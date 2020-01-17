Реал - Севилья. Прогноз на матч чемпионата Испании

Чемпионат Испании. 20-й тур. Испания. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу". 18.01.2020. 17:00. Видеотрансляция – "Футбол 2", MEGOGO. Арбитр в поле – Хуан Мартинес

Для Хулена Лопетеги это будет вторая попытка насолить "Реала" – то, о чем тренер хоть и не слепо, но мечтает. В первом круге "Севилья" сыграла на своем поле против "Реала" неудачно. Подверглась воздействию соперника, попала в его ловушку, была втянута во вязкий футбол, и, в конце концов, не забила. А пропустить – пропустила после довольно простой, но очень четкой комбинации мадридцев. Поражение ударило не столько по турнирным перспективам, сколько по самолюбию Хулена Лопетеги.

"Севилья" первый круг завершила в топ-4, уступая "Атлетико" лишь дополнительными показателями. А от "Реала" с "Барсой" отставание всего-навсего пять очков. Учитывая тот факт, что оба гранда переживают период перестройки, да и "Атлетико" все еще ищет себя после кадровой революции, у "Севильи" есть шанс бороться за что-то серьезное. С другой стороны, Лопетеги в андалусийском клубе – человек тоже новый, поэтому необходимо понимать, что и "Севилья" еще не нашла своего пути.

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Подтверждение этому – финальный отрезок первого круга. "Севилья" добыла лишь одну победу в четырех турах и пошатнула свои позиции. Поэтому на раскачку времени нет – надо брать максимальный темп уже со старта второго круга.

Но как это сделать, когда с той стороны – грозный "Реал"? Мадридцы в начале января снова почувствовали запах крови соперников, победив в Суперкубке Испании. Зинедин Зидан прекрасно понимает что сейчас, когда "Барса" сменила тренера посреди сезона, у него есть отличный шанс вернуть "Реал" на вершину пирамиды. И для этого мадридцы отдадут все силы. И попытаются ускорить ту самую перестройку.

Вряд ли стоит ожидать такого же сдержанного футбола, как в первом круге. Несмотря на кадровые проблемы "Реала". Точно не будет Феде Вальверде (дисквалификация), Марко Асенсио и Эдена Азара (травмы). А вот Гарет Бэйл, Карим Бензема и Серхио Рамос тренировались в общей группе. Однако последнего врачи рекомендовали поберечь, поэтому Зидан готовит для центра защиты Милитао и Варана. Это будет не оптимальный состав, но у "Реала" глубокий резерв.

"Севилья" на неделе усилилась форвардом "Леганеса" Юссефом Эн-Несири. Очень интересное приобретение.

Прогноз. Победа "Реала" 2:1.

Ставка : "Севилья" не в лучшей форме, поэтому следует ожидать победы "Реала". Но с голами в ворота обеих команд. Тотал больше 2,5 должен сыграть.