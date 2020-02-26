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Реал - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 26 февраля 2020, 22:00 - Сантьяго Бернабеу . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Даниэле Орсато (Италия)
Рейтинг матча:
Реал
Мадрид
0 - 0
Обновить
43'
Манчестер Сити
Манчестер
Ход матча
Кто победит?
52 Пользователей сделало свой выбор
Реал
25%
Ничья
21%
Манчестер Сити
54%
П1: 3.04 Х: 3.58 П2: 2.41 ТБ 2.5: 23 ТМ 2.5: 1.01
Интересные факты
  • There have been over 2.5 goals scored in 36 of Real Madrid's last 40 games (Champions League).
  • Man City are undefeated in their last 7 matches (Champions League).
  • Real Madrid have scored at least 2 goals in their last 3 matches (Champions League).
  • Real Madrid are undefeated in their last 5 matches (Champions League).
Прогноз на матч
Личные встречи
Реал
2
Побед
4
Игр
0
Побед
Манчестер Сити
Лига Чемпионов 2015/2016
04.05.2016 - 21:45 Реал 1 - 0 Завершен Манчестер Сити
Лига Чемпионов 2015/2016
26.04.2016 - 21:45 Манчестер Сити 0 - 0 Завершен Реал
Лига Чемпионов 2012/2013
21.11.2012 - 21:45 Манчестер Сити 1 - 1 Завершен Реал
Лига Чемпионов 2012/2013
18.09.2012 - 21:45 Реал 3 - 2 Завершен Манчестер Сити
Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
22.02.2020 - 22:00 Леванте 1 - 0 Завершен Реал П
Чемпионат Испании 2019/2020
16.02.2020 - 21:45 Реал 2 - 2 Завершен Сельта Н
Чемпионат Испании 2019/2020
09.02.2020 - 18:15 Осасуна 1 - 4 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2019/2020
01.02.2020 - 17:00 Реал 1 - 0 Завершен Атлетико В
Чемпионат Испании 2019/2020
26.01.2020 - 22:15 Вальядолид 0 - 1 Завершен Реал В
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Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
22.02.2020 - 19:30 Лестер Сити 0 - 0 Завершен Манчестер Сити Н
Чемпионат Англии 2021
19.02.2020 - 21:30 Манчестер Сити 2 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Чемпионат Англии 2019/2020
02.02.2020 - 18:30 "Тоттенхэм" 2 - 0 Завершен Манчестер Сити П
Кубок Лиги Англия 2021
29.01.2020 - 21:45 Манчестер Сити 0 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2019/2020
21.01.2020 - 21:15 "Шеффилд Юнайтед" 0 - 1 Завершен Манчестер Сити В
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Новости команд
Кто победит?
52 Пользователей сделало свой выбор
Реал
25%
Ничья
21%
Манчестер Сити
54%
П1: 3.04 Х: 3.58 П2: 2.41 ТБ 2.5: 23 ТМ 2.5: 1.01
Составы команд
Стартовый состав
  • 13
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 25
    Винисиус Жуниор
  • 9
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 2
    Даниэль Карвахаль
    Защитник
  • 5
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 4
    Серхио Рамос
    Защитник
  • 23
    Менди Ф.
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
  • 20
    Бернарду Силва
    Полузащитник
  • 17
    Кевин Де Брюйне
    Полузащитник
  • 9
    Габриэл Жезус
    Нападающий
  • 16
    Родриго Эрнандез
  • 8
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 14
    Эмерик Лапорт
    Защитник
  • 22
    Бенжамен Менди
    Защитник
  • 30
    Николас Отаменди
    Защитник
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 26
    Рияд Марез
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 18
    Лука Йович
    Нападающий
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 3
    Эдер Милитао
  • 12
    Марсело
    Защитник
  • 1
    Альфонс Ареола
    Вратарь
  • 11
    Гарет Бэйл
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
41'
Фол Мареза против Вальверде. Федерико приходит в себя. Пауза в игре.
37'
Бернарду пробил с близкой дистанции. Куртуа забирает мяч в руки.
35'
Вальверде сфолил в атаке. Свободный для "Сити".
33'
Замена
Замена у "Сити". Фернандиньо сменил Ляпорта.
32'
У "Сити" проблемы. Ляпорт получил серьезную травму. На поле вынесли носилки. Пауза в игре.
