - "Райо Вальекано": статистика личных встреч

В этом сезоне "Жирона" уже побеждала "Райо" на его же поле в рамках чемпионата; в том матче отличился наш Артем Довбик (2:1).

Также на "Вальекасе" год назад дубль оформлял Виктор Цыганков, а матч тогда завершился вничью 2:2.

Что же касается встреч на "Монтиливи", то здесь "Жирона" не выиграла у "Райо" ни одного из четырех последних матчей - две ничьи и два поражения.

Последние матчи "Жироны"

Последние матчи "Райо Вальекано"

Ориентировочные составы

У "Жироны" главные потери в защите - это Эрик Гарсия и Давид Лопес. Возможно, клубу даже придется выходить на трансферный рынок, чтобы закрыть бреши.

У "Райо" неизвестна ситуация у вингера Альваро Гарсии и ветерана Оскара Трехо. Кроме того, опорник Пат Сисс поехал на КАН.

"Жирона": Гассанига - Коуто, Арнау, Блинд, Гутьеррес - Мартин, Алейш Гарсия, Эррера - Цыганков, Стуани, Савио

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Аридане, Лежен, Эспино - Паласон, Унаи Лопес, Валентин, де Фрутос - Нтека, де Томас

"Жирона" - "Райо Вальекано": ставки и коэффициенты

"Жирона" - "Райо Вальекано": прогноз от UA-Футбол

Верим в "Жирону" - до сих пор в этом сезоне она двух кряду осечек не допускала.

БК предлагают поставить на победу каталонцев с коэффициентами от 1,8 и выше.