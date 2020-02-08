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Шахтер - Вентспилс онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 09 февраля 2020, 09:15 . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
1 - 0
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88'
Вентспилс
Вентспилс
Ход матча
17' Антонио М.
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
77%
Ничья
15%
Вентспилс
8%
Последние матчи - Шахтер
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
08.02.2020 - 16:00 Олимпия 1 - 3 Завершен Шахтер В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
08.02.2020 - 16:00 Шахтер 3 - 1 Завершен Олимпия В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
05.02.2020 - 16:15 Шахтер 2 - 2 Завершен Сендерюске Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
05.02.2020 - 16:00 Шахтер 2 - 2 Завершен Сённерйюск Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
05.02.2020 - 10:30 Шахтер 2 - 0 Завершен Македония Герче Петров В
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Последние матчи - Вентспилс
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
05.02.2020 - 10:00 Динамо 2 - 1 Завершен Вентспилс П
Лига Европы 2019/2020
14.08.2019 - 19:00 Витория 0 - 0 Завершен Вентспилс Н
Лига Европы 2019/2020
08.08.2019 - 20:45 Вентспилс 0 - 3 Завершен Витория П
Лига Европы 2019/2020
01.08.2019 - 21:00 Гзира Юнайтед 0 - 0 Завершен Вентспилс Н
Лига Европы 2019/2020
01.08.2019 - 20:45 Гзира Юнайтед 2 - 2 Завершен Вентспилс Н
Показать больше
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
77%
Ничья
15%
Вентспилс
8%
Главные события
ГООЛ! Антонио М.
17'
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Алексей Шевченко
    Вратарь
  • 0
    Тете
    Полузащитник
  • 0
    Антонио М.
    17
  • 0
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 0
    Маркиньос Сиприано
    Нападающий
  • 0
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 0
    Арсений Бондаренко
  • 0
    Валерий Бондарь
  • 0
    Сергей Болбат
    Полузащитник
  • 0
    Жуниор Мораес
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
86'
Опасный момент
Козлов оказался один на один с Трубиным и пробил, мяч пролетел рядом со штангой - странный провал в обороне дончан
84'
Шахтер не может пройти среднюю линию Вентспилса, насыщенная оборона латышей не дает развернуться горнякам
81'
Кривцом здорово отработал в обороне, оттеснив нападающего и прервав его рейд к воротам
80'
Через правый край старались провести атаки горняки, но Витао допустил ошибки
78'
Не хватает ударов по воротам, слишком много позиционной борьбы
75'
Выровнялась игра, в центре поля находится мяч
73'
Опасный момент
Крыськив вывел Фернандо на хорошую позицию, бразилец пробил сильно и в голкипера
70'
Замена
Приходько и Фернандо выходят на замены
69'
Бондаренко отработал в обороне, его еще и сбили в своей штрафной
67'
Шахтер все же перехватил инициативу и снова штурмует ворота соперника, размашистые получаются атаки, но без скоростей
64'
Замена
Витао, Крыськив и Хочолава выходят на поле
62'
Марлос пробивал по воротам, защитник подставился под мяч
60'
Марлос взял игру на себя, обыграл двух защитников и отдал неточный пас
59'
Навес с углового от латвийской команды и мяч в воздухе вышел за пределы поля
56'
Не высокая интенсивность встречи, Шахтер в основном обороняется, а большая часть передач вперед просто не получается
54'
Вентспилс атакует большими силами, Шахтер в глубокой обороне и почти не контратакует
51'
Опасный момент
Сахневич прострелил в вратарскую Шахтера, там форвард Вентспилса едва не переправил мяч в сетку
49'
Хороший удар наносили по воротам Трубина, наш голкипер справляется
48'
Уголовой
Разыграли стандарт латыши, навес на ближнюю штангу и защитники выносят мяч
46'
Замена
У Шахтера изменения с составом - Трубин, Кривцов, В.Бондарь, Исмаили, Марлос, Сикан выходят на поле
Свисток
Игра продолжается
Свисток
Перерыв
45'