31'
Опасный момент
Моментище! Бензема пробил головой после подачи партнера с левого фланга! Эдерсон отбил перед собой! Винисиус пытался добить в падении, но не попал по мячу!
29'
Желтая карточка
Б. Менди обрезался и решил исправить свою ошибку. Все закончилось фолом против Модрича. Желтая для Б. Менди.
28'
Опасный момент
Шикарная передача Мареза на Де Брюйне. Кевин пробил с 6-ти метров! Мяч летит выше цели!
25'
Опасный момент
Винисиус обезмячил Мареза и тут же отправил мяч в ворота! Гол! Арбитр остановил встречу и отменил взятие ворот. Винисиус сфолил в атаке. 0:0.
23'
Родри сбил Винисиуса, но не получил желтую за откровенный фол. Арбитр пожалел Родри.
21'
Опасный момент
Добрый вечер, Карвахаль! Жезус качнул защитника хозев и пробил в дальний угол! Куртуа среагировал и парировал выстрел Габриэла! Сейв!
20'
Опасный момент
Б. Менди навесил в центр чужой штрафной. Некому принять эту подачу!
18'
Инфо
Владение мячом - 69%/31% в пользу "Реала".
16'
Варан выиграл подбор и нанес удар с дальней дистанции! Мяч летит выше створа! Передержал сферу Варан.
14'
Карвахаль навесил с правого фланга у самой лицевой. Мяч не дошел до адресата.
13'
Классная подача от Винисиуса с левого фланга. Бензема не смог принять навес партнера. Слишком сильная подача.
12'
Б. Менди уложил на газон Иско. Свободный для "сливочных".
10'
Иско отдал на Бензема. Карим не смог зацепиться за мяч. Игрок гостей перехватил скидку соперника.
9'
Менди прорвался по левому флангу, но не смог обострить. Уокер хорошо сыграл в отборе. Мяч перехвачен.
8'
Вальверде сфолил против Мареза в центре поля. Свободный для "Сити".
5'
"Реал" провел атаку, но до удара дело не дошло. Гости отбились.
3'
Слишком сильный вынос от Эдерсона. Марез не смог принять передачу от кипера "Сити".
1'
Опасный момент
"Горожане" сразу пошли в атаку! Бернарду нанес удар из пределов штрафной. Защитник "бланкос" вынес сферу подальше от ворот Куртуа.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Даниэле Орсато.
"Реал", стартовый состав: Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос, Ф. Менди - Модрич, Каземиро, Вальверде - Иско, Бензема, Винисиус. Запасные: Ареола, Милитан, Кроос, Бэйл, Марсело, Васкес, Йович.
"Манчестер Сити", стартовый состав: Эдерсон - Уокер, Отаменди, Ляпорт, Б. Менди - де Брюйне, Родри, Гюндоган - Марез, Габриэль Жезус, Б. Силва. Запасные: Браво, Стерлинг, Агуэро, Д. Силва, Фернандиньо, Канселу, Фоден.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: "Реал" - "Манчестер Сити". Начало поединка - 22:00.
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Анонс матча Реал - Манчестер Сити 26.02.2020, Лига Чемпионов

Поединок между командой Реал (Мадрид) и командой Манчестер Сити (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2019/2020, матч состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Дата проведения матча: 26.02.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Реал (Мадрид) и командой Манчестер Сити (Манчестер):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Реал, тогда как команда Манчестер Сити осталась с поражением. Столкновение Реал и Манчестер Сити в предыдущем футбольном матче 04.05.2016 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - Манчестер Сити можно посмотреть 26.02.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Реал - Манчестер Сити, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан

Прошедший матч команды Реал был сыгран против Леванте - 22.02.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды Леванте.

Команда гостей

Название: Манчестер Сити (Манчестер)
Год основания Манчестер Сити (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий матч команды Манчестер Сити был сыгран против Лестер Сити - 22.02.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Реал - Манчестер Сити онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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