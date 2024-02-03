Шахтер - Вележ онлайн трансляция матча

Опасный момент

Каким-то чудом мяч не оказался в сетке ворот Вележа! Швед был в нескольких метров от ворот, к тому же имел поддержку в лице Эгиналдо, но исполнил что-то непонятное. И в створ не попал, и у бразильца не было шансов дотянуться до мяча.