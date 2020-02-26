Реал - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Поединок между командой Реал (Мадрид) и командой Манчестер Сити (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2019/2020, матч состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу.
Дата проведения матча: 26.02.2020
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами Реал (Мадрид) и командой Манчестер Сити (Манчестер):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Реал, тогда как команда Манчестер Сити осталась с поражением. Столкновение Реал и Манчестер Сити в предыдущем футбольном матче 04.05.2016 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан
Прошедший матч команды Реал был сыгран против Леванте - 22.02.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды Леванте.
Название: Манчестер Сити (Манчестер)
Год основания Манчестер Сити (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Предыдущий матч команды Манчестер Сити был сыгран против Лестер Сити - 22.02.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился ничьей.
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