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Реал - Севилья онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 18 января 2020, 17:00 - Сантьяго Бернабеу
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания)
Рейтинг матча:
Реал
Мадрид
0 - 0
Обновить
41'
Севилья
Севилья
Ход матча
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Реал
50%
Ничья
25%
Севилья
25%
П1: 1.63 Х: 4.24 П2: 5.4 ТБ 3: 19 ТМ 3: 1.02
Интересные факты
  • Real Madrid have won 13 of their last 14 home matches against Sevilla in all competitions.
  • Real Madrid have scored at least 2 goals in their last 12 home matches against Sevilla in all competitions.
  • Real Madrid have kept a clean sheet in 5 of their last 7 home matches (LaLiga).
  • Real Madrid are undefeated in their last 10 matches (LaLiga).
  • There have been under 2.5 goals scored in 5 of Sevilla's last 6 games (LaLiga).
  • Sevilla are undefeated in 10 of their last 11 matches (LaLiga).
Прогноз на матч
Личные встречи
Реал
14
Побед
21
Игр
6
Побед
Севилья
Чемпионат Испании 2019/2020
22.09.2019 - 22:00 Севилья 0 - 1 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2018
19.01.2019 - 17:15 Реал 2 - 0 Завершен Севилья
Чемпионат Испании 2018/2019
26.09.2018 - 23:00 Севилья 3 - 0 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2017/2018
09.05.2018 - 22:30 Севилья 3 - 2 Завершен Реал
Последние матчи - Реал
Суперкубок Испании 2021
12.01.2020 - 20:00 Реал 0 - 0 Завершен Атлетико Н
Суперкубок Испании 2019/2020
08.01.2020 - 21:00 "Валенсия" 1 - 3 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2019/2020
04.01.2020 - 17:00 Хетафе 0 - 0 Завершен Реал Н
Чемпионат Испании 2019/2020
22.12.2019 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершен Атлетик Н
Чемпионат Испании 2021
18.12.2019 - 21:00 Барселона 0 - 0 Завершен Реал Н
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Последние матчи - Севилья
Чемпионат Испании 2019/2020
03.01.2020 - 21:45 Севилья 1 - 1 Завершен Атлетик Н
Чемпионат Испании 2019/2020
21.12.2019 - 14:45 Мальорка 0 - 2 Завершен Севилья В
Чемпионат Испании 2019/2020
15.12.2019 - 19:15 Севилья 1 - 2 Завершен Вильярреал П
Лига Европы 2019/2020
12.12.2019 - 20:00 АПОЭЛ 1 - 0 Завершен Севилья П
Чемпионат Испании 2019/2020
08.12.2019 - 21:45 Осасуна 1 - 1 Завершен Севилья Н
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Новости команд
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Реал
50%
Ничья
25%
Севилья
25%
П1: 1.63 Х: 4.24 П2: 5.4 ТБ 3: 19 ТМ 3: 1.02
Составы команд
Стартовый состав
  • 13
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 18
    Лука Йович
    Нападающий
  • 27
    Родриго
    Полузащитник
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 2
    Даниэль Карвахаль
    Защитник
  • 5
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 3
    Эдер Милитао
  • 12
    Марсело
    Защитник
  • 1
    Томаш Вацлик
    Вратарь
  • 11
    Мунир Эль-Хаддади
    Нападающий
  • 19
    Де Йонг Лук
  • 22
    Франко Васкес
    Полузащитник
  • 17
    Неманья Гудель
    Полузащитник
  • 25
    Фернанду
  • 10
    Эвер Банега
    Полузащитник
  • 23
    Родригес Серхио Регульон
  • 12
    Кунде Ж.
  • 16
    Хесус Навас
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 9
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 25
    Винисиус Жуниор
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 23
    Менди Ф.
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 1
    Альфонс Ареола
    Вратарь
  • 21
    Мариано Диас
    Нападающий
  • 7
    Рони Лопеш
  • 21
    Оливер Торрес
    Полузащитник
  • 18
    Серхио Эскудеро
    Защитник
  • 6
    Даниэл Каррису
    Защитник
  • 13
    Боно
  • 8
    Нолито
    Нападающий
Тренеры
Трансляция
37'
Желтая карточка
Модрич получил желтую за фол против Фернандо.
34'
Опасный момент
Банега навесил у с углового. Эль Хаддади пробил головой в дальний угол! Куртуа спасает ворота "Реала"!
31'
Гол отменен. Гудель нарушил правила против Милитао. 0:0.
29'
Опасный момент
Люк де Йонг головой отправил мяч в сетку после подачи Банеги со штрафного! Гол! Арбитр остановил встречу. Мунуэра советуется с ассистентом.
27'
Каземиро нанес удар со средней дистанции! Мяч летит мимо дальней "девятки".
25'
"Реал" атакует большими силами, но до ударов по воротам дело не доходит. "Севилья" отошла за линию мяча.
23'
Васкес отыграл на Модрича, но Лука не смог отдать в центр чужой штрафной. Защитник гостей оттеснил хорвата от мяча.
22'
Инфо
Статистика ударов в створ - 1:0 в пользу "бланкос".
20'
Л. Васкес принял передачу от Карвахаля, но не смог обострить на правом фланге.
17'
Карвахаль выносит мяч за лицевую после скидки соперника во вратарскую. Угловой.
16'
Марсело нанес сильный удар! Мяч летит выше цели!
14'
Инфо
Владение мячом - 52%/48% в пользу "Реала".
12'
Опасный момент
Модрич приблизился к чужой штрафной и скинул под удар Кроосу! Тони пробил! Вацлик внимателен в эпизоде!
9'
Карвахаль сфолил против Банеги в центре поля. Свободный для "Севильи".
7'
Идет борьба в районе центрального круга. Моментов не наблюдается.
5'
Йович нанес удар со средней дистанции. Мяч попал в соперника.
4'
"Севилья" пошла в атаку левым флангом, но выпад гостей закончился крахом. Мяч перехвачен.
3'
"Реал" держит мяч под контролем и пытается развить атаку.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Хуан Мартинес Мунуэра.
"Реал", стартовый состав: Куртуа - Карвахаль, Варан, Милитао, Марсело - Модрич, Каземиро, Кроос - Л. Васкес, Йович, Родриго. Запасные: Ареола, Начо, Бензема, Б. Диас, Иско, Менди, Винисиус.
"Севилья",стартовый состав: Вацлик - Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон - Банега, Фернандо, Гудель - Ф. Васкес, де Йонг, Эль Хаддади. Запасные: Буну, Эскудеро, Торрес, Эн-Несири, Лопеш, Каррису, Нолито.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 20-го тура Примеры: "Реал" - "Севилья". Начало поединка - 17:00.
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Анонс матча Реал - Севилья 18.01.2020, Чемпионат Испании

Поединок между командой Реал (Мадрид) и командой Севилья (Севилья) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2019/2020, матч начнется на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Дата проведения матча: 18.01.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Реал (Мадрид) и командой Севилья (Севилья):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда Севилья осталась с поражением. Столкновение Севилья и Реал в предыдущем футбольном матче 22.09.2019 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - Севилья можно посмотреть 18.01.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Реал - Севилья, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан

Предыдущий матч команды Реал был сыгран против Атлетико - 12.01.2020, в рамках турнира Суперкубок Испании 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Севилья (Севилья)
Год основания Севилья (Севилья): 1905
Страна: Испания
Тренер: Хулен Лопетеги

Предыдущий поединок команды Севилья был сыгран против Атлетик - 03.01.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Реал - Севилья онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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