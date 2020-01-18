Реал - Севилья онлайн трансляция матча

Анонс матча Реал - Севилья 18.01.2020, Чемпионат Испании

Поединок между командой Реал (Мадрид) и командой Севилья (Севилья) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2019/2020, матч начнется на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Дата проведения матча: 18.01.2020

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Реал (Мадрид) и командой Севилья (Севилья):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда Севилья осталась с поражением. Столкновение Севилья и Реал в предыдущем футбольном матче 22.09.2019 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)

Год основания Реал (Мадрид): 1902

Страна: Испания

Тренер: Зинедин Зидан



Предыдущий матч команды Реал был сыгран против Атлетико - 12.01.2020, в рамках турнира Суперкубок Испании 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Севилья (Севилья)

Год основания Севилья (Севилья): 1905

Страна: Испания

Тренер: Хулен Лопетеги



Предыдущий поединок команды Севилья был сыгран против Атлетик - 03.01.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился ничьей.

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