Конец тайма проходит под диктовку Вентспилса, обороне Шахтера непросто и даже с трудом отбиваются горняки
43'
Опасный момент
Небольшой пожар у ворот Шевченко, сам голкипер на выходе не достал мяч, а затем защитники засуетились и долго не могли вынести круглого
42'
Вакула пробил по воротам с острого угла, точности удару не хватило
40'
Антонио навесил на Бондаренко, который головой пробил не лучшим образом, намного выше ворот
37'
Шевченко вступает в игру и перехватывает навес с фланга, относительно опасный выпад получился у Вентспилса
36'
Уголовой
Угловой у ворот Шахтера завершился сильным и неточным ударом Козлова
34'
Не лучшим образом разыграли корнер горняки, едва мяч не перехватили латыши
33'
Вакула хорошо пробивал издали, снова голкипер Вентспилса на чеку
30'
Махновский выбивает мяч после навеса с фланга
28'
Вентспилс не может сделать больше двух передач, да и за мяч вообще не удается зацепиться
26'
Через левый фланг почти все атаки Шахтера развиваются, Сиприано и Вакула там заметно стараются
23'
Офсайд
Хороший момент у Вакулы, если бы не офсайд
22'
Тотальный контроль мяча дончанами, Вентспилс закрыт на своей половине поля
19'
Опасный момент
Мораес пробивал с убойной позиции с 10 метров, Махновский достал сложнейший мяч и перевел его на угловой
17'
Гоооол!!!
Антонио выводит Шахтер вперед, забил он гол с пенальти. Голкипер угадал угол, но не достал мяч - 1:0.
16'
Опасный момент
Во время массированной атака латыши сбивают Бондаренко - пенальти
15'
Прошла контратака Вентспилса, пробить сопернику не позволил Степаненко
14'
Полное преимущество у команды Каштру, вот бы еще получались удары по воротам
11'
Мораес пробивал со штрафного, не получилось ничего опасного - в стенку попал мяч
10'
Мораес обыграл защитника, но его сбили у самой линии штрафной площади
8'
Опасный момент
Бондаренко перехватил мяч и сразу решился на удар, штанга спасает Вентспилс
7'
Горняки ищут слабые места соперника, злоупотребляя поперечными передачами
5'
Латвийская команда старается контратаковать при каждой удобной возможности, но преимущество у Шахтера
3'
Уголовой
Сиприано активен на левом фланге, заработал корнер, который разыграл Тете, затем Матвиенко пробил по воротам и попал в защитника
Свисток
Матч начался
Шахтер: Шевченко - Болбат, Бондарь, Матвиенко, Сиприано - Степаненко - Бодаренко, Антонио - Тете, Вакула - Мораес.
Доброе утро, дорогие друзья. Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция последнего контрольного матча Шахтера на втором турецком сборе.
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Последние матчи
Завершен 06:00 - Сегодня Джеф Юнайтед Итихара Джеф Юнайтед Итихара 0 Касива Рейсол Касива Рейсол 2 Завершен 03:00 - Сегодня Рио-Гранде (Сша)(Stat) Рио-Гранде (Сша)(Stat) 0 Динамо Хьюстон Динамо Хьюстон 0 Завершен 02:00 - Сегодня Орландо Сити Орландо Сити 1 Монреаль Монреаль 0 Завершен 01:45 - Сегодня Депортиво Мальдонадо Депортиво Мальдонадо 0 Пеньяроль Пеньяроль 0 Завершен 23:30 - Вчера Бирмингем Легион Бирмингем Легион 2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3

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Анонс матча Шахтер - Вентспилс 09.02.2020, Контрольные матчи клубов УПЛ

Поединок между командой Шахтер (Донецк) и командой Вентспилс (Вентспилс) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021.

Дата проведения матча: 09.02.2020
Время начала матча: 09:15

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Вентспилс можно посмотреть 09.02.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Контрольные матчи клубов УПЛ. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Вентспилс, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Прошедший матч команды Шахтер был сыгран против Олимпия - 08.02.2020, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Вентспилс (Вентспилс)
Страна: Латвия

Прошедший матч команды Вентспилс был сыгран против Динамо - 05.02.2020, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Динамо.

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