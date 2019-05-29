Арсенал - Челси онлайн трансляция матча

Анонс матча Арсенал - Челси 29.12.2019, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Арсенал (Лондон) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2019/2020, матч состоится на стадионе Эмирейтс.

Дата проведения матча: 29.12.2019

Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Арсенал (Лондон) и командой Челси (Лондон):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Челси, тогда как команда Арсенал осталась с поражением. Столкновение Челси и Арсенал в предыдущем футбольном матче 29.05.2019 закончилось со счетом: 4:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Микель Артета и Фрэнк Лэмпард разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Арсенал (Лондон)

Год основания Арсенал (Лондон): 1886

Страна: Англия

Тренер: Микель Артета



Прошедший поединок команды Арсенал был сыгран против Борнмут - 26.12.2019, в рамках турнира Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)

Год основания Челси (Лондон): 1905

Страна: Англия

Тренер: Фрэнк Лэмпард



Предыдущий матч команды Челси был сыгран против "Саутгемптон" - 26.12.2019, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды "Саутгемптон".

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