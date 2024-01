Жирона - Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Кубка короля на 17.01.2024

Сенсационный лидер Примеры "Жирона" дома примет середняка "Райо Вальекано" в рамках Кубка, и это тот случай, когда прогнозировать что-либо сложно.

С одной стороны, каталонцы в разы лучше проводят сезон, с другой - они выглядели ужасно в прошлом туре и ко всему неясно, нужен им Кубок или нет? Календарь в Испании очень суров для команд без длинных скамеек.

"Жирона" проводит лучший сезон в истории и временно возглавляет таблицу Ла Лиги с 49 очками. Это то, что уже точно останется в истории.

С другой стороны, Мичел прав, что в воскресенье его команда не наиграла даже на ничью на поле безнадежной "Альмерии" (0:0). 4:18 по ударам - это позор. Карета будто в тыкву превратилась - исчезла острота, организация. Гассанига остался один и чудом спас "Жирону" от второго в сезоне поражения.

48 - Teams with most points in a @LaLigaEN first round in the 21st Century (excluding Atlético de Madrid, Barcelona and Real Madrid):



48 - GIRONA 23/24 (W15 D3 L1)

43 - Real Sociedad 02/03 (W12 D7 L0)

43 - Valencia 03/04 (W13 D4 L2)

42 - Sevilla 16/17 (W13 D3 L3)



