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Динамо - Динамо-Брест онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 27 января 2020, 16:00 . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
2 - 0
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74'
Динамо-Брест
Брест
Ход матча
Кто победит?
51 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
43%
Ничья
8%
Динамо-Брест
49%
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
24.01.2020 - 17:00 Динамо 0 - 1 Завершен Хайдук П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
23.01.2020 - 16:00 Динамо 4 - 0 Завершен Вардар В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
20.01.2020 - 16:00 Динамо 2 - 1 Завершен Нефтчи В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
19.01.2020 - 16:00 Динамо 1 - 1 Завершен Легия Н
Премьер-лига 2021
15.12.2019 - 14:00 Десна 0 - 1 Завершен Динамо В
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Последние матчи - Динамо-Брест
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
24.01.2020 - 16:00 ФК Мариуполь 2 - 2 Завершен Динамо-Брест Н
Клубные товарищеские матчи 2019
12.03.2019 - 17:15 Викинг 1 - 2 Завершен Динамо-Брест В
Клубные товарищеские матчи 2019
16.02.2019 - 14:00 Кальмар 2 - 0 Завершен Динамо-Брест П
Клубные товарищеские матчи 2019
08.02.2019 - 16:00 Шанхай СИПГ 1 - 1 Завершен Динамо-Брест Н
Клубные товарищеские матчи 2019
30.01.2019 - 16:30 Аль-Джазира Абу-Даби 1 - 2 Завершен Динамо-Брест В
Показать больше
Кто победит?
51 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
43%
Ничья
8%
Динамо-Брест
49%
Трансляция
68'
Штрафной удар для номинальных гостей, подача в штрафную Бойко, защита нашей команды выносит мяч.
67'
Опасный момент
Штрафной для киевлян, де Пена выполняет навес в штрафную, удар головой, мяч летит рядом со штангой.
65'
Еще один навес с правого фланга, вратарь Бреста ирает на выходе.
63'
Сидорчук навесил в штрафную оппонента, мяч вынесен защитниками, Дуэлунн подхватил и пробил низом, но мимо ворот.
61'
Миколенко пытался заработать угловой, но защитник сыграл умно и мяч будет выбит от ворот.
59'
Сидорчук фолит против соперника, штрафной, подача во вратарскую Бойко, Попов блокирует удар и выносит мяч.
57'
Опасный штрафной для нашей команды, подача во вратарскую, голкипер соперника кулаками выбивает.
56'
Уголовой
Два угловых подряд для киевлян, розыгрыш, подача в штрафную соперника, защита блокирует.
54'
Замешкались в центре поля игроки Динамо Брест и наши перехватили мяч.
52'
Фол против Цитаишвилли в центре поля, штрафной.
51'
Шепелев зарабатывает штрафной для своей команды, подача во вратарскую соперника, скидка на Миколенко, защитники выносят мяч.
49'
Офсайд
Перевод на левый фланг на игрока Бреста, оффсайд фиксирует рефери.
48'
Гости контролируют мяч с начала второго отрезка игры и пытаются подойти к воротам соперника.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
Инфо
Состав "Динамо" Киев на второй тайм: Бойко, Сирота, Кендзера, Миколенко, Попов, Сидорчук, Шепелев, Дуэлунн, Цитаишвили, Де Пена, Фран Соль.
45'
Свисток
Первый тайм завершен!
44'
Пиварич пытался войти в штрафную соперника, но защита грамотно его затерла, от ворот.
42'
Пас из глубины на Шапаренко, но не точно.
41'
Навес от Пиварича с левого фланга, игроки соперника надежно играют в собственной штрафной.
39'
Подача от Буяльского с правого фланга в штрафную соперника, защита выносит мяч.
37'
Гоооол!!!
Невероятный пас из глубины на Пиварича, тот перебрасывает мяч головой над голкипером, который явно рано вышел с ворот.
35'
Уголовой
Навес с корнера в штрафную соперника, Павлюченко кулаком выносит круглого.
34'
Подача со стандарта от Пиварича в сторону Шапаренко, мяч летит на угловой.
33'
Фол против Пиварича, штрафной для наших динамовцев.
32'
Караваев отдавал пас на Шапаренко во вратарскую соперника, но защита перехватывает мяч.
30'
Караваев вошел в штрафную соперника, но игроки Бреста вовремя встретили украинца.
28'
Уголовой
Угловой для киевлян, подача во вратарскую, защита соперника вынесла мяч.
27'
Уголовой
Подача с корнера, Бущан кулаком выносит мяч.
26'
Опасный момент
Гордийчук вышел практически на рандеву с Бущаном, пробил, но голкипер среагировал и отвел мяч на угловой.
25'
Каргбо вошел в штрафную соперника, пробил под прессингом, мяч полетел мимо рамки.
24'
Офсайд
Пас из глубины на Гордийчука, но оффсайд у нападающего Бреста.
23'
Гоооол!!!
Пиварич получает мяч после рикошета в левом углу вратарской, пробивает низом в дальний угол ворот оппонента о открывает счет в матче.
21'
Караваев подает в штрафную соперника, защита головой выносит мяч.
19'
Павлюченко выносит мяч и попадает в руку Буяльскому, штрафной для гостей.
18'
Опасный момент
Бакай пробивает по воротам Бущана с центра штрафной, но после блокировки мяч вышел на угловой, который опасностью не завершился.
16'
Каргбо фолит в центре поля, штрафной.
15'
Перехватили инициативу беларусы, играют в центре поля в перепас.
13'
Опасный момент
Караваев вошел в штрафную оппонентов, пробил, но выстрел был заблокирован.
12'
Многовато брака от киевлян в передачах в центре поля и этим часто пользуются их соперники, правда пока без результата.
10'
Пытались разогнать контратаку номинальные гости, но защитники нашей команды вовремя успели вернуться.
8'
Нойок пробивает мощно и с подьема, но мяч летит намного выше ворот.
7'
Караваев фолит против Витуса, штрафной для Бреста.
6'
Опасный штрафной для нашей команды, Буяльский пробивает прямым ударом, но мимо ворот.
4'
Шапаренко фолит против Нойка в центре поля, штрафной.
2'
Динамовцы Киева играют с мячем в центре поля, беларусы пока не особо активны, первый удар от Каргбо, но мимо.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
"Динамо" Брест: Павлюченко, Бакай, Кики, Витус, Веретило, Гордийчук, Кисляк, Милевский, Нойок, Савицкий, Хачериди.
Инфо
"Динамо" Киев: Бущан, Вивчаренко, Каргбо, Андриевский, Буяльский, Забарный, Кадар, Кадири, Караваев, Пиварич, Шапаренко.
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Анонс матча Динамо - Динамо-Брест 27.01.2020, Контрольные матчи клубов УПЛ

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Динамо-Брест (Брест) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021.

Дата проведения матча: 27.01.2020
Время начала матча: 16:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Динамо-Брест можно посмотреть 27.01.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - Динамо-Брест, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Алексей Михайличенко

Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против Хайдук - 24.01.2020, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился победой команды Хайдук.

Команда гостей

Название: Динамо-Брест (Брест)
Год основания Динамо-Брест (Брест): 1960
Страна: Беларусь

Предыдущий матч команды Динамо-Брест был сыгран против ФК Мариуполь - 24.01.2020, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.

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