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Шахтер - Вележ онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 03 февраля 2024, 16:30
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
2 - 3
Матч завершен
Вележ
Ход матча
Кто победит?
56 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
32%
Ничья
34%
Вележ
34%
Личные встречи
Шахтер
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Вележ
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
03.02.2024 - 16:30 Шахтер 2 - 3 Завершен Вележ
Последние матчи - Шахтер
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
03.02.2024 - 16:30 Шахтер 2 - 3 Завершен Вележ П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
03.02.2024 - 12:00 Шахтер 0 - 2 Завершен Градец-Кралове П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
28.01.2024 - 16:30 Шахтер 0 - 0 Завершен Марибор Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
25.01.2024 - 17:03 Шахтер 3 - 1 Завершен Лех В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
22.01.2024 - 14:30 Шахтер 2 - 0 Завершен Пюник В
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Последние матчи - Вележ
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
03.02.2024 - 16:30 Шахтер 2 - 3 Завершен Вележ В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
10.02.2022 - 14:00 Верес 2 - 3 Завершен Вележ В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
08.02.2020 - 15:00 Вележ 3 - 1 Завершен Торпедо БелАз В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
04.02.2020 - 17:00 Вележ 1 - 1 Завершен Шахтёр Солигорск Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
21.01.2020 - 15:00 Железничар 1 - 2 Завершен Вележ В
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Кто победит?
56 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
32%
Ничья
34%
Вележ
34%
Трансляция
Экспериментальный состав Шахтера уступает в спарринге Вележу, допустив несколько результативных ошибок в обороне.
90+5'
Свисток
Матч завершился.
90+1'
Инфо
Добавлено 4 минуты.
84'
Опасный момент
У Пушкраева, который недавно вышел на поле, была отличная возможность забить после заброса от Мироши, но он совсем немного не дотянулся до мяча.
83'
Желтая карточка
Игрок Вележа Дука получил желтую карточку.
77'
Опасный момент
Каким-то чудом мяч не оказался в сетке ворот Вележа! Швед был в нескольких метров от ворот, к тому же имел поддержку в лице Эгиналдо, но исполнил что-то непонятное. И в створ не попал, и у бразильца не было шансов дотянуться до мяча.
72'
Цуканов на индивидуальном мастерстве создал себе голевой шанс. Мяч разминулся с ближней штангой после удара полузащитника Шахтера с линии штрафной.
70'
Есть проблемы у Шахтера в атаке. До этого везло очень быстро сравнивать счет, а сейчас моменты вообще не возникают.
61'
Назарина не нашел других вариантов продолжения атаки и пробил издалека. Мимо ворот.
47'
Замена
Козик в перерыве заменил Лацабидзе.
47'
Гоооол!!!
Вележ снова впереди! Привозы от защитников Шахтера продолжаются. На этот раз отличился Козик. Хаскич получил от соперника идеальный пас на ход и спокойно реализовал выход один на один.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Очень открытую игру продемонстрировали Шахтер и Вележ в первом тайме своего спарринга. Настораживает большое количество ошибок задней линии «горняков».
45+1'
Свисток
Перерыв.
45'
Гоооол!!!
Как и после первого пропущенного, Шахтер сразу же отыгрывается! Быстрая атака «горняков» завершилась тем, что Швед с метра отправил мяч в сетку, хоть и не очень уверенно, от штанги.
43'
Гоооол!!!
Спустя несколько минут Чаич все равно забивает! Пошел замыкать дальнюю штангу и дождался удачного отскока. К оборонительной игре этого состава огромные вопросы.
41'
Опасный момент
Казалось, ничто не помешает Чаичу забить после ужасной ошибки Рудько, но молодой хорват умудрился запустить мяч выше ворот!
35'
По сравнению со стартом встречи темп футбола заметно снизился. Думаю, никто и не ожидает, что весь спарринг будет проходить на высоких скоростях.
25'
Гоооол!!!
И сразу же сравнивает Шахтер! Швед не слишком удачно взял инициативу на себя, но мяч отскочил к Цуканову и тот не без помощи рикошета поразил ворота.
24'
Гоооол!!!
Вележ все-таки открывает счет! Гулияшвили воспользовался провалом в центре защиты Шахтера, выскочил один на один с Рудько и переиграл его ударом в левый нижний угол.
21'
Опасный момент
Эгиналдо не реализовал стопроцентный момент! Бразилец, который сегодня выполняет роль центрфорварда, обязан был переигрывать вратаря с близкого расстояния, но не смог как следует попасть по мячу.
20'
Офсайд
Хаскич с близкого расстояния головой расстрелял Рудько, но гол был отменен из-за положения вне игры.
14'
Очеретько протащил мяч и нанес удар с подступов к штрафной. После рикошета игровой снаряд мог полететь в створ, но все-таки прошел мимо.
10'
Боснийцы оригинально разыграли угловой, но до конкретики дело не дошло. Последняя передача была лишней, слишком сложный замысел.
5'
Опасный момент
Эгиналдо мог забивать! На скорости прошел по флангу, сместился в центр и пробивал в противоход голкиперу. Хаджикич достал мяч ногой.
3'
Немного активности от Вележа на старте поединка. Рудько несколько раз пришлось вступить в игру, хоть моменты и не были опасными.
1'
Свисток
Матч начался.
Запасные:
Инфо
Стартовый состав Вележа: Хаджикич (в), Оливейра, Вехабович, Гулияшвили, Звонич (к), Ореч, Пршеш, Сульич, Хаскич, Чаич, Штурм.
Запасные: Барченко (в), Козик, Огарков, Крыськив, Пушкарев, Сикан.
Инфо
Стартовый состав Шахтера: Рудько — Педриньо, Мироши, Лемкин, Лацабидзе — Назарина (к) — Эгиналдо, Цуканов, Очеретько, Гочолейшвили — Швед. Главный тренер — Марино Пушич.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция контрольного матча Шахтер — Вележ.
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Анонс матча Шахтер - Вележ 03.02.2024, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Матч между командой Шахтер (Донецк) и командой Вележ будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025.

Дата проведения матча: 03.02.2024
Время начала матча: 16:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Шахтер (Донецк) и командой Вележ:

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Вележ, тогда как команда Шахтер осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Вележ в предыдущем футбольном матче 03.02.2024 закончилось со следующими результатом: 2:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против Вележ - 03.02.2024, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025 и закончился победой команды Вележ.

Команда гостей

Название: Вележ

Прошедший поединок команды Вележ был сыгран против Шахтер - 03.02.2024, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025 и закончился победой команды Вележ.

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