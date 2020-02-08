Шахтер - Вентспилс онлайн трансляция матча

Поединок между командой Шахтер (Донецк) и командой Вентспилс (Вентспилс) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021.
Дата проведения матча: 09.02.2020
Время начала матча: 09:15
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру
Прошедший матч команды Шахтер был сыгран против Олимпия - 08.02.2020, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Шахтер.
Название: Вентспилс (Вентспилс)
Страна: Латвия
Прошедший матч команды Вентспилс был сыгран против Динамо - 05.02.2020, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Динамо.
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