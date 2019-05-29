  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Арсенал - Челси Смотреть онлайн
В тренде

Арсенал - Челси онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 29 декабря 2019, 16:00 - Эмирейтс
Главный судья: Крейг Поусон (Англия)
Рейтинг матча:
Арсенал
Лондон
0 - 0
До начала
00 : 00 : 00
Челси
Лондон
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
38%
Ничья
38%
Челси
25%
П1: 2.92 Х: 3.78 П2: 2.41 ТБ 3: 19 ТМ 3: 1.02
Интересные факты
  • There have been over 2.5 goals scored in Arsenal's last 3 home games (Premier League).
  • Было забито тотал голов меньше 2.5 в последних 5 матчах Челси
  • Arsenal have failed to win 10 of their last 11 matches (Premier League).
  • Arsenal have conceded at least 2 goals in their last 3 home matches (Premier League).
  • Arsenal are undefeated in their last 5 home matches against Chelsea in all competitions.
Личные встречи
Арсенал
5
Побед
21
Игр
9
Побед
Челси
Лига Европы 2020
29.05.2019 - 22:00 Челси 4 - 1 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2018
19.01.2019 - 19:30 Арсенал 2 - 0 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2018/2019
18.08.2018 - 19:30 Челси 3 - 2 Завершен Арсенал
Кубок Лиги Англия 2017/2018
24.01.2018 - 22:00 Арсенал 2 - 1 Завершен Челси
Последние матчи - Арсенал
Чемпионат Англии 2019/2020
26.12.2019 - 18:45 Борнмут 1 - 1 Завершен Арсенал Н
Чемпионат Англии 2019/2020
21.12.2019 - 14:45 Эвертон 0 - 0 Завершен Арсенал Н
Чемпионат Англии 2019/2020
15.12.2019 - 18:30 Арсенал 0 - 3 Завершен Манчестер Сити П
Лига Европы 2019/2020
12.12.2019 - 20:00 Стандард 2 - 2 Завершен Арсенал Н
Чемпионат Англии 2019/2020
09.12.2019 - 22:00 Арсенал 3 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Показать больше
Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2019/2020
26.12.2019 - 16:45 Челси 0 - 2 Завершен "Саутгемптон" П
Чемпионат Англии 2019/2020
22.12.2019 - 18:30 "Тоттенхэм" 0 - 2 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2019/2020
14.12.2019 - 16:45 Челси 0 - 1 Завершен Борнмут П
Лига Чемпионов 2019/2020
10.12.2019 - 22:00 Челси 2 - 1 Завершен "Лилль" В
Чемпионат Англии 2019/2020
07.12.2019 - 14:15 Эвертон 3 - 1 Завершен Челси П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
38%
Ничья
38%
Челси
25%
П1: 2.92 Х: 3.78 П2: 2.41 ТБ 3: 19 ТМ 3: 1.02
Составы команд
0
Бернд Лено
0
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
0
Калум Чеймберс
0
Давид Луис
0
Букайо Сака
0
Маттео Гюэндузи
11
Лукас Торрейра
0
Гранит Джака
0
Пепе Николас
0
Месут Озил
0
Пьер-Эмерик Обамейянг
24
Нельсон Р.
0
Александр Ляказетт
0
Аррисабалага Кепа
0
James Reece
0
Антонио Рюдигер
0
Томори Ф.
15
Зума Курт
0
Маркос Алонсо
0
Сесар Аспиликуэта
33
Эмерсон
0
Нголо Канте
0
Матео Ковачич
0
Mount Mason
0
Виллиан
0
Тамми Абрахам
0
Каллум Хадсон-Одои
Стартовый состав
  • 0
    Александр Ляказетт
    Нападающий
  • 0
    Пепе Николас
  • 0
    Месут Озил
    Полузащитник
  • 0
    Пьер-Эмерик Обамейянг
    Нападающий
  • 24
    Нельсон Р.
  • 0
    Маттео Гюэндузи
    Полузащитник
  • 11
    Лукас Торрейра
    Полузащитник
  • 0
    Гранит Джака
    Полузащитник
  • 0
    Эйнсли Мэйтленд-Найлс
    Полузащитник
  • 0
    Калум Чеймберс
  • 0
    Давид Луис
  • 0
    Букайо Сака
  • 0
    Бернд Лено
    Вратарь
  • 0
    Виллиан
    Полузащитник
  • 0
    Тамми Абрахам
  • 0
    Каллум Хадсон-Одои
  • 33
    Эмерсон
    Защитник
  • 0
    Нголо Канте
  • 0
    Матео Ковачич
    Полузащитник
  • 0
    Mount Mason
  • 0
    James Reece
  • 0
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 0
    Томори Ф.
  • 15
    Зума Курт
  • 0
    Маркос Алонсо
    Защитник
  • 0
    Сесар Аспиликуэта
  • 0
    Аррисабалага Кепа
Запасные игроки
  • 28
    Джозеф Уиллок
    Полузащитник
  • 26
    Дамиан Мартинес
    Вратарь
  • 27
    Константинос Мавропанос
    Защитник
  • 32
    Смит-Роу Э.
  • 20
    Шкодран Мустафи
    Защитник
  • 45
    Тайрис Джон-Жуль
  • 48
    Тарик Ламптей
  • 4
    Андреас Кристенсен
  • 13
    Вилли Кабальеро
    Вратарь
  • 5
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 8
    Росс Баркли
    Полузащитник
  • 23
    Бачуай Миши
Тренеры
  • Микель Артета
  • Фрэнк Лэмпард
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Последние матчи
Завершен 13:00 - Сегодня Сивасспор Сивасспор 1 Гезтепе Гезтепе 0 Завершен 12:30 - Сегодня Да Нанг Да Нанг 1 Хоангань Зялай (Вье)(Stat) Хоангань Зялай (Вье)(Stat) 1 Завершен 11:30 - Сегодня Хонг Линх Ха Тинх Хонг Линх Ха Тинх 6 Нам Динх Нам Динх 0 Завершен 21:30 - Вчера "Бернли" 0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2 Завершен 21:00 - Вчера Комерсиаль РП (Бра)(Stat) Комерсиаль РП (Бра)(Stat) 0 Уберландиа (Бра)(Stat) Уберландиа (Бра)(Stat) 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Арсенал - Челси 29.12.2019, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Арсенал (Лондон) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2019/2020, матч состоится на стадионе Эмирейтс.

Дата проведения матча: 29.12.2019
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Арсенал (Лондон) и командой Челси (Лондон):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Челси, тогда как команда Арсенал осталась с поражением. Столкновение Челси и Арсенал в предыдущем футбольном матче 29.05.2019 закончилось со счетом: 4:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Микель Артета и Фрэнк Лэмпард разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Арсенал - Челси можно посмотреть 29.12.2019 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Арсенал - Челси, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший поединок команды Арсенал был сыгран против Борнмут - 26.12.2019, в рамках турнира Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Предыдущий матч команды Челси был сыгран против "Саутгемптон" - 26.12.2019, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды "Саутгемптон".

Следите за результатами матча Арсенал - Челси онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Англии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.